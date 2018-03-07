Сухопутные войска в течение года примут участие в 7-ми международных учениях

В течение 2018 года планируется участие соединений и подразделений Сухопутных войск в семи совместных военных учениях миротворческой и антитеррористической направленности с привлечением подразделений армий более чем 10 государств,

Кроме того, планируется проведение новых всеармейских соревнований и конкурсов на переходящие кубки и призы имени выдающихся военачальников и героев соответствующих военных специальностей,