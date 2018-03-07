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Производство систем для двигателей МиГ-31 могут восстановить в Перми
Производство ключевых систем и агрегатов для двигателей Д-30Ф6 истребителя-перехватчика МиГ-31 могут при необходимости возобновить в Перми, сообщил управляющий директор компании "ОДК - Пермские моторы" Сергей Попов.
Попов подчеркнул, что активная эксплуатация самолетов МиГ-31 в войсках подталкивает промышленность к разработке наиболее эффективных вариантов ремонта их силовых установок, передает ТАСС.
Ничего сложного в решении этой задачи я не вижу. За последние три-четыре года мы полностью восстановили изготовление модулей "горячей" части этого двигателя - турбины. А по мере необходимости восстановим и изготовление компрессора двигателя- сказал он, отвечая на вопрос о возможности восстановления производства.
Попов подчеркнул, что активная эксплуатация самолетов МиГ-31 в войсках подталкивает промышленность к разработке наиболее эффективных вариантов ремонта их силовых установок, передает ТАСС.
В России производство этих двигателей не ведется, но при необходимости мы достаточно быстро сможем возобновить создание ключевых узлов и агрегатов силовых установок МиГ-31- резюмировал Попов.
Использованы фотографии: Минобороны РФ
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