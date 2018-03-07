08:38 07 марта

Сирия и Россия в шаге от провала «афринского раунда». Пентагон и SDF обдумывают открытие «второго фронта»



Новости с пометкой «срочно» приходят из подконтрольной штабу международной коалиции части сирийского Курдистана. На фоне огромного количества оперативно-стратегических признаков подготовки к нанесению нового массированного ракетного удара ВМС США по наиболее боеспособным подразделениям сирийской армии с последующим запуском «карусели» гибридных столкновений SDF c САА у «Дейр-эз-Зора», а также поддержки боевиков Восточной Гуты силами из Ат-Танфа очень важной вестью можно считать начало разработки командованием «Сирийских демократических сил» (SDF) широкомасштабной наступательной операции на контролируемый протурецкими формированиями «эль-бабский» плацдарм. Об этом сообщается в новостном блоке онлайн-карты syria.liveuamap.com со ссылкой на осведомлённые источники в Манбидже и Хасеке.

Для этого SDF снимают большое количество бойцов с укрепрайонов, официально сдерживающих мощный «левобережный анклав ИГИЛ» восточнее Эс-Сувара, что, по логике вещей, может привести к ослаблению оборонительного заслона перед псевдохалифатом и его дальнейшему распространению на восточном берегу Евфрата. Используя эту ложную информацию, представители командования ВС США пытаются замылить глаза мировой общественности, напускным методом заявляя о том, что «они предупреждают полевых командиров SDF о последствиях отвлечения от борьбы с ИГИЛ». Но мы-то с вами знаем точно, что между американцами, курдскими отрядами SDF и командным звеном ИГ в «западнобережном анклаве» уже давно существует договорённость о ненападении. В роли противника этот анклав преподносится американцами лишь для СМИ. В реальности же террористы из этого громадного котла постепенно отфильтровываются и по шоссе «Эс-Сувар — Хасеке» перебрасываются в американские учебно-тренировочные лагеря на северо-востоке Сирии в качестве «пушечного мяса» для формируемой «Новой сирийской Армии», которая и будет основным военизированным компонентом для гибридных операций против правительственных сил Сирии. Другие расклады здесь полностью исключаются. Теперь вернёмся к ситуации со штурмом «эль-бабского плацдарма», о чём мы кратко упомянули в предыдущей работе.


Как стало ясно неделей ранее, Пентагон и сотрудничающие с ним территориальные отряды YPG в Манбидже тщательнейшим образом прощупали ситуацию с неготовностью Башара Асада направить в Африн полноценные подразделения Сирийской Арабской Армии на официальном уровне: к огромному сожалению, вся военная поддержка ограничилась лишь прибытием многокилометровых автоколонн с сирийскими ополченцами NDF («Национальных сил обороны») и отрядами «Хезболлы». При этом всеми действиями по защите сирийского суверенитета в Африне стало лишь вчерашнее заявления Башара Асада о том, что «ввод народных сил в Африн естественен, когда идёт агрессия извне». Вполне понятно, что одними заявлениями подобного рода сохранить земли курдского кантона от протурецкой FSA и ВС Турции невозможно.

Воспользовавшись такой неопределённой позицией сирийского лидера и военного руководства САА, «Сирийские демократические силы» и Центральное командование США решили сработать на упреждение и одержать безоговорочную победу в «афринском раунде», заранее введя в кантон подразделения SDF, а затем прикрыв их эскадрильями F-22A и «Страйк Иглов» от турецкой армии. Что примечательно, в этом случае Вашингтон «убивает сразу трёх зайцев»:

— получает полный контроль над Африном (после передачи афринским отрядам YPG/YPJ тысяч единиц противотанкового вооружения и начала огневой поддержки со стороны ВВС США по группировкам FSA), после чего захваченные протурецкими силами приграничные районы будут освобождены;
— становится «героем и освободителем» для местного курдского населения (езидов, арабов, христиан), получив его преданность и симпатии, в добавок к поддержке любой военно-политической инициативы, исходящей от администрации Трампа;
— окончательно «выдворяет» Дамаск и Москву из военно-политической повестки дня на севере провиции Халеб. Вот такая крайне неприятная и болезненная перспектива вырисовывается на ближайшие недели/месяцы вперёд.

В разы более неприятным последствием появления военной инфраструктуры ВС США в Африне станет взаимовыгодное сотрудничество последней с ячейками «Тахрир аш-Шам» и «Свободной сирийской армии» в оккупированном «Идлибском гадюшнике». Многочисленные договорщики» и другие малоизвестные лица, представляющие штаб западной коалиции и ВС США получат возможность подкупа террористов в Идлибе, по итогам которого проамериканские силы вполне смогут беспрепятственно передвигаться по всей территории «Идлибского гадюшника», вплоть до восточной границы провинции Латакия. И здесь уж точно будет не до шуток. Почему? Расстояние от подконтрольного FSA/«ан-Нусре» города Кафр Набудах до авиабазы Хмеймим составляет всего 50 км, а это значит, что можно будет ожидать непрекращающихся изматывающих налётов самодельных дронов, «снаряжённых» различными взрывпакетами, осколочными БЧ, минами с контактными взрывателями и т.д. Как вы помните, массированное применение самодельных ударных БПЛА малой дальности против АвБ Хмеймим и ПМТО Тартус уже имело место быть в ночь на 6 января 2018 года.



Вернёмся к военно-политической и тактической части прорыва «коридора» из «эль-аримахского выступа» в Африн. Как удалось понять за несколько дней, возможная операция сил коалиции и SDF планируется так, чтобы комар носа не подточил. Первое, что было сделано, — это поиск наиболее тактически выгодных позиций для начала наступательной операции, а также разведка транспортной развязки, по которой передовым подразделениям «Свободной сирийской армии» в районе Кабасина и Эль-Баба прибывает подкрепление, ГСМ и боеприпасы со стороны турецкой границы. Этой транспортной развязкой являются два шоссе: Кабасин — Эль-Мусминах и Эль-Баб — Джавбан Баюк. Огневой контроль данных автомагистралей ударными беспилотниками «Рипер», а также ударными вертолётами AH-64D «Apache Longbow» в момент наступления SDF даст возможность полностью перекрыть «артерии» снабжения FSA по линии Кабасин — Эль-Баб.

Как мы обозначили выше, действия армейской авиации по непосредственной поддержке SDF будут прикрываться «Рапторами» в связке с самолётами ДРЛО E-3G, барражирующими в районе Евфрата. Разведку участков линии соприкосновения для начала наступления проводили «Зелёные береты», прибывшие в деревню Курт Виран ещё в конце февраля, о чём наши агентства сообщили 6 дней назад. Наступающим со стороны Манбиджа СДС необходимо будет штурмовать отрезок протяжённостью всего в 23,5 км от Аль-Бугхаза до Хирбат эд-Дувара (последний находится на территории кантона Африн), после чего огромный поток проамериканских отрядов YPG и SDF хлынет в Африн. На этом моменте Дамаск может забыть о данных землях в провинции Алеппо. Предотвратить подобный сценарий возможно лишь путём скорейшего ввода официального военного контингента Сирийской Арабской Армии в курдский Африн. И сделать это необходимо как можно быстрей, ведь в оборонном ведомстве США уже заявляют о плохом влиянии «Оливковой ветви» на затяжную операцию против ИГ и даже официально отменили все операции против ИГ в русле Евфрата (несмотря на нескрываемое изобилие вооружения), а значит, развязка близка как никогда.

Источники информации:
http://www.aif.ru/politics/world/pentagon_v_doline_evfrata_priostanovleny_nazemnye_operacii_koalicii
https://iz.ru/716736/2018-03-06/peskov-prokommentiroval-soobshcheniia-o-planakh-ssha-nanesti-udary-po-sirii
https://syria.liveuamap.com/
http://www.aif.ru/politics/world/pentagon_v_doline_evfrata_priostanovleny_nazemnye_operacii_koalicii
Автор: Евгений Даманцев


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Комментарии 6

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  1. Vard Сегодня, 06:36
    Может быть... они и съедят... так кто же им даст... Африн не важнейшая цель правительственных сил... Вот с пригородами Дамаска разберутся, тогда и посмотрят... А там пока пусть Турция воюет... и вообще если раньше была собачья свалка, то теперь наши последовательно вышибают бармалеев из различных мест... ключевое слово последовательно...
    Vard
  2. zyzx Сегодня, 06:51
    Этот узел можно только разрубить.
    zyzx
  3. Рысь33 Сегодня, 06:53
    О каком провале автор речь ведёт? Громкого заголовка захотелось? Идёт позиционная война против западного мира на территории Сирии. Это называется выпустить пар, когда всем хочется большой войны. И захватят какойто Сирийский городишко проамериканские силы или отобьют обратно, да какая разница для Россиян, что вы прям как дети малые. Просто Россию на данный момент устраивает вялотекущая небольшая война, чтобы отвлечь главного противника - США, для того чтобы была возможность развиваться дальше.
    Рысь33
  4. 1536 Сегодня, 07:19
    Судя по всему прямое столкновение с американскими регулярными войсками стало неизбежным? Что ж, они пособники террористов и должны быть из Сирии выбиты.
    1536
    1. Рысь33 Сегодня, 07:26
      Прямые столкновения идут практически каждый день, поэтому официально только бомбят, т.к. при такой собачьей свалке, что происходит в Сирии, невозможо доказать предумушленность в бомбёжке войск "партнёров".
      Рысь33
  5. maxxavto Сегодня, 08:19
    тут забыли маленько про Турцию , мне кажется сидеть он тихо не будет
    maxxavto
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