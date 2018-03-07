08:37 07 марта
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Нацразведка США: Россия справляется с американскими санкциями и наносит ответные удары

Национальная разведка США представила доклад, в котором говорится о неэффективности введённых в отношении России санкций. Доклад был представлен в сенатском комитете по вооружённым силам главой нацразведки США Дэниэлом Коутсом. Основная мысль послания Коутса была следующей:
Россия справляется с санкционным давлением.


Мало того, в докладе говорится о том, что жёсткость антироссийских санкций вызывает ужесточение ответной реакции. По словам Коутса, такая реакция заключается в том, что Россия «осуществляет попытки внести раскол в западное демократическое общество и продолжает вмешательство во внутренние политические процессы в США».

Нацразведка США: Россия справляется с американскими санкциями и наносит ответные удары



Из доклада:
Россия пытается ослабить партнёрство в отношениях Соединённых Штатов с европейскими партнёрами.


Это заявление прозвучало на фоне того, что власти самих же США объявили о необходимости введения повышенных пошли на металлы, поставляемые из Европы. По словам президента США Дональда Трампа, Европа и «многие другие» буквально «паразитируют на США». В ответ в Европе заявили, что США развязывают торговую войну, которая ударит и по самим Соединённым Штатам.

Использованы фотографии: YouTube
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Комментарии 41

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  1. Vard Сегодня, 06:57
    Не действуют... Да мои знакомые фермеры молятся что бы не отменили... Слух прошёл что они нам Боинги закроют... Так на авиационном теперь и за это свечки ставят...
    Vard
    1. Spartanez300 Сегодня, 06:58
      Еще один старпер решил высказать "умную" мысль .
      Spartanez300
      1. андрей юрьевич Сегодня, 07:01
        Нацразведка США: Россия справляется с американскими санкциями и наносит ответные удары
        Дэниэл Коутс- Капитан Очевидность.
        андрей юрьевич
        1. Владимир16 Сегодня, 07:40
          Это поколение матрасов больное.
          Они на лево и на право санкции раздают.
          Они себя богами считают.
          Вот только матрас ссаный оказался. laughing

          Лаврову ой как не просто общаться с такими. Огромное спасибо за выдержку и Лаврову и всем в МИДе.
          Владимир16
      2. Vard Сегодня, 07:03
        Вы извините... но что означает буква z в конце вашего имени?
        Vard
        1. просто экспл Сегодня, 07:22
          поищите как читается на немецком буква z .
          например найдете кто такой был Otto Skorzeny .
          просто экспл
    2. vorobey Сегодня, 07:10
      Цитата: Vard
      Не действуют... Да мои знакомые фермеры молятся что бы не отменили... Слух прошёл что они нам Боинги закроют... Так на авиационном теперь и за это свечки ставят...


      Слышал что Ротенберг после крымского моста за пролив Сталина берется. Якобы проект уже согласован и даже ведомство Шойгу согласно оказать посильную помощь.. Говорят этот пролив напрямую свяжет континенты и намного перспективней великого шелкового пути... laughing laughing laughing
      vorobey
      1. Vard Сегодня, 07:21
        Все что не делается к лучшему...
        Vard
      2. bouncyhunter Сегодня, 07:41
        hi
        Цитата: vorobey
        Слышал что Ротенберг после крымского моста за пролив Сталина берется.

        Вы об этом ? wink
        bouncyhunter
        1. vorobey Сегодня, 07:53
          Цитата: bouncyhunter
          Вы об этом ?


          Шо и тут еще советские наработки используем..? laughing laughing laughing laughing
          vorobey
          1. bouncyhunter Сегодня, 07:55
            Дык а нафига изобретать велосипед ? bully
            bouncyhunter
  2. Серый брат Сегодня, 06:59
    "Национальная разведка США" это почти то же самое что и клуб любителей пива.
    Серый брат
    1. андрей юрьевич Сегодня, 07:02
      Цитата: Серый брат
      "Национальная разведка США" это почти то же самое что и клуб любителей пива.

      один такой "пивной путч",плохо для мира закончился...
      андрей юрьевич
    2. собаковод Сегодня, 07:06
      Серый брат Сегодня, 06:59
      "Национальная разведка США" это почти то же самое что и клуб любителей пива.
      Аналитики из них, походу, никудышние. Ничего просчитать не могут. А вот рационализаторы на славу, сколько гадостей уже придумали, и каждый день новые выдают. Неутомимые, блин!
      собаковод
      1. Серый брат Сегодня, 07:08
        Цитата: собаковод
        Аналитики из них, походу, никудышние. Ничего просчитать не могут.

        "Национальная разведка" это сообщество пенсионеров.
        Серый брат
    3. pjastolov Сегодня, 07:47
      Цитата: Серый брат
      "Национальная разведка США" это почти то же самое что и клуб любителей пива.

      только они ищут на кого перевести стрелки и кого назначить виноватым
      Это заявление прозвучало на фоне того, что власти самих же США объявили о необходимости введения повышенных пошли на металлы, поставляемые из Европы. По словам президента США Дональда Трампа, Европа и «многие другие» буквально «паразитируют на США». В ответ в Европе заявили, что США развязывают торговую войну, которая ударит и по самим Соединённым Штатам.
      pjastolov
  3. a.s.zzz888 Сегодня, 07:02
    Основная мысль послания Коутса была следующей:Россия справляется с санкционным давлением.

    А мерикатосы думали, что мы руки кверху задёрём?! Так не будет этого никогда!!! А ответку соорудим, и отправим по назначению. angry
    a.s.zzz888
    1. askort154 Сегодня, 07:15
      Россия пытается ослабить партнёрство в отношениях Соединённых Штатов с европейскими партнёрами. - Коутс

      Посмотри в зеркало. Это США ослабляет своё партнёрство со всем миром, кроме стран-локеев.
      askort154
      1. a.s.zzz888 Сегодня, 07:34
        skort154 Сегодня, 07:15 ↑
        Россия пытается ослабить партнёрство в отношениях Соединённых Штатов с европейскими партнёрами. - Коутс
        Посмотри в зеркало. Это США ослабляет своё партнёрство со всем миром, кроме стран-локеев.

        У них оно всю жизнь кривое. bully
        a.s.zzz888
        1. bouncyhunter Сегодня, 07:43
          Серёга , привет ! hi
          Цитата: a.s.zzz888
          У них оно всю жизнь кривое.

          Кривое у матрасов не зеркало , а та морда лица , которая в него смотрится . wink
          bouncyhunter
          1. a.s.zzz888 Сегодня, 08:02
            Привет, Паша! hi
            Кривое у матрасов не зеркало , а та морда лица , которая в него смотрится . wink

            А если ногой по нему? Не выровняется ? bully
            a.s.zzz888
            1. bouncyhunter Сегодня, 08:12
              Цитата: a.s.zzz888
              А если ногой по нему? Не выровняется ?

              Это можно выяснить только опытным путём : контактом вышеуказанной ноги с упомянутой мордой . yes Я бы в таком практическом опыте поучаствовал ... soldier
              bouncyhunter
  4. Тот же ЛЕХА Сегодня, 07:07
    7 марта 2014 года вместе с сенатором Марком Кёрком направил президенту ФИФА Йозефу Блаттеру письмо с призывом исключить Россию из числа участников чемпионата мира по футболу 2014 года, а также лишить её права на проведение чемпионата мира по футболу 2018 года в связи с начинавшимся тогда процессом присоединения Крыма к России[
    .
    Ярый русофоб этот Коутс.
    Тот же ЛЕХА
  5. Altona Сегодня, 07:07
    Санкции-это такой метод, который с Советским Союзом провернули в 1980-х, чтобы развалить его. Только тогда "санкции" провернула верхушка КПСС, ВЛКСМ и КГБ под соусом товарного дефицита, исчезли продукты, сигареты, алкоголь, одежда, обувь и прочее. Потом они позвали Запад, который навозил нам всякой дряни. Сейчас США думают, что у них попытка №2 повторится.
    Altona
  6. Геркулесыч Сегодня, 07:11
    Вот пока в сша всем запровляют такие старые марозматики, никогда они Россию своим скудным умишкой не поймут!
    Геркулесыч
    1. Heterosigma Сегодня, 07:18
      Да этот еще хоть адекватный дедушка, нестал готовить доклад о разорваной в клочья региональной державе санкциями США
      Heterosigma
      1. Геркулесыч Сегодня, 07:28
        Он просто забыл, куда по своему скудоумию сунул такой доклад wassat
        Геркулесыч
  7. Alex-a832 Сегодня, 07:14
    И этим занимается матрасная разведка?! К примеру, я, не слезая с кресла, и так вижу расклад. Только вот с самокритикой у "исключительных" исключительно хреново. Их разлад в отношениях с ЕС, с Турцией и многими другими внеблоковыми "партнерами" прямое следствие действий США, которые не привыкли считаться с мнением партнеров и союзников. Россия лишь грамотно и тонко на это указывает на официальном уровне и в переговорах, не прилагая особых усилий и затрат. Исключение - Сирия, там приходится вкладываться. Поддержание Донбасса менее затратно. А санкции вообще были обращены России во благо, хоть и создали трудности.
    Так держать, матрасы! Вы скоро разнесёте сами всё, что слепили ваши предшественники.
    Alex-a832
  8. федоров Сегодня, 07:17
    что Россия «осуществляет попытки внести раскол в западное демократическое общество и продолжает вмешательство во внутренние политические процессы в США

    Ну мне прям нравится, что они там из погреба думают. smile
    Козни строят, А "недалекой" России - до лампочки.
    Но им нашего менталитета не понять.
    С Китаем вроде наладилось, еще с Индией, Бразилией,Аргентиной, ЮАР вроде все налаживается в перспективе. И можно тупо плевать - ты кто - американец, хук с любой стороны без разбора.
    федоров
  9. Heterosigma Сегодня, 07:17
    Так а чем Россия отвечает так и не написали, неужели мы еще в состоянии ответить своей кАлечной экономикой.
    Heterosigma
    1. vorobey Сегодня, 07:29
      Цитата: Heterosigma
      Так а чем Россия отвечает так и не написали, неужели мы еще в состоянии ответить своей кАлечной экономикой.


      Простите а по какому поводу тогда в матрасии кипишь? если ответить не можем почему силой Крым не заберут, почему Путин лидирует с таким отрывом. и в конце концов почему наши продажные либералы сами себя так дескридитируют.
      vorobey
      1. Tiras Сегодня, 08:08
        Цитата: vorobey
        Простите а по какому поводу тогда в матрасии кипишь?



        В предверии новых санкций, которые будут в ближайшее времяна, а на фоне недавнего заявления Путина, подобными докладами пытаются усилить санкции ещё сильнее, создав определённое давление.



        Цитата: vorobey
        почему Путин лидирует с таким отрывом.


        Потому что при Путине победили коррупцию, зарплаты врачей и учителей стали такими, что быть учителем или врачем престижно. Зарплаты в стране позволяют людям нормально существовать, в стране построена настоящая демократия, люди могут выбирать, у них есть выбор. Свобода слова - конструктивная критика Путина идёт по первому и второму каналам. Путин дружит со всем миром, Россию боятся и уважают и поэтому даже мысли о санкциях не возникают . Инвестиции текут рекой, нефтяные деньги из резервного фонда не уходят на всякие никому не нужные стадионы и коррупцию, а на помощь населению. Построены школы и детские сады. Путин, как и все правительство и единая Россия патриоты - их дети учатся только в России, недвижимости за рубежом нет, живёт скромно, как и все его министры, ездят на отечественных автомобилях, бензин в стране - производителе и экспортёре стоит копейки. Налогов с каждым годом все меньше,жкх так вообще уже 18 лет в цене не рос.

        Все что Путин и его партия обещали, выполнено:



        wassat wassat wassat
        Tiras
        1. Лесс Сегодня, 08:34
          Цитата: Tiras
          зарплаты врачей и учителей стали такими, что быть учителем или врачем престижно.
          А во Флориде, к примеру, учителей вооружать собираются... Тоже престижная профессия.
          Лесс
    2. Геркулесыч Сегодня, 07:32
      Вам не знаком некто навальный? am Вы не состоите с ним в одной партии -партии спасителей страны от народа? am Что вы сделали для страны, для ее экономики, что хаете свою Родину, или Россия вам только временное место проживания?
      Геркулесыч
      1. vorobey Сегодня, 08:15
        Цитата: Геркулесыч
        Вам не знаком некто навальный?


        А мне нравится как они и им подобные. ахинею несут и сами себе довольны... противоречит себе на каждом шагу, а задаш пару вопрос вонь как у хизер науэрт начинается..
        vorobey
      2. a.s.zzz888 Сегодня, 08:17
        Геркулесыч Сегодня, 07:32 ↑
        Вам не знаком некто навальный? am Вы не состоите с ним в одной партии -партии спасителей страны от народа? am Что вы сделали для страны, для ее экономики, что хаете свою Родину, или Россия вам только временное место проживания?

        Не стОит тратить на них своё здоровье.
        a.s.zzz888
      3. Svarog Сегодня, 08:31
        Цитата: Геркулесыч
        Вам не знаком некто навальный? am Вы не состоите с ним в одной партии -партии спасителей страны от народа? am Что вы сделали для страны, для ее экономики, что хаете свою Родину, или Россия вам только временное место проживания?

        Мое отношение к Навальному негативное только по одной причине , что он является американским проектом, НО то что, он делает в части разоблачений, это выше всех похвал, ибо кроме него, ни кто этим больше не занимается.. А вы посмотрите в ютуб на его расследования, очень интересно.. Все пазлы тогда складываются.. Вот последнее... https://youtu.be/rbRoZyuOijk
        Svarog
  10. anjey Сегодня, 07:30
    Россия пытается ослабить партнёрство в отношениях Соединённых Штатов с европейскими партнёрами.
    демагогия чистой воды,сша сами, всякими способами пытаются втянут Европу в конфронтацию с Россией,есть в европах думающие лидеры или нет покажет время.....
    anjey
  11. Балу Сегодня, 08:12
    Нацразведка США: Россия справляется с американскими санкциями и наносит ответные удары

    А разве когда-то было иначе? fool
    Америка сдавайся! lol
    Балу
    1. rocket757 Сегодня, 08:32
      Да ладно, оставим бриттам их упёртость!
      Без них мож совсем в мире "скуШно"будет!
      rocket757
  12. Старый военрук Сегодня, 08:18
    Ай-ай-ай! Как же так? Не подчиняются самой-самой стране в мире? Ну, варвары, ну, чего можно ждать от этих русских?
    Старый военрук
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