20:42 07 марта
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Эстония призвала США и ЕС быть готовыми к предотвращению исходящей от России угрозы

Министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер посетил с визитом США, где конечно же призвал НАТО к усилению мер сдерживания России.

Эстония призвала США и ЕС быть готовыми к предотвращению исходящей от России угрозы


Нарушение общепринятых принципов международного права и принятых на себя обязательств со стороны России требует усиления мер сдерживания не только в государствах Балтии, но и в НАТО в целом
- заявил Миксер на встрече министров иностранных дел стран Балтии с председателем комитета по международным делам палаты представителей Эдвардом Ройсом и членами комитета, сообщили в пресс-службе МИД Эстонии.


По его словам, Эстония, как и Соединенные штаты Америки, всегда считали, что и европейские союзники должны увеличить свои оборонные расходы и этот вопрос наверняка будет рассмотрен на июльском саммите НАТО в Брюсселе.

При этом Миксер призвал как ЕС, так и США быть готовыми к предотвращению исходящей от России угрозы.

Кроме этого, Миксер подтвердил приверженность Эстонии антитеррористической деятельности и подтвердил готовность прибалтийских стран принимать активное участие в работе коалиции против ИГИЛ (запрещена в России)

В ответ члены комитета палаты представителей поблагодарили государства Балтии за их вклад в борьбу с терроризмом, передает "Интерфакс".

Использованы фотографии: http://rus.delfi.ee/
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Комментарии 24

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  1. самый главный Сегодня, 12:08
    А самим слабо отразить "огрессию"??? Горячие эстонские парни всегда славились своей непобедимостью в бою!!! Вот бармалеи ИГИЛ узнав, что эстонцы против их воюют сразу побросали оружие и толпами сдаются в плен...мир ещё не знал таких великих войнов, как эстонцы!
    самый главный
    1. Svarog Сегодня, 12:23
      Где это видано, что бы кролик медведя сдерживал? Кролик обкуренный что ли.. или психическое расстройство..
      Svarog
      1. Shurik70 Сегодня, 13:17
        Вот не понимаю, чего это прибалты до сих пор не объединились?
        Литва, Латвия и Эстония. Политика и риторика абсолютно одинаковые. Сохранить нынешние правительства, как департаменты округов, а сверху нарастить ещё одну структуру "Ёп" (Единое Правительство". Это-ж в два раза больше кормушка будет.
        laughing
        Shurik70
        1. alex-s Сегодня, 13:58
          Последние новости из Пхёнчхана: Олимпийская сборная Эстонии прибыла на соревнования! fool
          alex-s
        2. Ныробский Сегодня, 14:08
          Цитата: Shurik70
          Вот не понимаю, чего это прибалты до сих пор не объединились?
          Литва, Латвия и Эстония. Политика и риторика абсолютно одинаковые. Сохранить нынешние правительства, как департаменты округов, а сверху нарастить ещё одну структуру "Ёп" (Единое Правительство". Это-ж в два раза больше кормушка будет.

          Тогда они будут искать оккупантов среди себя.
          Ныробский
  2. DEZINTO Сегодня, 12:11
    Заело пластинкууу!!!
    DEZINTO
    1. Chertt Сегодня, 12:22
      Шутка рассказанная дважды, в два раза смешнее (эстонская мудрость)
      Chertt
  3. Стройбат запаса Сегодня, 12:12
    О как... Миксер рассуждает об "агрессивной России"... Что дальше? Призывы блендера к разоружению? Речь холодильника о мирных инициативах?
    Стройбат запаса
  4. Masya Masya Сегодня, 12:12
    О!!! эстония проснулась... lol
    Эстония, как и Соединенные штаты Америки, всегда считали, что и европейские союзники должны увеличить свои оборонные расходы

    дай денег, денег дай! wink
    Masya Masya
    1. Подрезчик Сегодня, 12:45
      В ответ члены комитета палаты представителей поблагодарили государства Балтии за их вклад в борьбу с терроризмом

      А это как они боролись с терроризмом??? request
      А-а-а, знаю! Это эстонцы перекапывали (пересаживали) клумбы и газоны, обмоченные бравыми вояками из батальонных групп, размещенных у них в Прибалтике. Ну тогда-да! вклад неоценим!!! belay
      Подрезчик
  5. a.s.zzz888 Сегодня, 12:14
    Эти то, мини мухоморы опять за своё. У них без пилюлЕй - как без пряников. angry
    a.s.zzz888
  6. afrikanez Сегодня, 12:15
    А в чем заключается российская агрессия, до сих пор нет вразумительного ответа. Всё, что было сказано, даже не является гипотетической угрозой, это только слова и не больше. Нагнали страху на прибалтов, а эти уже и не знают чего им делать. Защитить то их нато всё равно не сможет, если "что"!
    afrikanez
    1. Masya Masya Сегодня, 12:18
      Цитата: afrikanez
      А в чем заключается российская агрессия, до сих пор нет вразумительного ответа.

      "вразумительного"???? wassat
      Masya Masya
  7. домохозяйка Сегодня, 12:16
    Катастрофа!!! Что делать нам с этой шавкой?! просто лает, зная, что ей за это ничего не будет от нас. Зато хозяева, может, косточку какую бросят! Если заметят эти повизгивания.
    домохозяйка
  8. Ferdinant Сегодня, 12:16
    Свен Миксер,он же Йоган Кофемолка,он же Отто Дрель,что то там сказал.
    Ferdinant
  9. Alex-a832 Сегодня, 12:18
    Это который сотый или тысячный раз прибалты призывают к усилению. Зомби программа в гнилых мозгах заела и зациклилась. Интересно засечь период циклов повторения... laughing
    Alex-a832
  10. Dimachrus Сегодня, 12:18
    Миксер заявил.... Миксер призвал.... Миксер подтвердил!
    А в ответ - миксер поблагодарили за успехи в борьбе с терроризмом...
    Полный сюр.....
    Dimachrus
  11. pafegosoff Сегодня, 12:41
    Сама!!! Эстония!!! предупреждает!!!
    pafegosoff
  12. Romario_Argo Сегодня, 12:59
    главная угроза для Эстонии, что завтра мы им потушим свет! Мы отключаемся от БРЭЛЛ!
    А Свен Миксер, уже домик себе прикупил в США, видимо не просто так приезжал
    Romario_Argo
  13. iouris Сегодня, 13:29
    Сколько лет этому Блендеру?
    iouris
  14. rocket757 Сегодня, 14:00
    Берегите нас, берегите, берегите .... а то нам так плохо, вы нас совсем не любите, денюшку давать не хотите!
    rocket757
  15. Влад Морозов Сегодня, 14:03
    Подпиндоsники в своём репертуаре. Мы не сидим, а работаем! И работаем не хуже вас! Хоть это в шпротные головы лезет?!
    Влад Морозов
  16. Livonetc Сегодня, 16:06
    Страна Пэстония страна без забот.
    Им надо только лишь продать побольше шпрот.
    И будет все у них.
    Совсем не так как у других.
    Livonetc
  17. словак Сегодня, 19:49
    Да уж... Министр обороны Миксер. Наполнить, взболтать яйца и отжарить.
    словак
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