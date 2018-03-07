Трагичные кадры из Сирии: боевики «заптурили» группу солдат САР

Террористы Сирийской свободной армии обстреляли позиции сирийской армии в прибрежной провинции Латакия. Для этого они использовали американский противотанковый комплекс TOW. Согласно информации СМИ, которые связаны с боевиками, атаку совершила недавно созданная «Первая прибрежная дивизия» ССА.



Официально ПТРК TOW США не поставляли ни одной из сторон конфликта, включая курдов. Однако эти системы постоянно появляются в руках не только "умеренных" террористов, но и представителей ИГИЛ.



В середине 2016 года именно из противотанкового TOW был сбит вертолет российских ВКС Ми-35М. Это произошло в провинции Хомс, недалеко от Пальмиры. Оба летчика погибли.





TOW за годы войны стал самым опасным для сирийской армии средством поражения. Согласно неофициальной статистике, с помощью этого комплекса боевикам удалось уничтожить по меньшей мере 120 сирийских танков.









