20:39 07 марта
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СМИ: ИГ* готовит масштабное наступлении в Сирии

Террористическая группировка «Исламское государство» стягивает силы для масштабного наступления на позиции сирийских сил на востоке страны, неподалеку от границы с Ираком. Об этом в среду, 7 марта, пишет Al-Masdar News.

По данным источников издания, вероятнее всего, террористы попытаются вернуть под свой контроль ключевые районы вдоль рек Евфрат и Хабур. Там расположены несколько достаточно крупных городов, а также ряд нефтяных полей.

СМИ: ИГ* готовит масштабное наступлении в Сирии



В случае, если эта информация правдива, мишенью тысяч боевиков должны стать сирийские формирования, поддерживаемые США и базирующиеся в провинциях Дейр-эз-Зор и Эль-Хасака. Издание отмечает, что их позиции достаточно слабы, если сравнивать с правительственными сирийскими и иракскими силами.

Кроме того, сообщается, что ИГ получило время перегруппироваться, потому что часть противостоящих ему вооруженных формирований покинула позиции, направившись в район Африна, где Турция проводит операцию «Оливковая ветвь» против курдов. Также уменьшилось число американских авиаударов по террористам в провинциях. Al-Masdar News добавляет, что у группировки до сих пор есть тысячи бойцов в пустынных районах на восточном берегу Евфрата.

В конце февраля американские чиновники высказали опасения, что массовые задержания боевиков ИГ могут привести к возрождению террористической организации, передает "Лента.ru"

«Исламское государство» (ИГ) - запрещена в России

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
9

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Комментарии 49

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  1. Арон Заави Сегодня, 16:17
    Откуда ИГ в Сирии ? Его же уничтожили?
    Арон Заави
    1. mig29mks Сегодня, 16:20
      сша свежих подвезли !!!
      mig29mks
      1. Кроу Сегодня, 16:34
        Цитата: mig29mks
        сша свежих подвезли !!!

        на востоке страны, неподалеку от границы с Ираком.
        это о многом говорит.
        Поторопились с победой. Вот тебе и "гоп".
        Кроу
        1. Angel_and_Demon Сегодня, 16:48
          Цитата: Кроу
          Поторопились с победой. Вот тебе и "гоп".

          про победу над ИГИЛ в Ираке - мы не говорили, ну а полосатым верить - себя не уважать, и опять же долбать будут марионеток полосатых, а мы подождем, как говорится чем больше сдадим - тем меньше дадут, то есть останется, так что все правильно
          Angel_and_Demon
        2. Дмитрий Беловецкий Сегодня, 16:49
          Отличный пасьянс!)
          Пусть бармалеи сметут амерских прихлебаев с восточоной части провинции Дейр-эз-Зор и Эль-Хасака. И туда пулей зайдёт сирийская армия. Некоторым бармалеям, за такой наварный расклад, можно даже, потом, амнистию пообещать. ) Прокладка стопудовая, вроде как и не мы.
          Дмитрий Беловецкий
          1. Андрей К Сегодня, 17:55
            Дмитрий Беловецкий
            ...Пусть бармалеи сметут амерских прихлебаев с восточоной части провинции Дейр-эз-Зор и Эль-Хасака...

            Я с Вами согласен.
            Пусть пауки в банке друг друга истощат good
            Андрей К
    2. влад66 Сегодня, 16:23
      Цитата: Арон Заави
      Откуда ИГ в Сирии ? Его же уничтожили?

      Причем даже Трамп хвалился что могучая коалиция во главе США освободила Сирию и Ирак от ИГИЛ на 98%. laughing Действительно откуда? what hi
      влад66
      1. Svarog Сегодня, 16:37
        Цитата: влад66
        Цитата: Арон Заави
        Откуда ИГ в Сирии ? Его же уничтожили?

        Причем даже Трамп хвалился что могучая коалиция во главе США освободила Сирию и Ирак от ИГИЛ на 98%. laughing Действительно откуда? what hi

        Я не понимаю, зачем Путин объявил о победе на ИГИЛ.. С Трампом все понятно.. эти всех победили.. Но ход Путина вообще не понял..
        Svarog
        1. Гардамир Сегодня, 16:43
          Но ход Путина вообще не понял..
          ну вы наивный! Кто ж знал, что за три месяца столько проблем возникнет?
          Гардамир
          1. Svarog Сегодня, 16:49
            Цитата: Гардамир
            Но ход Путина вообще не понял..
            ну вы наивный! Кто ж знал, что за три месяца столько проблем возникнет?

            Если вы намекаете на выборы, то можно было за месяц объявить.. все равно об этом уже все забыли..
            Svarog
        2. сибиралт Сегодня, 16:47
          ИГ как идея и как террористическое государство немножко отличаются. Как государство ИГ разгромлено, но банды остались.
          сибиралт
          1. Svarog Сегодня, 16:51
            Цитата: сибиралт
            ИГ как идея и как террористическое государство немножко отличаются. Как государство ИГ разгромлено, но банды остались.

            Ну во первых гос-ва полноценного и не было.. И с тем же успехом, можно было сказать, что оно разгромлено, через пол года, после начала операции.. не понятно..
            Svarog
            1. влад66 Сегодня, 18:02
              Цитата: Svarog
              Ну во первых гос-ва полноценного и не было.. И с тем же успехом, можно было сказать, что оно разгромлено, через пол года, после начала операции.. не понятно..

              Ну скорей всего как полноценного государства "Исламский Халифат Ирака и Леванта" (ИГИЛ) построить не удалось, а попытка была, ведь ИГИЛ вышел из Аль Каиды, которая как раз не ставит своей целью создание государства, вот часть отколовшейся и провозгласило создание халифата, в 2006 к ним примкнули многие высшие офицеры разгромленной армии Саддама Хусейна и сформировалась военная часть ИГИЛ и понеслась, ведь на захваченных территориях были сформированы органы их бармалеевской власти, суды, управы, администрации бармалейские всякие, так что коллега государство хоть и кривое, но бармалеи построили и вот такое кривое но государство все таки разбили, согласен с вами, что до победы в Сирии ещё как до Пекина, Прошу прощения за неточности или несоответствия пишу по памяти, поэтому прошу понять и простить hi Вообще эта тема возникновения ИГИЛ требует внимательного рассмотрения и исследования. hi
              влад66
            2. котовский Сегодня, 19:32
              Цитата: Svarog
              Ну во первых гос-ва полноценного и не было..

              Вы бы хотели чтоб оно стало полноценным?
              Цитата: Svarog
              Если вы намекаете на выборы, то можно было за месяц объявить..

              Вы специально так друг другу намекаете,чтобы тему выборов вытащить?
              Цитата: Svarog
              зачем Путин объявил о победе на ИГИЛ.. С Трампом все понятно..

              Даже не удивительно что вы трампа больше понимаете..
              котовский
            3. DMB_95 Сегодня, 19:40
              На момент заявления о разгроме ИГ , оно было разгромлено . Оставалась часть ИГ на Иракской границе в "зоне ответственности" Штатов и сравнительно мелкие группы , которыми в основном занималась САА . По сравнению с осенью 2015г. это был реальный разгром . Разве Россия должна отвечать за всё , что происходит и будет происходить на БВ ?? Мы сделали то , что обещали сделать .
              DMB_95
          2. karish Сегодня, 19:58

            Цитата: сибиралт
            ИГ как идея и как террористическое государство немножко отличаются. Как государство ИГ разгромлено, но банды остались.

            laughing
            karish
            1. Svarog Сегодня, 20:17
              Цитата: karish

              Цитата: сибиралт
              ИГ как идея и как террористическое государство немножко отличаются. Как государство ИГ разгромлено, но банды остались.

              laughing

              Вот и я о том же, но поему то, мне многие хотят доказать то, что сами не совсем понимают laughing
              Svarog
        3. Анти-Корр. Сегодня, 16:57
          Цитата: Svarog
          С Трампом все понятно.. эти всех победили.. Но ход Путина вообще не понял..

          Его партнёры "попросили" подвинуться, это ваше ,а это наше, что ему ещё оставалось говорить?Дальше будет только хуже, а на пиар смотреть не стоит.
          Анти-Корр.
          1. Svarog Сегодня, 17:03
            Цитата: Анти-Корр.
            Цитата: Svarog
            С Трампом все понятно.. эти всех победили.. Но ход Путина вообще не понял..

            Его партнёры "попросили" подвинуться, это ваше ,а это наше, что ему ещё оставалось говорить?Дальше будет только хуже, а на пиар смотреть не стоит.

            Я предполагаю,что это чистой воды очередная пиар акция, но очень не удачная.. остальные версии кривые..
            Svarog
            1. Анти-Корр. Сегодня, 17:11
              Цитата: Svarog
              Я предполагаю,что это чистой воды очередная пиар акция, но очень не удачная.. остальные версии кривые..

              Не умышленный. Была цепь событий, когда янки "наступили" на деньги элитки, начался размен, отсюда и моментальный вывод из САР, а из этого сделали пиар-акцию для внутреннего потребления.
              И обратите внимание, исчезли коменты : " я одобряю внешнюю, но не согласен с внутренней политикой", уже не катит.
              Анти-Корр.
              1. Андрей К Сегодня, 18:16
                Цитата: Анти-Корр.
                ...Была цепь событий, когда янки "наступили" на деньги элитки, начался размен, отсюда и моментальный вывод из САР, а из этого сделали пиар-акцию для внутреннего потребления...
                ...исчезли коменты : " я одобряю внешнюю, но не согласен с внутренней политикой", уже не катит...

                Я одобряю внешнюю политику, во внутренней засилье либерализма - гайки, пожёстче надо бы закрутить.
                Вы сами поняли что написали?
                Террористы в Сирии обеспечивают пиар-акцию для внутреннего потребления в России?
                Андрей К
              2. Голован Джек Сегодня, 20:21
                Цитата: Анти-Корр.
                Была цепь событий, когда янки "наступили" на деньги элитки

                Обрисуйте "цепь", как Вы ее видите. Не дайте помереть дурой wink
                А вообще - полезно перед тем, как что-то комментировать, хотя бы бегдо ознакомиться со статьей, которую комментируете:
                если эта информация правдива, мишенью тысяч боевиков должны стать сирийские формирования, поддерживаемые США

                То есть ИГИЛы (да не будут они названы) будут воевать против отца своего родного, фактиццски?
                Дык это ж круто! yes
                Такую внешнюю политику я, например, однозначно одобряю yes
                Голован Джек
        4. ЛМН Сегодня, 17:13
          Цитата: Svarog
          Цитата: влад66
          Цитата: Арон Заави
          Откуда ИГ в Сирии ? Его же уничтожили?

          Причем даже Трамп хвалился что могучая коалиция во главе США освободила Сирию и Ирак от ИГИЛ на 98%. laughing Действительно откуда? what hi

          Я не понимаю, зачем Путин объявил о победе на ИГИЛ.. С Трампом все понятно.. эти всех победили.. Но ход Путина вообще не понял..


          Речь шла о том,что ИГ пыталась создать исламское государство на територии.Это им не удалось.Крупные формирования были раздроблены.
          Т.ч.Путин прав,мы свою задачу выполнили А зачисткой банд,должны сирийцы сами заниматтся.
          ЛМН
          1. Svarog Сегодня, 17:29
            Цитата: ЛМН
            Речь шла о том,что ИГ пыталась создать исламское государство на територии.Это им не удалось.Крупные формирования были раздроблены.Т.ч.Путин прав,мы свою задачу выполнили А зачисткой банд,должны сирийцы сами заниматтся

            Можно было бы согласится, если бы мы не принимали участие в военных действиях. Но мы так же зачищаем банды и еще не понятно, кто больше мы или сирийцы. То есть, как была война, так она и продолжается.. Как несли потери так и несем. Не ужели вам не кажется, что рановато было праздновать победу..
            Svarog
            1. ЛМН Сегодня, 18:12
              Мне просто не совсем нравится,когда начинают перевирать.
              И эти ехидные:От куда в Сирии ИГ?,не совсем коректны.Говоря о "победе" над ИГ,имелись ввиду конкретные выпоненые задачи.Зачем додумывать лишнее?!

              Я согласен впрочем,что можно было и без слов о "победе" обойтись.Сами дали повод для насмешек.
              Впрочем сколько еще людей погибло,после подписания капитуляции Германией?До 60х вроде отлавливали "лесных братьев" и пр.банды..
              ЛМН
            2. Андрей К Сегодня, 20:11
              Цитата: Svarog
              ...Но мы так же зачищаем банды и еще не понятно, кто больше мы или сирийцы...

              Не мы и не сирийцы. Основная ударная сила на земле - иранские части КСИР (в том числе части "Аль-Кудс", "Бассидж"), проиранская шиитская милиция, проиранская "Хезболла". Отдельным блоком стоят сформированные и вооружаемые нами сирийские части.
              Андрей К
        5. SK70 Сегодня, 17:24
          Цитата: Svarog
          Я не понимаю, зачем Путин объявил о победе на ИГИЛ.

          ВЫБОРЫ .
          SK70
          1. Андрей К Сегодня, 18:09
            Цитата: SK70
            ...ВЫБОРЫ...

            Статья - "ИГ* готовит масштабное наступлении в Сирии".
            Не личность Путина и не выборы.
            Может прекратите политиканствовать и что-то по теме скажете?
            А может террористы в Сирии планы наступления с Путиным координируют? Выборы же!!!
            Хватит флудить!!! Вы нарушаете правила ВО.
            Андрей К
            1. SK70 Сегодня, 20:30
              Цитата: Андрей К
              Хватит флудить!!! Вы нарушаете правила ВО.

              Я ответил на вопрос человеку.
              А разве не к выборам такие заявления делают ?
              SK70
        6. Андрей К Сегодня, 18:05
          Цитата: Svarog
          ...Я не понимаю, зачем Путин объявил о победе на ИГИЛ...

          ИГИЛ, как целостная структура уничтожен, нет ни территорий, ни централизации, нет даже разговоров о таком псевдогосударстве.
          Путин ничего не преувеличил. Тем более, если Вы вспомните - он сказал, что война с другими террористическими группировками будет продолжена.
          Остались в полёте переобувающиеся банды. Львиная доля этих меняющих окрас шаек находятся на территориях за Евфратом, в районах "контролируемых" курдами.
          Андрей К
      2. karish Сегодня, 19:55
        Цитата: влад66
        Цитата: Арон Заави
        Откуда ИГ в Сирии ? Его же уничтожили?

        Причем даже Трамп хвалился что могучая коалиция во главе США освободила Сирию и Ирак от ИГИЛ на 98%. laughing Действительно откуда? what hi

        Вообще то он говорил про Ирак ( насколько я помню )
        А про Сирию говорило МО РФ - при чем 3 раза.
        karish
    3. RASKAT Сегодня, 16:26
      Откуда ИГ в Сирии ? Его же уничтожили?
      Да нет, остались еще парочку мест, да и многих американские спецслужбы вывезли на территорию курдов.
      А что касается наступления, думается это будет им (ИГИЛу) довольно проблематично, с полным то господством в воздухе как САА так и ВКС РФ. Придется форсировать Ефрат и желательно бы тащить с собой тяжелую технику, как они это осуществят при полном отсутствии понтонного парка? Если только опять им помогут США angry .
      Вот как то так.
      RASKAT
      1. Кроу Сегодня, 16:39
        Цитата: RASKAT
        что касается наступления, думается это будет им (ИГИЛу) довольно проблематично, с полным то господством в воздухе как САА так и ВКС РФ.

        Читайте внимательнее, какие САА и ВКС?
        мишенью тысяч боевиков должны стать сирийские формирования, поддерживаемые США и базирующиеся в провинциях Дейр-эз-Зор и Эль-Хасака.

        Вроде "руку кормящего" кусать собрались.
        Кроу
    4. МИХАН Сегодня, 16:27
      Цитата: Арон Заави
      Откуда ИГ в Сирии ? Его же уничтожили?

      Арон так не зря же ООН "перемирие " в Сирии объявило..хе хе Сценарий тот же , стыдно вам этого в Израиле не знать..))) Вы таи надеюсь тоже готовы ?
      МИХАН
    5. Chertt Сегодня, 16:36
      Вообще Al-Masdar News. Это просто площадка, на которой публикуют информацию (непроверенную), от якобы очевидцев. Своего рода "сплетница". Так что, будьте недоверчивы, господа
      Chertt
    6. Deniska999 Сегодня, 16:41
      Так ведь курды же остановили бои, а через Хабур даже и не пытались переправиться (ходили слухи, что договоренности курдов и ИГ). Вот за несколько месяцев боевики восстановили силы.
      Deniska999
    7. XXXIII Сегодня, 16:56
      Цитата: Арон Заави
      Откуда ИГ в Сирии ? Его же уничтожили?

      Источник пока не уничтожили, только причину, плодятся гады на других территориях и потом собираются в кучу, в Сирии.... yes А вы что подумали ? laughing
      XXXIII
      1. Громобой Сегодня, 19:58
        Цитата: Арон Заави
        Откуда ИГ в Сирии ? Его же уничтожили?
        Пока в Сирии бьётся русский(советский) солдат,до тех пор будет ему противостоять боец ИГ(душман).... Это бой двух великих мечетей между которыми некошенные луга,наши золотые луга,на которых паутся наши кони...Ну победили мы ИГ ,ну вывели авиагруппу(хотя вернее нужно говорить не об количестве задействованных бортов,а об интенсивности боевылетов).Но АФГАН продолжается,я всё таки чувствую,что всем вашим судьба русских(советских) солдат не безразлична,хотя и двойственность присутствует,т.к. ваш центральный союзник и сражается опосредованно через все эти игил-шмигил с нашей ратью.Это какое-то чертовское переплетение,но не смотря на все военно-политические перипетии,я уверен и знаю---русский солдат себя на БВостоке не опроверг---выполняет приказ и стоит до последних сил охраняя золотых коней своего Государя.Ну... а то,что у нас есть Государь и мы не совсем демократичны....простите нас за это великодушно,НО славян вырежут как в 41--ом нас бы вырезали,если бы не было Хозяина золотых коней.Я не сторонник его методов правления,но как ещё противостоять двлению КАТОЛИЧ,Запада на наши луга....????Вопросы.Для вас,израильтян(насколько я понял) безальтернативно понимание,что суннитики и шиитики готовы резать друг друга всегда(дай только повод,но но всколыхнуть ненависть дело 5 мин.).У нас ----католикосов(протестантов) и православных(златолужных) тоже самое,В 41-ом был аппогей нашей борьбы,сам или сами знаете,что БЫЛО.У меня дедулька -сосед по посёлку всё живописно расссказывал,как входила немецкая дивизия в 41-ом в его родной городок белорусский.....ему 14 лет было,а он каждое 9 мая перелазил через забор в мой сабантуй и челюсти отвисали у моих гостей от его рассказов.....А я его никогда не сдерживал,просто все стонали ,а потом начинали петь песни о войне.Да....такое вот отхождение от сути вашего тезиса,что мы победили иг.Нет,но как ни прискорбно,это не добавит радости ни на Востоке,ни на Западе,ни у вас.
        Громобой
    8. DMB_95 Сегодня, 19:47
      Цитата: Арон Заави
      Откуда ИГ в Сирии ? Его же уничтожили?

      Откуда нацисты в Европе ? Их тоже уничтожили . Плесень , крысы и тараканы очень хорошо приспосабливаются и быстро плодятся .
      DMB_95
  2. Костадинов Сегодня, 16:28
    Цитата: Арон Заави
    Откуда ИГ в Сирии ? Его же уничтожили?

    Вьгнали их из несколько больших городов, но уничтожит не так легко.
    Если они снова пойдут на захват городов и нефтепромислов ето будет ошибка. Кроме того думаю что они наконец поняли что нельзя воеват одновременно против всех.
    Костадинов
  3. Zubr Сегодня, 16:36
    Хорошая цель собирается для дальней авиации нашей и калибров. Большая такая, жирная. Главное чтобы разведка не подвела.
    Zubr
    1. Deniska999 Сегодня, 16:51
      В тех районах курды, им не будут помогать.
      Deniska999
      1. котовский Сегодня, 19:38
        Если по игил,то думаю неважно кому помогать.
        котовский
  4. taiga2018 Сегодня, 16:56
    для нас и сирийской армии это как минимум не плохо,пусть там молотят друг друга два американских проекта...
    taiga2018
  5. Дормидонт Сегодня, 17:04
    мишенью тысяч боевиков должны стать сирийские формирования, поддерживаемые США
    Террористы против террористов сша... чудны дела твои, Господи...
    Дормидонт
  6. Ураган70 Сегодня, 17:20
    Цитата: Арон Заави
    Откуда ИГ в Сирии ? Его же уничтожили?

    Кого то матрасы вывезли, кого то в ваших больничках подлечили, так что пока еще бегают энное количество особей! А вы переживаете?
    Ураган70
  7. Геркулесыч Сегодня, 17:21
    От чего бежали, к тому и прибежали -как я и утверждал, сша произвели реоргонизацию в игиле, помогли оружием, "кадрами " , и снова кинули в бой! Доить их нужно было до последнего, а не победно трубить в литавры!
    Геркулесыч
  8. друг зверей Сегодня, 17:32
    Откуда иг в Африне? Не турками ли вбрасываются подобные новости, учитывая их тесную связь с джихадистами всех мастей?
    друг зверей
  9. groks Сегодня, 18:00
    Бред бредовый. ИГИЛ будет атаковать сирийцев, которые за САСШ. Все наши говорящие головы уже на всех уровнях обвинили САСШ в поддержке ИГИЛ. Показаны горы западного оружия и т.д. . Что теперь? Может журнашлюсты что недопоняли, недоперевели?
    groks
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