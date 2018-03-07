20:39 07 марта
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Мирные жители Восточной Гуты вышли на митинг против действий боевиков

РИА Новости со ссылкой на правозащитника Аммара Джабаля сообщает о том, население Восточной Гуты, несмотря на угрозы со стороны боевиков, вышло на улицы пригорода Дамаска на митинг против террористического произвола. Сообщается, что сотни жителей населённого пункта Дума, находящегося в черте пригорода Дамаска, потребовали от террористов группировки «Джейш аль-Ислам» (*запрещено в РФ) дать им возможность выйти через гуманитарный коридор.

Напомним, что большая часть Восточной Гуты на данный момент находится под террористической оккупацией «Джейш аль-Ислам»* и «Джебхат ан-Нусры»*. Боевики простреливают гуманитарные коридоры, препятствуя гражданскому населению покидать Думу, Харасту и другие пригороды Дамаска.

Несколькими днями ранее в Восточную Гуту прибыл первый за долгое время гуманитарный конвой ООН.


Мирные жители Восточной Гуты вышли на митинг против действий боевиков


Массовый митинг в Восточной Гуте проводится впервые с начала террористической оккупации. Люди вышли на улицы города под государственными флагами Сирии, требуя от боевиков, чтобы те сложили оружие и сами вернулись к обычной гражданской жизни.

Отмечено, что митинг продолжался недолго, и боевики, угрожая мирным гражданам оружием, разогнали участников акции, обвинив тех в «пособничестве режиму Асада».

Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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Комментарии 13

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  1. Кроу Сегодня, 15:01
    Мирные жители Восточной Гуты вышли на митинг
    Встаньте дети, встаньте в кучу - щас вам чучу захлабучу!
    Нашли время митинговать. Это же не Европа, и вы не на гей-параде. Джехадисты толерантничать не станут.
    Бери автомат и протестуй по террористам. Или уходи с колоннами гум.помощи.
    Кроу
    1. Комментарий был удален.
    2. Alex_Rarog Сегодня, 15:23
      Так они бы рады уйти, но бармалеи непущают... хотя митинг реально идея так себе...
      Alex_Rarog
      1. GRF Сегодня, 15:26
        Цитата: Alex_Rarog
        Так они бы рады уйти, но бармалеи непущают... хотя митинг реально идея так себе...

        Идея Христа позволить себя казнить, тоже так себе...
        Но они спасают души, и это поважнее идеи...
        GRF
        1. Кроу Сегодня, 15:28
          Цитата: GRF
          Но они спасают души, и это поважнее идеи...

          Спасение души в смирении и молитве, а не на митинге! Если, конечно же, Вы не считаете произошедшее на Голгофе - митингом.
          Кроу
          1. GRF Сегодня, 15:36
            Цитата: Кроу
            Цитата: GRF
            Но они спасают души, и это поважнее идеи...

            Спасение души в смирении и молитве, а не на митинге! Если, конечно же, Вы не считаете произошедшее на Голгофе - митингом.

            Спалить Гуту до состояния пустыни это не сила.
            Сила - это дать шанс своим гражданам (братьям, сестрам...) вернуться...

            Спасать свою душу - это одно, обязанность каждого, и не важен способ.
            Спасать чужие - избранных... (И эта избранность к фашистам и американцам не имеет никакого отношения)
            GRF
        2. Васян1971 Сегодня, 17:25
          Цитата: GRF
          Идея Христа позволить себя казнить, тоже так себе...

          Это не было "идеей Христа". Распятие Христа - это промежуточный этап замысла совсем иной Сущности. Погуглите про ночь в Гефсиманском саду.
          Вот, что делает с людьми современное образование belay Нахватаются "вершков" и туда же - выводы делают... no
          Цитата: GRF
          Но они спасают души, и это поважнее идеи...

          Они спасают жизни. Спасение души - несколько иное дело.
          Васян1971
      2. с-т Petrov Сегодня, 15:27
        вчера на митинге там были подняты даже флаги САР и Ассада. И с ними бармалеи ничего не сделали. Потому как зажали там всех и что делать мало кто понимает
        с-т Petrov
    3. Васян1971 Сегодня, 17:30
      Цитата: Кроу
      Встаньте дети, встаньте в кучу - щас вам чучу захлабучу!

      Не хотите дети "чучу", я вам "чачу".... э-э-э, захлабачу.
      Васян1971
  2. Angel_and_Demon Сегодня, 15:02
    митинг продолжался недолго, и боевики, угрожая мирным гражданам оружием, разогнали участников акции, обвинив тех в «пособничестве режиму Асада».
    что и следовало ожидать,
    в Восточную Гуту прибыл первый за долгое время гуманитарный конвой ООН.
    вот с ним и надо было пытаться выходить, думаю по ним бы стрелять не стали, иначе ни о какой умеренной оппозиции уже речи бы и не шло
    Angel_and_Demon
  3. Romario_Argo Сегодня, 15:11
    глупо как то, там сейчас аресты идут, тех кто вчера вывешивал сирийские флаги, казни видимо начнутся, так как САА не успеют зачистить город
    Romario_Argo
  4. ЛМН Сегодня, 15:49
    Как интересно.Чиал тут мнения в комментариях,что якобы отсутствие гражданского населения в гуманитарных коридорах,связано с тем,что население поддерживает боевиков и не хотят "сдаваться" армии Асада.

    Этот митинг,помоему ставит на таких мнениях
    ЛМН
  5. Ураган70 Сегодня, 15:56
    Цитата: Кроу
    Мирные жители Восточной Гуты вышли на митинг
    Встаньте дети, встаньте в кучу - щас вам чучу захлабучу!
    Нашли время митинговать. Это же не Европа, и вы не на гей-параде. Джехадисты толерантничать не станут.
    Бери автомат и протестуй по террористам. Или уходи с колоннами гум.помощи.

    Какой вы смелый, гардемарин! А ничего, что это гум.конвой ООН( читай- подматрасники)? И кто же даст им выйти с гум.конвоем? Эта ситуация им на руку, пока там мирные жители, ВКС не может "взлохматить бабушку" и оказать помощь в зачистке... Матрасы террористов оберегают! А мирные и митингуют в надежде, что их хоть кто то услышит, все ж ооновские упыри приехали... Но это глас в пустыне...
    Ураган70
  6. taiga2018 Сегодня, 16:46
    если я не ошибаюсь,то именно жители Восточной Гуты в своё время одними из первых поддержали противников Асада...пожинают плоды своей борьбы и хотят бежать к "кровавому" диктатору...
    taiga2018
  7. мерцание Сегодня, 16:57
    Массовый митинг в Восточной Гуте проводится впервые с начала террористической оккупации. Люди вышли на улицы города под государственными флагами Сирии, требуя от боевиков, чтобы те сложили оружие и сами вернулись к обычной гражданской жизни.
    короче, "янки гоу хом".
    мерцание
  8. Васян1971 Сегодня, 17:18
    " Отмечено, что митинг продолжался недолго, и боевики, угрожая мирным гражданам оружием, разогнали участников акции, обвинив тех в «пособничестве режиму Асада»."
    Вот, что с людьми демократия делает! Может ещё и забастовку объявят?
    Васян1971
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