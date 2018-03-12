«Губительная и благодатная бронза» (Культура бронзового века – 3)

В предыдущих материалах уже упоминалось о том, что в верхнем течении Волги и в области Волго-Окского междуречья в эпоху бронзы обитали племена, переселившиеся туда с верховьев Днепра. На местах их расселения находятся так называемые фатьяновские могильники. Очевидно, что в лесные районы Верхней Волги с ними пришли более прогрессивные формы хозяйства, чем имевшиеся у местных жителей региона до этого. Но пришедшим сюда племенам пришлось, видимо, потратить немало сил для на защиты своих посевов и стад.Керамика фатьяновской культуры.Представители фатьяновской культуры занимались разведением мелкого и крупного рогатого скота, а также знали и земледелие. Свои каменные боевые топоры фатьяновцы умели полировать и просверливать. Однако топоры из бронзы они тоже умели отливать и отливали, используя в качестве моделей древневосточные образцы.Здесь много интересного про фатьяновскую культуру.Причем племена фатьяновской культуры были знакомы и с изделиями литейщиков тех племен, что жили к западу от их территории. Так, в Мытищах, в Ивановской области, в одном погребении с посудой фатьяновского типа археологи нашли бронзовый браслет, характерный по своей форме для унетицкой культуры, находившейся в Центральной Европе.Керамический сосуд. Ташковская культура Нижнего Притоболья. Ранний бронзовый век.В конце II тысячелетия до н. э. обитавшие в приволжских районах племена продолжили развитие технологий бронзолитейного дела. Так, в могильнике близь станции Сейма, у города Горького, были обнаружены замечательные образцы литейного дела той эпохи. Это были топоры-кельты, наконечники копий, имевшие распространение до Дуная, Енисея и Иссык-Куля, оригинальной формы кинжалы и столь же оригинальные боевые ножи. Можно предполагать, что сделавшие все это мастера были знакомы с работами литейщиков с территории нынешней Венгрии и вплоть до весьма удаленного Китая эпохи Шан-Инь.Сейминско-турбинский медный идол. Ранний бронзовый век.Кстати, территория современной Венгрии уже в период раннего бронзового века выделялась своими достижениями в области бронзового литья. Очевидно, что имели место связи с крито-микенской культурой, которые в середине II тысячелетия способствовали расцвету мастерства производства бронзовых изделий на землях по среднему течению Дуная. Отливались мечи, боевые топоры, инструменты и украшения, отличавшиеся тонким гравированным узором. Очевидно, что они расходились очень хорошо (и широко!).Сельское хозяйство тоже развивалось, как земледелие, так и скотоводство. Раскопки показывают, что во второй половине II тысячелетия до н. э., здесь возникли поселения (так называемые террамары), из деревянных хижин, располагавшихся на помостах, стоявших на сваях. Такие посеки обнаружены в долинах реки Тиссы, а также Савы, Дравы и Дуная. В болотистых отложениях в долинах названных рек, там, где находились эти террамары, до нашего времени сохранилось множество самых различных предметов, позволивших пролить свет на многие стороны жизни тех, кто в них обитал. Археологи нашли множество бронзовых серпов и здесь же – литейные формы для их отливки. Ну, а конские удила лишь доказывают, что здесь на Дунае, так же, как и на территории Кавказа, лошадей уже начали применять для верховой езды. Значительное количество привозных предметов — янтарь из Прибалтики, бусы и ювелирные изделия из областей Восточного Средиземноморья — говорит о сравнительно оживленных для того периода меновых отношениях обитателей дунайских поселений.Реконструкция домов культуры террамар.В долине реки По в позднем бронзовом веке возникла схожая культура. Причем на скалах в Итальянских Альпах найдено изображение плуга, а раз так, то это означает, что древние земледельцы, обитавшие как в Северной Италии, так и на среднем течении Дуная, знали плуг и умели обрабатывать землю с его помощью. Считается, что североитальянские и дунайские племена принадлежали к одной группе индоевропейского населения Европы, получившей название иллирийской. Она занимала всю территорию между долиной реки По и верхним точением Дуная, а еще распространялась на западные земли Балканского полуострова.Изделия раннего бронзового века, 2800 – 2300 гг. до н.э.В центральной Европе в Силезии, Саксонии и Тюрингии, а также в Чехии и землях Нижней Австрии, и районах севернее Дуная в первой половине II тысячелетия до н. э. распространились племена унетицкой культуры. Они жили в поселках из четырехугольных домов, имевших стены на манер плетня, но обмазанные глиной. Обнаруженные в поселениях ямы для зерна говорят о распространенном среди них земледелии. В погребениях находят остатки костей, принадлежавших домашним животным, то есть существовал обычай вместе с усопшим класть в могилу еще и куски мяса — то есть скотоводство было у них также развитым. То есть с хозяйственной точки зрения унетицкая культура являлась типичной культурой Центральной Европы эпохи бронзы. Известно и где они брали сырье для своих бронзовых изделий. Это месторождения меди в Рудных горах, Судетах и Западных Бескид. Интересно, что среди их изделий имелись и такие, что позволяют говорить о влиянии на них культуры энеолитических племен, живших в южнорусских степях. А в глиняной посуде явным образом заметно влияние крито-микенских форм.«Небесный диск из Небры» — диск диаметром 30 см из бронзы, покрыт патиной цвета аквамарина, с вставками из золота, изображающими Солнце, Луну и 32 звезды, включая созвездие Плеяд. Находка поистине уникальная. По косвенным признакам его принято относить к унетицкой культуре Центральной Европы (ок. XVII века до н. э.)Музей «Диска из Небры».«Мечи из Небры». Типичные образцы оружия эпохи поздней бронзы.Интересно, что племена унетицкой культуры постепенно занимали все новые территории, однако она при этом тоже изменялась. Например, почему-то ее представители перешли к трупосожжению, а останки сгоревших трупов стали помещать в глиняный сосуд. Сначала их ставили в глубокие земляные могилы и выкладывали вокруг них круги из камней – магические знаки Солнца. Но затем погребальный обряд «унетиццев» почему-то изменился, так что новая форма погребения даже получила особое название – «поля погребальных урн». И вот так постепенно во второй половине II тысячелетия до и. э. здесь же сложилась новая культура, получившая название лужицкой. Большинство исследователей относят ее к протославянской, т. е. создали ее племена, которые уже говорили на языке, к которому относились древние языки славянской ветви индоевропейской языковой семьи.Археологические памятники лужицкой культуры находят на обширной площади от Шпрее и до Дуная, от Словацких гор и до Заале и Вислы. На северо-западных территориях Украины в середине II тысячелетия до н. э. расселились комаровские племена, близкие по культуре к лужицким. И вот в них-то исследователи и видят предков восточных славян. К характерным памятникам лужицкой и всех родственных ей культур относятся поселки из домов, стены которых были сделаны из вертикально поставленных столбов с плетнем, обмазанным глиной, или обшитых тесаными досками. Так как внутри погребальных урн находят множество бронзовых серпов, а также зернотерки и остатки зерен разных злаков, очевидно, что земледелие играло в жизни лужицких племен очень важную роль. В торфяных болотах нынешней Польши были найдены два плуга, принадлежавшие этой культуре, то есть плужное земледелие они уже знали!Бронзовый серп, 1300-1150 до н.э. лужицкой культуры. (Городской музей Будишина, Сербия)Что до социальных отношений, то они, как и раньше, были здесь первобытнообщинными. Но теперь с переходом на плужное земледелие роль мужчины – кормильца семьи, идущего во время пахоты за упряжкой быков, стало заметно возрастать. И это позволяет говорить, что здесь уже имел место переход от древнего матриархата к патриархату, и что лужицкая и комаровская культуры находились уже на стадии разложения первобытнообщинного строя.Бронзовый топорик-чекан Комаровской культуры.А вот исследования курганных погребений, расположенных на западе Центральной Европы – в Верхней Австрии, в Западной Германии и в Голландии показывают, что здешние племена были более скотоводами, нежели земледельцами, на что указывает их погребальный инвентарь.Очевидно, что эта преимущественно скотоводческая культура была оставлена племенами, которые относились к непосредственным предшественникам племен, относившихся к германской ветви индоевропейской языковой семьи. Интересно, что археологические данные говорят нам о том, что уровень развития племен в Скандинавии в бронзовом веке был более высоким, чем уровень племен, населявших территорию Германии.Все занятия людей, живших в Бохуслене в эпоху бронзы, проходят здесь перед нами. Кто-то пашет сохой на упряжке из двух быков, кто-то охотится, кто-то пасет бычье стадо…Их бронзовый погребальный инвентарь намного разнообразнее, а среди наскальных изображений в Южной Швеции (например, в Бохуслене, где основная часть петроглифов относится к эпохе поздней бронзы 1800 – 500 г. до н.э.) встречаются даже рисунки многовесельных ладей, морских сражениях и воинов с длинными бронзовыми мечами в руках и с круглыми щитами. Среди них есть и рисунок, изображающий пахоту сохой.А вот то, что мы видим на этом рисунке, скорее всего, носило ритуальный характер!На борту верхнего корабля находятся семь человек, один из которых трубит в витиевато изогнутый бронзовый лур. Здесь же стоит человек с топором в руке, который он поднял к небу в знак приветствия, а другие поднимают к небу весла. Возможно, что эти наскальные рисунки связаны с обрядом похорон – люди бронзового века считали, что путь в царство смерти представляет собой плавание на корабле.Отправляемся еще дальше на Запад и видим, что во Франции в бронзовом веке обитали две различные по культуре группы племен – одна материковая и северная приморская. Последние прославили себя тем, что продолжили заниматься тем, чем занимались еще в эпоху энеолита – строили гигантские кромлехи – круглые в плане святилища, посвященные Солнцу, длинные аллеи менгиров (вкопанных в землю каменных столбов), и возводили дольмены — огромные ящики из каменных плит, сохранившиеся в до наших дней в Нормандии и Бретани, а на территории России – у нас в Причерноморье Кавказа. Аналогичные памятники характерны и для юга Англии. Данные археологии показывают, что строили все это земледельческие племена, разводившие также крупный рогатый скот, нужный для пахоты. Обитали они в небольших поселках, а те в свою очередь группировались вокруг укрепленных городищ, куда население из окрестностей сходилось в случае опасности. В курганах вокруг этих поселений хоронили рядовых общинников. Старейшин, жрецов и племенных вождей хоронили в дольменах, или особых гробницах, сложенных из камня и врытых в землю. Эту культуру назвали мегалитической (буквально – «большекаменной»), и примечательна она тем, что ее характерные черты примерно везде одинаковы.Надпись рядом с почти каждым таким объектом сообщает, что он находится в собственности французского государства.Каменная аллея Ле-Менек – один из самых известных мегалитических памятников в Карнаке, Франция.Создатели материковых культур оставили на территории Франции поистине огромное количество курганов, служивших им для погребения своих усопших. В разных частях Франции они различаются по конструкции погребальных камер: нередко это самые настоящие подземные дольмены с ведущей к ним галереей, но есть и погребения в ямах, со стенами, сложенными из массивных бревен или камней. Племена, оставившие нам эти курганные могильники, имеют характерные черты во многом близкие культуре племен мегалитической культуры. Эти племена можно считать предками племен, которые говорили на языках кельтской ветви индоевропейской семьи, которые стали жить здесь впоследствии. Отметим, что обитавшие во Франции бронзового века племена были прекрасными металлургами, а их изделия отличались исключительным разнообразием.Люди той эпохи любили себя украшать. «Сокровище Блано» из археологического музея в Дижоне, Франция.Бронзовая посуда из археологического музея в Дижоне, Франция.Могилы показывают наличие серьезного имущественного неравенства. В одних – скромный погребальный инвентарь. Рядом – пышные могилы военных вождей, где инвентарь очень богат: несколько мечей, наконечники копий, шлемы и щиты, а вот у рядовых общинников в могилах из оружия лежат только топоры. Особенностью богатых погребений бронзового века Франции являются находки прекрасных образцов бронзовой посуды. И вся эта высокая для своей эпохи культура в начале I тысячелетия легла в основу эпохи освоения техники обработки железа (так называемая культура Гальштатта).Антенный кинжал культуры Гальштатта из археологического музея в Дижоне, Франция.На юге Пиренейского полуострова сложилась своеобразная эль-аргарская культура, памятники которой встречаются на всем восточном побережье полуострова и затем в южных районах Испании и Португалии. Эль-Аргар был центром производство бронзы и псевдо-бронзы (сплав, содержавший мышьяк вместо олова) в раннем и среднем бронзовом веке. Основными продуктами металлургии эль-аргарцев были ножи, алебарды, мечи, копья и наконечники стрел, а также большие топоры, часто встречающиеся не только в памятниках Эль-Аргара, но и по всей территории Иберии. Занимались они также добычей серебра, тогда как золото, часто использовавшееся в период халколита, употреблялось ими значительно реже.Фуэнте Аламо – одно из поселений бронзового века в Испании.По-видимому, основным занятием эль-аргарцев было горное дело, то есть добыча меди и ее последующая переработка мастерами-бронзолитейщиками. У племен культуры Эль-Аргар существовали тесные связи с другими окрестными племенами, жившими на Пиренейском полуострове, но, кроме того, даже и с теми, что обитали на далеких Британских островах.Брин-Келли-Ди. «Коридорная гробница», Британия.Брин-Келли-Ди. Так она выглядит изнутри.Торговля с «британцами» имела особо важное значение, поскольку оттуда шло олово, необходимое для выплавки бронзы. Доказательством высокого уровня развития металлургии являются находки в домах эль-аргарских поселений бронзолитейных мастерских. Изделия эль-аргарцев в большом количестве находят в Южной и особенно на территории юго-западной Франции и вплоть до Северной Италии. Причем там были найдены не только изделия из бронзы, но и черные лощеные керамические сосуды, которые как, например, в эпоху энеолита колоколовидные кубки, завозились сюда вместе с бронзовым оружием. Знакомы они были и с крито-микенской культурой, то есть море соединяло, а не разделало эти две культуры.То есть существовала развития междуплеменная торговля. Целые караваны, нагруженные изделиями из бронзы и даже керамикой (!), передвигалась от одного поселения к другому, совершались взаимовыгодные торговые сделки, при этом люди, говорившие скорее всего на разных языках или диалектах одного языка, успешно общались, не зная письменности, вели учет и контроль, без которых торговля немыслима, и активно заимствовали технологические приемы и достижения культуры друг у друга. Поистине, это была первая глобальная цивилизация народов, еще не достигших уровня государственности (на Западе и Севере), тогда как на юге древние государства уже существовали.Со временем вот такие медные шкуры стали цениться буквально «на вес золота»…А вот судьба тех же эль-агарцев печальна. Они вырубали леса на уголь, и это около 1550 г. до н.э. привело к экологической катастрофе и экономическому коллапсу. Их культура исчезла. По своему характеру этот коллапс напоминает «темные века» древней Греции, когда население вроде осталось прежним, но сразу на несколько веков его культура была отброшена назад…Продолжение следует…