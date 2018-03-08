В Италии победил Путин
Предварительные результаты выборов в итальянский парламент поразили и саму Италию, и весь Евросоюз. Большинство голосов получили так называемые популисты, а с ними и евроскептики, выступающие против политики миграции. Традиционные партии потерпели поражение. Иные европейские аналитики уже говорят о победе в Италии… Путина. Ну конечно: куда без Путина!
Подсчёт девяноста девяти процентов голосов показал, что на выборах в Италии победила партия «Движение пяти звёзд». Эту партию в ЕС считают популистской, а руководит ею господин Грилло, бывший комик. И вот это-то движение и победило — с большим отрывом по числу голосов: за партию проголосовало свыше 32% избирателей. Комик может праздновать шумный успех. Собственно, что он и делает.
На втором месте — «Демократическая партия»: около 19% голосов. Для неё это более чем скромный результат.
Прочие относительно почётные места поделили правоцентристские партии Италии.
«Лига» взяла третье место: более 17 процентов голосов. Напомним, эта партия давно и жёстко протестует против нынешней политики миграции Евросоюза.
Партия Сильвио Берлускони «Вперёд, Италия» получила 14% голосов.
Националисты из «Братьев Италии» обзавелись четырьмя с лишним процентами голосов избирателей.
Штефани Кирхгесснер (Stephanie Kirchgaessner), римский корреспондент «The Guardian», рассказала о победе «двух популистских партий» следующими словами: эти партии одержали «сенсационные победы на национальных выборах в Италии». Журналистка тут же задалась архиважным вопросом: получит ли Путин выгоду от «прокрёмлевских настроений итальянских популистских партий»?
Две «популистские партии», которые выиграли выборы, имеют «тесные идеологические связи с Кремлём и могут перевести внешнюю политику Италии в русло, выгодное президенту России Владимиру Путину», уверяет журналистка.
И «Движение пяти звёзд», и «Лига», ранее известная как «Лига Севера», поднимали ранее вопросы выхода из НАТО, прекращения санкций в отношении России (которые лишь навредили итальянской экономике) и даже «поддерживали российскую кампанию в Сирии»!
Мало того, Маттео Сальвини из «Лиги» совершил несколько поездок в Москву, в том числе поездку, состоявшуюся за несколько недель до конституционного референдума 2016 года. «Нет» на референдуме ознаменовало затем крупное поражение тогдашнего премьер-министра Маттео Ренци, главы Демократической партии и соратника бывшего американского президента Барака Обамы.
В 2014 году Сальвини опровергнул сообщения в получении им «наличных от Кремля» по сценарию, который был в своё время обкатан «его идеологическим партнёром» — Марин Ле Пен во Франции.
«Я был в Москве, но не просил денег, но был там потому, что у нас есть политическое видение Европы, отличное от сегодняшнего, и такое, который не разделяет Брюссель», — пояснил Сальвини журналистам.
Основатель M5S («Пять звёзд») Беппе Грилло прославился тем, что его партия за последние годы «меняла свою позицию», продолжает не без иронии корреспондентка.
В 2016 году один из специалистов по внешней политики от этой партии выступил на съезде путинской партии «Единая Россия». В своей речи он не только призвал к прекращению санкций ЕС в отношении России, но и сказал, что кризис на Украине стал результатом вмешательства ЕС и США в дела России.
Согласно экспертному мнению, которое приводится далее в статье, растущее влияние M5S и «Лиги» необязательно означает изменение отношений между Италией и Россией. И всё же отныне для переговоров может потребоваться гораздо больше: например, НАТО придётся основывать свои решения на «определённых основаниях», возможно явное «сопротивление новым санкциям» или продлению «предыдущих санкций». Профессор Раффаэле Маркетти из Рима напомнил, что в прошлом году в русском посольстве он видел политиков только из двух партий: M5S и «Лиги».
Провал «традиционных» политиков в Италии, добавим, стал поводом для ухода в партийную отставку Маттео Ренци. По крайней мере, такие сообщения в итальянской прессе есть. Политик намерен уйти в отставку с поста генерального секретаря «Демократической партии», сообщает ТАСС со ссылкой на ANSA.
Причиной предполагаемого решения стал партийный провал на парламентских выборах: популярная прежде «Демократическая партия» не преодолела планку и в двадцать процентов.
Забавно, но этот политик ранее заявлял, что не уйдёт в отставку даже и при неудачном результате партии. Видимо, итоги выборов сильно его огорчили. Вне парламента оказалась нынче примерно половина министров уходящего правительства. Вдобавок господина Ренци, который возглавил партию в 2014 году и занял затем пост премьер-министра, обвиняют в расколе левого центра: мол, именно его деятельность стала фактической причиной такого раскола.
Трудно сказать, уйдёт ли Ренци в скором времени в отставку, однако партийное кресло под ним явно шатается.
Смешно думать, отметим, будто на выборах итальянцы отдали голоса не за свои партии, а за какие-то интересы Путина. Несмотря на упоминаемый в Италии вред от санкций, итальянцев мало волнует какой-то успех или неуспех Кремля. Совпадение можно усмотреть лишь в том, что нынешняя Италия обратила более пристальное внимание на ряд ценностей, о которых в последнее время много говорят и в Москве. Это национальный суверенитет и возражение всемогущему «гегемону» (США), а также возражение санкциям, от которых в Италии ощущают реальные убытки. Миграция — это отдельный вопрос и Италии, и Евросоюза. Считать его «путинским» интересом могут итальянские журналисты и проигравшие выборы политики, но это не делает популистские партии «прокремлёвскими».
Обвинения и тревоги противников популистских партий и Брюсселя построены на том, что победители выборов, которые в перспективе создадут коалицию, похоже, отличаются одной общей чертой: эти силы стоят на позициях евроскептицизма.
И вот эти-то настроения, пожалуй, так или иначе может использовать Москва. Но вовсе не для развала ЕС и НАТО, как о том пишут вездесущие конспирологи и сторонники «хитрого плана Путина». А для ослабления санкций. Экономика России находится сейчас далеко не в лучшей форме, и ослабление санкционной удавки дало бы ей толчок к развитию. Разумеется, оживление торговли с Россией было бы полезно и для роста ВВП Италии.
Пока трудно сказать, к какому соглашению придут победители выборов в Италии. Зато ясно другое: картина такого рода выборных достижений характерна в Европе не для одной Италии. Ранее впечатляющими результатами отметились евроскептики Венгрии и Австрии, да и в Польше тоже. Неплохие результаты продемонстрировали и так называемые ультранационалисты Нидерландов, Германии и Франции.
Такого рода достижения раз за разом шокировали Брюссель, который крайне негативно реагирует на усиление не только «популистских» и «прокремлёвских», но и откровенно антииммигрантских настроений. Последнее касается всего Евросоюза. В итоге в Брюсселе начинают подозревать, что былой единой Европе необходимы какие-то кардинальные реформы, иначе союз разорвётся изнутри.
Пока Брюссель тянет, «популисты» побеждают на выборах и предлагают свои решения.
Подсчёт девяноста девяти процентов голосов показал, что на выборах в Италии победила партия «Движение пяти звёзд». Эту партию в ЕС считают популистской, а руководит ею господин Грилло, бывший комик. И вот это-то движение и победило — с большим отрывом по числу голосов: за партию проголосовало свыше 32% избирателей. Комик может праздновать шумный успех. Собственно, что он и делает.
На втором месте — «Демократическая партия»: около 19% голосов. Для неё это более чем скромный результат.
Прочие относительно почётные места поделили правоцентристские партии Италии.
«Лига» взяла третье место: более 17 процентов голосов. Напомним, эта партия давно и жёстко протестует против нынешней политики миграции Евросоюза.
Партия Сильвио Берлускони «Вперёд, Италия» получила 14% голосов.
Националисты из «Братьев Италии» обзавелись четырьмя с лишним процентами голосов избирателей.
Штефани Кирхгесснер (Stephanie Kirchgaessner), римский корреспондент «The Guardian», рассказала о победе «двух популистских партий» следующими словами: эти партии одержали «сенсационные победы на национальных выборах в Италии». Журналистка тут же задалась архиважным вопросом: получит ли Путин выгоду от «прокрёмлевских настроений итальянских популистских партий»?
Две «популистские партии», которые выиграли выборы, имеют «тесные идеологические связи с Кремлём и могут перевести внешнюю политику Италии в русло, выгодное президенту России Владимиру Путину», уверяет журналистка.
И «Движение пяти звёзд», и «Лига», ранее известная как «Лига Севера», поднимали ранее вопросы выхода из НАТО, прекращения санкций в отношении России (которые лишь навредили итальянской экономике) и даже «поддерживали российскую кампанию в Сирии»!
Мало того, Маттео Сальвини из «Лиги» совершил несколько поездок в Москву, в том числе поездку, состоявшуюся за несколько недель до конституционного референдума 2016 года. «Нет» на референдуме ознаменовало затем крупное поражение тогдашнего премьер-министра Маттео Ренци, главы Демократической партии и соратника бывшего американского президента Барака Обамы.
В 2014 году Сальвини опровергнул сообщения в получении им «наличных от Кремля» по сценарию, который был в своё время обкатан «его идеологическим партнёром» — Марин Ле Пен во Франции.
«Я был в Москве, но не просил денег, но был там потому, что у нас есть политическое видение Европы, отличное от сегодняшнего, и такое, который не разделяет Брюссель», — пояснил Сальвини журналистам.
Основатель M5S («Пять звёзд») Беппе Грилло прославился тем, что его партия за последние годы «меняла свою позицию», продолжает не без иронии корреспондентка.
В 2016 году один из специалистов по внешней политики от этой партии выступил на съезде путинской партии «Единая Россия». В своей речи он не только призвал к прекращению санкций ЕС в отношении России, но и сказал, что кризис на Украине стал результатом вмешательства ЕС и США в дела России.
Согласно экспертному мнению, которое приводится далее в статье, растущее влияние M5S и «Лиги» необязательно означает изменение отношений между Италией и Россией. И всё же отныне для переговоров может потребоваться гораздо больше: например, НАТО придётся основывать свои решения на «определённых основаниях», возможно явное «сопротивление новым санкциям» или продлению «предыдущих санкций». Профессор Раффаэле Маркетти из Рима напомнил, что в прошлом году в русском посольстве он видел политиков только из двух партий: M5S и «Лиги».
Провал «традиционных» политиков в Италии, добавим, стал поводом для ухода в партийную отставку Маттео Ренци. По крайней мере, такие сообщения в итальянской прессе есть. Политик намерен уйти в отставку с поста генерального секретаря «Демократической партии», сообщает ТАСС со ссылкой на ANSA.
Причиной предполагаемого решения стал партийный провал на парламентских выборах: популярная прежде «Демократическая партия» не преодолела планку и в двадцать процентов.
Забавно, но этот политик ранее заявлял, что не уйдёт в отставку даже и при неудачном результате партии. Видимо, итоги выборов сильно его огорчили. Вне парламента оказалась нынче примерно половина министров уходящего правительства. Вдобавок господина Ренци, который возглавил партию в 2014 году и занял затем пост премьер-министра, обвиняют в расколе левого центра: мол, именно его деятельность стала фактической причиной такого раскола.
Трудно сказать, уйдёт ли Ренци в скором времени в отставку, однако партийное кресло под ним явно шатается.
Смешно думать, отметим, будто на выборах итальянцы отдали голоса не за свои партии, а за какие-то интересы Путина. Несмотря на упоминаемый в Италии вред от санкций, итальянцев мало волнует какой-то успех или неуспех Кремля. Совпадение можно усмотреть лишь в том, что нынешняя Италия обратила более пристальное внимание на ряд ценностей, о которых в последнее время много говорят и в Москве. Это национальный суверенитет и возражение всемогущему «гегемону» (США), а также возражение санкциям, от которых в Италии ощущают реальные убытки. Миграция — это отдельный вопрос и Италии, и Евросоюза. Считать его «путинским» интересом могут итальянские журналисты и проигравшие выборы политики, но это не делает популистские партии «прокремлёвскими».
Обвинения и тревоги противников популистских партий и Брюсселя построены на том, что победители выборов, которые в перспективе создадут коалицию, похоже, отличаются одной общей чертой: эти силы стоят на позициях евроскептицизма.
И вот эти-то настроения, пожалуй, так или иначе может использовать Москва. Но вовсе не для развала ЕС и НАТО, как о том пишут вездесущие конспирологи и сторонники «хитрого плана Путина». А для ослабления санкций. Экономика России находится сейчас далеко не в лучшей форме, и ослабление санкционной удавки дало бы ей толчок к развитию. Разумеется, оживление торговли с Россией было бы полезно и для роста ВВП Италии.
Пока трудно сказать, к какому соглашению придут победители выборов в Италии. Зато ясно другое: картина такого рода выборных достижений характерна в Европе не для одной Италии. Ранее впечатляющими результатами отметились евроскептики Венгрии и Австрии, да и в Польше тоже. Неплохие результаты продемонстрировали и так называемые ультранационалисты Нидерландов, Германии и Франции.
Такого рода достижения раз за разом шокировали Брюссель, который крайне негативно реагирует на усиление не только «популистских» и «прокремлёвских», но и откровенно антииммигрантских настроений. Последнее касается всего Евросоюза. В итоге в Брюсселе начинают подозревать, что былой единой Европе необходимы какие-то кардинальные реформы, иначе союз разорвётся изнутри.
Пока Брюссель тянет, «популисты» побеждают на выборах и предлагают свои решения.
Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru
— специально для topwar.ru
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