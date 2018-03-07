20:39 07 марта
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В составе Сухопутных войск сохранятся как бригады, так и дивизии

Общевойсковые дивизии и бригады сохранятся в боевом составе Сухопутных войск, передает РИА Новости сообщение главнокомандующего СВ ВС РФ Олега Салюкова.

В составе Сухопутных войск сохранятся как бригады, так и дивизии


В 2012-2017 годах командование провело оптимизацию боевого состава СВ, в ходе которой ряд общевойсковых бригад был переформирован в дивизии.


Было сформировано семь общевойсковых дивизий. Дивизии по сравнению с общевойсковыми бригадами имеют повышенную ударную силу и огневую мощь, способны решать боевые задачи на более широком фронте,
сказал Салюков.

Он отметил, что «у командного состава в дивизиях появляется опыт управления большими тактическими соединениями, необходимый для последующего перехода к руководству оперативными группировками войск».

Однако общевойсковые бригады продолжают оставаться высокомобильными и самодостаточными соединениями. Поэтому в боевом составе СВ сохранятся как дивизии, так и бригады, что позволит иметь сбалансированные группировки войск, способные выполнять различные задачи,
пояснил главком.

Использованы фотографии: РИА Новости / Виталий Белоусов
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Комментарии 11

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  1. Сергей Д_2 Сегодня, 11:25
    Очень интересная у старшего прапорщика кепочка....
    Сергей Д_2
    1. Genry Сегодня, 12:41
      А салабонов не спрашивают, что военным одевать.
      Genry
      1. vladimirZ Сегодня, 13:50
        В 2012-2017 годах командование провело оптимизацию боевого состава СВ, в ходе которой ряд общевойсковых бригад был переформирован в дивизии. - из статьи

        Да, с 7 дивизиями, способные "по сравнению с общевойсковыми бригадами имеют повышенную ударную силу и огневую мощь, способны решать боевые задачи на более широком фронте", трудно будет сдерживать потенциального агрессора НАТО/США, сосредотачивающих свои силы на Западных границах России.
        Бригады нужны для выполнения каких то узких локальных задач, но не они должны составлять костяк российской Армии, способной удержать потенциальных агрессоров.
        Нужна Армия дивизионного состава, и чем быстрее тем лучше, время не терпит. Кроме того нужно восстанавливать кадрированые дивизии мобилизационного резерва, наполненные военной техникой по штату, имеющих основной костяк командного состава, и наполняющихся остальными в угрожающий период. Да, те что были в Советское время, и которые были уничтожены путинским "реформированием" Армии.
        vladimirZ
        1. Dart2027 Сегодня, 16:40
          Цитата: vladimirZ
          трудно будет сдерживать потенциального агрессора НАТО/США, сосредотачивающих свои силы на Западных границах России
          Вы в каком веке живёте? Никакого вторжения в духе 1941-1945 уже не будет. Время массовых войн стенка на стенку прошло с появлением и распространением ЯО. Воевать придется только с кем-то вроде ДАИШ, или если все-таки введем войска на восток Украины.
          Dart2027
  2. a.s.zzz888 Сегодня, 11:26
    Будем надеяться, что всё что не делается - то к лучшему.
    a.s.zzz888
  3. infantry76 Сегодня, 11:32
    С точки зрения тактики и оперативного искусства очень верно. Где-то нужна мобильная сила, а где-то (на стратегических направлениях) нужна и мощь. ИМХО! soldier Честь имею!
    infantry76
  4. КВУ-НСвД Сегодня, 11:33
    Нормальная практика поиска баланса между давешними и новыми реалиями...А то бездумная погоня за "мировыми веяниями" и "модой" иногда несёт такой вред...что аж кушать не могу laughing
    КВУ-НСвД
  5. Горный стрелок Сегодня, 11:55
    А вот это правильно. Должны быть и бригады. Для решения не слишком крупных задач... laughing
    Горный стрелок
  6. ЮБОРГ Сегодня, 12:27
    Цитата: Сергей Д_2
    Очень интересная у старшего прапорщика кепочка....


    На большее у вас умственных способностей не хватило? Вы напоминаете троля или украинского прыгуна. laughing
    ЮБОРГ
    1. Genry Сегодня, 12:39
      Поддерживаю вас в коментарии.
      Только, хотелось бы его видеть привязанным к ветке (по кнопочке "ответить").
      Genry
  7. нафанаил Сегодня, 16:59
    Что то генерал темнит.А накой тогда танковые армии формируют.Немцы во второй мировой нащупали оптимальное соединение-танковую дивизию.Почему бы не воспользоваться опытом Гудериана Гота и прочих танковых генералов.Их танковые дивизии даже в усечённом составе легко взламывали оборону красной армии и уходили в автономные рейды по тылам
    нафанаил
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