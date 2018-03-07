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Уровень оснащенности Сухопутных войск новым оружием повысился в 3 раза
В сравнении с 2012 годом уровень оснащенности Сухопутных войск современным вооружением вырос в три раза, заявил главнокомандующий Сухопутными войсками Олег Салюков.
По его словам, «задача, поставленная президентом РФ Владимиром Путиным, по доведению доли современных образцов вооружения, выполняется (к исходу 2015 года – не менее 30%, к исходу 2020 года – до 70%)».
Генерал подчеркнул, что в настоящее время Сухопутные войска оснащены всем необходимым вооружением и военной техникой.
Главком добавил, что в войска «продолжают поступать современные модернизированные самоходные гаубицы 2С19М2 "Мста-СМ", полностью интегрированные в единую систему управления тактического звена, и модернизированные реактивные системы залпового огня среднего калибра "Торнадо-Г", обладающие возможностью автоматизированного наведения боевой машины на цель».
За последние пять лет в рамках действующей Государственной программы вооружения (ГПВ-2020) в СВ поставлено более 10 тысяч единиц современных образцов вооружения, военной и специальной техники, что позволило повысить уровень оснащенности современным вооружением по сравнению с 2012 годом в три раза, почти до 45% (44,7% с 15%),цитирует Салюкова РИА Новости.
По его словам, «задача, поставленная президентом РФ Владимиром Путиным, по доведению доли современных образцов вооружения, выполняется (к исходу 2015 года – не менее 30%, к исходу 2020 года – до 70%)».
Генерал подчеркнул, что в настоящее время Сухопутные войска оснащены всем необходимым вооружением и военной техникой.
Продолжается планомерное комплектное переоснащение СВ современными образцами вооружения в рамках реализации ГПВ. По государственному оборонному заказу осуществляется закупка современных образцов, а также проведение модернизации существующего вооружения. При этом приоритет отдается комплектной поставке средств поражения, разведки, управления, обеспечения применения, обслуживания, ремонта и обучения, а также необходимого запаса ракет и боеприпасов,отметил он.
Успешно зарекомендовал себя опыт закупки бригадных комплектов основного вооружения ракетных бригад "Искандер", бригадных и дивизионных комплектов комплексов противовоздушной обороны – зенитной ракетной системы С-300В4, зенитных ракетных комплексов "Бук-МЗ" и "Тор-М2", а также комплектных поставок батальонного звена другого вооружения. Такой подход позволяет в полном объеме формировать соединения и подразделения, способные в кратчайшие сроки приступить к выполнению задач по предназначению,рассказал Салюков.
Главком добавил, что в войска «продолжают поступать современные модернизированные самоходные гаубицы 2С19М2 "Мста-СМ", полностью интегрированные в единую систему управления тактического звена, и модернизированные реактивные системы залпового огня среднего калибра "Торнадо-Г", обладающие возможностью автоматизированного наведения боевой машины на цель».
Уже переоснащены одна артиллерийская бригада, 14 дивизионов, четыре батареи ствольной и реактивной артиллерии,уточнил он.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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