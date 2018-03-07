20:36 07 марта
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Сухопутные войска в течение года примут участие в 7-ми международных учениях

Сухопутные войска ВС РФ в течение года примут участие в семи совместных учениях с привлечением подразделений армий более чем 10-ти государств, передает РИА Новости сообщение главнокомандующего войсками Олега Салюкова.



В течение 2018 года планируется участие соединений и подразделений Сухопутных войск в семи совместных военных учениях миротворческой и антитеррористической направленности с привлечением подразделений армий более чем 10 государств,
сказал Салюков.


Он отметил, что «основным мероприятием боевой подготовки для войск станет стратегическое командно-штабное учение "Восток-2018", которое планируется провести осенью в Восточном военном округе».

По словам главкома, в текущем году «особое внимание в вопросах совершенствования боевой подготовки соединений и воинских частей Сухопутных войск будет уделено внедрению в ходе учений новых способов тактических действий подразделений, комплексной практической отработке задач в различных видах боевых действий, а также апробации нормативов, внесению в них изменений и дополнений».

Кроме того, планируется проведение новых всеармейских соревнований и конкурсов на переходящие кубки и призы имени выдающихся военачальников и героев соответствующих военных специальностей,
добавил Салюков.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 3

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  1. предки с Дона Сегодня, 15:02
    Так то оно так, но настоящих союзников в лице этих 10 стран, к которым в бою можно повернуться спиной нет (((. Приходится надеяться только на крепость своих рук.
    предки с Дона
    1. DEZINTO Сегодня, 15:09
      к которым в бою можно повернуться спиной нет

      Как обычно,......как обычно..... sad Надеюсь в высших всяких ведомствах тоже это учитывают.
      DEZINTO
  2. КВУ-НСвД Сегодня, 15:12
    "Восток-2018"
    японцы готовьтесь laughing На Западе-2017 обделывалось пол-Европы , а здесь кроме вас некому lol придётся отдуватся за всех
    КВУ-НСвД
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