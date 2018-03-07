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Нацразведка США: Россия справляется с американскими санкциями и наносит ответные удары
Национальная разведка США представила доклад, в котором говорится о неэффективности введённых в отношении России санкций. Доклад был представлен в сенатском комитете по вооружённым силам главой нацразведки США Дэниэлом Коутсом. Основная мысль послания Коутса была следующей:
Мало того, в докладе говорится о том, что жёсткость антироссийских санкций вызывает ужесточение ответной реакции. По словам Коутса, такая реакция заключается в том, что Россия «осуществляет попытки внести раскол в западное демократическое общество и продолжает вмешательство во внутренние политические процессы в США».
Из доклада:
Это заявление прозвучало на фоне того, что власти самих же США объявили о необходимости введения повышенных пошли на металлы, поставляемые из Европы. По словам президента США Дональда Трампа, Европа и «многие другие» буквально «паразитируют на США». В ответ в Европе заявили, что США развязывают торговую войну, которая ударит и по самим Соединённым Штатам.
Россия справляется с санкционным давлением.
Мало того, в докладе говорится о том, что жёсткость антироссийских санкций вызывает ужесточение ответной реакции. По словам Коутса, такая реакция заключается в том, что Россия «осуществляет попытки внести раскол в западное демократическое общество и продолжает вмешательство во внутренние политические процессы в США».
Из доклада:
Россия пытается ослабить партнёрство в отношениях Соединённых Штатов с европейскими партнёрами.
Это заявление прозвучало на фоне того, что власти самих же США объявили о необходимости введения повышенных пошли на металлы, поставляемые из Европы. По словам президента США Дональда Трампа, Европа и «многие другие» буквально «паразитируют на США». В ответ в Европе заявили, что США развязывают торговую войну, которая ударит и по самим Соединённым Штатам.
Использованы фотографии: YouTube
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