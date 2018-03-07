Эстония призвала США и ЕС быть готовыми к предотвращению исходящей от России угрозы

Нарушение общепринятых принципов международного права и принятых на себя обязательств со стороны России требует усиления мер сдерживания не только в государствах Балтии, но и в НАТО в целом

Министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер посетил с визитом США, где конечно же призвал НАТО к усилению мер сдерживания России.- заявил Миксер на встрече министров иностранных дел стран Балтии с председателем комитета по международным делам палаты представителей Эдвардом Ройсом и членами комитета, сообщили в пресс-службе МИД Эстонии.По его словам, Эстония, как и Соединенные штаты Америки, всегда считали, что и европейские союзники должны увеличить свои оборонные расходы и этот вопрос наверняка будет рассмотрен на июльском саммите НАТО в Брюсселе.При этом Миксер призвал как ЕС, так и США быть готовыми к предотвращению исходящей от России угрозы.Кроме этого, Миксер подтвердил приверженность Эстонии антитеррористической деятельности и подтвердил готовность прибалтийских стран принимать активное участие в работе коалиции против ИГИЛ (запрещена в России)В ответ члены комитета палаты представителей поблагодарили государства Балтии за их вклад в борьбу с терроризмом, передает "Интерфакс".