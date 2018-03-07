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Разведка США опасается, что Киев может потерять прозападную ориентацию
Ситуация на Украине по-прежнему чревата волнениями и досрочными выборами, эти факторы могут изменить прозападную ориентацию страны, передает РИА Новости заявление директора Национальной разведки США Дэниела Коутса.
Он полагает, что «досрочные выборы может спровоцировать снижение уровня жизни населения» и недовольство темпом реформ.
Он также считает, что «конфликт на востоке Украины окажется в застое, с меняющимся уровнем насилия», причем крупное наступление той или иной стороны в Донбассе маловероятно.
При этом директор вновь обвинил Москву во вмешательстве в дела Украины.
Напомним, президентские выборы на Украине назначены на 31 марта 2019 года, выборы в Верховную раду должны состояться в октябре того же года.
На Украине по-прежнему сохраняется риск внутренних волнений, которые Россия может использовать, чтобы подорвать прозападную ориентацию Киева. Эти факторы угрожают нарождающемуся восстановлению экономики Украины и потенциально ведут к изменениям в ее внешней политике, которые могут и дальше раздувать напряженность между Россией и Западом,сказал Коутс на слушаниях в конгрессе.
Он полагает, что «досрочные выборы может спровоцировать снижение уровня жизни населения» и недовольство темпом реформ.
Лидеры оппозиции будут пытаться воспользоваться народным недовольством, чтобы ослабить президента Петра Порошенко и правящую коалицию перед выборами 2019 года,отметил Коутс.
Он также считает, что «конфликт на востоке Украины окажется в застое, с меняющимся уровнем насилия», причем крупное наступление той или иной стороны в Донбассе маловероятно.
При этом директор вновь обвинил Москву во вмешательстве в дела Украины.
Напомним, президентские выборы на Украине назначены на 31 марта 2019 года, выборы в Верховную раду должны состояться в октябре того же года.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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