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В составе Сухопутных войск сохранятся как бригады, так и дивизии
Общевойсковые дивизии и бригады сохранятся в боевом составе Сухопутных войск, передает РИА Новости сообщение главнокомандующего СВ ВС РФ Олега Салюкова.
В 2012-2017 годах командование провело оптимизацию боевого состава СВ, в ходе которой ряд общевойсковых бригад был переформирован в дивизии.
Он отметил, что «у командного состава в дивизиях появляется опыт управления большими тактическими соединениями, необходимый для последующего перехода к руководству оперативными группировками войск».
В 2012-2017 годах командование провело оптимизацию боевого состава СВ, в ходе которой ряд общевойсковых бригад был переформирован в дивизии.
Было сформировано семь общевойсковых дивизий. Дивизии по сравнению с общевойсковыми бригадами имеют повышенную ударную силу и огневую мощь, способны решать боевые задачи на более широком фронте,сказал Салюков.
Он отметил, что «у командного состава в дивизиях появляется опыт управления большими тактическими соединениями, необходимый для последующего перехода к руководству оперативными группировками войск».
Однако общевойсковые бригады продолжают оставаться высокомобильными и самодостаточными соединениями. Поэтому в боевом составе СВ сохранятся как дивизии, так и бригады, что позволит иметь сбалансированные группировки войск, способные выполнять различные задачи,пояснил главком.
Использованы фотографии: РИА Новости / Виталий Белоусов
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