20:42 07 марта
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СМИ: от «российской агрессии» шведы укроются в новых бункерах

В страхе перед «российской агрессией» Швеция планирует начать строительство новых бункеров, сообщает американский телеканал NBC.

Материал перевода предоставлен сайтом ИноТВ.

СМИ: от «российской агрессии» шведы укроются в новых бункерах



В интервью американскому телеканалу представитель Шведского гражданского агентства по чрезвычайным ситуациям Ове Бруннстрём заявил, что они (бункеры) пригодятся в том случае, если правительство решит объявить высшую степень боевой готовности или это будет сделано, если Швеция окажется на грани войны или на нее нападут.

Недавно Комиссия по обороне Швеции объявила о намерении не только модернизировать старые убежища, но и впервые за 15 лет построить новые, продолжает NBC.

По словам Бруннстрёма, последнее время после выпусков новостей граждане всё чаще звонят в агентство по чрезвычайным ситуациям с целью получить всю необходимую информацию об убежищах.

Как заявили в Шведском гражданском агентстве по чрезвычайным ситуациям, возведение 500 новых убежищ займёт 10 лет и обойдётся казне в сумму $125 млн.

Использованы фотографии: Reuters
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Комментарии 37

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  1. КВУ-НСвД Сегодня, 11:53
    Можно конечно много зубоскалить , но убежища вещь нужная ...и гражданскую оборону никто не отменял...Нам и самим бы своей сетью бомбоубежищ не помешало озаботится поплотнее..
    КВУ-НСвД
    1. Svarog Сегодня, 11:59
      Цитата: КВУ-НСвД
      Можно конечно много зубоскалить , но убежища вещь нужная ...и гражданскую оборону никто не отменял...Нам и самим бы своей сетью бомбоубежищ не помешало озаботится поплотнее..

      Да еще с советских времен остались.. Но обновить укрепить необходимо.. Хотя я сомневаюсь, что кто то рискнет напасть на Россию, по крайней мере в ближайшие 30 лет..
      Svarog
      1. Сергей Д_2 Сегодня, 12:06
        Цитата: Svarog
        Цитата: КВУ-НСвД
        Можно конечно много зубоскалить , но убежища вещь нужная ...и гражданскую оборону никто не отменял...Нам и самим бы своей сетью бомбоубежищ не помешало озаботится поплотнее..

        Да еще с советских времен остались.. Но обновить укрепить необходимо.. Хотя я сомневаюсь, что кто то рискнет напасть на Россию, по крайней мере в ближайшие 30 лет..

        В Москве на Ивантеевке здоровенное бомбоубежище на пол района заброшено и загажено.Кошки живут.От таке......
        Сергей Д_2
        1. 30 вис Сегодня, 12:55
          В Севастополе большинство укрытий были отданы в 90-х коммерцам . .Потом заброшены и загажены .
          30 вис
          1. Shurik70 Сегодня, 13:25
            Цитата: Svarog
            я сомневаюсь, что кто то рискнет напасть на Россию, по крайней мере в ближайшие 30 лет..

            В том то и дело, что вполне могут натравить кого, затем ещё кого и т.д. То, что мы сильны, означает лишь, что не будет прямого удара. Но будут косвенные, чужими руками. В первую очередь теракты.
            А убежища да. Необходимы. Причём не "аврально" строить, а из бюджета стоит выделить постоянную статью расходов на сооружение новых и поддержания старых. В рабочем порядке, постоянно. Будут убежища - шанс нападения снижается.
            Shurik70
    2. Chertt Сегодня, 12:02
      Цитата: КВУ-НСвД
      Можно конечно много зубоскалить

      Можно ? Тогда "по зубоскалю"))) Шведы молодцы, конечно. Всем странам надо пример брать. Взять и всем дружно самим закопаться
      Chertt
      1. DEZINTO Сегодня, 12:05

        Раз они такие молодцы, все из себя приготовились, пусть уже сейчас залезают в свои замечательные новенькие убежища, закрываются и не шумят.
        Когда русские придут просто аккуратно камушками входы в подземелья припрут.....и можно на рыбалку.... lol
        DEZINTO
      2. НасРать Сегодня, 12:06
        Наши у норвегов купили подземные бункеры ...теперь норвеги сожалеют...

        Россия заняла секретную подземную базу НАТО для подводных лодок в Норвегии



        https://cycyron.livejournal.com/4281271.html
        НасРать
        1. Chertt Сегодня, 12:10
          Цитата: НасРать
          Россия заняла секретную подземную базу НАТО для подводных лодок в Норвегии

          То что база "супер секретная", конечно преувеличение. Но что соответствующие службы МО РФ не дремлют, оЧЧень приятно
          Chertt
      3. Ныробский Сегодня, 13:28
        Цитата: Chertt
        Цитата: КВУ-НСвД
        Можно конечно много зубоскалить

        Можно ? Тогда "по зубоскалю"))) Шведы молодцы, конечно. Всем странам надо пример брать. Взять и всем дружно самим закопаться

        Надо допустить "утечку" что атака будет начинаться с команды - "Брысь по норам!" и раза три четыре в неделю их тренировать. Пусть шкерятся...
        Ныробский
        1. Ююка Сегодня, 14:17
          Цитата: Ныробский
          Цитата: Chertt
          Цитата: КВУ-НСвД
          Можно конечно много зубоскалить

          Можно ? Тогда "по зубоскалю"))) Шведы молодцы, конечно. Всем странам надо пример брать. Взять и всем дружно самим закопаться

          Надо допустить "утечку" что атака будет начинаться с команды - "Брысь по норам!" и раза три четыре в неделю их тренировать. Пусть шкерятся...


          А еще МО наладить производство таких бомбоубежищ для потенциальных противников. И рекламку пустить - "Наши бомбоубежища - самая надежная защита от наших ракет!" wassat
          Ююка
    3. shura7782 Сегодня, 12:09
      Цитата: КВУ-НСвД
      Можно конечно много зубоскалить ........

      У нас в этом вопросе дела не ГУД. В городе был в одном бомбоубежище, так его даже, на всю городскую "знать" не хватит.
      shura7782
    4. krops777 Сегодня, 13:17
      Можно конечно много зубоскалить , но убежища вещь нужная ...и гражданскую оборону никто не отменял...Нам и самим бы своей сетью бомбоубежищ не помешало озаботится поплотнее.


      Вещь конечно нужная особенно в часы первого удара, но вот потом что будет даже при самом благоприятном исходе, медленная смерть короче от холода, голода, болезней и радиации.
      krops777
    5. dauria Сегодня, 14:17
      но убежища вещь нужная ...и гражданскую оборону никто не отменял..


      А чем же тогда Шойгу занимался ? Котят с деревьев снимал и в куртке спасателя позировал ? Это его прямая обязанность была. Впрочем, как и "негорючие" пенопластовые высотки по стране. У нас в городе ГО -это только оповещение. Мол , пора драпать кто куда пожелает .
      А уж сосредоточить в Москве 10 % !!! населения- это вообще за гранью понимания подготовки к ядерной войне.
      dauria
    6. словак Сегодня, 19:52
      Главное, чтобы в случае агрессии армия успела спрятаться в бункерах и закрыться. А когда и если враг уйдет обратно, выйти непобежденными!
      словак
  2. Доктор Бармалей Сегодня, 11:53
    возведение 500 новых убежищ займёт 10 лет и обойдётся казне в сумму $125 млн.

    Типовое убежище в случае войны с Россией.
    Доктор Бармалей
    1. Сергей Д_2 Сегодня, 12:10
      А русских бойцов по лесам по косточкам активисты собирают.
      Сергей Д_2
      1. rocket757 Сегодня, 12:17
        Там всяких косточек намешано!
        Хоронить, как должно, своих павших за Родину надо, за то люди и работают.
        rocket757
  3. a.s.zzz888 Сегодня, 11:54
    Давайте, ваших денег нам не жалко. laughing
    a.s.zzz888
  4. bazzbazz Сегодня, 11:56
    Пусть сейчас уже залезают и не выходят! А на поверхности появится Исламское Королевство Швеция. С такой политикой и отношением к семье, шведам и так не долго осталось!
    bazzbazz
  5. Дормидонт Сегодня, 11:56
    Новые бункеры - хорошо забытые старые склепы
    Дормидонт
    1. Комментарий был удален.
    2. Комментарий был удален.
  6. kit88 Сегодня, 11:58
    Да сколько же вас! Желающих чтоб Россия на вас напала. В очередь становитесь, прием по записи.
    Да, и резюме свое грамотно составьте, а то вас много, а Россия одна.
    kit88
  7. Сергей Д_2 Сегодня, 11:58
    Если шо- я прятаться не буду.Сразу в плен.(с)
    Сергей Д_2
  8. Masya Masya Сегодня, 12:00
    штаты уже закопались, япония до воды докопалась, теперь шведы под землю... чтоб, русские субмарины не нашли... wassat
    Masya Masya
  9. polpot Сегодня, 12:01
    Замечательная идея ,будут скоро обитать шведы в подполье , в их домах будут радостно проживать арабы и негры ,даже бомбы не понадобяться
    polpot
  10. vlad.svargin Сегодня, 12:02
    от «российской агрессии» шведы укроются в новых бункерах

    Пора бы уже начаться массовому шведопаду русофобов из окон многоэтажек по примеру своих союзников-гегемонов из за океана
    vlad.svargin
  11. Косолапый Сегодня, 12:15
    А , вот чему они будут учить грузин , копать , тогда лучше украинцев отправили к грузинам , они море выкопали.)))
    Косолапый
  12. Ferdinant Сегодня, 12:20
    А рабочие откуда, интересно.
    Ferdinant
  13. afrikanez Сегодня, 12:21
    Да если мы такими темпами будем развивать мощь России. как сказал Путин, то мы пол мира под землю (в бункеры) загоним! lol
    afrikanez
  14. домохозяйка Сегодня, 12:24
    А когда никто на них не нападёт, то как они эти убежища использовать будут? Грибы выращивать, туристам сдавать, фильмы снимать, тараканов разводить для питания белковой пищей? Деньги как-то надо оправдать?
    домохозяйка
  15. pafegosoff Сегодня, 12:31
    500 серьёзных убежищ за 125 млн. долларов? 250 тысяч за серьёзное убежище? За братскую могилу - да! За убежище - Алё! Шведы!
    pafegosoff
    1. dauria Сегодня, 14:40
      250 тысяч за серьёзное убежище?


      Так может у них откатов нет ? Бетонированная яма с вентиляцией, фильтрами и запасами воды , сухарей и медикаментов должна стоить как "Зенит-Арена" ? Кстати, не думаю , что у вас рядом есть такая - скорей уж превратилась в склад Лукойла или Пятёрочки
      dauria
  16. Архивариус Вася Сегодня, 13:23
    Продешевили что-то, или закапываться глубоко не хотят, или так человек на 10 хата. Серьёзное подземное убежище в котором можно автономно год прожить нескольким сотням человек и стоит 125 млн зеленых, ОДНО.
    Архивариус Вася
  17. Комментарий был удален.
  18. Влад Морозов Сегодня, 14:08
    Если шведы будут просто ничего не делать, кроме радости жизни, то и им ничего не угрожает!
    Влад Морозов
  19. котовский Сегодня, 15:50
    По словам Бруннстрёма, последнее время после выпусков новостей граждане всё чаще звонят в агентство по чрезвычайным ситуациям с целью получить всю необходимую информацию об убежищах.
    Интересно,действительно звонят?
    Делайте двойного назначения,картошку там хранить или еще чего,а то вдруг русские не придут..
    котовский
  20. armourer Сегодня, 16:42
    От ЯО не какие бомбоубежища не спасут, а те кто будет там сидеть солнце больше не увидят.
    armourer
  21. armourer Сегодня, 16:49
    Есть один вариант, как можно спастись от Я удара. И думаю он более эффективен, чем рыть норы.
    armourer
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