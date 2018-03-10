Шведский гешефт Порошенко

Петр Порошенко желает усиленно зовет на Украину шведских военных.Встречаясь с министром обороны Швеции Петером Хультквистом, посетившим Киев, Порошенко горячо благодарил гостя за сотрудничество украинского и шведского военных ведомств, а так же настойчиво просил шведов принять участие в подготовке украинских военных, в учебных центрах ВСУ.«Я очень доволен, дорогие господа министры, сотрудничеством, которое ведут наши оборонные ведомства. Я дал поручение господину министру и начальнику Генерального штаба создать все условия, чтобы шведские военнослужащие были привлечены к миссии в тренинговом центре», — сказал Порошенко, добавив, что шведы могли бы в свою очередь поучиться у украинцев «противодействию гибридной агрессии Российской Федерации».Впрочем, шведский министр явно приехал в Киев не для того чтобы учиться конфронтации с Россией. Несмотря на свой нейтральный статус, Стокгольм всегда рассматривал нашу страну как потенциального противника, и по мере своих скромных сил оказывал нам «гибридное» противодействие.Напомним, что во время «Зимней войны» 1939-40 года Швеция оказывала финнам всемерное содействие. «Нейтральные» шведские военные воевали в войсках Манергейма, даже не считая необходимым переодеваться в финскую форму. Шведских «нейтралов» в частности захватили в плен лыжники легендарного создателя ВДВ Василия Маргелова.Позже, в годы Второй мировой войны, шведы энергично сотрудничали с нацисткой Германией. В частности, Швеция перевозила через свою территорию немецких солдат и вооружение в Норвегию. Впрочем, после разгрома гитлеровцев под Сталинградом, Стокгольм стал отдаляться от Берлина. Антироссийскую политику Швеция проводит и по сей день, в силу своего нейтрального статуса, «гибридную».То есть, в вопросе того, как гадить России у Швеции куда больше опыт, чем у режима Порошенко. Так что привело в Киев Петера Хультквиста нечто другое. Швеция, как известно, является крупным продавцом вооружения. Она занимает 11 место в списке мировых экспортеров, и на ее долю приходится почти 2% международного рынка оружия.Ко всему прочему, Стокгольм не слишком «заморачивается» относительно того, кому продает оружие. Не так давно, международная информационная организация Оpen Democracy объявила, что Швеция, продавая вооружения Саудовской Аравии и Объединенным Арабским Эмиратам, фактически является сообщником в военных преступлениях этих государств в Йемене.Оpen Democracy отмечает также: «Швеция не проводит никаких расследований на тот счет, как используется поставляемое ею оружие, и таким образом становится невольным сообщником в военных преступлениях, совершаемых с использованием вооружений шведского производства».К этому можно прибавить, что поставленное «нефтяным монархиям» шведское оружие, оказывается в руках не только у карателях в Йемене, но и террористов в Сирии. Факты применения джихадистами шведских гранатометов «Карл Густав» неоднократно освещались как сирийскими, так и шведскими СМИ.Впрочем, ничего удивительного в этом нет. Шведских оружейников, например, связывают давние и теплые отношения с ЦРУ. Так, например, по заказу этой структуры шведы обеспечивали вооружением афганских душманов, действовавших против контингента советских войск и правительственных войск ДРА.Специально для ЦРУ в Швеции выпускался пистолет-пулемет «Карл Густав» М 45, без каких-либо производственных клейм и номеров, что позволяло «господам из Лэнгли» использовать это недорогое и надежное оружие для самых грязных работ. Применялся он ЦРУшниками практически до конца 80-х.Эксперт по вопросам экспорта вооружений, Гуннар Хульт исследователь шведской Военной академии, прямо заявляет, что шведское законодательство в этих вопросах очень гибко.«Согласно шведскому закону о торговле оружием, продавать его можно только тогда, когда это обусловлено нуждами политики безопасности или оборонной политики. В таком случае, при наличии веской аргументации вооружение можно продавать и диктатурам, и странам, участвующим в вооруженных конфликтах», - указывает эксперт.То есть, можно предположить, что особых препятствий для продажи шведского оружия киевской хунте, кроме, пожалуй, ее невеликой платежеспособности нет. Маловероятно, в силу этого обстоятельства, что Киев будет закупать «умное» шведское оружие. Но вот например тот же гранатомет Grg m/48 «Карл Густав» М3 или М4, вполне подойдет. Может обсуждаться поставка артиллерийских систем или военных грузовиков. Или, например, штурмовых винтовок. В любом случае, интерес Стокгольма к Украине, как к возможному покупателю вооружения, очевиден.Строго говоря, ничего из вышеперечисленного ВСУ особенно не нужно. Но каждая закупка иностранного вооружения, однозначно обещает киевским властям немалые «откаты». Как, впрочем, и обучающие программы.Ведь шведские инструктора в украинских учебных центрах нужны еще меньше, чем винтовки АК-5 в окопах Донбасса. «Боевой» опыт шведских военных исчерпывается участием в миротворческих операциях. И уж тем более, у них нет никакого навыка реальных боевых действий против практически равного противника, использующего, тяжелую артиллерию, танки, БПЛА, и средства РЭБ.Все дело в том, что оплата учебной программы, которую проводят иностранные специалисты, позволяет не только получить с нее «откат», но и «поиграть с разницей». Украинское руководство, как известно, и раньше не упускала случая поправить свое материальное положение. Но сегодня, когда положение Порошенко и его ближайшего окружения не слишком устойчиво, они стараются использовать любые, даже довольно очевидные и рискованные возможности «распила» бюджета, пока еще остаются у власти.И точно такой же энтузиазм мы наблюдаем со стороны европейских и заокеанских «друзей» Украины, которые декларируя борьбу с коррупцией, в реальности не только поощряют казнокрадство своих киевских питомцев, но и активно в нем участвуют. Так же, как этим занимался ныне отошедший от дел экс – вице-президент США Джо Байден.Война, которая, как известно «все спишет» создает просто идеальные условия для финансовых махинаций. И в этом свете становится совершенно понятным интерес военного ведомства Швеции к Украине, который простирается вплоть до стремления возглавить миротворческую миссию в Донбассе.