Разведка США опасается, что Киев может потерять прозападную ориентацию

На Украине по-прежнему сохраняется риск внутренних волнений, которые Россия может использовать, чтобы подорвать прозападную ориентацию Киева. Эти факторы угрожают нарождающемуся восстановлению экономики Украины и потенциально ведут к изменениям в ее внешней политике, которые могут и дальше раздувать напряженность между Россией и Западом,

Лидеры оппозиции будут пытаться воспользоваться народным недовольством, чтобы ослабить президента Петра Порошенко и правящую коалицию перед выборами 2019 года,