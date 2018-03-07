Израиль испытал вертолетную систему предупреждения столкновений

Систему уклонения от столкновений вертолетов в воздухе разработали в Израиле. Об этом сообщает nplus1.ru со ссылкой на сайт военно-воздушных сил Израиля. Она получила название Mobileye.По словам военных экспертов, возможность столкновения в воздухе была всегда. У винтокрылых машин нет специальных устройств, которые помогали бы уходить от аварий, поэтому конструкторы и взялись за разработку устройства для вертолетов.Принцип действия Mobileye не сложен. Это передатчик, который отправляет короткие технические сообщения о точном времени взлета. В полете уже другие системы Mobileye получают эти сообщения и рассчитывают примерное расстояние. Если вертолет сближается с другой машиной, передатчик выдает сигнал. Чем ближе, тем звук сильнее. Больше никаких технических характеристик ВВС Израиля не раскрывают.Но в военно-воздушных силах добавляют, что первый этап испытаний новой системы проводился на многоцелевых вертолетах UH-60L Black Hawk. Их посчитали успешными. Запланирован и второй этап испытаний по предупреждению столкновений в воздухе. Если и он окажется успешным, то систему начнут устанавливать на вертолеты. Ее можно будет смонтировать на винтокрылые машины любого типа с минимальным вмешательством в электрику, передает "РГ-Сила"