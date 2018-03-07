20:42 07 марта
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Уровень оснащенности Сухопутных войск новым оружием повысился в 3 раза

В сравнении с 2012 годом уровень оснащенности Сухопутных войск современным вооружением вырос в три раза, заявил главнокомандующий Сухопутными войсками Олег Салюков.



За последние пять лет в рамках действующей Государственной программы вооружения (ГПВ-2020) в СВ поставлено более 10 тысяч единиц современных образцов вооружения, военной и специальной техники, что позволило повысить уровень оснащенности современным вооружением по сравнению с 2012 годом в три раза, почти до 45% (44,7% с 15%),
цитирует Салюкова РИА Новости.


По его словам, «задача, поставленная президентом РФ Владимиром Путиным, по доведению доли современных образцов вооружения, выполняется (к исходу 2015 года – не менее 30%, к исходу 2020 года – до 70%)».

Генерал подчеркнул, что в настоящее время Сухопутные войска оснащены всем необходимым вооружением и военной техникой.

Продолжается планомерное комплектное переоснащение СВ современными образцами вооружения в рамках реализации ГПВ. По государственному оборонному заказу осуществляется закупка современных образцов, а также проведение модернизации существующего вооружения. При этом приоритет отдается комплектной поставке средств поражения, разведки, управления, обеспечения применения, обслуживания, ремонта и обучения, а также необходимого запаса ракет и боеприпасов,
отметил он.

Успешно зарекомендовал себя опыт закупки бригадных комплектов основного вооружения ракетных бригад "Искандер", бригадных и дивизионных комплектов комплексов противовоздушной обороны – зенитной ракетной системы С-300В4, зенитных ракетных комплексов "Бук-МЗ" и "Тор-М2", а также комплектных поставок батальонного звена другого вооружения. Такой подход позволяет в полном объеме формировать соединения и подразделения, способные в кратчайшие сроки приступить к выполнению задач по предназначению,
рассказал Салюков.

Главком добавил, что в войска «продолжают поступать современные модернизированные самоходные гаубицы 2С19М2 "Мста-СМ", полностью интегрированные в единую систему управления тактического звена, и модернизированные реактивные системы залпового огня среднего калибра "Торнадо-Г", обладающие возможностью автоматизированного наведения боевой машины на цель».

Уже переоснащены одна артиллерийская бригада, 14 дивизионов, четыре батареи ствольной и реактивной артиллерии,
уточнил он.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 16

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  1. самый главный Сегодня, 12:18
    Вот только сами сухопутные силы ещё не соответствуют по количеству всем угрозам...Россия сухопутная держава и сухопутные силы должны быть значительно больше. В скоротечной войне, а современные войны скоротечны, невозможно будет провести переброску сил на большие расстояния.
    самый главный
    1. Комментарий был удален.
    2. Сергей Д_2 Сегодня, 12:28
      Цитата: самый главный
      Вот только сами сухопутные силы ещё не соответствуют по количеству всем угрозам...Россия сухопутная держава и сухопутные силы должны быть значительно больше. В скоротечной войне, а современные войны скоротечны, невозможно будет провести переброску сил на большие расстояния.

      Где ты раньше то был?И шо теперь делать?
      Сергей Д_2
      1. с-т Petrov Сегодня, 13:13
        Где ты раньше то был?И шо теперь делать?


        laughing у Каца есть дельное предложение
        с-т Petrov
    3. Chertt Сегодня, 12:30
      Как хорошо, что в руководстве МО РФ нет таких деятелей. Ибо "неумность хуже воровства"
      Chertt
    4. vladimirZ Сегодня, 13:37
      Уже переоснащены одна артиллерийская бригада, 14 дивизионов, четыре батареи ствольной и реактивной артиллерии,
      уточнил он. - из статьи

      Да, Армию бригадного типа, способную бороться с террористической угрозой, такими темпами переоснастить можно, а нормальную полковую-дивизионно-армейскую Армию, которую бездумно "реформировали" для борьбы с террористами, когда?
      Бригадной Армией потенциального агрессора на западных границах России, сосредотачивающих свои силы НАТО/США, не удержишь.
      Или лишь бы опять, только прокукарекать, а там хоть не расцветай?
      vladimirZ
  2. Сергей Д_2 Сегодня, 12:20
    Нам Путин дал стальные руки- крылья......
    Сергей Д_2
    1. Chertt Сегодня, 12:28
      А вместо сердца пламенный.........компактный ядерный реактор, с неограниченным сроком функционирования tongue
      Chertt
      1. с-т Petrov Сегодня, 13:15
        с каждой темой становится все меньше тех кто называет это "мультиками"

        Но особо упоротые конечно не изведутся.
        с-т Petrov
        1. Chertt Сегодня, 13:22
          Цитата: с-т Petrov
          Но особо упоротые конечно не изведутся.

          Вы представте, что "упоротые" исчезнут. Эдак, многие страны обезлюдят laughing
          Chertt
  3. Косолапый Сегодня, 12:22
    Можно по разному относиться к В.В.Путину , но то что он поднял Армию практически с нуля , отрицать не возможно .
    Косолапый
    1. d1m1drol Сегодня, 12:27
      Многие сейчас скажут, что это у них отняли деньги и отдали псам власти..у нас же, я как посмотрю есть некая группа "товарищей", кому дай любую тему, а они уже её перевернут как им заказали. Но лично я с вами полностью согласен, с каждым словом.
      d1m1drol
  4. BerBer Сегодня, 12:38
    Недавно смотрел учения танкистов по ТВ, так там попали в кадр радиостанции ещё советские. Разве связь не поменяли ещё?
    BerBer
    1. с-т Petrov Сегодня, 13:17
      думаю в 25 веке при всеобщей мобилизации в следствие начала 3МВ, наши потомки будут пытаться заставить работать Р-171 и искать подходящую под размер каску, образца 57 года laughing

      Пока забьют склады новым оборудованием - наши внуки уже сыграют в старость
      с-т Petrov
      1. BerBer Сегодня, 13:45
        Дело в том, что не склады, а реальные ротные танковые учения. Честно говоря хотел просто комментарий более знающего.
        BerBer
    2. Chertt Сегодня, 13:18
      Цитата: BerBer
      Недавно смотрел учения танкистов по ТВ, так там попали в кадр радиостанции ещё советские. Разве связь не поменяли ещё?

      Скорей всего у вас, просто старый телевизор
      Chertt
    3. Алексей Зоммер Сегодня, 13:19
      Толсто тролите!)
      Алексей Зоммер
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