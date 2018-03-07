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Мирные жители Восточной Гуты вышли на митинг против действий боевиков
РИА Новости со ссылкой на правозащитника Аммара Джабаля сообщает о том, население Восточной Гуты, несмотря на угрозы со стороны боевиков, вышло на улицы пригорода Дамаска на митинг против террористического произвола. Сообщается, что сотни жителей населённого пункта Дума, находящегося в черте пригорода Дамаска, потребовали от террористов группировки «Джейш аль-Ислам» (*запрещено в РФ) дать им возможность выйти через гуманитарный коридор.
Напомним, что большая часть Восточной Гуты на данный момент находится под террористической оккупацией «Джейш аль-Ислам»* и «Джебхат ан-Нусры»*. Боевики простреливают гуманитарные коридоры, препятствуя гражданскому населению покидать Думу, Харасту и другие пригороды Дамаска.
Несколькими днями ранее в Восточную Гуту прибыл первый за долгое время гуманитарный конвой ООН.
Массовый митинг в Восточной Гуте проводится впервые с начала террористической оккупации. Люди вышли на улицы города под государственными флагами Сирии, требуя от боевиков, чтобы те сложили оружие и сами вернулись к обычной гражданской жизни.
Отмечено, что митинг продолжался недолго, и боевики, угрожая мирным гражданам оружием, разогнали участников акции, обвинив тех в «пособничестве режиму Асада».
Напомним, что большая часть Восточной Гуты на данный момент находится под террористической оккупацией «Джейш аль-Ислам»* и «Джебхат ан-Нусры»*. Боевики простреливают гуманитарные коридоры, препятствуя гражданскому населению покидать Думу, Харасту и другие пригороды Дамаска.
Несколькими днями ранее в Восточную Гуту прибыл первый за долгое время гуманитарный конвой ООН.
Массовый митинг в Восточной Гуте проводится впервые с начала террористической оккупации. Люди вышли на улицы города под государственными флагами Сирии, требуя от боевиков, чтобы те сложили оружие и сами вернулись к обычной гражданской жизни.
Отмечено, что митинг продолжался недолго, и боевики, угрожая мирным гражданам оружием, разогнали участников акции, обвинив тех в «пособничестве режиму Асада».
Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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