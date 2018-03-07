20:41 07 марта
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Производство систем для двигателей МиГ-31 могут восстановить в Перми

Производство ключевых систем и агрегатов для двигателей Д-30Ф6 истребителя-перехватчика МиГ-31 могут при необходимости возобновить в Перми, сообщил управляющий директор компании "ОДК - Пермские моторы" Сергей Попов.

Производство систем для двигателей МиГ-31 могут восстановить в Перми


Ничего сложного в решении этой задачи я не вижу. За последние три-четыре года мы полностью восстановили изготовление модулей "горячей" части этого двигателя - турбины. А по мере необходимости восстановим и изготовление компрессора двигателя
- сказал он, отвечая на вопрос о возможности восстановления производства.


Попов подчеркнул, что активная эксплуатация самолетов МиГ-31 в войсках подталкивает промышленность к разработке наиболее эффективных вариантов ремонта их силовых установок, передает ТАСС.

В России производство этих двигателей не ведется, но при необходимости мы достаточно быстро сможем возобновить создание ключевых узлов и агрегатов силовых установок МиГ-31
- резюмировал Попов.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 31

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  1. a.s.zzz888 Сегодня, 11:25
    То есть ещё будут летать старички, а то ведь чуть не списали на пенсион.
    a.s.zzz888
    1. новичок Сегодня, 11:27
      рано им ещё на пенсию. особенно в свете последних внедрений под него.
      новичок
      1. a.s.zzz888 Сегодня, 11:31
        новичок Сегодня, 11:27 ↑ Новый
        рано им ещё на пенсию. особенно в свете последних внедрений под него.

        Да, сейчас они стали "серыми кардиналами", многое могут сделать.
        a.s.zzz888
        1. новичок Сегодня, 11:35
          и учитывая под какой завесой тайны разработана для него ракета, то уж уверен, после первого марта, движки под него делать начнуть ужу завтра .
          новичок
          1. Анти-Корр. Сегодня, 11:41
            Цитата: новичок
            после первого марта, движки под него делать начнуть ужу завтра .

            Ага, ночью, у меня вопрос ,а производить прекращали зачем? да и 31-я машина снята с производства почему?
            Анти-Корр.
            1. новичок Сегодня, 11:47
              ну вот объясните мне, недалёкому, почуму сняли с производства высотный сверх.звук. истребитель перехватчик? который помимо всего прочего (перехватывает всё, что летает) ещё и координатор действий “малышей“ Сушек и МИГов? почему сняли с производства Ту160?
              новичок
              1. Анти-Корр. Сегодня, 11:51
                Вот видите сколько у нас с Вами вопросов, а ответов нет, это к разговору о том, что ракету разрабатывали уже под не выпускающуюся технику? Не находите, что что то не срастается?
                Анти-Корр.
                1. новичок Сегодня, 11:58
                  МИГ31 снят с производства, но находится на вооружении ВКС. активно модернизируются до уровня БМ, сняты с хранилищ , которые были списаны. не понимаю, честно, в чём ваш вопрос? Ту160 тоже был снят с произ. но на вооружении (и уже налажено производство). а ракету с гиперзвуком, разгонять до пуска больше и некому, ну разве проотцу_ МИГ25му. так в чём ваш вопрос?
                  новичок
                  1. Анти-Корр. Сегодня, 12:13
                    Это я к тому говорю , что нет ничего нового,а пуски с "мигаря" это , как нельзя лучше подтверждают.Это всего лишь повод для вас поразмышлять. hi
                    Анти-Корр.
                    1. новичок Сегодня, 12:24
                      ничего нового именно в пуске с 31го_ согласен. но чтоб ракета доводилась до прянятия на вооружение, не слышал (да ещё и с такими ТТХ). ну за повод поразмышлять благодарю вас, обычно так и делаю услышав или прочитав что либо. такие мы, читающие и думающие, Советсткой закваски. а вот вашу мысль, которую вы не раскрыли (почему?), я полностью поддерживаю. ибо ничто не берётся из ниоткуда (Ломоносо), особенно наработки по подобной тематике. наша конструкторская школа жива и развивается.
                      новичок
                      1. Анти-Корр. Сегодня, 12:27
                        Цитата: новичок
                        обычно так и делаю услышав или прочитав что либо. такие мы, читающие и думающие, Советсткой закваски.

                        Приятно общаться с думающим человеком, а то урякалы задолбали , честно. hi
                        Анти-Корр.
                      2. новичок Сегодня, 12:32
                        взаимно, коллега.
                        новичок
                    2. хрыч Сегодня, 13:01
                      Цитата: Анти-Корр.
                      нет ничего нового

                      Не совсем так, как и у двигателя к Ту22М3 и Ту-160, будут применены новые материалы и технологии, недоступные в то время. Это приводит к повышению эффективности и пр. В интервью упомянуто, что производство основной части - "горячей части" уже восстановлено, а это то, что недоступно тем же китайцам и пр. Там идут секреты материаловедения, технологический производства и пр. В частности температура в камере сгорания выше температуры плавления лопаток и пр. тонкости. Миг-31 с новым движком будет превосходить Миг-31 советского периода по ТТХ однозначно, поэтому говорить, что ничего нового нельзя. Да, его планер - предел реактивной авиации, но авионика, двигательная установка и вооружение, безусловно может и должно совершенствоваться.
                      хрыч
                      1. Анти-Корр. Сегодня, 13:13
                        Цитата: хрыч
                        как и у двигателя к Ту22М3 и Ту-160, будут применены новые материалы и технологии, недоступные в то время.

                        Это совершенно понятно, ведь нельзя же в 21-ом веке обходиться технологиями середины прошлого века.Я больше про саму ракету говорил, отозвавшись, на тезис нашего коллеги. hi
                        Анти-Корр.
                      2. NN52 Сегодня, 13:52
                        Здесь вопрос в другом..... У д 30 ф6 относительно небольшой ресурс всегда был.. И если восстановят производство и ещё и ресурс смогут увеличить, то тогда вообще молодцы будут....
                        Летают ребята сейчас много, и ресурс движков быстро выбивается....
                        NN52
            2. Chertt Сегодня, 11:51
              Цитата: Анти-Корр.
              у меня вопрос ,а производить прекращали зачем?

              А вопрос, Зачем СССР развалили, вас не интересует?.Вам не кажется, что это как то связано )))
              Chertt
              1. Анти-Корр. Сегодня, 12:05
                Цитата: Chertt
                А вопрос, Зачем СССР развалили, вас не интересует?.Вам не кажется, что это как то связано )))

                Даже не кажется, я уверен. wink
                Анти-Корр.
    2. сибиралт Сегодня, 11:39
      Ничего сложного не видят, но самолеты падают. belay Как-то такие дела нужно делать без афиши. Для себя делаем. winked
      сибиралт
      1. новичок Сегодня, 11:42
        объясните пожалуйста, где связь между производством Д30Ф6 и падением (увы) самолётов?
        новичок
      2. влад66 Сегодня, 11:48
        Цитата: сибиралт
        Ничего сложного не видят, но самолеты падают.

        Падают из-за двигателей?Много из за Д30 Ф6 МиГов упало?
        влад66
  2. Горный стрелок Сегодня, 11:25
    Ну, за санкции... Как все "зашевелилось" laughing
    Горный стрелок
  3. Hariton Laptev Сегодня, 11:34
    Хорошая новость, появятся рабочие места, старые кадры сохранятся, а там и новые кадры воспитают и новые разработки появятся.
    Hariton Laptev
  4. atos_kin Сегодня, 11:34
    Да фигня вопрос, за очередные шесть лет мудрого правления ещё не один раз пообещаем.
    atos_kin
  5. rocket757 Сегодня, 12:21
    Надо, восстанавливайте ... раскулачить чинуш и приближённых, на пять заводов хватит!
    rocket757
  6. Vita VKO Сегодня, 14:02
    Интересно, а зачем вообще восстанавливать производство устаревших Д-30Ф6 если есть готовый АЛ-41Ф1С, у которого тяга хоть и ниже на 5 - 7%, но он значительно экономичнее. Кроме того уже создан двигатель для Су-57 второго этапа, который вообще ни чем не уступает двигателю Д-30Ф6 и по энерговооруженности значительно превосходит.
    Vita VKO
    1. Kurare Сегодня, 15:11
      Цитата: Vita VKO
      Интересно, а зачем вообще восстанавливать производство устаревших Д-30Ф6 если есть готовый АЛ-41Ф1С

      Просто получится совершенно новый самолёт. Смысла его переделывать под новый двигатель - нет. Тем более, что производство 31-го прекращено.
      Уж лучше в будущем на основе 57-го создать новый перехватчик, подобный 31-му.
      Kurare
      1. Vita VKO Сегодня, 15:39
        Цитата: Kurare
        в будущем на основе 57-го создать новый перехватчик, подобный 31-му

        Не получится, к сожалению. 57 создавался как универсальная машина, а 31 узкоспециализированный перехватчик ПВО. Любой инженер вам скажет, что специализированная машина всегда будет дешевле и эффективнее универсальной. Поэтому продолжением может быть только проект МиГ-41.
        Но все таки не понятно, почему двигатели очень близкие по тяговооруженности на МиГ-31 и Су-35С не взаимозаменяемы?
        Vita VKO
        1. NN52 Сегодня, 15:49
          Vita VKO
          Можно обяснить на простом примере.... Вы попробуйте двигатель от Лексус РХ 330 поставить на Туарег.... Получится?
          И размеры, и топливная автоматика, да вообще все разное...

          И теперь, после Кинжала, 31 неузкоспецилизированный самолет.
          NN52
        2. Kurare Сегодня, 17:49
          Цитата: Vita VKO
          Не получится, к сожалению. 57 создавался как универсальная машина, а 31 узкоспециализированный перехватчик ПВО.

          Не совсем чётко выразился, имел в виду на основе авионики 57-го.
          Цитата: Vita VKO
          Но все таки не понятно, почему двигатели очень близкие по тяговооруженности на МиГ-31 и Су-35С не взаимозаменяемы?

          А Вы просто даже на габариты этих двигателей посмотрите, где находятся вспомогательные системы и т.д. Там весь планер переделывать придётся.
          Kurare
          1. Vita VKO Сегодня, 18:02
            Цитата: Kurare
            габариты этих двигателей посмотрите, где находятся вспомогательные системы и т.д.
            посмотрел, на треть легче и на метр короче, диаметр тоже явно меньше, т.е. по масса-габаритным характеристикам вместо 2-х Д-30Ф6 можно установить 3 штуки АЛ-41Ф1С. Конструктивно конечно не получится, но модернизировать теоретически можно.
            Vita VKO
            1. Kurare Сегодня, 18:24
              Цитата: Vita VKO
              Конструктивно конечно не получится, но модернизировать теоретически можно.

              И тут мы приходим к выводу, что получается новый самолёт! wink Там просто столько менять нужно будет, что лучше заново создать.
              Kurare
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