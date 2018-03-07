20:39 07 марта
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Токио сохранит давление на власти КНДР

Япония продолжит оказывать давление на северокорейские власти с целью заставить Пхеньян полностью отказаться от ядерной и ракетной программ, передает РИА Новости заявление генерального секретаря японского правительства Ёсихидэ Суги.



Накануне в Сеуле сообщили, что в ходе состоявшихся в Пхеньяне переговоров между делегацией РК и лидером КНДР Ким Чен Ыном северокорейская сторона «подтвердила приверженность денуклеаризации Корейского полуострова и дала понять, что у нее не будет причин для обладания ядерным вооружением в случае отсутствия военных угроз для КНДР и гарантий сохранности северокорейского режима».


Мы должны реагировать с учетом того, что прошлые диалоги с КНДР не привели к денуклеаризации… Нет каких-либо изменений в политике оказания максимального давления на КНДР при сотрудничестве с США и Южной Кореей с целью, чтобы КНДР отказалась от ядерной и ракетной программы,
сказал Суга.

Он вновь подчеркнул, что «диалог ради диалога не имеет какого-либо смысла».

В среду советник японского премьера Кацуюки Каваи, находясь в США, отметил, что тенденция к переговорам со стороны Пхеньяна наметилась из-за того, что введенные против него санкции оказались действенными.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 9

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  1. DEZINTO Сегодня, 11:40
    Может для начала перестануть дразнить КНДР своими учениями вместе с США ?
    DEZINTO
    1. Чёрный Сегодня, 11:44
      Цитата: DEZINTO
      Может для начала перестануть дразнить КНДР своими учениями вместе с США ?

      Это вряд ли...чем больше корейцы будут пытаться наладить отношения, тем сильнее США и их шавки будут давить......под предлогом "введенные против него санкции оказались действенными."...Мир в Корее американцам не нужен.
      Чёрный
      1. Shurik70 Сегодня, 13:29
        давление на северокорейские власти с целью заставить Пхеньян полностью отказаться от ядерной и ракетной программ

        Это они сейчас так говорят. Откажутся от ракет - найдут другой повод. Вот помните в феврале 2017-ого агент ЦРУ отравил брата Ким Чем Ына? Так он уже не агент ЦРУ, а агент КНДР, и США вводят новые санкции против КНДР за использование хим.оружия
        Shurik70
    2. Chertt Сегодня, 11:58
      Если Красавчег Ын, на полосатых "пюлювал слюнями", то давление японцев, это вообще из раздела "собака лает, ветер носит"
      Chertt
  2. a.s.zzz888 Сегодня, 11:49
    В среду советник японского премьера Кацуюки Каваи, находясь в США, отметил, что тенденция к переговорам со стороны Пхеньяна наметилась из-за того, что введенные против него санкции оказались действенными.

    Кто во что горазд... кто в лес, кто по-дрова.
    a.s.zzz888
  3. Masya Masya Сегодня, 11:55
    Япония продолжит оказывать давление на северокорейские власти с целью заставить Пхеньян полностью отказаться от ядерной и ракетной программ

    штаты попу япам подопрут с заднего... для упора....
    Masya Masya
  4. sxfRipper Сегодня, 11:59
    Очередное напугание ежа голой жoпoй.
    sxfRipper
  5. Костадинов Сегодня, 12:14
    Накануне в Сеуле сообщили, что в ходе состоявшихся в Пхеньяне переговоров между делегацией РК и лидером КНДР Ким Чен Ыном северокорейская сторона «подтвердила приверженность денуклеаризации Корейского полуострова и дала понять, что у нее не будет причин для обладания ядерным вооружением в случае отсутствия военных угроз для КНДР и гарантий сохранности северокорейского режима».

    Ето им только сейчас стало известно что у КНДР била такая позиция еще при жизни Ким Ир Сена? В КНДР никто никогда не говорил об "сохранение режима". Всегда шла реч об изменение враждебной политики США, гарантии против агрессии США, подписание мирного договора и так далее. После все етого конечно не будет причин для обладания ЯО и будет только развитие собственой ядерной технологии для мирних целях и собственой ракетной техники для мирного освоения космоса.
    Костадинов
  6. Злой 55 Сегодня, 13:12
    Уж джапам-то, ответственным за уничтожение 2 млн.корейцев с 1910 по 1945,лучше бы было и помолчать...
    Злой 55
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