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БДК «Цезарь Куников» выполнил артиллерийские стрельбы на морском десантном полигоне Опук
В соответствии с планом боевой подготовки экипаж большего десантного корабля (БДК) Черноморского флота (ЧФ) «Цезарь Куников» в районе морского десантного полигона Опук выполнил стрельбу из артиллерийских установок по береговым целям, имитирующим долговременные огневые точки условного противника, сообщает пресс-служба Южного военного округа.
Затем, в ходе тренировки по отражению нападения средств воздушного нападения условного противника, артиллерийские расчеты поразили сбрасываемые парашютные мишени, а также одну морскую, обозначающую плавающую морскую мину.
Помимо выполнения артиллерийских стрельб, экипаж отработал элементы морского маневрирования при угрозе применения условным противником оружия по кораблю.
Затем, в ходе тренировки по отражению нападения средств воздушного нападения условного противника, артиллерийские расчеты поразили сбрасываемые парашютные мишени, а также одну морскую, обозначающую плавающую морскую мину.
Помимо выполнения артиллерийских стрельб, экипаж отработал элементы морского маневрирования при угрозе применения условным противником оружия по кораблю.
В целях усложнения выполнения задач и приближения обстановки к реальной, моряки отработали различные варианты и способы подхода к берегу для погрузки и высадки морского десанта- добавили в пресс-службе.
Использованы фотографии: Минобороны РФ
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