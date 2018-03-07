08:32 07 марта
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В РФ подготовлен проект Доктрины энергобезопасности

Министерство энергетики подготовило проект Доктрины энергобезопасности РФ, в которой главными угрозами назвало политику США и «зеленую энергетику», передает РИА Новости.



«Первой в списке внешнеполитических угроз указана "дискриминационная политика со стороны США и их союзников", которая заключается во введении ограничений на доступ нефтегазовых компаний к современным технологиям и оборудованию, запрет на привлечение долгосрочного финансирования и на организацию СП с иностранными компаниями», – пишет издание.


Авторы проекта приводят в примет «Роснефть», которая из-за санкций потеряла своего партнера ExxonMobil на арктическом шельфе.

Помимо этого, энергобезопасности страны угрожает «отказ от потребления ископаемого топлива и переход к «зеленой энергетике", замедление роста и изменение структуры мирового спроса на энергоносители из-за повышения энергоэффективности».

Также в документе обращается внимание на ужесточение конкуренции, появление новых экспортеров энергоносителей и рост производства сжиженного природного газа. Последний «усиливает конкуренцию на рынке и повышает экономические риски торговли трубопроводным газом».

«Ухудшение ресурсной базы полезных ископаемых по мере истощения действующих месторождений, уменьшение размеров и снижение качества открываемых месторождений, а также слабая геологическая изученность территории страны тоже в группе риска», – отмечает издание.

К экономическим угрозам авторы отнесли «чрезмерную финансовую нагрузку на организации ТЭК» и «низкие темпы обновления инфраструктуры».

К научно-технологическим – «достижение критического уровня отставания в сфере науки и технологий». Отмечается, что именно это «может стать причиной неконкурентноспособности российских нефтегазовых компаний».

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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