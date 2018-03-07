08:38 07 марта

Стокгольмский разгром

Когда несколько развеялся дым от «асимметричного решения» Стокгольмского арбитража, картина разгрома «Нафтогаза Украины» начала приобретать реальные очертания и уже напоминает разгром шведов под Полтавой. Объявленная «Нафтогазом» «победа» над «Газпромом» быстро превращается в очередную страшную зраду. Примечательно, что арбитраж именно шведский: как смеётся над нами то ли история, то ли ещё кто-то!



Результатом шведского арбитража стало расторжение «Газпромом» контрактов с «Нафтогазом», под угрозой оказался транзит газа в Европу, и, объективно, для Европы возрастает необходимость строить «Северный поток – 2» в Россию. Продолжение «Газпромом» транзита газа через Украину после прекращения действия контракта с «Нафтогазом» становится невозможным. Что это значит? Стокгольмский арбитраж скоро объявят «агентом Москвы»…


Пока предвзятое «асимметричное» решение Арбитража приостанавливается на время рассмотрения апелляций «Газпрома», оба газовых контракта «Газпрома» с «Нафтогазом» переходят в стадию расторжения, а не обычного исполнения, и скоро все почувствуют эту разницу. Дополнительное соглашение к контракту на поставку «Газпромом» газа «Нафтогазу» последним не подписано, и уже не будет подписано, из чего следует, что прямых поставок газа «Нафтогазу» не будет.

Самая дорогая на свете вещь – глупость, по непонятным причинам, она всегда отличает оголтелых патриотов. Поэтому сейчас очень возможны разборки в Киеве с «Нафтогазом», его главой Андреем Коболевым и компанией. Порошенко срочно потребуются козлы отпущения за стокгольмскую зраду, и Коболев с друзьями являются лучшим кандидатами в эти козлы.

«Нафтогаз» по контрактам с «Газпромом» имел скидку на российский газ как транзитёр, поэтому прямой российский газ для Украины всегда был дешевле реверсного «европейского». Но «патриоты Украины» нарулили так, что в результате транзит «Нафтогаз» осуществляет, а прямой российский газ не получает. Причём именно в результате стокгольмской авантюры Украина не использует все свои преимущества страны-транзитёра, получая только плату за транзит.

От прямых поставок газа отказался сам «Нафтогаз», поскольку подал иски к «Газпрому» в Стокгольмский арбитраж, чтобы изменить газовые контракты с «Газпромом» в свою пользу. И кто ему только дал такие стратегические советы?

Украинские обозреватели сообщают, что в офисе «Нафтогаза» как у себя дома давно хозяйничают американские советники, и можно предположить, что это они спровоцировали «Нафтогаз»: пообещали ему «кинуть» «Газпром» в Стокгольмском арбитраже. И действительно, мы видим «асимметричное» решение Арбитража в пользу «Нафтогаза». И сразу показались уши Госдепа США: он призвал выполнять решения Арбитража. Вот только «Газпром» не только подал апелляции, но решил немедленно расторгнуть переписанные в Стокгольме контракты.

Рассматривали ли американцы этот «план Б»? Возможно, однако патриотам из «Нафтогаза» они об этом не сообщили, а сами они об этом не догадались. Мы видим полную неготовность «Нафтогаза» к такому развитию событий, вылившуюся в немедленный газовый кризис на Украине, панические и противоречивые заявления, объяснения и глупости главы компании Андрея Коболева, вроде выставления счетов за «европейский» реверсный газ «Газпрому».

Для Европы и Германии лучшим выходом из стокгольмского кризиса представляется удовлетворение апелляций «Газпрома» тем же Стокгольмским арбитражём, чтобы забыть этот скандал как страшный сон. После этого Европа может обратиться к «Газпрому» с предложением отозвать заявления о расторжении контрактов с «Нафтогазом», особенно по транзиту. «Газпром» наверняка выставит какие-то встречные условия, но до этого момента нужно ещё дожить. Это мягкий вариант разрешения стокгольмского кризиса

Жёсткий вариант – отклонение Арбитражем апелляций «Газпрома», расторжение «Газпромом» контрактов с «Нафтогазом» по суду, что займёт плюс-минус один год. «Нафтогаз» должен будет осуществлять транзит газа, не получая прямых поставок газа от «Газпрома», получая только плату за транзит. Если «Газпром» опять попытаются асимметрично засудить в Стокгольмском арбитраже, он найдёт основание прекратить украинский транзит, чтобы издержки от этого решения несла не только Москва, но все участники процесса. Наибольшие издержки понесёт Европа и Украина, которые погрузятся в энергетический кризис. Вряд ли штрафные санкции «Газпрома» послужат им утешением.

По всему поэтому Стокгольмский арбитраж и объявят неизбежно «агентом Москвы». Ведь после его замечательного асимметричного решения Москва берёт в свои руки инициативу в газовых отношениях с Европой. Украина же просто выбывает из игры. Отныне ей уготована роль бедного родственника между Европой и Россией. «Газпром» получает сильную переговорную позицию по отношению к Европе, угрожая уменьшением транзита в случае неблагоприятного для него дальнейшего развития событий в Стокгольмском арбитраже. В качестве «плана Б» для «Газпрома» выступают «Турецкий поток» и «Сила Сибири» в Китай, намеченные к сдаче в эксплуатацию примерно к окончанию контрактов с «Нафтогазом».

В принципе, Германии нужно срочно устанавливать свой контроль над ГТС Украины, чтобы договариваться о продолжении транзита с Россией, но это вряд ли понравится американцам. США ведут на Украине войну с Россией всем доступными способами, даже с помощью Стокгольмского арбитража, чтобы разорвать энергетические отношения России и Европы. Асимметричное решение Арбитража в пользу «Нафтогаза» направлено в первую очередь против «Северного потока – 2», строительство которого ещё даже не началось.

Если в результате всех стокгольмских дрязг Германия начнёт устанавливать свой контроль над ГТС Украины, США остаётся только взорвать её, тем более что они располагают сейчас на Украине большими диверсионными возможностями.

Два этажа ЦРУ в СБУ в Киеве обосновались давно и прочно, и можно предположить, имеют выходы на свидомых патриотов, возмущённых несправедливостью, что «Газпром» поставляет газ в Европу, а Украина бедствует без газа. Это же явная зрада, которую можно устранить, взорвав ГТС. УкроСМИ сообщают, что нацгвардия Украины срочно берёт под охрану ГТС, которую нужно от кого-то защищать, сваливая, конечно, всё на «Газпром». Хотя Германию в данном случае вряд ли обманешь. Другими словами, в западных регионах Украины в скором времени может разгореться небольшая война между атакующими ГТС «патриотами» и её защитниками из нацгвардии, в которой тоже полно «патриотов»

Россия может спокойно взирать на всё это со стороны, имея на руках ещё один козырной туз: при необходимости, Россия может приостановить все торгово-экономические отношения с бандеровской Украиной, официально объявившей Россию «страной- агрессором».

…«Чёрный лебедь» энергетического кризиса имени Пола Крейга Робертса явно расправляет свои крылья над Европой.
Автор: Виктор Каменев


22

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 13

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Vard Сегодня, 06:08
    Умные люди ни когда не поймут логики дураков... Вследствии отсутствия этой самой логики напрочь...
    Vard
    1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 06:16
      Ну почему же логика у УКРАИНЫ была ...там до сих пор считают что газ из РОССИИ через трубу УКРАИНЫ это навсегда ...это как вечно восходящее солнце с теплом и халявой с востока которое будет всегда.
      А теперь солнце вдруг не взошло и наступила ночь...холодная ночь и чтоб согреться надо очень дорого заплатить Европе за это...как говорится УКРАИНА це ЕВРОПА...да будет так.
      Теперь перед УКРАИНОЙ и ЕВРОПОЙ стоит вопрос денег...
      кто будет платить за этот банкет...Газпром отказался...Европа бесплатно тоже не хочет содержать кастрюлеголовых...США далеко и со своим СПГ окончательно разорит селюков...как говорится бизнес ничего личного...приехали.
      Тот же ЛЕХА
      1. 210окв Сегодня, 06:53
        "Продолжение «Газпромом» транзита газа через Украину после прекращения действия контракта с «Нафтогазом» становится невозможным."Поживем увидим.Каменев уже делает это фактом.Хотя еще не прошла аппеляция,процесс расторжения контрактов еще только запущен.А мне видится другое.Конечно верно-байду эту надо было прекращать давно.И "СП2" тогда бы уже двинулся.Но кремлевская камарилья все время ведется на уговоры,обещания,"минские сговоры" итд.Так что не факт,еще могут уговорить оставить транзит хотя бы на ближайшие два года.Или сдерут десять шкур штрафами.
        Цитата: Тот же ЛЕХА
        Ну почему же логика у УКРАИНЫ была ...там до сих пор считают что газ из РОССИИ через трубу УКРАИНЫ это навсегда ...это как вечно восходящее солнце с теплом и халявой с востока которое будет всегда.
        А теперь солнце вдруг не взошло и наступила ночь...холодная ночь и чтоб согреться надо очень дорого заплатить Европе за это...как говорится УКРАИНА це ЕВРОПА...да будет так.
        Теперь перед УКРАИНОЙ и ЕВРОПОЙ стоит вопрос денег...
        кто будет платить за этот банкет...Газпром отказался...Европа бесплатно тоже не хочет содержать кастрюлеголовых...США далеко и со своим СПГ окончательно разорит селюков...как говорится бизнес ничего личного...приехали.
        210окв
        1. Виктор Каменев Сегодня, 08:08
          Этот факт подтверждает примерное совпадение окончание транзита "Нафтогаза" со сдачей "Турецкого потока" и Силы Сибири". Раньше рвать транзит "Газпрому" было нельзя, а вот сейчас - можно. Газпром отказался от трёхсторонних переговоров. В таких делах считать нужно, Газпром это и делает, иначе бюджет может сильно просесть.
          Виктор Каменев
    2. BecmepH Сегодня, 06:31
      Цитата: Vard
      Умные люди ни когда не поймут логики дураков... Вследствии отсутствия этой самой логики напрочь...

      Ну, у автора тоже всё логично. И, казалось бы, всё так и должно быть. Но... что-то не верится в такой ход событий.
      Ведь любой выпад запада в нашу сторону можно было нивелировать, но мы всё время "выражали сожаление". И всё!
      Боюсь, что этот конфликт сойдёт на нет и мы опять будем помогать "братьям"
      BecmepH
      1. dsk Сегодня, 06:39
        Александр Сергеевич Пушкин.
        "А хочу быть владычицей морскою,
        Чтобы жить мне в окияне-море,
        Чтоб служила мне рыбка золотая
        И была бы у меня на посылках».
        Сказка о "золотой" рыбке всегда заканчивается одинаково. belay
        dsk
        1. андрей юрьевич Сегодня, 06:57
          …«Чёрный лебедь» энергетического кризиса имени Пола Крейга Робертса явно расправляет свои крылья над Европой.
          Автор: Виктор Каменев
          - мне нравится...
          андрей юрьевич
      2. Виктор Каменев Сегодня, 08:10
        Не любой выпад и не всегда, шапкозакидательство - ещё одна отличительная черта известно кого...
        Виктор Каменев
    3. Кубик123 Сегодня, 08:14
      Цитата: Vard
      Умные люди ни когда не поймут логики дураков... Вследствии отсутствия этой самой логики напрочь...

      Зато их можно ставить в положение, когда у них остается только один вариант действий. Вот путь джедая для по-настоящему умных.
      Кубик123
  2. Uncle Lee Сегодня, 06:20
    «Чёрный лебедь»
    очень красивая птица. И комбинация "Газпрома" +++++
    Uncle Lee
  3. Altona Сегодня, 07:15
    В последнее время термин "правосудие" хочется заменить термином "провалосудие". Сейчас израильские комментаторы придут доказывать своей еврейской логикой, что Россия должна поставлять газ и ещё платить за это. laughing hi
    Altona
    1. НэТ Сегодня, 08:21
      А всегда так было. И сейчас. Например, в науке. Ученые отдают свой труд, публикуя за бугром свои результаты (и причем, на английском языке - вся наука России как на ладони) и приплачивают астрономические суммы -каждая статейка в Скопусе или Саенсе обходится от 40 тыс. до 200 тыс. р. И не отвертишься - приказ Минобра, иначе запрет на профессию. Вот где пиндошпионы засели.
      Почему с газом должно быть иначе - пусть сама Россия платит за свой грабеж и уничтожение?
      НэТ
  4. oracul Сегодня, 08:01
    Гадание на кофейной гуще, в целом, не очень надёжное занятие. В принципе, происшедшее с арбитражем вполне вписывается в те предупреждения, о которых многие писали: долготерпение порождает у нападающей стороны ощущение безнаказанности. Что и подтверждается действиями МОК и ВАДА , паролимпийского комитета, решениями международной легкоатлетической ассоциации, событиями в Сирии, действиями Украины в Донбассе, санкциями США и ЕС, бездоказательными обвинениями в агрессии, во вмешательстве в выборы и прочее. И это настоящая гибридная война на износ.
    oracul
Картина дня