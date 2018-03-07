08:31 07 марта
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Очевидцы: Ан-26 заходил на посадку полубоком

Появляются новые подробности о крушении самолёта Ан-26 ВКС РФ, произошедшего накануне близ авиабазы Хмеймим в провинции Латакия (Сирия). По свидетельствам очевидцев, самолёт при сильном порыве ветра накренился на существенный угол и пытался заходить на посадку в «несвойственном» положении. Отмечается, что самолёт буквально несло в направлении аэродрома «полубоком».

Напомним, что по уточнённым данным, в результате авиакатастрофы погибли 39 человек, большинство из которых – офицеры ВС РФ.

Если верить сообщениям, опубликованным на Telegram-канале Mash, то среди погибших – и генерал-майор российских Вооружённых сил. На Telegram-канале Mash называется его фамилия, как и фамилии других погибших, однако официального подтверждения от министерства обороны по списку жертв авиакатастрофы пока нет.


Очевидцы: Ан-26 заходил на посадку полубоком


Известно о том, что транспортник Ан-26 выполнял рейс с авиабазы «Квайрес» («Квейрис»), расположенной в районе Алеппо, в Хмеймим. При этом представитель в МО РФ отмечает, что погодные условия «не могли стать причиной крушения самолёта».

Отмечается, что Ан-26 пилотировал опытный лётчик (1-го класса), имевший только на этом типе самолётов свыше 3 тысяч часов налёта.

Использованы фотографии: Твиттер
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Комментарии 47

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  1. Uncle Lee Сегодня, 06:12
    Жалко людей...Сколько еще жертв будет в этой войне. Соболезнования....
    Uncle Lee
    1. RASKAT Сегодня, 07:04
      Особенно жалко терять людей так глупо, в не боевых условиях.
      Соболезную родным и близким.
      RASKAT
      1. Арберес Сегодня, 08:23
        Цитата: RASKAT
        Особенно жалко терять людей так глупо, в не боевых условиях.
        Соболезную родным и близким.


        В боевых, не боевых. Потери жуткие. За два месяца - два самолета! В подмосковном 71 человек, теперь в сирийском самолете 39-ть человек.

        Еще миг и посадка.
        Уже видят глаза,
        Как выходит на встречу
        Пыльных плит полоса.

        Прохрипела беда
        -"Километры не в счет.
        Я беру только метры,
        А точнее - пятьсот".

        Не смогло это небо
        На прозрачном плече
        Удержать русских асов-
        Огоньком на свече.

        И добавят всем близким
        Седины на висках:
        Краснозвездные крылья
        На сирийских песках.

        Соболезнования родным и близким от всех нас здесь здравствующих.
        Арберес
    2. Spartanez300 Сегодня, 07:10
      Почему столько людей должны страдать из за одного пославшего их туда , соболезнования родным и близким погибших .
      Spartanez300
      1. vorobey Сегодня, 07:18
        Цитата: Spartanez300
        Почему столько людей должны страдать из за одного пославшего их туда , соболезнования родным и близким погибших .


        Знаешь родной.. а я бы хотел чтобы ты вплотную столкнулся с бармалеями и горем от них.. может мозг поправился бы... хотя мозг тут не причем если ума нет..
        vorobey
        1. Владимир16 Сегодня, 07:31
          Цитата: Spartanez300
          Почему столько людей должны страдать из за одного пославшего их туда

          Вот ведь гниды. У русских людей горе, а они и тут со своей матрасной подлостью лезут. Деньги вытеснили мозг. Ни чего человеческого не осталось.
          Владимир16
        2. Zubr Сегодня, 07:38
          Им бесполезно это объяснять. Отрабатывает свой гонорар по тролингу.
          Zubr
        3. Комментарий был удален.
          1. влад66 Сегодня, 07:55
            Цитата: Навигатор 1
            Пацан погибли за газопровод

            Мозги погибли у вас за газопровод negative
            влад66
            1. pjastolov Сегодня, 08:10
              Цитата: влад66
              Мозги погибли у вас за

              он их просто продал за ненадобностью hi
              pjastolov
          2. Рысь33 Сегодня, 07:56
            За Родину они погибли, а не за газопровод.
            Рысь33
      2. Alex-a832 Сегодня, 07:35
        Цитата: Spartanez300
        Почему столько людей должны страдать из за одного пославшего их туда , соболезнования родным и близким погибших .

        Вам лучше бы было, если бы взрощеная матрасами зараза типа игил поглотила БВ, а потом ездила бы сюда, чтобы Кавказ и наши бывшие восточные республики баламутить, взрывать у нас школы, дома, общественный транспорт, массовые мероприятия, а это жертвы среди детей, женщин, стариков!? Наш Гарант сделал правильный выбор! А на войне бойцы гибнут. Мы присягу давали защищать свою страну и народ. Будет приказ - пойдём против врага работать, а не думать - нравится нам верховный или нет!
        Alex-a832
      3. Грац Сегодня, 07:41
        военнослужащий знает на что идёт, знает что государство может послать его отстаивать интересы государства туда куда государству надо, он знает что всегда есть вероятность погибнуть, это не армия спасения
        Грац
      4. ser65 Сегодня, 07:54
        из какого отверстия вылазят подобные?
        ser65
        1. vorobey Сегодня, 08:17
          Цитата: ser65
          из какого отверстия вылазят подобные?


          я бы озвучил но фильтр не пропускает... laughing
          vorobey
        2. pothas Сегодня, 08:20
          Из выхлопного
          pothas
      5. pjastolov Сегодня, 08:09
        Цитата: Spartanez300
        Почему столько людей должны страдать из за одного пославшего их туда

        есть одно очень хорошее высказывание
        а если перефразировать для этого случая - не хотите долбить бармалее на чужой территории - они будут долбить вас на вашей hi
        pjastolov
      6. Scoun Сегодня, 08:18
        Цитата: Spartanez300
        Почему столько людей должны страдать из за одного пославшего их туда.

        Точно! И на пассажирские Он посылает!
        Спасибо Ксюша!
        Пиарсья дальше как на вчерашних "дебатах".
        Scoun
  2. Aleksandr21 Сегодня, 06:16
    Пускай теперь специалисты, разбираются в причинах случившегося, на мой взгляд зря минобороны сразу отмело погодные условия, даже наши соседи из Израиля подтверждают что погода была очень плохая, сильный ветер + возможно произошёл отказ техники и совокупность различных факторов могла стать причиной падения самолёта, а ребят жалко.... пусть земля им будет пухом.
    Aleksandr21
    1. 210окв Сегодня, 06:40
      Вот именно,это их дело.Специалистов.Плохо что может быть как и с Ту упавшим под Сочи,начнут подводить под стрелочников летчиков.
      Цитата: Aleksandr21
      Пускай теперь специалисты, разбираются в причинах случившегося, на мой взгляд зря минобороны сразу отмело погодные условия, даже наши соседи из Израиля подтверждают что погода была очень плохая, сильный ветер + возможно произошёл отказ техники и совокупность различных факторов могла стать причиной падения самолёта, а ребят жалко.... пусть земля им будет пухом.
      210окв
    2. Glock Сегодня, 07:01
      Три основных версии катастрофы Ан-26 вполне очевидны: человеческий фактор (от ошибки пилота до некачественной подготовки к полету), технические проблемы и, естественно, сбили. Война, вообще-то, а с обороной Хмеймима не все в порядке, что и было весьма заметно буквально 2 месяца назад.
      Glock
  3. Геркулесыч Сегодня, 06:16
    Будем ждать, что даст нас результат росследования. Только бы как часто бывает, не валили все на погибший экипаж, а то у нас только одна проблема "человеческий фактор " , а то что самолет родственник саблезубых тигров и пещерных медведей как то тупо игнорируется. Погибшим земля пухом! soldier soldier soldier
    Геркулесыч
    1. ССИ Сегодня, 08:30
      Цитата: Геркулесыч
      а то что самолет родственник саблезубых тигров и пещерных медведей как то тупо игнорируется.

      Прошу прощения, а то, что до сих пор наши соотечественники летают на В-737-300(400,500), которые чуть моложе саблезубых, но родственники мамонтов, Вас не беспокоит? Или просто в "клаву" потыкать, будучи просто "паксом"? Не судите о том, в чем Вы не спец....
      ССИ
  4. Комментарий был удален.
    1. Berkut154 Сегодня, 06:29
      Ты смотри зубы не сотри друг от друга.
      Berkut154
      1. андрей юрьевич Сегодня, 06:34
        Цитата: Berkut154
        Ты смотри зубы не сотри друг от друга.

        не нужно отвечать провокатору,для этого есть кнопка "жалоба" тынц-и уберут тв*арь...
        андрей юрьевич
      2. Комментарий был удален.
        1. vorobey Сегодня, 07:01
          Цитата: Ye Hua
          Правда глаза колет? Или бревно в глазу зашевелилось


          Ну тогда уж если быть последовательнм то самолет Ан один из самых надежных.. и возраст эксплуатации тут не причем.. В СССР запас по прочности троекратным был.. Если Ваше желание связано лишь с изрыганием в попытках съязвить.. это Ваше жело голубчик.. бан не за горами
          vorobey
    2. vorobey Сегодня, 06:33
      Цитата: Ye Hua
      Чтобы не хвастались что в России самые лучшие самолёты


      Хлебало завали контрацептив ... Люди погибли выполняющие долг.. хотел сказать твои соотечественники.. но.. подумал что это будет лишнее. у генетического мусора как ты нет отечества..
      vorobey
      1. андрей юрьевич Сегодня, 06:37
        Цитата: vorobey
        Хлебало завали

        Саша,просто убери это ... hi
        андрей юрьевич
        1. vorobey Сегодня, 06:43
          Цитата: андрей юрьевич
          Цитата: vorobey
          Хлебало завали

          Саша,просто убери это ... hi


          Я и забыл про свои супервозможности... давно не был.. laughing
          vorobey
          1. Комментарий был удален.
          2. андрей юрьевич Сегодня, 06:53
            Цитата: vorobey
            Я и забыл про свои супервозможности... давно не был

            drinks
            андрей юрьевич
          3. pjastolov Сегодня, 08:13
            Цитата: vorobey
            Я и забыл про свои супервозможности... давно не был..

            шаман однако - good и настроение улучшилось drinks
            pjastolov
            1. vorobey Сегодня, 08:21
              Цитата: pjastolov
              шаман однако


              да я люблю иногда постучать в чей то бубен.... laughing laughing laughing
              vorobey
              1. pjastolov Сегодня, 08:25
                Цитата: vorobey
                постучать в чей то бубен....

                и главное за дело good
                pjastolov
  5. a.s.zzz888 Сегодня, 06:49
    Соболезнования родным и близким погибших. Специалисты отмечают, что в районе аэродрома бывают очень сильные непредсказуемые порывы ветра, вплоть до сверху-вниз. Это связано с близостью моря. Возможно и попали в такой поток на 26-ом.
    a.s.zzz888
  6. Heterosigma Сегодня, 07:24
    Если такие ветра не редкость, возникает вопрос. МО учитывало этот фактор при строительстве ВПП?
    Heterosigma
  7. bratchanin3 Сегодня, 07:29
    Опытны пилот - это самая реальная опасность, выходит. Опытный пилот приобретает самоуверенность, но как человек может ошибаться, а вот страх точно уже потерял.
    bratchanin3
  8. FalconD Сегодня, 07:39
    Жалко ребят...
    Летунам - пухом небо, всем погибшим - вечная память...
    Им всем ролик посвятил!
    FalconD
  9. Victor_B Сегодня, 07:39
    Мир праху...


    И чтобы поменьше их имена и память трепали в СМИ...
    Victor_B
  10. Грац Сегодня, 07:42
    факт в том что старую авиатехнику надо менять, это один из факторов риска, наряду с квалификацией пилотов
    Грац
  11. karish Сегодня, 07:46
    По свидетельствам очевидцев, самолёт при сильном порыве ветра накренился на существенный угол и пытался заходить на посадку в «несвойственном» положении. Отмечается, что самолёт буквально несло в направлении аэродрома «полубоком»

    Странно , вчера был абсолютно спокойный день , практически при полном безветрии.
    karish
    1. a.s.zzz888 Сегодня, 07:52
      karish Сегодня, 07:46 Странно , вчера был абсолютно спокойный день , практически при полном безветрии.

      А это где? В еврейском государстве, или аХтор этого поста присутствовал лично на аэродроме? Да и подоплёка понятна....
      a.s.zzz888
    2. влад66 Сегодня, 07:58
      Цитата: karish
      Странно , вчера был абсолютно спокойный день , практически при полном безветрии.

      Саша,вчера и Олег Профессор и Арон Заави говорили что сильный боковой ветер был у вас. request
      влад66
      1. Комментарий был удален.
      2. karish Сегодня, 08:20
        Цитата: влад66
        Цитата: karish
        Странно , вчера был абсолютно спокойный день , практически при полном безветрии.

        Саша,вчера и Олег Профессор и Арон Заави говорили что сильный боковой ветер был у вас. request

        Честно говоря . не заметил.
        прошёлся специально по прогнозу на вчера.
        было написано усиление ветра, пыль.
        Вообще то между нами и Хмейним 600 км.
        Но сказать что вчера был ветренный день?
        Конечно нет.
        karish
    3. Aleksandr21 Сегодня, 08:01
      Цитата: karish

      Странно , вчера был абсолютно спокойный день , практически при полном безветрии.


      В прошлой теме многие из ваших написали про плохие погодные условия... хз почему у вас так данные разнятся.

      Цитата: Ncplc
      Погода у нас здесь сегодня ужасная , дует сильный горячий ветер с пустыни ( хамсин) с песком видимость никакая, так что мог быть микро порыв нисходящего потока , И не надо сразу винить технику или экипаж . Мои соболезнования.
      Aleksandr21
      1. karish Сегодня, 08:23
        Цитата: Aleksandr21
        Цитата: Ncplc
        Погода у нас здесь сегодня ужасная , дует сильный горячий ветер с пустыни ( хамсин) с песком видимость никакая, так что мог быть микро порыв нисходящего потока , И не надо сразу винить технику или экипаж . Мои соболезнования.

        Нет , было пыльно ( авих ) по нашему.
        Но точно не хамсин.
        Опять таки , я говорю про Хайфу и дальше 40 км от неё я вчера не отъезжал , но ветра ( существенного ) - вот точно не заметил.
        karish
  12. groks Сегодня, 07:54
    в «несвойственном» положении
    При отказе одного двигателя?
    groks
    1. a.s.zzz888 Сегодня, 08:08
      groks Сегодня, 07:54
      в «несвойственном» положении
      При отказе одного двигателя?

      Мжет и двигун "чихнул", а в это время и порыв ветра... Ведь всего 500 метров не дотянули. Если бы только движок - то РЕАЛЬНО бы дотянули...
      a.s.zzz888
  13. Knizhnik Сегодня, 08:04
    Как же так... соболезнования родным и близким
    Knizhnik
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