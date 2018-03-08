Сибирь и Дальний Восток-территория забвения

Интересно наблюдать за тем, что происходит в нашей стране. Россия огромна. На карте. А по сути? Откройте любой новостной портал, включите любое ток-шоу, за исключением, может быть, передач о плохих родителях и невыносимых условиях жизни, и что вы увидите? А увидите вы, что Россия, на самом деле, вполне себе комфортно умещается на европейской части и Урале.



Мы озабочены защитой наших рубежей от нескольких батальонов НАТО в Прибалтике. Мы занимаемся вопросами геополитики в Азии. Мы закрываем небо от ракетных систем вероятного противника над промышленными центрами европейской части. И в то же время постоянно говорим о том, что воевать никто не будет. Согласен. Не будет. Зачем, если половина России просто исчезнет. Не территория, люди.



И регион в 400-500 км от столицы считается уже глухой провинцией.Провинцией, где совершенно невозможно жить с точки зрения тех же участников ток-шоу. При этом многие, особенно из "выходцев из СССР", с ностальгией рассказывают о детстве в каком-нибудь сибирском или дальневосточном селе, о красивых рассветах и закатах, о прекрасных людях.





Руководители страны периодически высказывают "озабоченности" экономическим, военным и прочими состояниями регионов. Летают в некоторые города. Встречаются с молодежью и "хозяйственным активом". Предлагают программы развития территорий.



Летают самолетами...А знаете почему? Попробуйте сесть на скоростной поезд и перевалить уральские горы. Не получится! Россия заканчивается в Казани. Дальше ...Советский Союз. Тише едешь-дальше будешь! А самолет удовольствие для многих жителей той, зауральской России, дело дорогое. Множество аэродромов уже давно просто исчезли. Не нужны.



Так что же происходит? Почему важнейшие для страны регионы сегодня в загоне? Почему брошены на растерзание даже города-миллионники, вроде Омска? Почему брошены огромные территории? Жизнь в той России существует только вдоль Транссиба. Там, где есть промышленные города и предприятия.



В любом месте можете спокойно откатиться на 100-200 км от "железки" и вы попадете в глухую, неизведанную местность времен Ермака. Ну, может быть, времен Петра Столыпина. С прекрасно сохранившимся укладом жизни, с традициями, с обычаями. Этакий этно заповедник. Староверы, казаки, идолопоклонники...Шаманы и травники...Хорошо хоть лапти плести разучились.



Множество раз в печати и на высоком государственном уровне говорилось о скорейшей необходимости решать проблему заселения восточных территорий. Говорилось промышленниками. Говорилось военными. Говорилось всеми, кто хоть раз побывал за Уралом.



Первыми поняли бесперспективность разговоров и всех этих инноваций деловые люди. На то они и деловые. Они дело делают, а не языком чешут от скуки. И не диссертации защищают.



Если гора не идет к Магомеду?.. То совершенно логично привести этого самого "Магомеда" к горе. Только и всего. С точки зрения государства прекрасно было бы привезти и оставить там жить. А с точки зрения бизнеса?



Бизнесмен будет строить новые дома в городах? Создавать инфраструктуру? Обеспечивать выполнение многочисленных, научно обоснованных, инициатив правительства? Ага. Всё бросил и начал тратить деньги на "ерунду". Дешевле нанять рабочих в обжитых районах страны и возить их к месту работы вахтовым методом. Посмотрите города в нефтедобывающих районах. Там почти не осталось местных жителей!



Очень многие СМИ с упоением рассказывали о прекрасной инициативе президента с дальневосточным гектаром. Вот оно, вот революционное решение! Идея, которая просто породит массовое бегство населения в Сибирь и особенно на Дальний Восток. Бесплатный гектар! Целый гектар земли!



А потом случился "запор". Как-то прекратился поток славословия президентской инициативе. Как отрезало. В чем-же дело? Что не получилось или наоборот, на инициативу откликнулось столько людей, что местные чиновники просто не справляются с потоком переселенцев?



Чтобы понять что происходит пришлось разговаривать со многими людьми именно с Дальнего Востока. На месте гораздо понятнее все то, о чем молчат наши умники из "европейской" России.



Многие обыватели уверены, что "дальневосточный гектар" это творческое продолжение идеи Петра Столыпина о заселении восточных территорий империи. Тогда, в начале прошлого века, крестьяне так же получали землю, пользовались льготами и кредитами государства, расселялись на ранее не освоенных землях.



Но есть один, но очень существенный "сучок", который упорно не хотят замечать ученые мужи из правительственных и около правительственных умных институтов. Неудобно сидеть на сучке, но и замечать не хочется. Тогда вся красота идеи пойдет прахом.



Так вот, задайтесь вопросом о необходимости переселения в начале прошлого и нынешнего века. Почему Столыпину пришлось эту проблему решать? И в каких условиях? А ответ на поверхности. Аграрные региона центра России в прошлом веке были перенаселены! Проще говоря, крестьянам реально не хватало земли! Люди есть, а работать негде.



А сегодня? В той же европейской части России сколько брошенной земли? Сколько работников необходимо для крестьянского труда? И это при современных методах обработки почвы, при куче машин в помощь, при близости промышленно развитых городов, при вполне сносной дорожной сети. Не хватает теперь уже крестьян!



Но это скорее государственный подход к проблеме. А ведь есть и просто человеческий. Подход тех, кого в прошлом веке называли кулаками. Крепких хозяев, которым совершенно наплевать на мнение ученых. Они хозяева и хотят хозяйствовать. И самое главное, эти люди научились считать собственные деньги!



"Бесплатный гектар говоришь? А для кого он бесплатный? Для городского пижона, который на этом гектаре страусов разводить будет от скуки и избытка денег? Или для лесника, который саженцы для продажи выращивать хочет? А мне он не нужен. Мне, местному. А тем, кто сидит на земле в России, и подавно.



Ты землю нашу видел? Я не про тайгу. Я про ту землю, которую бросили в 90-е и позже. Вот представь себе, ты взял этот бесплатный гектар бывшей колхозной земли. Елки уже проросли? Проросли! Всякая таежная растительность тоже. Нужно убирать? Нужно! Сколько ты будешь этим заниматься? Год потерян.



Другой год что посадишь? Овес для лошадей! Елка она землю кислотой поливает. Не вырастет толком ничего. Ещё год.



Третий год что будешь делать? Овощи выращивать. А вернее всего картошку. Теперь подсчитай сколько все это будет стоить...".



Считать я конечно не стал. Просто обратился к открытым источникам информации. Получилась совершенно невероятная цифра. Восстановить гектар земли до возможности использовать его по сельхоз назначению будет стоит 300-400 тысяч рублей. Ничего себе бесплатный гектар получается. А коров на гектаре не разведешь...



И это при том, что всё использовать землю, за исключением животноводства, можно всего лишь три-четыре месяца в году. А не по полгода, как в центральной России. Да и катаклизмы всяческие, типа разлива рек и тому подобное тут не редкость.И где привлекательность Зауралья? Широко разрекламированный пук!



Итак, обе составляющие экономического решения проблемы убыли населения из восточных регионов страны на деле оказались блефом. Государство, стремясь использовать частный бизнес для решения проблемы депрессивных регионов, почему-то "забыло" суть частного бизнеса. "Ничего личного, просто бизнес". Просто заработать деньги. Всё.



Может и не корректно, но я сравню два региона, которые не являются лидерами экономического и прочего развития в стране. Один, Воронежская область, находится в европейской части России. А другой, Амурская область, понятно, что не Подмосковье.



Так вот, чтобы отмести всяческие "доклады" местных чиновников о победах, сравним уровень убийств. Чем не показатель депрессивности? Итак, Воронежская область-4,3 на 100 000 человек! Амурская область-25 на 100 000! Впечатляет? И как думаете, талантливый юноша или талантливая девушка, в любой области деятельности, останутся в Амурской области? А жители Воронежской губернии косяком рванут на Дальний Восток и в Сибирь?



Чтобы не говорили нам о желании руководства страны улучшить жизнь сибиряков и дальневосточников жизнь показывает, что желания этого пока в делах не видно. В словах -да. В делах -нет! Сибирь и Дальний Восток сегодня территории катастрофической депопуляции!



Именно катастрофической. Большинство населенных пунктов, от больших городов до совсем маленьких заимок, уменьшились по численности населения! Причем уменьшение это действительно сродни войне. До трети населения за последние 35-40 лет!



Для сравнения посмотрите статистику миграции населения в регионах мира, где идут реальные боевые действия. Ту же Сирию посмотрите. А у нас что война за Уралом?



Развитие промышленных центров Сибири и Дальнего Востока это хорошо. Развитие науки тоже хорошо. Всё что развивается -живое! А вот города и деревни пустеют. Земля возвращается в дикое состояние. Опять растет преступность, наркомания, алкоголизм. Зауралье превращается в "дом ветеранов". Молодежь бежит. Остаются старики.



Геополитическое положение нашей страны таково, что практически нет региона, на который, при случае, не позарятся соседи. Слишком богаты эти регионы и слишком слабы, чтобы самостоятельно защититься. Для этого необходимы люди. Те, кто в первые дни встанут на защиту собственного дома.



Иначе с нами даже воевать не понадобится. Сибирь и Дальний Восток второй раз "завоюют казаки Ермака". Просто придут на пустынные земли и всё. Ничьей земли не бывает! Не создавая льготных, даже комфортных, условий для жизни сибиряков и дальневосточников, мы рискуем потратить гораздо большие средства в будущем на оборону безлюдных территорий.



Проблема есть. Неужели слова великого Ломоносова забыты? "Российское могущество прирастать будет Сибирью и Северным океаном!". Может могущества нам уже не надо? Может проще скукужиться до размеров европейской части? Только вот перед предками стыдно будет... Они из России великую державу сделали, а мы?

Автор: Александр Ставер



