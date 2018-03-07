Стокгольмский разгром

Когда несколько развеялся дым от «асимметричного решения» Стокгольмского арбитража, картина разгрома «Нафтогаза Украины» начала приобретать реальные очертания и уже напоминает разгром шведов под Полтавой. Объявленная «Нафтогазом» «победа» над «Газпромом» быстро превращается в очередную страшную зраду. Примечательно, что арбитраж именно шведский: как смеётся над нами то ли история, то ли ещё кто-то!Результатом шведского арбитража стало расторжение «Газпромом» контрактов с «Нафтогазом», под угрозой оказался транзит газа в Европу, и, объективно, для Европы возрастает необходимость строить «Северный поток – 2» в Россию. Продолжение «Газпромом» транзита газа через Украину после прекращения действия контракта с «Нафтогазом» становится невозможным. Что это значит? Стокгольмский арбитраж скоро объявят «агентом Москвы»…Пока предвзятое «асимметричное» решение Арбитража приостанавливается на время рассмотрения апелляций «Газпрома», оба газовых контракта «Газпрома» с «Нафтогазом» переходят в стадию расторжения, а не обычного исполнения, и скоро все почувствуют эту разницу. Дополнительное соглашение к контракту на поставку «Газпромом» газа «Нафтогазу» последним не подписано, и уже не будет подписано, из чего следует, что прямых поставок газа «Нафтогазу» не будет.Самая дорогая на свете вещь – глупость, по непонятным причинам, она всегда отличает оголтелых патриотов. Поэтому сейчас очень возможны разборки в Киеве с «Нафтогазом», его главой Андреем Коболевым и компанией. Порошенко срочно потребуются козлы отпущения за стокгольмскую зраду, и Коболев с друзьями являются лучшим кандидатами в эти козлы.«Нафтогаз» по контрактам с «Газпромом» имел скидку на российский газ как транзитёр, поэтому прямой российский газ для Украины всегда был дешевле реверсного «европейского». Но «патриоты Украины» нарулили так, что в результате транзит «Нафтогаз» осуществляет, а прямой российский газ не получает. Причём именно в результате стокгольмской авантюры Украина не использует все свои преимущества страны-транзитёра, получая только плату за транзит.От прямых поставок газа отказался сам «Нафтогаз», поскольку подал иски к «Газпрому» в Стокгольмский арбитраж, чтобы изменить газовые контракты с «Газпромом» в свою пользу. И кто ему только дал такие стратегические советы?Украинские обозреватели сообщают, что в офисе «Нафтогаза» как у себя дома давно хозяйничают американские советники, и можно предположить, что это они спровоцировали «Нафтогаз»: пообещали ему «кинуть» «Газпром» в Стокгольмском арбитраже. И действительно, мы видим «асимметричное» решение Арбитража в пользу «Нафтогаза». И сразу показались уши Госдепа США: он призвал выполнять решения Арбитража. Вот только «Газпром» не только подал апелляции, но решил немедленно расторгнуть переписанные в Стокгольме контракты.Рассматривали ли американцы этот «план Б»? Возможно, однако патриотам из «Нафтогаза» они об этом не сообщили, а сами они об этом не догадались. Мы видим полную неготовность «Нафтогаза» к такому развитию событий, вылившуюся в немедленный газовый кризис на Украине, панические и противоречивые заявления, объяснения и глупости главы компании Андрея Коболева, вроде выставления счетов за «европейский» реверсный газ «Газпрому».Для Европы и Германии лучшим выходом из стокгольмского кризиса представляется удовлетворение апелляций «Газпрома» тем же Стокгольмским арбитражём, чтобы забыть этот скандал как страшный сон. После этого Европа может обратиться к «Газпрому» с предложением отозвать заявления о расторжении контрактов с «Нафтогазом», особенно по транзиту. «Газпром» наверняка выставит какие-то встречные условия, но до этого момента нужно ещё дожить. Это мягкий вариант разрешения стокгольмского кризисаЖёсткий вариант – отклонение Арбитражем апелляций «Газпрома», расторжение «Газпромом» контрактов с «Нафтогазом» по суду, что займёт плюс-минус один год. «Нафтогаз» должен будет осуществлять транзит газа, не получая прямых поставок газа от «Газпрома», получая только плату за транзит. Если «Газпром» опять попытаются асимметрично засудить в Стокгольмском арбитраже, он найдёт основание прекратить украинский транзит, чтобы издержки от этого решения несла не только Москва, но все участники процесса. Наибольшие издержки понесёт Европа и Украина, которые погрузятся в энергетический кризис. Вряд ли штрафные санкции «Газпрома» послужат им утешением.По всему поэтому Стокгольмский арбитраж и объявят неизбежно «агентом Москвы». Ведь после его замечательного асимметричного решения Москва берёт в свои руки инициативу в газовых отношениях с Европой. Украина же просто выбывает из игры. Отныне ей уготована роль бедного родственника между Европой и Россией. «Газпром» получает сильную переговорную позицию по отношению к Европе, угрожая уменьшением транзита в случае неблагоприятного для него дальнейшего развития событий в Стокгольмском арбитраже. В качестве «плана Б» для «Газпрома» выступают «Турецкий поток» и «Сила Сибири» в Китай, намеченные к сдаче в эксплуатацию примерно к окончанию контрактов с «Нафтогазом».В принципе, Германии нужно срочно устанавливать свой контроль над ГТС Украины, чтобы договариваться о продолжении транзита с Россией, но это вряд ли понравится американцам. США ведут на Украине войну с Россией всем доступными способами, даже с помощью Стокгольмского арбитража, чтобы разорвать энергетические отношения России и Европы. Асимметричное решение Арбитража в пользу «Нафтогаза» направлено в первую очередь против «Северного потока – 2», строительство которого ещё даже не началось.Если в результате всех стокгольмских дрязг Германия начнёт устанавливать свой контроль над ГТС Украины, США остаётся только взорвать её, тем более что они располагают сейчас на Украине большими диверсионными возможностями.Два этажа ЦРУ в СБУ в Киеве обосновались давно и прочно, и можно предположить, имеют выходы на свидомых патриотов, возмущённых несправедливостью, что «Газпром» поставляет газ в Европу, а Украина бедствует без газа. Это же явная зрада, которую можно устранить, взорвав ГТС. УкроСМИ сообщают, что нацгвардия Украины срочно берёт под охрану ГТС, которую нужно от кого-то защищать, сваливая, конечно, всё на «Газпром». Хотя Германию в данном случае вряд ли обманешь. Другими словами, в западных регионах Украины в скором времени может разгореться небольшая война между атакующими ГТС «патриотами» и её защитниками из нацгвардии, в которой тоже полно «патриотов»Россия может спокойно взирать на всё это со стороны, имея на руках ещё один козырной туз: при необходимости, Россия может приостановить все торгово-экономические отношения с бандеровской Украиной, официально объявившей Россию «страной- агрессором».…«Чёрный лебедь» энергетического кризиса имени Пола Крейга Робертса явно расправляет свои крылья над Европой.