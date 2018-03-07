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Сирийская оппозиция представила «робота» с немецким автоматом
Боевики одного из сирийских оппозиционных формирований продемонстрировали дистанционно-управляемую установку, вооруженную немецким автоматом «Штурмгевер» времен Второй мировой войны, сообщает Вестник Мордовии.
Судя по фотографии, StG 44 смонтирован на специальном достаточно примитивном приспособлении. «К оптическому прицелу приделана видеокамера, которая передает изображение на монитор. Управление осуществляется при помощи джойстика», – комментирует изображение автор материала.
По его данным, в 50-60-е годы на вооружении сирийской армии находилось значительное количество «Штурмгеверов». В 1970-е они были полностью заменены на автоматы Калашникова.
Списанное оружие хранилось на армейских складах, многие из которых разграбили с началом гражданской войны. StG 44 до сих пор можно заметить у боевиков антиправительственных формирований.
По мнению автора, «эта установка, если ее замаскировать, конечно, может представать определенную опасность, однако отсутствие возможности передвигаться приведет к быстрому уничтожению этого самодельного робота-убийцы».
Судя по фотографии, StG 44 смонтирован на специальном достаточно примитивном приспособлении. «К оптическому прицелу приделана видеокамера, которая передает изображение на монитор. Управление осуществляется при помощи джойстика», – комментирует изображение автор материала.
По его данным, в 50-60-е годы на вооружении сирийской армии находилось значительное количество «Штурмгеверов». В 1970-е они были полностью заменены на автоматы Калашникова.
Списанное оружие хранилось на армейских складах, многие из которых разграбили с началом гражданской войны. StG 44 до сих пор можно заметить у боевиков антиправительственных формирований.
По мнению автора, «эта установка, если ее замаскировать, конечно, может представать определенную опасность, однако отсутствие возможности передвигаться приведет к быстрому уничтожению этого самодельного робота-убийцы».
Использованы фотографии: Отвага2004
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