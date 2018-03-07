20:35 07 марта
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БДК «Цезарь Куников» выполнил артиллерийские стрельбы на морском десантном полигоне Опук

В соответствии с планом боевой подготовки экипаж большего десантного корабля (БДК) Черноморского флота (ЧФ) «Цезарь Куников» в районе морского десантного полигона Опук выполнил стрельбу из артиллерийских установок по береговым целям, имитирующим долговременные огневые точки условного противника, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

БДК «Цезарь Куников» выполнил артиллерийские стрельбы на морском десантном полигоне Опук


Затем, в ходе тренировки по отражению нападения средств воздушного нападения условного противника, артиллерийские расчеты поразили сбрасываемые парашютные мишени, а также одну морскую, обозначающую плавающую морскую мину.


Помимо выполнения артиллерийских стрельб, экипаж отработал элементы морского маневрирования при угрозе применения условным противником оружия по кораблю.

В целях усложнения выполнения задач и приближения обстановки к реальной, моряки отработали различные варианты и способы подхода к берегу для погрузки и высадки морского десанта
- добавили в пресс-службе.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 3

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  1. предки с Дона Сегодня, 15:41
    Красавцы, держат себя в боевом тонусе. Приходилось видеть как они захватывают плацдарм на побережье занятом условным противников, даже в условиях учений мощь и выучка впечатляет. Супостатам не выжить, тут без вариантов.
    предки с Дона
  2. Bosch Сегодня, 17:24
    Армия и флот должны заниматься боевой подготовкой постоянно.
    Bosch
  3. ВЕРЕСК Сегодня, 17:33
    Пусть постреляет.Повеселятся ребяты.Сегодня -7 марта.Обычно начинали поздравлять наших девчёнок в эот день.8-го продолжали.Что-ж.Извините,что не ко времени.Девчата на сайте-для Вас!
    ВЕРЕСК
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