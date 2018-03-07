Собчак против Собчак. О запросе в посольство Украины о разрешении на посещение Крыма

Нет, мы никаких писем или обращений от Собчак не получали.

Украинские власти прокомментировали обращение кандидата в президенты РФ Ксении Собчак с просьбой о посещении Крымского полуострова. Напомним, что Собчак заявила об отправке в украинское посольство письма, в котором просит украинские власти разрешить ей посетить Крым.В посольстве Украины в Москве ответили, что писем от Собчак не получали.Из заявления:Напомним, что осенью 2017 года Ксения Собчак назвала Крым украинской территорией. Обращение Собчак к украинским властям с просьбой о разрешении посетить полуостров (если таковое действительно было) фактически говорит о том, что и сегодня кандидат в президенты России не считает эту территорию российской. Таким образом, кандидат в президенты в очередной раз отрицает территориальную целостность и суверенитет России, что, по сути, является уголовным преступлением.Украинские политологи отметили, что такие действия Собчак больше похожи на «самослив» в ходе российской президентской кампании. Формат "Собчак против всех" - это, получается, и формат "Собчак против Собчак".