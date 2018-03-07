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Сухопутные войска в течение года примут участие в 7-ми международных учениях
Сухопутные войска ВС РФ в течение года примут участие в семи совместных учениях с привлечением подразделений армий более чем 10-ти государств, передает РИА Новости сообщение главнокомандующего войсками Олега Салюкова.
Он отметил, что «основным мероприятием боевой подготовки для войск станет стратегическое командно-штабное учение "Восток-2018", которое планируется провести осенью в Восточном военном округе».
По словам главкома, в текущем году «особое внимание в вопросах совершенствования боевой подготовки соединений и воинских частей Сухопутных войск будет уделено внедрению в ходе учений новых способов тактических действий подразделений, комплексной практической отработке задач в различных видах боевых действий, а также апробации нормативов, внесению в них изменений и дополнений».
В течение 2018 года планируется участие соединений и подразделений Сухопутных войск в семи совместных военных учениях миротворческой и антитеррористической направленности с привлечением подразделений армий более чем 10 государств,сказал Салюков.
Он отметил, что «основным мероприятием боевой подготовки для войск станет стратегическое командно-штабное учение "Восток-2018", которое планируется провести осенью в Восточном военном округе».
По словам главкома, в текущем году «особое внимание в вопросах совершенствования боевой подготовки соединений и воинских частей Сухопутных войск будет уделено внедрению в ходе учений новых способов тактических действий подразделений, комплексной практической отработке задач в различных видах боевых действий, а также апробации нормативов, внесению в них изменений и дополнений».
Кроме того, планируется проведение новых всеармейских соревнований и конкурсов на переходящие кубки и призы имени выдающихся военачальников и героев соответствующих военных специальностей,добавил Салюков.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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