20:30 07 марта
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ВМС США получили модернизированный авианесущий корабль

В январе текущего года в Японию прибыл транспорт-док USS Wasp (LHD 1), модернизированный для базирования самолетов с коротким взлетом и вертикальной посадкой F-35B, сообщает ВПК.



На корабле теперь расположилась эскадрилья Fighter Attack Squadron 121 (VMFA-121), имеющая в составе истребители F-35B Lightning II.


Несмотря на то, что официально USS Wasp по-прежнему числится как десантный транспорт-док, после переоборудования он фактически является аналогом легкого авианосца.

Американцы развернули первую эскадрилью F-35B в Японии еще в прошлом году, но лишь «наземную» службу из-за отсутствия совместимых кораблей. С приходом в Японию USS Wasp ВМС США получили возможность полноценного использования новых истребителей.

Сообщается, что в составе Седьмого флота USS Wasp сменил транспорт-док USS Bonhomme Richard (LHD-6), который отправится в США для модернизации.

Издание напоминает, что истребители F-35B первыми среди семейства F-35 получили статус начальной боевой готовности – в сентябре 2015 года.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 23

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  1. фигвам Сегодня, 13:02
    Это уже Китайский фронт.
    фигвам
    1. татарин 174 Сегодня, 13:48
      Кинжал со Статусом помогут и Китаю, если надо будет)))
      татарин 174
      1. andrewkor Сегодня, 13:53
        У Китая свой Дунь-Фуй есть!
        andrewkor
        1. татарин 174 Сегодня, 13:58
          Значит они сами дунут фуем куда надо lol
          татарин 174
  2. профессор Сегодня, 13:08
    В общем да, авианосец.
    профессор
    1. andrewkor Сегодня, 13:54
      Эх,Израилю бы такой втюхать,что,хотца?
      andrewkor
      1. voyaka uh Сегодня, 16:50
        Такой здоровенный корабль нам не нужен, а вот Ф-35Б - очень даже. Полезно
        бы их иметь для всяких спец операций.
        voyaka uh
  3. Egorovich Сегодня, 13:17
    Переоборудованная лохань с недоделанной "невидимкой" фе-35 - новое матрасное "супероружие". Для "Кинжала" точно подойдет.
    Egorovich
  4. DEZINTO Сегодня, 13:53
    А почему американцы...оооочень крутые ребята не учавствуют в наших соревнованиях, "авиадартс", "танковый биатлон"......ну так что-бы не только красивые ролики снимать а немножко практики на соревновательном уровне проявить, почему-бы и нет-то спрашивается?
    DEZINTO
    1. Saling Сегодня, 14:13
      Потому, почему и команды МВА не приезжают на соревнования в Россию. Не интересно. laughing
      Saling
      1. DEZINTO Сегодня, 14:29
        а МВА это что? кто? что делают? чем занимаются? .....почему не интересно..?
        Это из серии "ппффф я тоже так могу просто не хочу" "не интересно"....ну обкакаться теперь..ему не интересно всё расходимся....мы дно! раз ему не интересно.
        Так что-ли.? lol
        DEZINTO
        1. Saling Сегодня, 15:03
          Виноват, NBA. А что должно быть интересно? Выполнение элементарных заданий? К реальной боевой работе это имеет такое же отношение, как соревнования по IPSC со стрельбой по гонгам к стрелковой подготовке в войсках. Зрелищность не значить эффективнсть. Для примера: Герой России Роман Филипов принимал участие во всероссийских военных манёврах «Авиадартс», где в 2013 году занял второе место среди штурмовиков. А в реальной боевой обстановке его самолет был сбит обычным бабаем с ПЗРК.
          Saling
          1. DEZINTO Сегодня, 15:07
            Я понял Вашу мысль, в принципе согласен.... hi
            DEZINTO
            1. Saling Сегодня, 15:26
              Спасибо за понимание. Я вообще считаю, что "Биатлон" и "Дартс" в существующем виде хоть и зрелищны и привлекают внимание к армии, но вредны для армии. Дело в том, что бой это штука коллективная, а здесь в приоритете индивидуальная подготовка. Более того, в угоду этой показухе и индивидуальной подготовки лучшие кадры выдергиваются из учебного процесса воинских подразделений и вся их дальнейшая подготовка сводится к отработке нескольких упражнений. Это как с олимпийцами, например, полковник запаса. Елена Исинбаева может лучше всех в мире прыгать с шестом, а вот играть в футбольной команде не сможет laughing А теперь представьте, что началась война и Исинбаева призвана обратно в армию.
              Saling
              1. DEZINTO Сегодня, 15:32
                Ну да как бы логично.....но а как ещё тренироватся? Элементарно закладывать виражи, прицеливатся, для всего этого и нужны подобные мероприятия. По сути это те-же учения только с соревновательным интересом. Азарт. Что-б просто интереснее пилоту было. Как практика управления любой техникой. Что-бы на автомате руки знали что делать.
                DEZINTO
                1. Saling Сегодня, 15:51
                  Для проверки тренированности и существуют войсковые учения, где в первую очередь проверяется обученность и слаженность целых подразделений, а не одного экипажа. И когда соревнуешься с реальными людьми, а не с макетами . И адреналина и азарта там не меньше, а может больше. А соревновательный командный дух на порядки выше, . когда "синие" с "красными" "воют" и проверяют кто не только быстрее ездит и метче стреляет, но и кто лучше головой думает. И тут не как в "Биатлоне" , где участника одна машина и заранее известный маршрут. laughing Война шаблонных действий не простит. laughing
                  Saling
                2. Saling Сегодня, 16:05
                  В качестве отличного примера, соревнования груп СпН. Где задачи ставятся близкие к боевым, иногда с реальными шансами нарваться на реальный огонь. laughing
                  Saling
    2. voyaka uh Сегодня, 14:56
      Так и русские не приезжают на регулярные танковые соревнования стран НАТО.
      voyaka uh
      1. DEZINTO Сегодня, 15:00
        А!, Да?...честно скажу я и не знал что такие соревнования проводятся в НАТО....ни разу не слышал....
        Ну и вот тем более хорошо бы - взять всем встретится и посоревноваться, так сказать как спортсменам, и вместо выпуска рекламных роликов посмотреть на деле кто на что способен.
        DEZINTO
        1. Setrac Сегодня, 16:36
          Цитата: DEZINTO
          А!, Да?...честно скажу я и не знал что такие соревнования проводятся в НАТО....ни разу не слышал....

          Там танкисты стреляют из ...табельного оружия, это конечно тоже нужно, но они это делают вместо стрельбы из танкового орудия.
          Setrac
          1. voyaka uh Сегодня, 16:47
            Стрельб там больше, чем в российском биатлоне.
            Есть ночные стрельбы, стрельбы на большие дистанции.
            voyaka uh
            1. Setrac Сегодня, 18:32
              Цитата: voyaka uh
              Стрельб там больше, чем в российском биатлоне.

              Да вы нагло врете.
              Может быть вы имели в виду израильский биатлон?
              Setrac
  5. ланс Сегодня, 16:36
    вояка вы не правы, в 2017г рф выразила желание вместе с украйной поучаствовать в биатлоне на т-72б3, но в отличии от украины получила отказ из-за не соответствия стандартам нато.
    ланс
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