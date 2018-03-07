Производство систем для двигателей МиГ-31 могут восстановить в Перми

Ничего сложного в решении этой задачи я не вижу. За последние три-четыре года мы полностью восстановили изготовление модулей "горячей" части этого двигателя - турбины. А по мере необходимости восстановим и изготовление компрессора двигателя

В России производство этих двигателей не ведется, но при необходимости мы достаточно быстро сможем возобновить создание ключевых узлов и агрегатов силовых установок МиГ-31

Производство ключевых систем и агрегатов для двигателей Д-30Ф6 истребителя-перехватчика МиГ-31 могут при необходимости возобновить в Перми, сообщил управляющий директор компании "ОДК - Пермские моторы" Сергей Попов.- сказал он, отвечая на вопрос о возможности восстановления производства.Попов подчеркнул, что активная эксплуатация самолетов МиГ-31 в войсках подталкивает промышленность к разработке наиболее эффективных вариантов ремонта их силовых установок, передает ТАСС.- резюмировал Попов.