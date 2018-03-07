СМИ: от «российской агрессии» шведы укроются в новых бункерах

В страхе перед «российской агрессией» Швеция планирует начать строительство новых бункеров, сообщает американский телеканал NBC.Материал перевода предоставлен сайтом ИноТВ.В интервью американскому телеканалу представитель Шведского гражданского агентства по чрезвычайным ситуациям Ове Бруннстрём заявил, что они (бункеры) пригодятся в том случае, если правительство решит объявить высшую степень боевой готовности или это будет сделано, если Швеция окажется на грани войны или на нее нападут.Недавно Комиссия по обороне Швеции объявила о намерении не только модернизировать старые убежища, но и впервые за 15 лет построить новые, продолжает NBC.По словам Бруннстрёма, последнее время после выпусков новостей граждане всё чаще звонят в агентство по чрезвычайным ситуациям с целью получить всю необходимую информацию об убежищах.Как заявили в Шведском гражданском агентстве по чрезвычайным ситуациям, возведение 500 новых убежищ займёт 10 лет и обойдётся казне в сумму $125 млн.