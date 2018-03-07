Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]
Очевидцы: Ан-26 заходил на посадку полубоком
Появляются новые подробности о крушении самолёта Ан-26 ВКС РФ, произошедшего накануне близ авиабазы Хмеймим в провинции Латакия (Сирия). По свидетельствам очевидцев, самолёт при сильном порыве ветра накренился на существенный угол и пытался заходить на посадку в «несвойственном» положении. Отмечается, что самолёт буквально несло в направлении аэродрома «полубоком».
Напомним, что по уточнённым данным, в результате авиакатастрофы погибли 39 человек, большинство из которых – офицеры ВС РФ.
Если верить сообщениям, опубликованным на Telegram-канале Mash, то среди погибших – и генерал-майор российских Вооружённых сил. На Telegram-канале Mash называется его фамилия, как и фамилии других погибших, однако официального подтверждения от министерства обороны по списку жертв авиакатастрофы пока нет.
Известно о том, что транспортник Ан-26 выполнял рейс с авиабазы «Квайрес» («Квейрис»), расположенной в районе Алеппо, в Хмеймим. При этом представитель в МО РФ отмечает, что погодные условия «не могли стать причиной крушения самолёта».
Отмечается, что Ан-26 пилотировал опытный лётчик (1-го класса), имевший только на этом типе самолётов свыше 3 тысяч часов налёта.
Напомним, что по уточнённым данным, в результате авиакатастрофы погибли 39 человек, большинство из которых – офицеры ВС РФ.
Если верить сообщениям, опубликованным на Telegram-канале Mash, то среди погибших – и генерал-майор российских Вооружённых сил. На Telegram-канале Mash называется его фамилия, как и фамилии других погибших, однако официального подтверждения от министерства обороны по списку жертв авиакатастрофы пока нет.
Известно о том, что транспортник Ан-26 выполнял рейс с авиабазы «Квайрес» («Квейрис»), расположенной в районе Алеппо, в Хмеймим. При этом представитель в МО РФ отмечает, что погодные условия «не могли стать причиной крушения самолёта».
Отмечается, что Ан-26 пилотировал опытный лётчик (1-го класса), имевший только на этом типе самолётов свыше 3 тысяч часов налёта.
Использованы фотографии: Твиттер
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти