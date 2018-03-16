Замки Перигора, один за другим… (часть третья)

Вот мы и добрались, наконец-то, до замка противников сеньоров Кастельно – замка Бейнак. Место, на котором он стоит – высокая известняковая скала около сотни метров в высоту, однозначно говорит о его привлекательности. Вспомните русскую народную сказку: «Высоко стою, далеко гляжу!» Вот все точно так же было и здесь. Археологи утверждают, что люди поселились здесь еще в эпоху бронзы, что совсем неудивительно. Туристические проспекты сообщают, что Бейнак можно назвать самой впечатляющей крепостью по всей долине реки Дордонь, и если в этом и есть преувеличение, то совсем небольшое.Две твердыни – все прямо как по Толкиену: слева замок Кастельно, прямо вдали – Бейнак.Приближаемся к Бейнаку…Еще ближе…И вот мы уже на дороге, идущей у его подножия. Можно остановиться в отеле Бонне (справа).Известно, что впервые название этого замка было упомянуто в документах 1115 года, в связи с тем, что местные перигорские феодалы, среди которых был и некий Мейнар де Бейнак, передали в дар Роберу д' Арбрисселю, основателю монастыря Фонтевро, принадлежавшие им земли, дабы, очевидно, услужить ему, как богоугодному человеку. Здесь же, и примерно в то же время, в густом лесу, то есть подальше от мирских соблазнов, был заложен еще один монастырь – Кадуин. И ему тоже были подарены земли, а акты дарения отражены в картулярии этого монастыря, и вот из них как раз и видно, что земельные владения семьи де Бейнак от этого нимало не пострадали, так как были очень даже велики.Вряд ли найдется человек в здравом уме, который вот по этим обрывам полезет штурмовать этом замок!Но волею судеб вышло так, что сын Мейнара де Бейнак, Адемар, с 1146 по 1148 года участвовавший во втором крестовом походе, умер, а прямого наследника после себя не оставил. И случилось это в том самом 1194 году, когда король Ричард Львиное Сердце возвратился из плена.Обычно в это время башни предпочитали строить круглыми, поскольку так они лучше сопротивлялись ударам ядер метательных машин. Но здесь мы видим квадратные башни. Обратите внимание на бойницы в их стенах и туалетные кабинки. Слева один из входов в замок. Над ним деревянная «будка» для стражи.Вот она эта «будка». Прямо над входом. В полу делались отверстия, чтобы швырять вниз камни.«Площадь» перед замком. На стенах и башнях каменные машикули для тех же целей.Естественно, что такую крепость как Бейнак нельзя было оставлять безнадзорной, в смысле отсутствия в ней преданного тебе мужа, и Ричард Львиное Сердце подарил Байнак своему приверженцу Меркадье, который в его отсутствие контролировал замки Аквитании. Тот подарку обрадовался, но наслаждался собственностью недолго, так как в 1200 году Меркадье был убит в Бордо другим наемником, и замок опять вернулся к семье де Бейнак, теперь уже к племянникам вышеупомянутого Адемара.Входная башня, защищенная рвом и опускающейся решеткой.Один из многочисленных входов и выходов.Здесь вход в замок закрывал подвесной мост. Слева – караульная будка и висящий под ней светильник.Прошло не так уж и много времени, как в долине Дордони появился печально прославленный Симон де Монфор, который в сентябре 1214 года прибыл сюда искоренять катарскую ересь. Он захватил ближайшие к Бейнаку замки Монфор, Домм и Кастельно и наконец оказался под его стенами. Причем, по словам летописцев, замок в это время принадлежал «жестокому, яростному грабителю и угнетателю церкви». То есть владельца замка причислили к катарам. Замок был взят штурмом, наполовину разрушен, однако Бейнаки вернули его уже через год, а все люди де Монфора, которых он в нем оставил, были истреблены. Казалось бы, налицо серьезное нарушение феодальных обязательств, по сути дела, бунт против короля. Однако король Франции почему-то Бейнаков поддержал, и замок так и остался принадлежать их семейству. К тому же после этого события, как говорят летописи, семья де Бейнак наконец-то узнала радости богатства и спокойной жизни. Так что религия тут, скорее всего, была не причем. Приглянулся замок и земли, ибо известно, что у сильного всегда бессильный виноват. Так было, наверное, и в этом случае.Как видите, замок со всех сторон имел множество смотровых башенок. Так что подобраться к нему незамеченным было совсем нелегко.В 1241 году округ Бейнак, где стоял еще один замок – Коммарк, поделили два брата: Гейярд и Мейнард де Бейнак. Но в 1379 году разрозненные владения опять объединились в одно – дела семейные подчас неисповедимы.Владельцы замка и окружавших его земель являлись вассалами епископа Сарлата, и, как и он сам, всю Столетнюю войну поддерживали короля Франции. А вот владельцы соседнего замка Кастельно стояли за короля Англии. Причем, если замок Кастельно то и дело подвергался атакам то французов, то англичан, на Бейнак так никто напасть и не решился. Причем в конце концов, а именно в 1442 году, сеньорам Бейнак, объединившихся с несколькими местными баронами, удалось выгнать англичан из Кастельно. То есть в своей многовековой распре победили вроде бы они…Одна их таких башен на углу донжона. Должно быть холодно было торчать в них на дежурстве зимой и таращить глаза по сторонам, не идут ли к замку враги из Кастельно, или проклятые англичане во главе с самим «Черным принцем». Только вином, наверное, и спасались…А дальше началась череда «Войн за веру», когда протестанты резали католиков, а католики протестантов, и род де Бейнаков в этом участвовал. Участвовал, но… закончилось все тем, что в 1753 году наследника мужского пола в роду не оказалось, и все их владения в 1761 году перешли к семье Бомон, когда Мари-Клод де Бейнак сочеталась браком с маркизом Кристофом де Бомон. Так, по прошествии восьми веков род Бейнаков исчез, оставив после себя один только впечатляющий замок. Ну, а род Бомонов, в свою очередь, оставил его в конце XIX века. Впрочем, нашелся в роду отдаленный его потомок, маркиз де Бомон, который снова поселился в родовом гнезде, занялся его реконструкцией, но… разорился, не рассчитав своих сил. Такой замок частным лицам было очень трудно содержать, поэтому в 1944 году его отнесли к памятникам истории, и обслуживанием замка стало заниматься государство. А затем в 1962 году замок был выкуплен у государства частным лицом, Люсьеном Гроссо, хотя статус памятника истории за ним и сохранился. Замок был приведен им в образцовый вид, а туристам разрешено его посещение.Винтовая лестница внутри круглой башни.А вот так выглядел донжон изнутри.На этом замке можно (и нужно!) изучать средневековое оборонительное зодчество. Уже одни только отвесные скалы, на которых он был построен, являлись надежной защитой. Ну, а там, где находился вход в замок, были возведены двойные зубчатые стены, двойные рвы, причем один из них был углублен еще природным оврагом, и две сторожевые башни.Главный зал, типично готической архитектуры.А это камин в этом зале почему-то украшенный барельефными изображениями бычьих черепов. Ну очень… вдохновляющий образец искусства. Неужели нельзя было изваять что-нибудь повеселее?Старейшая часть замка представляла собой массивное строение квадратной формы в романском стиле, в стенах которого были проделаны бойницы, а к стенам пристроены сторожевые башни с узкими винтовыми лестницами внутри.Каминов в замке много. Наверное, в них целый лес сожгли. А вот меблировка явно скудновата.Зато на стене часовни изображена «Тайная вечеря». Конечно, это не Леонардо да Винчи, но… очень любопытный образчик средневековой живописи.Кухня. Ну, тут только кино снимать. Уже все готово!И целая «куча» ржавого железа на любителя!Ряд строений замка был перестроен в XVI и XVII веках. Но многие его строения сохранились с XIV века и соседствует бок о бок с более современными. В помещениях замка, открытых для туристов, сохранились изделия из дерева и расписной потолок XVII века. В Главном зале эпохи Возрождения сохранились камины и небольшая прихожая с фресками XV века.Один из замковых туалетов. Но не действует.Некоторые покои замка выглядят весьма впечатляюще, вот только доспехи явные новоделы. Даже отсюда это видно.Ну, а это следы революционного варварства. Герб семьи был разбит в годы Великой французской революции.На стенах разные виды зубцов. Есть такие…А есть вот такие. Кому какие больше нравятся, тот у тех и фотографируется!С высоты башен и стен замка на окрестности открывается прекрасный вид. Однако подняться к нему от расположенной у его основания деревушки Бенак-э-Казнак не так-то и легко. Идти придется все время в гору и в гору, что с непривычки для многих трудновато.Дом на одной из улиц, ведущих к замку. Впрочем, там все улицы, ведущие вверх, ведут к нему, так что заблудиться невозможно. Идешь и поешь: «Все выше, и выше, и выше…» Так вот наши люди до замка и доходят!Замок Бейнак знаменит еще и тем, что в нем снималось множество кинофильмов, в том числе «Пришельцы» в 1993, «Три мушкетера» с участием Бертрана Тавернье в 1994 году, «История вечной любви» с участием Энди Теннант в 1998 году и «Жанна д’Арк» Люка Бессона в 1999-ом. Деревня, расположенная у подножия замка, также послужила местом для съемок кинофильма «Шоколад» в 2000 году.Осмотрев замок изнутри, за отдельную плату можно взять напрокат лодку, поплавать по реке Дордонь и полюбоваться на него издали.Очень красивый вид, не так ли?!