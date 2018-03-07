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Токио сохранит давление на власти КНДР
Япония продолжит оказывать давление на северокорейские власти с целью заставить Пхеньян полностью отказаться от ядерной и ракетной программ, передает РИА Новости заявление генерального секретаря японского правительства Ёсихидэ Суги.
Накануне в Сеуле сообщили, что в ходе состоявшихся в Пхеньяне переговоров между делегацией РК и лидером КНДР Ким Чен Ыном северокорейская сторона «подтвердила приверженность денуклеаризации Корейского полуострова и дала понять, что у нее не будет причин для обладания ядерным вооружением в случае отсутствия военных угроз для КНДР и гарантий сохранности северокорейского режима».
Он вновь подчеркнул, что «диалог ради диалога не имеет какого-либо смысла».
В среду советник японского премьера Кацуюки Каваи, находясь в США, отметил, что тенденция к переговорам со стороны Пхеньяна наметилась из-за того, что введенные против него санкции оказались действенными.
Накануне в Сеуле сообщили, что в ходе состоявшихся в Пхеньяне переговоров между делегацией РК и лидером КНДР Ким Чен Ыном северокорейская сторона «подтвердила приверженность денуклеаризации Корейского полуострова и дала понять, что у нее не будет причин для обладания ядерным вооружением в случае отсутствия военных угроз для КНДР и гарантий сохранности северокорейского режима».
Мы должны реагировать с учетом того, что прошлые диалоги с КНДР не привели к денуклеаризации… Нет каких-либо изменений в политике оказания максимального давления на КНДР при сотрудничестве с США и Южной Кореей с целью, чтобы КНДР отказалась от ядерной и ракетной программы,сказал Суга.
Он вновь подчеркнул, что «диалог ради диалога не имеет какого-либо смысла».
В среду советник японского премьера Кацуюки Каваи, находясь в США, отметил, что тенденция к переговорам со стороны Пхеньяна наметилась из-за того, что введенные против него санкции оказались действенными.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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