20:40 07 марта
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Сирийская оппозиция представила «робота» с немецким автоматом

Боевики одного из сирийских оппозиционных формирований продемонстрировали дистанционно-управляемую установку, вооруженную немецким автоматом «Штурмгевер» времен Второй мировой войны, сообщает Вестник Мордовии.



Судя по фотографии, StG 44 смонтирован на специальном достаточно примитивном приспособлении. «К оптическому прицелу приделана видеокамера, которая передает изображение на монитор. Управление осуществляется при помощи джойстика», – комментирует изображение автор материала.


По его данным, в 50-60-е годы на вооружении сирийской армии находилось значительное количество «Штурмгеверов». В 1970-е они были полностью заменены на автоматы Калашникова.

Списанное оружие хранилось на армейских складах, многие из которых разграбили с началом гражданской войны. StG 44 до сих пор можно заметить у боевиков антиправительственных формирований.

Сирийская оппозиция представила «робота» с немецким автоматом


По мнению автора, «эта установка, если ее замаскировать, конечно, может представать определенную опасность, однако отсутствие возможности передвигаться приведет к быстрому уничтожению этого самодельного робота-убийцы».

Использованы фотографии: Отвага2004
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Комментарии 27

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  1. datur Сегодня, 14:23
    где они сей раритет надыбали? wink what
    datur
    1. хрыч Сегодня, 14:26
      Им просто не сказали о коллекционной стоимости laughing а так это убожество разломали и бегом на терьяк менять ... laughing
      хрыч
      1. шура матросов Сегодня, 14:45
        Во-во, его бы в музей (или какую коллекцию) - цены не было бы feel . вот так и теряются наследия прошлого в войнах настоящего (Сирия и Ирак тому пример, сколько там было разграблено и просто уничтожено)
        шура матросов
      2. Андрей К Сегодня, 17:13
        Цитата: хрыч
        ...Им просто не сказали о коллекционной стоимости laughing а так это убожество разломали и бегом на терьяк менять ... laughing

        Коллекционную стоимость представляют образцы выпускавшиеся в Германии, во время ВОВ.
        Не такой уж и редкий ствол. Выпускается до сих пор в Аргентине, выпускался в Турции, в Ираке, в Югославии. Французский иностранный легион применял StG 44 вплоть до конца 1980-х годов, до сих пор используется в бразильской полиции. Африка наводнена "геверами", так же как и АК.
        Скорее всего в статье идёт речь о "Геверах", находившихся на складах в городе Алеппо. По открытой информации там, до гражданской войны, хранилось около 5 тыс. StG 44 hi
        Андрей К
    2. влад66 Сегодня, 14:39
      Сирийская оппозиция представила «робота» с немецким автоматом

      Вот и дожились, what на ВО начали про бармалеев рассказывать и их игрушках. request где они сей раритет раскопали интересно. laughing
      влад66
  2. bazzbazz Сегодня, 14:26

    А если усовершенствовать)
    bazzbazz
    1. andrewkor Сегодня, 14:45
      "Чужие", любимая франшиза!
      andrewkor
  3. Angel_and_Demon Сегодня, 14:27
    По мнению автора, «эта установка, если ее замаскировать, конечно, может представать определенную опасность, однако отсутствие возможности передвигаться приведет к быстрому уничтожению этого самодельного робота-убийцы».
    все относительно - смотря из чего сделан корпус блока управления - если из жестянки то да, если сталь хорошеи толщины, то много делов может натворить
    Angel_and_Demon
    1. DEZINTO Сегодня, 14:32
      много делов может натворить

      Вот именно! С одной стороны конечно можно посмеятся, но на самом-то деле бармалеям упорно подвозят всякие технологии из которых они лепят пусть и несуразное но вполне рабочее оружее....и это плохо.
      DEZINTO
      1. Angel_and_Demon Сегодня, 14:36
        Цитата: DEZINTO
        .и это плохо.

        конечно плохо, но в то же время это свидетельствует о том что у них уже начинается кадровый голод
        Angel_and_Demon
  4. Стройбат запаса Сегодня, 14:39
    Вот ёклмн! Этот StG-44 в небоевом виде жутко популярен и еще попробуй найди. А в Сирии их, оказывается, тысячи, а то и десятки тысяч, раз они стояли на вооружении.
    Стройбат запаса
    1. MoJloT Сегодня, 14:58
      Изгадили такую вещь, им только за это нужно руки по отрывать.
      MoJloT
  5. КВУ-НСвД Сегодня, 14:40
    Кустарный дистанционный модуль , из чего было , из того и слепили . А раз слепили , то значит нужен . А насчет опасности , то я бы сильно не смеялся...Любой , даже примитивный , военный прибамбас , будучи применённым в нужное время может выполнить свою прямую задачу - УБИТЬ...
    КВУ-НСвД
    1. dvina71 Сегодня, 14:55
      Цитата: КВУ-НСвД
      будучи применённым в нужное время может выполнить свою прямую задачу - УБИТЬ...

      Вести более менее прицельную стрельбу из этой конструкции не возможно. Я ничего не могу сказать за электронику,но тут по механике ошибка на ошибке.. Автомат пристроен к девайсу через тонкостенную пластину,на САМОРЕЗАХ.., оптика вообще висит на передней части.. ее оторвет к чертям после первой же очереди.. В целом жизнеспособность конструкции максимум несколько выстрелов.
      dvina71
      1. КВУ-НСвД Сегодня, 15:00
        Цитата: dvina71
        Цитата: КВУ-НСвД
        будучи применённым в нужное время может выполнить свою прямую задачу - УБИТЬ...

        Вести более менее прицельную стрельбу из этой конструкции не возможно. Я ничего не могу сказать за электронику,но тут по механике ошибка на ошибке.. Автомат пристроен к девайсу через тонкостенную пластину,на САМОРЕЗАХ.., оптика вообще висит на передней части.. ее оторвет к чертям после первой же очереди.. В целом жизнеспособность конструкции максимум несколько выстрелов.

        Ну и что ? Пару раз испытают , переделают слабые места (а это несложно) и вполне себе дистанционно управляемая огневая точка уже готова реально убивать...При этом стоит недорого...
        КВУ-НСвД
        1. dvina71 Сегодня, 15:02
          Цитата: КВУ-НСвД
          переделают слабые места (

          НАдо переделывать все.. ДАже автомат..,у нет приспособлений для оптики.. ТУт напрашивается другая компановка..,но если они да нее еще не доперли..не буду подсказывать.
          dvina71
          1. КВУ-НСвД Сегодня, 15:07
            ТУт напрашивается другая компановка..,но если они да нее еще не доперли..не буду подсказывать.
            Смогли сделать на коленке вот это , то допрут , как сделать лучше или скомпоновать по другому . Тут не бином Ньютона smile Если честно у самого мысля закрутилась по улучшению и быстрой переделке без дорогих прибамбасов laughing laughing
            КВУ-НСвД
            1. dvina71 Сегодня, 15:24
              Цитата: КВУ-НСвД
              то допрут

              Сомневаюсь.. человек имеющий даже небольшой опыт в стрельбе,а особенно в пристрелке оружия..такую конструкцию только в кошмаре может увидеть..и уж точно реализовывать не будет. А на картинке..общий технологический уровень тех мест..,выше него без помощи врядли прыгнут.
              dvina71
          2. DMB_95 Сегодня, 19:05
            Цитата: dvina71

            НАдо переделывать все.... ТУт напрашивается другая компановка...

            У них винтовка крепится к модулю только в одной точке - за цевьё . Всё , что позади цевья , просто висит в воздухе . Не знаю , какая там электроника , а по механике - безграмотно .
            DMB_95
  6. Лисихазм Сегодня, 15:07
    Эти штурмгеверы не вермахтовские времён ВОВ. Их уже после их делали в ГДР, Чехии и где-то в Латинской Америке (Чили или Аргентина) Потом, действительно продали массово на ближний восток. Здесь, вроде, уже были статьи на этот счёт.

    Впрочем, коллекционную стоимость он имеет, хотя и меньшую чем.
    Лисихазм
  7. Пленник Сегодня, 15:17
    Видать совсем дело швах. Не хватает личного состава.
    Пленник
  8. saveall Сегодня, 15:46
    А кто ему будет магазины менять? laughing
    saveall
    1. Пленник Сегодня, 19:48
      Отстреляется и на заправку. Потом обратно. winked Трамвай короче.
      Пленник
  9. APASUS Сегодня, 16:09
    На сколько пристрелен этот дивайс ? Не получиться так сто надо с ним сидеть днем и ночью,а отошел и дивайсу по барабану,тогда в чем значение этого изобретения?
    APASUS
  10. Кент0001 Сегодня, 16:22
    Сирийским боевикам не дают покоя лавры творцов супервундервафель, производимых хохлошумерами.
    Кент0001
  11. гарик23 Сегодня, 16:53
    Новость 2013 года winked winked http://www.thefirearmblog.com/blog/2013/09/30/min
    d-blown-remote-control-sturmgewehr-44-syria/?utm_
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    гарик23
  12. Волька Сегодня, 18:44
    однако сама по себе идея не лишена оснований для применения...
    Волька
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