Уровень оснащенности Сухопутных войск новым оружием повысился в 3 раза

За последние пять лет в рамках действующей Государственной программы вооружения (ГПВ-2020) в СВ поставлено более 10 тысяч единиц современных образцов вооружения, военной и специальной техники, что позволило повысить уровень оснащенности современным вооружением по сравнению с 2012 годом в три раза, почти до 45% (44,7% с 15%),

Продолжается планомерное комплектное переоснащение СВ современными образцами вооружения в рамках реализации ГПВ. По государственному оборонному заказу осуществляется закупка современных образцов, а также проведение модернизации существующего вооружения. При этом приоритет отдается комплектной поставке средств поражения, разведки, управления, обеспечения применения, обслуживания, ремонта и обучения, а также необходимого запаса ракет и боеприпасов,

Успешно зарекомендовал себя опыт закупки бригадных комплектов основного вооружения ракетных бригад "Искандер", бригадных и дивизионных комплектов комплексов противовоздушной обороны – зенитной ракетной системы С-300В4, зенитных ракетных комплексов "Бук-МЗ" и "Тор-М2", а также комплектных поставок батальонного звена другого вооружения. Такой подход позволяет в полном объеме формировать соединения и подразделения, способные в кратчайшие сроки приступить к выполнению задач по предназначению,

Уже переоснащены одна артиллерийская бригада, 14 дивизионов, четыре батареи ствольной и реактивной артиллерии,