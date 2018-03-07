08:30 07 марта
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Собчак против Собчак. О запросе в посольство Украины о разрешении на посещение Крыма

Украинские власти прокомментировали обращение кандидата в президенты РФ Ксении Собчак с просьбой о посещении Крымского полуострова. Напомним, что Собчак заявила об отправке в украинское посольство письма, в котором просит украинские власти разрешить ей посетить Крым.

В посольстве Украины в Москве ответили, что писем от Собчак не получали.

Из заявления:
Нет, мы никаких писем или обращений от Собчак не получали.



Собчак против Собчак. О запросе в посольство Украины о разрешении на посещение Крыма


Напомним, что осенью 2017 года Ксения Собчак назвала Крым украинской территорией. Обращение Собчак к украинским властям с просьбой о разрешении посетить полуостров (если таковое действительно было) фактически говорит о том, что и сегодня кандидат в президенты России не считает эту территорию российской. Таким образом, кандидат в президенты в очередной раз отрицает территориальную целостность и суверенитет России, что, по сути, является уголовным преступлением.

Украинские политологи отметили, что такие действия Собчак больше похожи на «самослив» в ходе российской президентской кампании. Формат "Собчак против всех" - это, получается, и формат "Собчак против Собчак".

Использованы фотографии: https://www.facebook.com/kandidatprotivvseh
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Комментарии 50

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  1. андрей юрьевич Сегодня, 05:42
    ксюшадь вообще берега потеряла...слов не хватает даже матом. ТП !
    андрей юрьевич
    1. Vard Сегодня, 05:44
      А что вы хотите... Женщина с пониженной социальной ответственностью...
      Vard
      1. dsk Сегодня, 05:49
        Ни стыда, ни совести ...
        dsk
        1. dik-nsk Сегодня, 06:30
          я не пойму, что все ополчились на Ксюшадь? она играет роль овального для либерастов в схеме ВВП, на сподвижников Гаранта бочку катите? laughing надо быть совсем тухлым, чтобы не понять, что все её шаги намерены, чтобы показать всю мерзость потворников запада, агент справляется со своей задачей, глядишь и должность получит после выборов
          dik-nsk
        2. pvv113 Сегодня, 08:00
          Да и с мозгами не все в порядке
          pvv113
      2. 210окв Сегодня, 06:15
        Ну так на Ленинградку её!А не в кандидаты....
        Цитата: Vard
        А что вы хотите... Женщина с пониженной социальной ответственностью...
        210окв
      3. влад66 Сегодня, 07:04
        что осенью 2017 года Ксения Собчак назвала Крым украинской территорией

        ну и как она в Крым ехать собралась,отдали бы ее хохлам лошадь навозную.
        влад66
      4. Комментарий был удален.
      5. антивирус Сегодня, 08:15
        я удивлен, что НИКТОИЗКАНДИДАТОВ не посетил ни одного дет садика и тем более дет дома -дома ребенка.
        Отличная тема! для рекламы себя любимого!!!.
        и на последнем месте--для заботы о детях-сиротах
        уж если женщина(!!!) туда не ходит,то все плохо с мозгами у нее и др кандидатов.
        антивирус
    2. BecmepH Сегодня, 05:51
      Цитата: андрей юрьевич
      ..слов не хватает даже матом.

      Предвыборный сериал "Баба-дура, или Блондинка"
      BecmepH
      1. Дмитрий Беловецкий Сегодня, 06:07
        Там всё вместе.
        От этой бешенной кобылы даже долбанутые укропы открестились...ума нет считай калека.
        Дмитрий Беловецкий
        1. Alex-a832 Сегодня, 06:51
          Цитата: Дмитрий Беловецкий
          Там всё вместе.
          От этой бешенной кобылы даже долбанутые укропы открестились...ума нет считай калека.

          Не сравнивайте ксюшадь с лошадью. Лошади - благородные животные. Эта скорее обезьяна, которую дрессировали в либерастно-диссидентской среде. Поэтому она уверена, что если будет говорить и делать в пику действующей власти, то получит сладкий банан. Ну-у, скажем так, "банан" она точно получит... lol
          Alex-a832
          1. Владимир16 Сегодня, 07:24
            Цитата: Alex-a832
            если будет говорить и делать в пику действующей власти

            А что она сделала "в пику действующей власти"?
            Зачем наделять человека достоинствами которых нет? Или вы, либерасты, от отчаяния? Увидели всю никчемность свою и своих соратников. Быть тупыми это ваша жизненная позиция. Ни кремль, ни русские люди во круг вам не мешают наслаждаться этим. На Руси убогих жалеют.
            Но и тут во всём виноват кто-то другой, и вас просто не понимают. laughing
            Просто иди.отов "понять" и "заценить" могут лишь соратники.
            Владимир16
          2. Ныробский Сегодня, 08:18
            Цитата: Alex-a832
            Не сравнивайте ксюшадь с лошадью. Лошади - благородные животные. Эта скорее обезьяна, которую дрессировали в либерастно-диссидентской среде.
            Вот примерно такая встреча будет у крымского избирателя с оным кандидатом...
            Ныробский
    3. vorobey Сегодня, 06:41
      Цитата: андрей юрьевич
      ксюшадь вообще берега потеряла...слов не хватает даже матом. ТП !


      не рви сердце.. мне вот интересно другое.. если процентное соотношение ее электората перевести в численность населения... сколько совсем конченых у нас?
      vorobey
      1. askort154 Сегодня, 07:02
        vorobey.....если процентное соотношение ее электората перевести в численность населения... сколько совсем конченых у нас?
        [i][/i]
        Все кто вырос в "доме 2". Его смотрят 12-17 летние. С момента начала появления этого канала прошло , где-то лет 5-7 . Эти зрители повзрослели до права участия в выборах. Плюс такой же возраст - "навольнят".
        Вот 1 - 2 % fool и наберётся.
        askort154
        1. vorobey Сегодня, 07:04
          Цитата: askort154
          vorobey.....если процентное соотношение ее электората перевести в численность населения... сколько совсем конченых у нас?
          [i][/i]
          Все кто вырос в "доме 2". Его смотрят 12-17 летние. С момента начала появления этого канала прошло , где-то лет 5-7 . Эти зрители повзрослели до права участия в выборах. Плюс такой же возраст - "навольнят". fool


          Неужели все так плохо.... С екс на ркотики рок н ролл laughing
          vorobey
          1. askort154 Сегодня, 07:35
            vorobey.......Неужели все так плохо.... С екс на ркотики рок н ролл...

            hi Всё и началось с "рок н ролла". Раньше девушка была скромна и коса до попы. Сейчас слово "девушка" уже не модно. Сейчас в моде - модель с голой попой. Чем развратнее, тем брутальнее. Их девиз - "бабло и свобода" во всём. Их кумиры - "собчачки". belay
            askort154
    4. Серый брат Сегодня, 07:03
      Цитата: андрей юрьевич
      ксюшадь вообще берега потеряла...слов не хватает даже матом. ТП !

      Если отбросить эмоции и спокойно взглянуть на ситуацию, то технически получается что Ксюшадь пытается заставить украинцев выбрать своим президентом Путина. laughing
      Серый брат
      1. Ст.пропорщик Сегодня, 07:39
        Вариантов просто тьма: после начала агитации в Крыму скакуны должны против Ксюши возбудится по уголовке - на каком основании она занимается политической деятельностью в пользу "ахрессора". Следом презентация на "Миротворце". Жалоба Вальцмана хозяевам на потерявшую берега российскую кандидатку в президенты. Тетка, ну что с неё взять.И предвыборный штаб у неё , похоже просто бабки рубит не напрягая мосК.
        Ст.пропорщик
  2. Чертков Олег Сегодня, 05:48
    Кандидат желающий превратить Россию в Дом-3, в действии...мда.
    Чертков Олег
    1. 210окв Сегодня, 06:17
      Нет,,надо пожизненно оставить ВВП президентом что бы подобная харя на политическом небосклоне даже и не думала бы появляться.
      Цитата: Чертков Олег
      Кандидат желающий превратить Россию в Дом-3, в действии...мда.
      210окв
      1. annodomene Сегодня, 07:55
        Про "пожизненно" - сначала надо Основной Закон РФ изменить. Т.ч. эту дурочку проще пристрелить. hi
        annodomene
  3. Тот же ЛЕХА Сегодня, 05:54
    слов не хватает даже матом.


    Мата не надо... smile
    чтобы отомстить Ксюше надо сделать Жириновского президентом...
    тогда Ксюше отольются все стаканы с водой вылитые на Вольфовича.
    Будет ему сапоги мыть каждый день на пляжах Индийского океана.
    Тот же ЛЕХА
    1. влад66 Сегодня, 06:55
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      надо сделать Жириновского президентом

      Коллега если Жириновского выберут президентом.то его остраха кондратий хватит или от удивления что его выбрали fellow
      влад66
  4. Tahtvjd2868 Сегодня, 05:55
    По хорошему ее после этого надо исключить из списков кандидатов. Показательно. Что б остальным была наука..
    Tahtvjd2868
  5. Bosch Сегодня, 05:56
    Вот уродское создание.
    Bosch
  6. Per se. Сегодня, 05:58
    Ладно Ксюша, что с неё взять. Но, если уж говорить о разрешениях по Крыму, лично меня гораздо больше коробит вот это.
    Почему Сбербанк не работает в Крыму

    Отсутствие деятельности Сбербанка на территории Крыма связано с тем, что финансовая организация опасается санкций, которые могут быть направлены против неё в таком случае. Сбербанк имеет немалые активы за пределами страны и начало работы в республике может повлечь за собой отказ от работы с финансовой организацией большинства иностранных партнёров. Последнее скажется не только на деятельности банка, но и на общей экономической ситуации страны. В связи с чем, принято решение ограничить присутствие Сбербанка в Крыму до момента ослабления санкций и перемены ситуации.
    Per se.
    1. 210окв Сегодня, 06:20
      А чего Вас коробит?Частный бизнес государственности не имеет..Это не русские.."Греф и Ко"..
      Цитата: Per se.
      Ладно Ксюша, что с неё взять. Но, если уж говорить о разрешениях по Крыму, лично меня гораздо больше коробит вот это.
      Почему Сбербанк не работает в Крыму

      Отсутствие деятельности Сбербанка на территории Крыма связано с тем, что финансовая организация опасается санкций, которые могут быть направлены против неё в таком случае. Сбербанк имеет немалые активы за пределами страны и начало работы в республике может повлечь за собой отказ от работы с финансовой организацией большинства иностранных партнёров. Последнее скажется не только на деятельности банка, но и на общей экономической ситуации страны. В связи с чем, принято решение ограничить присутствие Сбербанка в Крыму до момента ослабления санкций и перемены ситуации.
      210окв
      1. Per se. Сегодня, 07:40
        Если бизнес государственности не имеет, то как это самое "имеет немалые активы за пределами страны", отнести к самому нашему государству, и уже немалой части власть имущих, имеющих эти самые немалые активы за пределами страны... Кто ещё в России будет "грех и Ко", не русские?
        Per se.
    2. annodomene Сегодня, 07:53
      Потому, что это мерзкий отросток ФРС США, увы...
      annodomene
  7. Геркулесыч Сегодня, 06:01
    Политическая подстилка! Ее нужно в Крыму "встретить " так, чтобы до конца своих дней с содроганием и страхом визит свой туда вспоминала.
    Геркулесыч
  8. Strashila Сегодня, 06:02
    А в комплект документов на регистрацию кандидатов для участия в выборах справки от психиатра и наркодиспансера о состоянии на учете входят...??? то что наблюдается говорит о недееспособности кандидатов с полным неадекватном их поведения.
    Strashila
  9. серафимамурский Сегодня, 06:03
    А почему не попросила разрешение в Госдепе США? Нужно сразу у своего хозяина спрашивать разрешение на поездку. Может ещё и на командировочные подкинет.
    серафимамурский
  10. Razvedka_Boem Сегодня, 06:07
    Собчак просто разменная фигура.
    Отвлекла на себя часть недовольства, выставляет оппозицию в невыгодном свете.
    Думаю и после выборов она не исчезнет с горизонтов, а будет продолжать бороздить оппозиционные волны.
    Ведь если что-то нельзя предотвратить - нужно это возглавить.
    Razvedka_Boem
    1. Рысь33 Сегодня, 07:00
      В России на данный момент нет оппозиции, есть американские выкормыши, рвущиеся к власти любой ценой.
      Рысь33
  11. sgr291158 Сегодня, 06:27
    Если только дернется в Крым, гнать ее от туда поганой метлой.
    sgr291158
  12. Михаил55 Сегодня, 06:32
    А эту, с позволения сказать, кандидатшу - ждут в Крыму??? Может она специально от Киева отказа ждала, что бы умыть руки...НЕ ПУЩАЮТ!
    Михаил55
  13. a.s.zzz888 Сегодня, 06:45
    Лошадь желает в Крым через укроккаклию... Запретить ей вообще там появляться!!! angry
    a.s.zzz888
  14. Рысь33 Сегодня, 06:58
    Пусть едет через територию украины, как границу пересечёт, Российский паспорт аннулировать. Она будет хорошим партнёром галстукоеду, цирк должен гастролировать и желательно труппой:)
    Рысь33
    1. annodomene Сегодня, 07:51
      laughing laughing laughing В любом цирке есть лошади, именно для них манеж и строят.
      annodomene
  15. Ретвизан 8 Сегодня, 07:05
    Собчак, это наглый, беспренцыпный, ценичный человек!
    И вся её карьера это наглядный тому пример!
    Вот кому реально плевать на людей и на страну!
    Ретвизан 8
    1. annodomene Сегодня, 07:50
      Согласен с Вами! И только правила сайта заставляют выражаться на манер тургеневских барышень: "Ах Вы гадкий юноша! Опять скрутили вентиль! Фу, уйдите отсюда, постылый..." laughing
      annodomene
  16. Dimy4 Сегодня, 07:12
    В России 85 субъектов, на каждый нужно спрашивать разрешение на посещение в посольстве Украины?
    Dimy4
  17. обыватель Сегодня, 07:32
    Смею напомнить, у нас Президент является Главнокомандующим ВС. Кто-нибудь может представить себе Собчак в роли главнокомандующей?
    обыватель
    1. annodomene Сегодня, 07:48
      Тьфу, тьфу, тьфу... Не упоминайте чертушку, особенно к ночи laughing Тем более, что она, скорее всего, даже команду "Ложись" не правильно понимает...
      annodomene
  18. annodomene Сегодня, 07:47
    В отношении Лошади (и только нее) справедливо высказывание: "Бабы дуры не потому что они дуры, а потому, что они бабы". Для собчачки Крым - это пустой звук и только. Предложите ей кто-нибудь признать Крым израильской территорией, например. Для нее сойдет. Похоже даже "перволюди на Земле" ее не восприняли, видать плохо обратилась, без доступа к телу. Ну вы понимаете...
    annodomene
  19. bratchanin3 Сегодня, 07:57
    Это издевательство над правосудием России. Кандидат на должность Президента России, испрашивает разрешение у вражеского государства на посещение одной из территорий России. Это бред какой то и российские законодатели не издали ни одного звука. Это точно бардак и безвластие. Ауууууу, вы там в Думе проснуться не можете?????
    bratchanin3
  20. loginovich Сегодня, 07:58
    Таким образом, кандидат в президенты в очередной раз отрицает территориальную целостность и суверенитет России, что, по сути, является уголовным преступлением
    .
    Она не одинока и авиакомпании и банки РФ с таким же успехом можно обвинить в отрицании территориальной целостности.
    loginovich
  21. Шафран Сегодня, 08:12

    Пусть украинское разрешение ей дадут и заезжать она будет через Чонгар, а вот там эта "бумажка" не катит, в Мариуполь с гастролями поедет
    Шафран
  22. лысова Сегодня, 08:15
    Когда же этой нечести, шлакоблок на тыкву прилетит - её место у параши и даже не в России (лесоповалы поганить ещё не хватало).
    лысова
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