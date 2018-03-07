БДК «Цезарь Куников» выполнил артиллерийские стрельбы на морском десантном полигоне Опук

В целях усложнения выполнения задач и приближения обстановки к реальной, моряки отработали различные варианты и способы подхода к берегу для погрузки и высадки морского десанта

В соответствии с планом боевой подготовки экипаж большего десантного корабля (БДК) Черноморского флота (ЧФ) «Цезарь Куников» в районе морского десантного полигона Опук выполнил стрельбу из артиллерийских установок по береговым целям, имитирующим долговременные огневые точки условного противника, сообщает пресс-служба Южного военного округа.Затем, в ходе тренировки по отражению нападения средств воздушного нападения условного противника, артиллерийские расчеты поразили сбрасываемые парашютные мишени, а также одну морскую, обозначающую плавающую морскую мину.Помимо выполнения артиллерийских стрельб, экипаж отработал элементы морского маневрирования при угрозе применения условным противником оружия по кораблю.- добавили в пресс-службе.