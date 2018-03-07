Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]
СМИ: от «российской агрессии» шведы укроются в новых бункерах
В страхе перед «российской агрессией» Швеция планирует начать строительство новых бункеров, сообщает американский телеканал NBC.
Материал перевода предоставлен сайтом ИноТВ.
В интервью американскому телеканалу представитель Шведского гражданского агентства по чрезвычайным ситуациям Ове Бруннстрём заявил, что они (бункеры) пригодятся в том случае, если правительство решит объявить высшую степень боевой готовности или это будет сделано, если Швеция окажется на грани войны или на нее нападут.
Недавно Комиссия по обороне Швеции объявила о намерении не только модернизировать старые убежища, но и впервые за 15 лет построить новые, продолжает NBC.
По словам Бруннстрёма, последнее время после выпусков новостей граждане всё чаще звонят в агентство по чрезвычайным ситуациям с целью получить всю необходимую информацию об убежищах.
Как заявили в Шведском гражданском агентстве по чрезвычайным ситуациям, возведение 500 новых убежищ займёт 10 лет и обойдётся казне в сумму $125 млн.
Материал перевода предоставлен сайтом ИноТВ.
В интервью американскому телеканалу представитель Шведского гражданского агентства по чрезвычайным ситуациям Ове Бруннстрём заявил, что они (бункеры) пригодятся в том случае, если правительство решит объявить высшую степень боевой готовности или это будет сделано, если Швеция окажется на грани войны или на нее нападут.
Недавно Комиссия по обороне Швеции объявила о намерении не только модернизировать старые убежища, но и впервые за 15 лет построить новые, продолжает NBC.
По словам Бруннстрёма, последнее время после выпусков новостей граждане всё чаще звонят в агентство по чрезвычайным ситуациям с целью получить всю необходимую информацию об убежищах.
Как заявили в Шведском гражданском агентстве по чрезвычайным ситуациям, возведение 500 новых убежищ займёт 10 лет и обойдётся казне в сумму $125 млн.
Использованы фотографии: Reuters
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти