20:41 07 марта

Трагичные кадры из Сирии: боевики «заптурили» группу солдат САР

Террористы Сирийской свободной армии обстреляли позиции сирийской армии в прибрежной провинции Латакия. Для этого они использовали американский противотанковый комплекс TOW. Согласно информации СМИ, которые связаны с боевиками, атаку совершила недавно созданная «Первая прибрежная дивизия» ССА.

Официально ПТРК TOW США не поставляли ни одной из сторон конфликта, включая курдов. Однако эти системы постоянно появляются в руках не только "умеренных" террористов, но и представителей ИГИЛ.

В середине 2016 года именно из противотанкового TOW был сбит вертолет российских ВКС Ми-35М. Это произошло в провинции Хомс, недалеко от Пальмиры. Оба летчика погибли.


TOW за годы войны стал самым опасным для сирийской армии средством поражения. Согласно неофициальной статистике, с помощью этого комплекса боевикам удалось уничтожить по меньшей мере 120 сирийских танков.



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Комментарии 5

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  1. 501Legion Сегодня, 17:33
    Ютуб ещё тот кусок......гэ. как и твитер и вся эта шарашка западная с фэйсбуками и тд. где террористы легко ведут пропаганду свою
    501Legion
  2. Ураган70 Сегодня, 17:35
    Цитата: 501Legion
    Ютуб ещё тот кусок......гэ. как и твитер и вся эта шарашка западная с фэйсбуками и тд. где террористы легко ведут пропаганду свою

    Это точно!
    Ураган70
  3. собаковод Сегодня, 18:34
    США создают мощную группировку для борьбы с официальным Дамасском. Чем ответит товарищ Башар?
    собаковод
    1. Chertt Сегодня, 18:56
      Цитата: собаковод
      США создают мощную группировку для борьбы с официальным Дамасском. Чем ответит товарищ Башар?

      Россия САР бросать не собирается, Так что отвечать матрасникам, будем вместе
      Chertt
  4. mydanik Сегодня, 19:24
    Старое видео!
    mydanik
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