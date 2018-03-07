Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]
ВМС США получили модернизированный авианесущий корабль
В январе текущего года в Японию прибыл транспорт-док USS Wasp (LHD 1), модернизированный для базирования самолетов с коротким взлетом и вертикальной посадкой F-35B, сообщает ВПК.
На корабле теперь расположилась эскадрилья Fighter Attack Squadron 121 (VMFA-121), имеющая в составе истребители F-35B Lightning II.
Несмотря на то, что официально USS Wasp по-прежнему числится как десантный транспорт-док, после переоборудования он фактически является аналогом легкого авианосца.
Американцы развернули первую эскадрилью F-35B в Японии еще в прошлом году, но лишь «наземную» службу из-за отсутствия совместимых кораблей. С приходом в Японию USS Wasp ВМС США получили возможность полноценного использования новых истребителей.
Сообщается, что в составе Седьмого флота USS Wasp сменил транспорт-док USS Bonhomme Richard (LHD-6), который отправится в США для модернизации.
Издание напоминает, что истребители F-35B первыми среди семейства F-35 получили статус начальной боевой готовности – в сентябре 2015 года.
На корабле теперь расположилась эскадрилья Fighter Attack Squadron 121 (VMFA-121), имеющая в составе истребители F-35B Lightning II.
Несмотря на то, что официально USS Wasp по-прежнему числится как десантный транспорт-док, после переоборудования он фактически является аналогом легкого авианосца.
Американцы развернули первую эскадрилью F-35B в Японии еще в прошлом году, но лишь «наземную» службу из-за отсутствия совместимых кораблей. С приходом в Японию USS Wasp ВМС США получили возможность полноценного использования новых истребителей.
Сообщается, что в составе Седьмого флота USS Wasp сменил транспорт-док USS Bonhomme Richard (LHD-6), который отправится в США для модернизации.
Издание напоминает, что истребители F-35B первыми среди семейства F-35 получили статус начальной боевой готовности – в сентябре 2015 года.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти