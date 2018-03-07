20:39 07 марта
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Разведка США опасается, что Киев может потерять прозападную ориентацию

Ситуация на Украине по-прежнему чревата волнениями и досрочными выборами, эти факторы могут изменить прозападную ориентацию страны, передает РИА Новости заявление директора Национальной разведки США Дэниела Коутса.



На Украине по-прежнему сохраняется риск внутренних волнений, которые Россия может использовать, чтобы подорвать прозападную ориентацию Киева. Эти факторы угрожают нарождающемуся восстановлению экономики Украины и потенциально ведут к изменениям в ее внешней политике, которые могут и дальше раздувать напряженность между Россией и Западом,
сказал Коутс на слушаниях в конгрессе.


Он полагает, что «досрочные выборы может спровоцировать снижение уровня жизни населения» и недовольство темпом реформ.

Лидеры оппозиции будут пытаться воспользоваться народным недовольством, чтобы ослабить президента Петра Порошенко и правящую коалицию перед выборами 2019 года,
отметил Коутс.

Он также считает, что «конфликт на востоке Украины окажется в застое, с меняющимся уровнем насилия», причем крупное наступление той или иной стороны в Донбассе маловероятно.

При этом директор вновь обвинил Москву во вмешательстве в дела Украины.

Напомним, президентские выборы на Украине назначены на 31 марта 2019 года, выборы в Верховную раду должны состояться в октябре того же года.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 82

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  1. CooL_SnipeR Сегодня, 10:04
    Прозападная ориентация? Это которая нетрадиционная голубого цвета? wassat
    CooL_SnipeR
    1. volodya Сегодня, 10:08
      Всё хохлы,кончились ваши ожидания! Полосатые вас теперь крепко за зад держат!
      volodya
      1. volodya Сегодня, 10:14
        А мне понравилось "нарождающееся восстановление экономики"!
        volodya
        1. майор147 Сегодня, 11:37
          Это как "кандидат в претенденты".
          майор147
        2. Ныробский Сегодня, 12:30
          Цитата: volodya
          А мне понравилось "нарождающееся восстановление экономики"!

          Ничего удивительного. После того падения экономики, что произошло после переворота, сегодня даже лишняя телега сала, проданная сверх от ноля идёт в зачёт роста уркаинской экономики.
          Ныробский
      2. 210окв Сегодня, 10:18
        Осталось только "поднять градус" и развернуть наступление в Донбассе.Если ЛДНР выдержит-хунте каюк.
        Цитата: volodya
        Всё хохлы,кончились ваши ожидания! Полосатые вас теперь крепко за зад держат!
        210окв
        1. Лелёк Сегодня, 12:08
          Цитата: 210окв
          210окв

          hi , Дмитрий.
          Выдержать-то выдержат, но кровушки прольётся немеренно. Вон каклы уже и вертолёты задействовали, а глухо-немо-слепое ОБСЕ из гостиниц не вылезает. Тревожно всё.

          Да, Руину презирают уже во всём мире, видят в ней цепного пса, облаивающего соседский двор, но ведь пёс может сорваться с цепи. "Европам" это ненасть, а вот заокеанский "козлобород" будет несказАнно рад. Только жёсткое вмешательство России может предотвратить большой "барабум" и надо это делать сейчас, до потепления. Как? Есть президент, есть МИД, есть МО, есть ГШ МО, есть думские сидельцы. yes
          Лелёк
      3. Metallurg_2 Сегодня, 19:07
        Это они орали, потому что приход от печенек еще действовал.
        Metallurg_2
    2. Chertt Сегодня, 10:09
      Разведка США опасается, что Киев может потерять прозападную ориентацию
      Многие в России этого тоже опасаются. Прибежит укРуина каяться, "простит маня неразумную, бес попутал". И что, России опять эту "женщину с пониженной социальной ответственностью" опять кормить ?
      Chertt
      1. zivXP Сегодня, 10:24
        Вдруг поймут что горячяя котлета по-киевски, да еще в тепле лучше круживных трусиков в леденой квартире. Так и придется: котлеты сготовь, печь натопи, еще и с ложки накорми, только чтобы не плакали. Пущай лучше воють.
        zivXP
        1. Hariton Laptev Сегодня, 10:44
          А как только отогреется откормится за старое примется. Нет уж пусть по полной нахлебается.
          Hariton Laptev
          1. Ныробский Сегодня, 12:37
            Цитата: zivXP
            Вдруг поймут что горячяя котлета по-киевски, да еще в тепле лучше круживных трусиков в леденой квартире. Так и придется: котлеты сготовь, печь натопи, еще и с ложки накорми, только чтобы не плакали. Пущай лучше воють.

            Цитата: Hariton Laptev
            А как только отогреется откормится за старое примется. Нет уж пусть по полной нахлебается.
            Пусть хлебают до диатеза....
            Ныробский
      2. с-т Petrov Сегодня, 10:33
        И что, России опять эту "женщину с пониженной социальной ответственностью" опять кормить ?


        у Мыколы будут добрые глаза и заискивающий вид laughing

        Там еще Мыкола ждет когда ему мост в Киеве достроят. Так же вероломно как и Крымский Мост и начнут укладывать асфальт по всей украине, как в Крыму.

        В общем Мыкола еще попробует вступить в Евросоюз, а когда поймет что все - не вариант, тогда да. Будет давить на жалость и на родственные связи, а Россия никуда не денется.

        Потому что когда на украине нет России - творится то, что творится.
        с-т Petrov
        1. Кубик123 Сегодня, 10:48
          Цитата: с-т Petrov
          у Мыколы будут добрые глаза и заискивающий вид laughing

          Потрясающая подборка фотографий
          "Откуда у свидомых хохлов привычка по любому случаю становиться на колени?"
          http://www.yaplakal.com/forum2/topic1540593.html
          "Копипаста.
          Эта традиция получила распространение в основном на Западной Украине. Так там стало принято встречать тела погибших в АТО местных жителей, доставляемых для погребения на родину. Такие случаи многочисленны и хорошо известны. Особенно дико для цивилизованного человека видеть, когда в грязь, на колени заставляют становиться детей.

          Людей убеждают, что таким образом они отдают дань уважения. На самом деле к уважению эта поза ни в коей мере не относится - во все времена это было сигналом унижения, рабства и покорности.

          Массовых вставаний на колени в Украине не было даже в период правления Ющенко, когда сверхпопулярной была тема голодомора 1932-1933 годов. Виктор Андреевич становился на одно колено только перед государственным флагом.

          Петр Порошенко и его жена развили эту традицию в полноценное коленопреклонение. "
          Кубик123
          1. Avis-bis Сегодня, 11:21
            Эта традиция получила распространение в основном на Западной Украине. Так там стало принято встречать тела погибших в АТО местных жителей, доставляемых для погребения на родину. Такие случаи многочисленны и хорошо известны. Особенно дико для цивилизованного человека видеть, когда в грязь, на колени заставляют становиться детей.


            Стилистика как у этнографической статьи. :)
            Avis-bis
            1. Кубик123 Сегодня, 11:25
              Цитата: Avis-bis

              Стилистика как у этнографической статьи. :)

              Это взято отсюда:
              https://pikabu.ru/story/ukraina_na_kolenyakh_5135
              577

              Еще цитата:
              "Вывод:
              Западные украинцы не могут отличить уважение от унижения. Их культурный код устроен таким образом, что они не в состоянии быть с другими на равных. По отношению к окружающим они воспринимают себя либо "паном", либо "холопом". Со всеми вытекающими из этого внешними проявлениями."

              Оттуда же:
              Куприн "Олеся"
              "Судьба забросила меня на целых шесть месяцев в глухую деревушку Волынской губернии, на окраину Полесья, ..
              Но... или перебродские крестьяне отличались какою-то особенной, упорной несообщительностью, или я не умел взяться за дело, - отношения мои с ними ограничивались только тем, что, увидев меня, они еще издали снимали шапки, а поравнявшись со мной, угрюмо произносили: "Гай буг", что должно было обозначать "Помогай бог". Когда же я пробовал с ними разговориться, то они глядели на меня с удивлением, отказывались понимать самые простые вопросы и все порывались целовать у меня руки - старый обычай, оставшийся от польского крепостничества...»

              …«К тому же мне претило это целование рук (а иные так прямо падали в ноги и изо всех сил стремились облобызать мои сапоги). Здесь сказывалось вовсе не движение признательного сердца, а просто омерзительная привычка, привитая веками рабства и насилия. И я только удивлялся тому же самому конторщику из унтеров и уряднику, глядя, с какой невозмутимой важностью суют они в губы мужикам свои огромные красные лапы...»

              Гашек
              (Про галичан) При этом он совал капитану Сагнеру полученные им за поросят деньги; жена его, ухватив капитана за руку, целовала ее с раболепием, извечно свойственным этому краю..."
              Кубик123
              1. Татьяна Сегодня, 11:57
                Кубик123
                "Откуда у свидомых хохлов привычка по любому случаю становиться на колени?"
                http://www.yaplakal.com/forum2/topic1540593.html

                Из указанной подборки фотографий.
                Татьяна
                1. Кубик123 Сегодня, 12:30
                  "Жизнь на коленях: дикарская традиция постмайданой Украины"
                  https://mnyug.com/290-zhizn-na-kolenyah-dikaya-tr
                  adiciya-postmaydanoy-ukrainy.html
                  Автор: Федор Сумченко
                  "Так в течение веков у поляков передавалось господство над галичанами. Управляемый должен быть унижен, чтобы не смел и думать об освобождении.
                  Эта традиция, потерявшая свой первоначальный смысл, сохранилась и в позднее время. Писатели и путешественники XIX – начала ХХ века отмечали раболепие и униженность жителей Прикарпатья."

                  "Ничего другого и нельзя было ожидать от сближения с Западом, который готов принять Украину только как колонию, а её жителей – как слуг.
                  Украина последовательно возвращается к тому состоянию, в котором находилась Западная Украина до присоединения к СССР в конце 30-х годов прошлого века. Причем привыкшие стоять на коленях галичане агрессивно насаждают свой образ жизни всем жителям Украины."
                  Кубик123
                2. revnagan Сегодня, 12:35
                  Ну самим то не надоело?Какой "военный"?Это "ряженый" "казак".Погуглите.Вы уже становитесь смешны в своём детском стремлении хоть как то ужалить Украину.
                  revnagan
                  1. Кубик123 Сегодня, 13:04
                    Цитата: revnagan
                    Вы уже становитесь смешны в своём детском стремлении хоть как то ужалить Украину.

                    Вы основного не поняли. Никто и не пытается ужалить Украину. Ссылки в основном на украинские ресурсы. И приводятся они здесь только для того, чтобы мы понимали с каким явлением мы имеем дело. Это такая-же наша боль, как и Ваша.
                    Кубик123
                    1. Татьяна Сегодня, 13:08
                      Цитата: revnagan
                      Ну самим то не надоело? Какой "военный"?Это "ряженый" "казак". Погуглите. Вы уже становитесь смешны в своём детском стремлении хоть как то ужалить Украину.
                      Погуглили - и вот это и нашли! Про ряженных казаков там нет ни слова!
                      И потом, какая разница украинский казак там на коленях стоит или офицер ВСУ? И те и другие колониальные холопы и прихлебатели американцев из Вашингтона!
                      Украина была уважаема только в советское время и в составе СССР. А сейчас она для нас, русских, - фашист-мародёр и лютый враг!
                      Татьяна
                  2. Комментарий был удален.
                3. Антарес Сегодня, 14:45
                  Цитата: Татьяна
                  Из указанной подборки фотографий

                  это не генерал. В общем завязывайте с этим фейком...представитель этой организации казаков, вручая саблю послу в честь российского воина американского происхождения-никаким боком к армии не имеет.
                  Антарес
        2. Chertt Сегодня, 11:00
          Цитата: с-т Petrov
          Будет давить на жалость и на родственные связи, а Россия никуда не денется.

          России придется создать "Отдел при МИД РФ по интеграции небратьев" . И руководителем поставить З.Прилепина (прям в камуфляже с книжкой и калашниковым)
          Chertt
          1. с-т Petrov Сегодня, 12:58
            России придется создать "Отдел при МИД РФ по интеграции небратьев" . И руководителем поставить З.Прилепина (прям в камуфляже с книжкой и калашниковым)


            и утро рагуль будет начинаться с исполнения Гимна РФ и заканчиваться криками "Слава Путину!"
            с-т Petrov
        3. Лелёк Сегодня, 12:47
          Цитата: с-т Petrov
          Будет давить на жалость и на родственные связи, а Россия никуда не денется.

          hi
          А пока-что ежедневно на всех каналах СМИ и ТВ - "Уркаина над усе" и " Увись мыр з намы".
          Лелёк
        4. Лелёк Сегодня, 12:57
          Цитата: с-т Petrov
          Потому что когда на украине нет России - творится то, что творится.

          hi
          Говорят: "Каков поп, таков и приход". Что верно, то верно, поп - "ряженый клоун" и приход соответствующий. Такова цена за потерю духовности и исторических корней.
          Лелёк
    3. сибиралт Сегодня, 10:17
      Неужто и украинцев ходят переориентировать на задний привод? belay
      сибиралт
      1. Svarog Сегодня, 10:23
        Цитата: сибиралт
        Неужто и украинцев ходят переориентировать на задний привод? belay

        Так разве еще не переорентировали laughing По моему их уже имеют все кому не лень laughing
        Svarog
      2. Лелёк Сегодня, 13:03
        Цитата: сибиралт
        Неужто и украинцев ходят переориентировать на задний привод?

        hi
        Смотря что считать "задним приводом". Один из знакомых нам на ВО "заднеприводных" губошлёпов намедни разразился слёзными стенаниями в адрес бесчеловечной России:
        Лелёк
    4. КОТ БАЮН Сегодня, 10:17
      Это которая нетрадиционная голубого цвета?

      Она самая... Сейчас, говорят, очень модно... Анекдот навеяло....
      Встречаются два украинца. Спрашивают друг у друга как дела?
      Один и говорит:
      - а я тут відкрив салон інтим послуг.
      Другой:
      - о как... Круто! Ти тепер власник салону інтим послуг! І що за чим? Ну ось минет, наприклад, скільки коштує?
      -сто баксів!
      - а анал?
      -не... - говорит владелец салона - на анал я поки ще не наважився...
      (то есть не решился)
      КОТ БАЮН
      1. Partyzan Сегодня, 10:26
        Цитата: КОТ БАЮН
        (то есть не решился)

        знасит решат laughing hi
        Partyzan
      2. Антарес Сегодня, 14:47
        Цитата: КОТ БАЮН
        Анекдот навеяло..

        старый анекдот и не про украинцев
        Антарес
    5. Masya Masya Сегодня, 10:18
      Цитата: CooL_SnipeR
      Это которая нетрадиционная голубого цвета?

      Радужного!!! wink
      Masya Masya
      1. CooL_SnipeR Сегодня, 13:47
        Ну у девушек своя laughing tongue
        CooL_SnipeR
    6. Венд Сегодня, 10:26
      Цитата: CooL_SnipeR
      Прозападная ориентация? Это которая нетрадиционная голубого цвета? wassat

      Пока в западных банках счета правительственной и олигархической верхушки прозападная ориентация будет превалировать.
      Венд
    7. jurijsv Сегодня, 11:16
      Да, да, это верхняя часть их флага
      jurijsv
      1. revnagan Сегодня, 12:38
        Хорошо вам "прикалываться"с вашим то флагом...А как быть России-у них то средняя часть точно такого же цвета.Как назло-ну прямо посередине...
        revnagan
        1. Masya Masya Сегодня, 14:53
          Цитата: revnagan
          .А как быть России-у них то средняя часть точно такого же цвета.

          Синяя!!! Вы, дальтоник? синий — цвет Богоматери!!! love
          Masya Masya
    8. ПалБор Сегодня, 12:01
      У них ориентация не прозападная,а подзападная.
      ПалБор
  2. новичок Сегодня, 10:04
    Киев давно уже ... ориентацию... так сказать потерял. laughing
    новичок
    1. Partyzan Сегодня, 10:16
      Цитата: новичок
      Киев давно уже ... ориентацию... так сказать потерял. laughing

      ну это и так понятно, но тут есть тонкий намек - надо давать гроши, а то уйдут
      На Украине по-прежнему сохраняется риск внутренних волнений, которые Россия может использовать, чтобы подорвать прозападную ориентацию Киева. Эти факторы угрожают нарождающемуся восстановлению экономики Украины и потенциально ведут к изменениям в ее внешней политике, которые могут и дальше раздувать напряженность между Россией и Западом,
      Partyzan
      1. новичок Сегодня, 10:26
        так оно понятно. эт я в шуточной форме изобразил безформенность Киева. по серьёзному, так нет никакой прозападеости Киева в природе. нацисты, наследники эсэсовских служанок и служак сделали по заветаи гитлера, т.е. переселили западенцев в Киев. до них это начали ющенко с юлей и ко, весь, весь гос аппарат поменяли на выходцев с запада. да и ориентайия то у них одна: кто дал денег, тот их и имеет... в обойме мяса. то же касается других городов_центров с населением миллион/плюс минус.
        новичок
        1. Partyzan Сегодня, 10:34
          Цитата: новичок
          это начали ющенко с юлей

          вот в этом ни разу не сомневался
          Partyzan
    2. Masya Masya Сегодня, 10:45
      Цитата: новичок
      ориентацию... так сказать потерял.

      И ориентир потеряли...
      Masya Masya
      1. новичок Сегодня, 10:49
        совершенно верно! Марина, с наступающим вас.
        новичок
        1. Masya Masya Сегодня, 11:00
          Цитата: новичок
          с наступающим вас.

          Garik,спасибо! love
          love
          приветик! love
          Masya Masya
  3. igor1981 Сегодня, 10:06
    Лично мне по фигу какой вектор изберёт Украина, западный не западный. Нам они не нужны. Единственное нужно вернуть назад юго-вост. часть страны-Новороссию (7 обл.) и пусть идут лесом.
    igor1981
    1. taiga2018 Сегодня, 10:11
      Цитата: igor1981
      Лично мне по фигу какой вектор изберёт Украина

      поддерживаю,мы с таким трудом спихиваем их с нашей шеи,так что не хотелось бы,чтобы они туда снова взгромоздились...
      taiga2018
      1. igor1981 Сегодня, 10:23
        Цитата: taiga2018
        поддерживаю,мы с таким трудом спихиваем их с нашей шеи,так что не хотелось бы,чтобы они туда снова взгромоздились...

        Верно. Умерла, так умерла. Они показали своё истинное лицо. Общий Запад нас не предавал, ибо противник не может предать, потому , что он враг. А эти... Вот они и есть настоящие предатели, предали своих предков , свою историю, свою веру. Они хуже врагов - они предатели. Таким нет прощения. Ещё раз говорю нужно всеми правдами и неправдами вернуть свои территории , которые им были зачем то подарены. Там большинство русское население, а кому не нравиться, то могут вернуться на свою Украину, а оттуда пусть возвращаются русские. Нужно уже окончательно провести "водораздел". Так мы ещё выйдем на границу Приднестровья и Румынии.
        igor1981
        1. taiga2018 Сегодня, 10:28
          Цитата: igor1981
          предали своих предков , свою историю, свою веру.

          вспомнил слова Тараса Бульбы,которые он сказал своему сыну перед тем как убить его...
          taiga2018
    2. Avis-bis Сегодня, 10:17
      Цитата: igor1981
      нужно вернуть назад юго-вост. часть страны-Новороссию (7 обл.)

      А Харьков? Нет, я не призываю к захвату, но Харьков реально один из самых русских городов Украины.
      Avis-bis
      1. igor1981 Сегодня, 10:30
        Цитата: Avis-bis
        А Харьков? Нет, я не призываю к захвату, но Харьков реально один из самых русских городов Украины.

        Я под 7 обл. имел ввиду Харьков, Луганск, Донецк, Запорожье,Херсон, Николаев,Одессу. Одесса так это вообще мультикультурный регион, там какого только сплава народностей нет. А вот Днепропетровск - это уже нечто другое. Это самый проукраинский регион на всём юго-востоке.
        igor1981
        1. Avis-bis Сегодня, 10:40
          Цитата: igor1981

          Я под 7 обл. имел ввиду Харьков, Луганск, Донецк, Запорожье,Херсон, Николаев,Одессу.

          А, понятно.
          Avis-bis
  4. DEZINTO Сегодня, 10:08
    ааа ха ха ха ха!! Они не знали с кем связались! Печньки взяли, деньги взяли, ну а дальше - "в разнос ребята тикаем"!!
    Целый директор разведки сша попытался понять суть украинской души....... laughing laughing laughing
    DEZINTO
    1. taiga2018 Сегодня, 10:10
      Цитата: DEZINTO
      понять суть украинской души

      как понять то,чего нет...
      taiga2018
      1. DEZINTO Сегодня, 10:12
        как понять то,чего нет...

        Ну ...да. Не ну наверное она есть, но уоон тама уот, у погребке, за бочками с капустой ляжит.... request
        Реально конечно не хочется быть таким односторонним, все люди всё таки люди. Но я тут посмотрел видео от "Мага". Вот Вы думаете этот малец реально раскаивается? Или эта не малец а которая всю дорогу знала куда будет стрелять, и в кого, но теперь он резко пушистая овца.........так - что да душёнка ихняя где-то за банками с рассолом валяется за ненадобностью..........



        И что это за язык на котором он ворочает?....полу русско-украинско-хокуареку, ещё и с картавастью! вообще атас! а ведь он снаряды подносил!.......ай всё короче....извините злость берёт! am
        DEZINTO
        1. taiga2018 Сегодня, 10:23
          Цитата: DEZINTO
          Вы думаете этот малец реально раскаивается?

          достаточно просто посмотреть на его абальник,чтобы понять,нет никакого раскаяния...
          taiga2018
        2. Partyzan Сегодня, 10:24
          Цитата: DEZINTO
          Ну ...да. Не ну наверное она есть, но уоон тама уот, у погребке, за бочками с капустой ляжит....

          так ее еще достать нужно
          Partyzan
        3. jurijsv Сегодня, 11:21
          Когда у хохла проблема, то он всегда бедный и несчастный, а как в безопасности и среди своих таких же щеневмерлых, то сразу "Москоляку на гиляку!!!!"
          jurijsv
  5. 1536 Сегодня, 10:20
    Народ Украины уже списали со счетов все эти западные "стратеги" и проповедники. Разведка у них, мерзавцев, работает. По убийству перебежчиков, видимо, чтобы обвинить в этом опять же власти России. Англичане, точно, должны за это свое очередное преступление отвечать. Но на Украине всё наоборот.
    Так и до судов и казней восставших и инакомыслящих на Украине доживем. США и их подручные превращают мир в концентрационный лагерь. То есть, возродившийся фашизм наступает по всем фронтам.
    1536
  6. Masya Masya Сегодня, 10:21
    На Украине по-прежнему сохраняется риск внутренних волнений, которые Россия может использовать

    "риск внутренних волнений"- это их обычное состояние... а Россия постоит в сторонке и посмотрит со стороны...
    Masya Masya
  7. лысова Сегодня, 10:28
    Риск волнений - кто бы сомневался и способствовал. Те к то у власти - ориентацию уже не не потеряют - один раз, уже тот самый, понравилось. Естественный отбор в действии.
    лысова
  8. mavrus Сегодня, 10:29
    Цитата: volodya
    А мне понравилось "нарождающееся восстановление экономики"!

    А мне "недовольство темпом реформ". Это типа... шибко медленно цены поднимают, что ли? :)))
    mavrus
  9. К0щей Сегодня, 10:39
    не, они еще недостаточно насладились своей ориентацией. пусть еще поперемогивают, заодно привыкнут к нормальным ценам на товары из России, поотвыкнут от "братских".
    К0щей
  10. Incvizitor Сегодня, 10:42
    Правильно как то на шоу сказали (правда не помню кто):
    "Когда украинцы "протрезвеют" они будут больше русских ненавидеть ФША, так ненавидеть, как никто другой в мире".
    Incvizitor
  11. Васян1971 Сегодня, 10:44
    " На Украине по-прежнему сохраняется риск внутренних волнений, которые Россия может использовать, чтобы подорвать прозападную ориентацию Киева. Эти факторы угрожают нарождающемуся восстановлению экономики Украины..."
    Напомнило: "Старый мир до основания мы разрушим, а затем... " получим нарождающееся восстановление. Ага.
    Васян1971
  12. К-50 Сегодня, 10:46
    Пока Украина опять с Россией не объединится её так и будут постоянно майданить, пока все не разбегутся и всё равно к России не присоединятся.
    Они и прошлый раз, с Хмельницким, тоже только объединением с Россией спаслись. А так сами бы себя бегали-резали совместно с поляками. И только объединение с Москвой навело у них порядок.
    К-50
  13. rocket757 Сегодня, 10:51
    Весна грядёт, в кастрюльках совсем не комильфо будет, а если снимут???
    Впрочем, там всё взболтано, скачками, давно и основательно, так что по норм всё равно не будет!
    rocket757
  14. мерцание Сегодня, 10:53
    Разведка США опасается, что Киев может потерять прозападную ориентацию
    Ну так есть же надежное средство: Нуланд с печеньком и в кружевных труселях (это чтоб окончательно прозападную ориентацию сохранить).
    мерцание
  15. prior Сегодня, 10:55
    Голова свидомым дана, для того, чтобы в неё есть, а не для того, чтобы думать.
    prior
  16. К-50 Сегодня, 11:01
    Ситуация на Украине по-прежнему чревата волнениями и досрочными выборами, эти факторы могут изменить прозападную ориентацию страны

    Они не ориентацию прозападную потеряют, а восстановят здравый смысл. Ну я думаю он всё таки восторжествует.
    Вот жили они в составе России/СССР, как сыр в масле катались. Стали нейтральными/суверенными, стало похуже, всякие раздраи начались. Сориентировались "на Запад" трындец стране пришёл.
    Так может задумаются всё таки с кем было им лучше и чего они сами себе хотят.
    К-50
  17. Anatoliy FRANCUZ Сегодня, 11:17
    Anatoliy FRANCUZ
  18. Влад Петров Сегодня, 11:21
    Какие такие «изменения в прозападной позиции» великой нации патриотов! Патриоты предпочитают околеть бухими в сугробе, но не покориться «мордору», отобравшему Крым. Развалившиеся, ничтожная Московия стоя на глиняных коленях обязана платить вечно дань за транзит газа по формуле «бери и соси». Братский американский народ и НАТО окажет мощную поддержку предоставив «Javelin» Патриотов вообще ничего не остановит, у Кремля под мавзолеем ночью будет факельный парад.
    Влад Петров
  19. Кент0001 Сегодня, 11:22
    Че, хохлы опять натуралами станут? Не не пойдет, назад дороги нет.
    Кент0001
  20. шоферюга Сегодня, 11:24
    Ещё с СОВЕТСКИХ ВРЕМЁН многим было ясно, что П*идорасов на украине на порядок больше чем гомосексуалистов. Когда они всё окончательно прогадят, полезут к нам, извините "бес попутал". А оно нам надо? Пожрут, обогреются, оклемаются и опять возмутся за старое! Проходили...Кстати и братья славяне не многим лучше. болгария-как пример, вспоминать тошно.
    шоферюга
  21. Не либероид Русский Сегодня, 11:27
    даже читать уже не интересно,
    При этом директор вновь обвинил Москву во вмешательстве в дела Украины.
    ничего нового совершенно
    Не либероид Русский
    1. Сергей Д_2 Сегодня, 11:39
      Водочка украинская весьма зачётная.Российская и рядом не стояла.И конечно сало- копчёное на вишне,абрикоске.......Выпить- закусить хохлы умеют.....
      Сергей Д_2
      1. Не либероид Русский Сегодня, 20:05
        а причем тут водка и сало ? вообще пить себя не уважать...
        Не либероид Русский
  22. vladimirvn Сегодня, 11:41
    Это зона наших жизненно важных интересов. И мы да же спрашивать разрешения никого не будем.
    vladimirvn
  23. Дормидонт Сегодня, 11:58
    А они не опасаются потерять кукуев?
    Дормидонт
    1. Не либероид Русский Сегодня, 20:06
      наоборот, надеются, что москва "оккупирует" и все ресурсы на восстановление окраины бросит
      Не либероид Русский
  24. pafegosoff Сегодня, 19:50
    "Он также считает, что «конфликт на востоке Украины окажется в застое,.."
    А вдруг они перестанут убивать друг друга? О ужас! Горе для США!
    Цель США - территория без населения. Это идеальное условие соблюдения прав человека!
    Нет человека - нет нарушений прав человека! - главное кредо "элит" США.
    pafegosoff
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