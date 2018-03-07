20:41 07 марта
Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]

Израиль испытал вертолетную систему предупреждения столкновений

Систему уклонения от столкновений вертолетов в воздухе разработали в Израиле. Об этом сообщает nplus1.ru со ссылкой на сайт военно-воздушных сил Израиля. Она получила название Mobileye.

Израиль испытал вертолетную систему предупреждения столкновений


По словам военных экспертов, возможность столкновения в воздухе была всегда. У винтокрылых машин нет специальных устройств, которые помогали бы уходить от аварий, поэтому конструкторы и взялись за разработку устройства для вертолетов.


Принцип действия Mobileye не сложен. Это передатчик, который отправляет короткие технические сообщения о точном времени взлета. В полете уже другие системы Mobileye получают эти сообщения и рассчитывают примерное расстояние. Если вертолет сближается с другой машиной, передатчик выдает сигнал. Чем ближе, тем звук сильнее. Больше никаких технических характеристик ВВС Израиля не раскрывают.

Но в военно-воздушных силах добавляют, что первый этап испытаний новой системы проводился на многоцелевых вертолетах UH-60L Black Hawk. Их посчитали успешными. Запланирован и второй этап испытаний по предупреждению столкновений в воздухе. Если и он окажется успешным, то систему начнут устанавливать на вертолеты. Ее можно будет смонтировать на винтокрылые машины любого типа с минимальным вмешательством в электрику, передает "РГ-Сила"

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
7

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 12

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. DEZINTO Сегодня, 14:37
    Просто скомпоновали известные данные от датчиков в одну систему,....ну тоже хорошо.
    Такой вертолётный "парктроник", что-бы пилоту не бегать глазами по всем приборам он просто слушает "пищалку".
    DEZINTO
    1. фигвам Сегодня, 14:41
      А у нас пополнение, Су-57 №510.
      фигвам
      1. А. Привалов Сегодня, 15:21
        Цитата: фигвам
        Су-57 №510

        Все справочники говорят, что борт 510 поднялся ещё 23 декабря 2017 года.
        А. Привалов
        1. фигвам Сегодня, 16:02
          Цитата: А. Привалов

          Все справочники говорят, что борт 510 поднялся ещё 23 декабря 2017 года.

          Это он поднялся в небо на заводе изготовителе, а теперь своим ходом с Дальнего Востока перелетает в Подмосковье для опытно-боевой эксплуатации, это был крайний борт, далее начнётся серийное производство..
          фигвам
          1. А. Привалов Сегодня, 16:30
            Цитата: фигвам
            Цитата: А. Привалов

            Все справочники говорят, что борт 510 поднялся ещё 23 декабря 2017 года.

            Это он поднялся в небо на заводе изготовителе, а теперь своим ходом с Дальнего Востока перелетает в Подмосковье для опытно-боевой эксплуатации, это был крайний борт, далее начнётся серийное производство..

            "Крайний борт" взлетел буквально месяца три назад. При этом сообщалось, что он «завершает опытную партию, после которой должен начаться предсерийный выпуск самолета с последующей опытной эксплуатацией в Военно-воздушных силах». ПАО «ОАК» говорят о начале передачи военным установочной партии из 12 истребителей в 2019 году. Я не силён в российском авиастроительном новоязе и не понимаю разницы между "предсерийным выпуском" и "установочной партией". Предположу, что это одно и то же. hi
            А. Привалов
    2. предки с Дона Сегодня, 14:50
      Более актуально для коптеров и авиэток это разработка системы автоматического предупреждения о сближении с архитектурными и инженерными препятствиями, теми же ЛЭП, высокими мачтами и.т.д. а то что израильтяне внедряют, так для этого диспетчер полета существует.
      предки с Дона
  2. Angel_and_Demon Сегодня, 14:38
    Если вертолет сближается с другой машиной, передатчик выдает сигнал. Чем ближе, тем звук сильнее. Больше никаких технических характеристик ВВС Израиля не раскрывают.
    ну по крайней мере будет меньше глупых аварий
    Angel_and_Demon
  3. afrikanez Сегодня, 15:09
    Парктроник уже давно используется для таких целей в авто. Как же это они догадались на вертолёты поставить??? lol
    afrikanez
    1. АнтиFREEZ Сегодня, 18:58
      Цитата: afrikanez
      Как же это они догадались на вертолёты поставить??? lol

      И как не догадались наши. wassat
      Опять будем перенимать чужую идею и заявлять о "неимеющиханалоговвмире".
      АнтиFREEZ
  4. Дормидонт Сегодня, 15:21
    Столько винтокрылых убийц, что уже в воздухе не помещаются
    Дормидонт
  5. dauria Сегодня, 16:09
    В "сложняке" просто писка о сближении мало. Пеленг бы хоть приблизительно и угол места ( выше-ниже) и простенькую рекомендацию - уйди вверх ( вниз) каждому из сблизившихся. Только на войне есть правило "меньше чирикаешь в эфире -дольше проживёшь" recourse
    dauria
  6. Ураган70 Сегодня, 16:27
    Еще немного и многоугольные ручник для вертолета придумают! А эта фигня при встрече с ракетой тоже успеет пискнуть? Такую байду с авто на вертолет прицепить, это только они могут...еще и за прорыв выдать! Что ж у них там в небе твориться, если такая необходимость в этой приблуде возникла? И сколько бабла на это выкинули? Есть у них либерасты, которые скажут- лучше бы пенсионерам раздали или пострадавшим от палестинских люлей?
    Ураган70
Картина дня