БАС на испытаниях: зимняя проверка боевых роботов



Боец и боевая автоматизированная система "Соратник"



"Соратник" на полигоне



Совместная работа робота и людей



БАС "Нахлебник" атакует цель



Выстрел реактивной гранатой



Результат стрельбы - стена разрушена

По материалам сайтов:

https://kalashnikov.media/

https://ria.ru/

http://interfax.ru/

http://tass.ru/

http://bmpd.livejournal.com/

Перспективные образцы вооружения и техники перед принятием на вооружение должны пройти полный цикл испытаний, включающий проверки в разных климатических условиях. Наступление зимы позволяет осуществить испытания при низких температурах воздуха на ландшафтах, изменившихся соответствующим образом. Не так давно концерн «Калашников» провел зимние испытания ряда новых образцов оружия и техники, в том числе двух робототехнических комплексов.6 марта концерн «Калашников» опубликовал информацию о недавних испытаниях техники и оружия, целью которых являлась проверка работы всех систем в условиях низких температур атмосферного воздуха. Предприятие опубликовало краткое описание недавних событий, а также поделилось с общественностью фотографиями и видеороликом. Сообщения пресс-службы концерна показали, чем именно занимались специалисты в ходе недавних испытаний и какие задачи отрабатывались.Сообщается, что специалисты концерна «Калашников» на одном из подмосковных полигонов провели испытания целого набора различных изделий, предназначенных для армии и силовых структур. На испытания вышел новый многослойный комплект военной одежды от компании «Группа 99», различные образцы снаряжения для бойцов, дистанционно управляемая переносная платформа ППДУ, багги «Турист», перспективные мотоциклы и т.д. Особое место в программе испытаний занимали боевые автоматизированные системы «Соратник» и «Нахлебник».К короткому описанию недавних событий прилагался видеоролик с избранными моментами испытаний. По очевидным причинам, он был смонтирован в клипово-рекламном стиле, но и в таком виде представляет большой интерес. Зрителям показали, как робототехнические комплексы могут передвигаться по снегу и работать в условиях низких температур. Также продемонстрировали взаимодействие автоматизированных комплексов с людьми в рамках решения общей боевой задачи. Особый интерес представляют кадры применения вооружения роботов. Выполняя штурм постройки с условным противником, одна из таких машин использовала реактивное вооружение, после чего другая система применила пулемет.Среди всех новинок последних лет, недавно испытанных в зимних условиях, наибольший интерес для специалистов и общественности представляют т.н. боевые автоматизированные системы «Соратник» и «Нахлебник». Эти изделия не являются в полной мере новинками, поскольку были представлены достаточно давно. При этом они до сих пор привлекают внимание, а их развитие не может не заинтересовать военных или интересующуюся публику.Проект боевой автоматизированной системы (БАС) «Соратник» был разработан несколько лет назад, а первый показ готового образца этого типа состоялся в рамках военно-технического форума «Армия-2016». Проект предусматривает создание самоходной гусеничной платформы средних размеров, пригодной для монтажа разнообразных образцов вооружения или специальной аппаратуры. Разработка проекта велась специалистами концерна «Калашников» в соответствии с заданием министерства обороны.Основа системы «Соратник» – многоцелевое гусеничное шасси. Эта машина, оснащенная легким бронированием, комплектуется двигателем внутреннего сгорания и механической трансмиссией. Использована гусеничная ходовая часть с пятью опорными катками малого диаметра на каждом борту. Катки имеют независимую торсионную подвеску; некоторые из них также используют дополнительные амортизаторы.На корпусе «Соратника» изначально присутствовало несколько крупных кожухов для размещения средств наблюдения в виде видеокамер. В последних версиях проекта, по которым был построен показанный недавно прототип, большие броневые детали были заменены агрегатами сокращенных габаритов. При этом, очевидно, характеристики систем наблюдения не сократились. Сигнал с видеокамер передается по радио на пульт оператора. Обратно по двухстороннему каналу поступают команды для силовой установки и трансмиссии, а также для целевого оборудования.На крыше корпуса бронемашины имеется посадочное место для установки того или иного оснащения. Прежде всего, БАС «Соратник» рассматривается в качестве носителя легкого пехотного оружия, пригодного для поражения живой силы, небронированной техники и незащищенных построек. В связи с этим, начиная со своей «премьеры», комплекс постоянно демонстрировался с теми или иными боевыми модулями. Не стали исключением и последние испытания, в ходе которых «Соратник» взаимодействовал с пехотой.На этот раз боевая автоматизированная система получила башенку с вынесенным размещением стрелкового оружия. Интересной особенностью нового модуля стало применение дополнительного щитка. Перед основным корпусом модуля, предназначенным для монтажа оптико-электронных средств, устанавливается броневой щиток сложной формы, обеспечивающий защиту от атак из передней полусферы и сбоку. Пулемет и блок оптики, в свою очередь, располагаются выше верхнего среза лобового листа.Слева на боевом модуле, прошедшем зимние испытания, располагается защищенный блок с оптико-электронным оборудованием. Несколько объективов на его передней стенке указывают на то, что в распоряжении оператора имеются видеокамера, тепловизор и лазерный дальномер, взаимодействующие с системой управления огнем.Для прохождения недавних испытаний БАС «Соратник» получила набор ствольного вооружения, позволяющего решать разные боевые задачи. На боевом модуле смонтировали пулемет ПКТМ винтовочного калибра. В центре изделия находился автоматический гранатомет АГ-17А. При помощи такого вооружения система способна бороться с разными целями, не имеющими мощной защиты.Изделие «Соратник», в зависимости от комплектации, может иметь боевую массу до 7 т. Имеющаяся силовая установка позволяет развивать на шоссе скорость до 40 км/ч. Радиус действия машины ограничен 10 км. При этом местность, на которой работает комплекс, не должна мешать передаче радиосигналов на пульт оператора и на БАС.Решая те или иные задачи, робототехнический комплекс «Соратник» может работать самостоятельно либо вместе с людьми. Так, во время недавних зимних испытаний автоматизированная система поддерживала штурм здания. Она прикрывала бойцов своим броневым корпусом, а также использовала штатное вооружение. Таким образом, она может исполнять функции разведчика, ударной машины или средства сопровождения и поддержки пехоты.Робототехнический комплекс «Нахлебник» представляет собой другой вариант боевой автоматизированной системы, способной решать разнообразные задачи в отличающихся условиях. Главным отличием такой машины от «Соратника» являются сокращенные габариты и масса. За счет этого новый комплекс может использоваться в качестве дополнения к более крупной машине. Совместное применение двух БАС с отличающимися характеристиками может дать определенные преимущества.Проект «Нахлебник» стартовал несколько лет назад, и не так давно дал реальные результаты. В феврале прошлого года концерн «Калашников» в рамках очередной выставки от министерства обороны впервые показал опытный образец такой техники. Прототип демонстрировался вместе с боевым модулем, несущим многоствольный пулемет. Впоследствии проект был доработан, и теперь опытные автоматизированные системы могут нести иное оружие.В мае прошлого года руководство концерна «Калашников» уточнило цели и задачи проекта «Нахлебник». Оказалось, что этот проект разрабатывался в порядке эксперимента и предназначался для отработки различных технических решений. Главной целью работ было изучение новых вариантов компоновки малогабаритной техники с максимально плотным размещением агрегатов. Эксперимент завершился удачей и позволил собрать необходимые данные. На момент появления новой информации, как утверждалось, наработки по «Нахлебнику» уже нашли применение в следующих проектах.Основой БАС «Нахлебник», как и в случае с «Соратником», является многоцелевая гусеничная платформа с собственной силовой установкой, ходовой частью и соответствующими системами управления. Также два проекта похожи применением бронирования, защищающего машину от осколков и пуль стрелкового оружия. Управление осуществляется при помощи операторского пульта с передачей видеосигнала и команд по двухстороннему защищенному радиоканалу.Менее крупная гусеничная платформа оснащается двигателем внутреннего сгорания уменьшенной мощности, а также отличается от «Соратника» конструкцией ходовой части. На этот раз на каждом борту корпуса имеется только четыре опорных катка. Подвеска – независимая, на основе балансиров и пружин. В ходовой части предусматриваются направляющие колеса переднего расположения, унифицированные с опорными катками, и кормовые ведущие колеса.Изначально система «Нахлебник» демонстрировалась с дистанционно управляемым боевым модулем, оснащенным четырехствольным пулеметом ГШГ-7,62. Такой модуль имел корпус характерной многогранной формы с крупной выемкой для установки качающихся креплений пулемета. На левом борту корпуса находился блок оптико-электронного оборудования, на правом – ящик для патронных лент. Во время недавних испытаний комплекс имел измененную конфигурацию. На верхней части боевого модуля установили пару опор, на каждой из которых закреплялось по две реактивные гранаты. При всей своей простоте, такое переоснащение модуля самым заметным образом повысило его огневую мощь.Потенциал БАС «Нахлебник» с комбинированным пулеметно-гранатометным вооружением был наглядно продемонстрирован в видеоролике. Робот вышел на огневой рубеж и выстрелил гранатой по каменной постройке. Граната пробила отверстие в стене, после чего взорвалась. Часть стены превратилась в обломки, а над «полем боя» поднялось облако из дыма, пыли, снега и пара.В отличие от более крупного «Соратника», сравнительно компактный «Нахлебник», как следует из опубликованных материалов, работал на полигоне только самостоятельно. Совместная работа боевой автоматизированной системы и людей не отрабатывалась. Впрочем, из некоторых моментов видеоролика следует, что наземная техника работала с использованием данных воздушной разведки, полученных при помощи беспилотных летательных аппаратов.Боевые автоматизированные системы «Соратник» и «Нахлебник», разработанные концерном «Калашников», были представлены широкой публике в 2016 и 2017 годах. За прошедшее время они успели получить достаточную известность, а также пройти доводку и заметно измениться. Параллельно с совершенствованием проектов проводились различные испытания. По последним данным, не так давно прошли очередные проверки техники, в ходе которых она показала себя на заснеженной местности в условиях низких температур.Работы по новым образцам техники продолжаются, и, возможно, в будущем боевые автоматизированные системы дойдут до принятия на вооружения и эксплуатации в войсках. Любопытно, что компания-разработчик планирует создать и другие образцы боевых робототехнических систем. Еще прошлой весной было объявлено, что на основе имеющихся наработок создается проект БАС массой порядка 20 т. Текущие успехи такого проекта, представляющего особый интерес, пока не оглашались. Возможно, первые сведения о его реальных результатах появятся в самое ближайшее время. Нельзя исключать, что на будущем форуме «Армия-2018» состоится первый показ опытной машины нового типа.Дистанционно управляемые боевые машины с тем или иным вооружением либо оборудованием являются не просто актуальной тенденцией в области военной техники. Подобные системы имеют ряд характерных преимуществ и представляют большой интерес для вооруженных сил. К настоящему времени российской оборонной промышленностью был создан ряд образцов такого рода, и процесс разработки продолжается. В обозримом будущем на вооружение армии должны будут поступить, как минимум, некоторые из боевых автоматизированных систем. Возможно, среди них будут «Соратник» и «Нахлебник», не так давно прошедшие испытания в условиях подмосковной зимы.