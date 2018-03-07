В составе Сухопутных войск сохранятся как бригады, так и дивизии

Было сформировано семь общевойсковых дивизий. Дивизии по сравнению с общевойсковыми бригадами имеют повышенную ударную силу и огневую мощь, способны решать боевые задачи на более широком фронте,

Однако общевойсковые бригады продолжают оставаться высокомобильными и самодостаточными соединениями. Поэтому в боевом составе СВ сохранятся как дивизии, так и бригады, что позволит иметь сбалансированные группировки войск, способные выполнять различные задачи,