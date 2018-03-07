20:37 07 марта
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Российские призывники станут проходить психологический отбор

Президент России подписал закон, который предусматривает прохождение обязательного психологического отбора призывниками в ряды Вооружённых сил РФ и других силовых структур. Соответствующая информация опубликована на сайте правовой информации. Речь идёт о внесении изменений в ФЗ «О воинской обязанности и военной службе».

Российские призывники станут проходить психологический отбор


Нововведение предусматривает дополнительную процедуру для российских призывников в ходе медицинского освидетельствования. Эта дополнительная процедура – и есть психологический отбор, который расскажет о психологическом состоянии молодого человека, призываемого на службу в армии. Психологический отбор будет проводиться с целью определения профпригодности к подготовке по тем или иным военно-учётным специальностям, военной службе, обучению в высших военных учебных заведениях. Также такой отбор поможет при распределении молодых людей по должностям.


Критерии психологического отбора, как сообщается, будут определяться главным оборонным ведомством страны.

Ранее такую инициативу выдвигали многие военные эксперты, включая кадровый офицерский состав ВС РФ. В последнее время медики констатируют рост числа молодых людей, которые призываются на военную службу с теми или иными психологическими проблемами. Такие проблемы могут в конечном итоге влиять не только на характер прохождения службы отдельно взятым молодым человеком, но и на взаимоотношения внутри коллектива военнослужащих, в который такой призывник входит.

Использованы фотографии: ВКонтакте
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Комментарии 56

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  1. МИХАН Сегодня, 17:33
    Во времена СССР помнится , какие то хитрые тесты нам подсовывали..! Трое из (толпы призывников) только проходили их (я в том числе..)))))) fellow soldier Такие перспективы нам обещали..хе хе
    Я таких тестов , даже в интернете не мог найти , даже подобие..(много времени прошло , но помню в общих чертах..)
    МИХАН
    1. ЖИГАН Сегодня, 17:38
      Чём отличается паровоз от тепловоза? wink такие? lol
      ЖИГАН
      1. МИХАН Сегодня, 17:43
        Цитата: ЖИГАН
        Чём отличается паровоз от тепловоза? wink такие? lol

        Нет, это уже современное..Я кроме шуток ,говорю в те времена и в помине не было интернетов и всяких "психологов" ..Тест очень сложный был и на время.! На серой бумаге типографским шрифтом..Военком счастливый был помнится, что "выявил" таких !!!! bully
        МИХАН
        1. Дмитрий Беловецкий Сегодня, 17:56
          Финнский армейский психологический тест

          Идея теста очень простая. Новобранец смотрит на лист и называет числа, расположенные внутри кружков. Если новобранец видит числа во всех шести кружках — он здоров. Если будущий солдат не видит числа сразу в нескольких кружках, его следует проверить на цветовую слепоту — дальтонизм. А если новобранец не видит цифры только в одном кружке, то у него, возможно, могут развиться следующие проблемы:

          Не виден круг 1. Повышенная агрессивность, конфликтность. Рекомендуется много внимания уделять контрастному душу и физическим упражнениям.

          Не виден круг 2. Снижены умственные способности. При прохождении службы в общих родах войск дополнительных мер не требуется.

          Не виден круг 3. Гастеримаргия (обжорство). Усиленный паёк, больше физических упражнений, противопоказана сидячая работа и работа на кухне.

          Не виден круг 4. Садизм. При лёгкой форме рекомендовано назначение в преподавательский состав, при тяжёлой форме — в дисциплинарный отдел.

          Не виден круг 5. Латентный (скрытый, подавленный) гомосексуализм. Возможны приступы слабоконтролируемого влечения к лицам своего пола. Дополнительных мер не требуется.

          Не виден круг 6. Шизофрения. Рекомендуется полная проверка у психиатра.
          Дмитрий Беловецкий
          1. андрей юрьевич Сегодня, 18:03
            Российские призывники станут проходить психологический отбор
            как насчёт депутатов ...?
            андрей юрьевич
            1. Микадо Сегодня, 19:09
              не давите на больной мозоль.. wink а тесты были и в конце 90-х, когда я в военкомат ходил. Вопрос в постановке психологической службы. Когда я служил, мнение психолога и его заключение было рекомендательным. То есть, по сути, психолог ни на что не влияет. Хотя можно подкрепить мнением психиатра. Если оно будет! Как сейчас поставлено - не знаю. С уважением, Николай, бывший психолог ОВД. hi
              Микадо
              1. BIP PS FSB RF Сегодня, 19:37
                Были. Я и в школе проходил для военкомата, и после уже в самом военкомате. ЕМНИП психологическая устойчивость и профпригодность, может еще что-то.
                Их отменить что ли успели? Или решили наконец-то на них внимание обратить.
                BIP PS FSB RF
                1. Микадо Сегодня, 19:46
                  не знаю. Не в теме. Надо спросить тех, кто служит. Когда я служил, психологи были на хрен никому не нужны. Так, для галочки. Все зависело от воли руководителя. Вряд ли что-то поменялось. Психиатр расстройства не выявил - все, иди служи! request
                  Микадо
            2. faiver Сегодня, 20:07
              нельзя, ведь после депутатов и до правительства и президентской администрации уже недалече laughing
              faiver
          2. лесовозник Сегодня, 18:23
            Цитата: Дмитрий Беловецкий
            Финнский армейский психологический тест

            Идея теста очень простая. Новобранец смотрит на лист и называет числа, расположенные внутри кружков. Если новобранец видит числа во всех шести кружках — он здоров. Если будущий солдат не видит числа сразу в нескольких кружках, его следует проверить на цветовую слепоту — дальтонизм. А если новобранец не видит цифры только в одном кружке, то у него, возможно, могут развиться следующие проблемы:

            Не виден круг 1. Повышенная агрессивность, конфликтность. Рекомендуется много внимания уделять контрастному душу и физическим упражнениям.

            Не виден круг 2. Снижены умственные способности. При прохождении службы в общих родах войск дополнительных мер не требуется.

            Не виден круг 3. Гастеримаргия (обжорство). Усиленный паёк, больше физических упражнений, противопоказана сидячая работа и работа на кухне.

            Не виден круг 4. Садизм. При лёгкой форме рекомендовано назначение в преподавательский состав, при тяжёлой форме — в дисциплинарный отдел.

            Не виден круг 5. Латентный (скрытый, подавленный) гомосексуализм. Возможны приступы слабоконтролируемого влечения к лицам своего пола. Дополнительных мер не требуется.

            Не виден круг 6. Шизофрения. Рекомендуется полная проверка у психиатра.

            Так в СССР такое на приписке было - зрение проверяли
            лесовозник
            1. sxfRipper Сегодня, 18:26
              Так в СССР такое на приписке было - зрение проверяли
              Ничего такого у нас на приписке (ЕМНИП, 1971 год) не проверяли.
              sxfRipper
      2. san4es Сегодня, 18:12
        Цитата: ЖИГАН
        ... wink такие? lol


        ...и такие belay
        san4es
    2. андрей юрьевич Сегодня, 18:06
      Цитата: МИХАН
      Во времена СССР помнится , какие то хитрые тесты нам подсовывали..! Трое из (толпы призывников) только проходили их (я в том числе..))))))

      я догадываюсь Михан...как ты их надул то?
      андрей юрьевич
    3. сибиралт Сегодня, 18:09
      Виталь, в призывных комиссиях при СССР психологов вообще не было. Были врачи - психиатры. В качестве психологов выступали уже заполиты по месту службы. Но это уже другая история. hi
      сибиралт
    4. федоров Сегодня, 19:25
      Не подсовывали, а так нужно было наверное. Я их в 16-лет то же проходил, определили в погранвойска. Часа два помню сидели с ручкой, и еще на слуховую реакцию проверяли по громкоговорителям - динамикам. Бегали в трусах по военкомату.
      Может Военкомат был "неправильный" wink При том,что мой отец - начальник оперативного отделения тогда. Ну гонял меня - подъем с "Маяком", поел после турника и ведра холодной воды, и пинком на учебу. За что и Спасибо.
      федоров
  2. LSA57 Сегодня, 17:35
    давно пора. неадекватов с оружием нам ещё не хватало
    LSA57
    1. МИХАН Сегодня, 17:45
      Цитата: LSA57
      давно пора. неадекватов с оружием нам ещё не хватало

      Даже взятки дают военкомам, чтобы в армию забрали..Вот времена то хе хе! laughing
      МИХАН
      1. LSA57 Сегодня, 17:47
        Цитата: МИХАН
        Даже взятки дают военкомам, чтобы в армию забрали..Вот времена то хе хе!

        так это хорошо. престиж службы растёт
        LSA57
      2. Maksus Сегодня, 17:47
        Михан, проспись. Ты уже путаешь реальность и свои глюки!
        Maksus
        1. МИХАН Сегодня, 17:55
          Цитата: Maksus
          Михан, проспись. Ты уже путаешь реальность и свои глюки!

          Язык прикуси.. negative И пожалуйста уважай мнения форумчан и не бери пример с "товарищей" ..(промыли тебе мозги уже ?)))
          МИХАН
          1. ЗВО Сегодня, 19:20
            Цитата: МИХАН
            Цитата: Maksus
            Михан, проспись. Ты уже путаешь реальность и свои глюки!

            Язык прикуси.. negative И пожалуйста уважай мнения форумчан и не бери пример с "товарищей" ..(промыли тебе мозги уже ?)))


            Сам высунь своя язык из "шоколада"
            Твое мнение - толдько ноги вытирать.. балабол альтернативный.
            не гони пурги... никто сейчас за армейку не приплачивает...
            в лучшем случае родители наркоманов малолетних в надежде "армия исправит" - как же...
            ЗВО
      3. лесовозник Сегодня, 18:30
        Цитата: МИХАН
        Цитата: LSA57
        давно пора. неадекватов с оружием нам ещё не хватало

        Даже взятки дают военкомам, чтобы в армию забрали..Вот времена то хе хе! laughing

        Не удивляйся Виталь - сейчас для карьеры пользительно .... а в нашем.... ( хотя не соовсем соответствую - 74 год рождения) Советском прошлом и для самореализации полезно. Ты видел нынешних дембелей? - я видел - 50% просто клоуны членорукие , но с военником (((
        лесовозник
  3. 210окв Сегодня, 17:35
    Давно пора.А то доступ к оружию получают бывает такие утырки..В свое время мы одного такого втроём крутили,а то бы караул положил бы удод..
    210окв
    1. собаковод Сегодня, 18:42
      Караулы ложили и в семидесятых.
      собаковод
      1. 210окв Сегодня, 19:15
        Дело было в 83 году,осенью.Старослужащий отказался идти на пост.А потом у него кукушка совсем поехала.Я в том карауле разводящим был.Я с начкаром и караульным свободной смены крутили его..Остальные спали и стояли на постах...Повезло-лосяра сильный был.Каракалпак,он во взводе один был с Средней Азии.
        Цитата: собаковод
        Караулы ложили и в семидесятых.
        210окв
  4. Геркулесыч Сегодня, 17:36
    И так от армии косят табунами, еще и новый способ выдумали "психологическая несовместимость "! fool Пошел к психологу, принес в военкомат липу, что излишне агрессивный, не уживаешься даже с собственной головой, и пускай другие служат? ?? fool
    Геркулесыч
    1. LSA57 Сегодня, 17:38
      Цитата: Геркулесыч
      Пошел к психологу, принес в военкомат липу, что излишне агрессивный,

      так в военкомате тоже психологи будут
      и пускай другие служат? ??

      пускай. толку от таких " служивых всё равно никакого
      LSA57
      1. Сергей Д_2 Сегодня, 17:46
        Золотые слова!Где ж ты был в октябре 1980го?
        Сергей Д_2
        1. собаковод Сегодня, 18:43
          В Винницу ехал, в учебку.
          собаковод
      2. Андрей К Сегодня, 17:47
        Цитата: LSA57
        ...так в военкомате тоже психологи будут...

        Сергей hi
        Так они есть - в штате медицинской комиссии военкомата!!!
        Андрей К
        1. LSA57 Сегодня, 18:22
          Цитата: Андрей К
          Так они есть - в штате медицинской комиссии военкомата!!!

          я там очень давно небыл smile
          LSA57
    2. Лопатов Сегодня, 17:43
      Цитата: Геркулесыч
      Пошел к психологу, принес в военкомат липу, что излишне агрессивный

      ... попал туда, где служба не связана с оружием. В свинарник, хвосты хрюшкам крутить.
      Лопатов
      1. LSA57 Сегодня, 17:48
        Цитата: Лопатов
        . В свинарник, хвосты хрюшкам крутить.


        ну, или портянки стирать
        LSA57
      2. Сергей Д_2 Сегодня, 17:54
        Цитата: Лопатов
        Цитата: Геркулесыч
        Пошел к психологу, принес в военкомат липу, что излишне агрессивный

        ... попал туда, где служба не связана с оружием. В свинарник, хвосты хрюшкам крутить.

        Был у меня земеля свинарем.В батальоне появлялся пару раз в месяц.Спокойный,уверенный в себе парняга.На нас смотрел с жалостью.Он же не виноват ,что закончил зоотехникум)))Ахвицерики с ним за ручку здоровались)))
        Сергей Д_2
    3. 210окв Сегодня, 17:51
      Да кто сейчас косит?Служба год,условия тепличные,а если ещё и родичи без денег то после службы получается возможность попасть в органы работать.А если башлей нет да ещё и не служил-мети двор перед администрацией..
      Цитата: Геркулесыч
      И так от армии косят табунами, еще и новый способ выдумали "психологическая несовместимость "! fool Пошел к психологу, принес в военкомат липу, что излишне агрессивный, не уживаешься даже с собственной головой, и пускай другие служат? ?? fool
      210окв
      1. ЗВО Сегодня, 19:35
        Цитата: 210окв
        Да кто сейчас косит?Служба год,условия тепличные,


        Вопрос 1. Служба в органах престижна что ли?
        В нее рвутся только люди одной особой категории...
        Ибо сколько бы не было знакомых оттуда - везде "зависимость" и в виде угодничества. всем надо угодить....

        Вопрос 2. Зачем молодому челову тратить год своей молодой жизни, бухать, с девками гулять, если откупиться можно всего за 1 месячную зарплату?

        Вопрос 3. В каких еще местах, кроме МВД - нужна служба в армии?
        ЗВО
  5. Андрей К Сегодня, 17:39
    Насколько я знаю - в медицинской комиссии в военкомате имеется - терапевт, хирург, невропатолог, психиатр, окулист, оториноларинголог, стоматолог и при необходимости врач другой специальности.
    Возникает вопрос - либо штатные психиатры настолько непрофессиональны, что на стадии комиссии не могут отсеять кандидатов, либо ситуация с призывниками такова, что штатный психиатр не в состоянии справиться.
    ...Психологический отбор будет проводиться с целью определения профпригодности к подготовке по тем или иным военно-учётным специальностям, военной службе, обучению в высших военных учебных заведениях...

    Если я верно понял прочитанное, то речь идёт не о призывниках, а о кандидатах в ВУЗы, контрактниках.
    Андрей К
    1. ЖИГАН Сегодня, 17:42
      Просто дармоедов ещё наберут yesА как стрелялись, так и будут стреляться sad
      ЖИГАН
    2. Лопатов Сегодня, 18:02
      Цитата: Андрей К
      либо штатные психиатры настолько непрофессиональны

      ...либо психолог отличается от психиатра как плотник от столяра...
      Лопатов
      1. Андрей К Сегодня, 18:23
        Цитата: Лопатов
        ...либо психолог отличается от психиатра как плотник от столяра...

        В медицинской комиссии военкомата нет единицы психолога, так что там только "плотник" laughing
        Андрей К
  6. Сергей Д_2 Сегодня, 17:44
    Помню, взводный залетчикам говаривал:-"Я тебя сюда не приглашал.Ты сам приехал"
    Сергей Д_2
  7. andrewkor Сегодня, 17:44
    Призывник проходит медкомиссию.Врачи обнаруживают наличие отсутствия члена.Призывать нельзя ,но что написать в заключении?"Пишите- плоскостопие": догадался главврач!
    andrewkor
    1. ЖИГАН Сегодня, 17:51
      Такие, мне кажется, наоборот, должны служить идти lol с-т петров служит и ни че laughing
      ЖИГАН
  8. ЖИГАН Сегодня, 17:47
    Цитата: МИХАН
    Цитата: LSA57
    давно пора. неадекватов с оружием нам ещё не хватало

    Даже взятки дают военкомам, чтобы в армию забрали..Вот времена то хе хе! laughing

    Так сейчас во власть без армии не попадаешь! Думаю поэтому
    ЖИГАН
    1. Сергей Д_2 Сегодня, 17:56
      Цитата: ЖИГАН
      Цитата: МИХАН
      Цитата: LSA57
      давно пора. неадекватов с оружием нам ещё не хватало

      Даже взятки дают военкомам, чтобы в армию забрали..Вот времена то хе хе! laughing

      Так сейчас во власть без армии не попадаешь! Думаю поэтому

      Вернее без военного билета)))
      Сергей Д_2
  9. Masya Masya Сегодня, 17:54
    .......1-Б.... раньше было, счас не знаю...
    Masya Masya
  10. к174ун7 Сегодня, 18:01
    Призывников надо изучать "до того" как вручать повестку, а не " в ходе того". Для этого есть специально придуманная структура - военкомат называется. Вот там и надо держать психологов, по большей части из бывших военных.Пусть себе изучают, отбирают, анкетируют и анализируют. Т.н. дополнительная процедура в ходе мед. освидетельствования ничего кроме формального анкетирования и бесполезных рекомендаций не даст. Я уже по этому поводу писал, что парень из нормальной семьи - не наркоман, не алкаш, не охмуренный радикальными сектантами адепт, не судимый и не шпана из подворотни, состоящий на учете в полиции, может служить в армии и приносить пользу, а не мучения командирам. Базы данных, на лиц с пониженной социальной ответственностью имеются в соответствующих структурах
    Хорошо отслуживший боец, как это было в СССР, по рекомендации командования должен иметь возможность вне конкурсного поступления в гос. ВУЗы. Плодить очередную бумажную бухгалтерию, чтобы отчетность не нарушать дело заведомо проигрышное. Явно очередная придумка чиновников в плане принятия мер ими мер реагирования на указанные недостатки по работе с призывниками.
    к174ун7
  11. Сергей Д_2 Сегодня, 18:01
    Какие ещё тесты?)))) Из караула в наряд!из наряда в караул!Через пару недель - шелковый.
    Сергей Д_2
    1. ltc35 Сегодня, 18:09
      У нас примерно полгода так и было. Так и там один умудрился себе в ногу стрельнуть, чтобы откосить. Дело кончилось дисбатом.
      ltc35
      1. собаковод Сегодня, 18:48
        Счастливчики. Тут за первые полгода так загоняли (в хорошем смысле), что многие про гражданку вспоминали только тогда, когда на перекуре почтарь письма из дома приносил.
        собаковод
  12. Ураган70 Сегодня, 18:16
    Цитата: LSA57
    давно пора. неадекватов с оружием нам ещё не хватало

    Что пора? Тестировать? А кто придумал эти тесты? А как по придуманным одним человеком тестам судить обо всех? А люди разные, а из них пытаются сделать усредненное нечто!
    Куча примеров из личной жизни:
    Вопрос(утверждение): Я часто выполнял приказания людей(имеется ввиду командиров/начальников), которые были глупее(утрирую) меня.
    Как на это ответить? Не обязательно речь о погонах, да на гражданке это сплошь и рядом! И вы не хуже меня это знаете!
    Отвечаю- Да! Мне говорят- кривая скакнула за допустимое(кем?)значение... На этом именно вопросе! Договорились через час повторить...
    При повторе отвечаю- Нет! Кривая скакнула в другую сторону- проявил неискренность! Это, конечно не из за именно этого Нет, а по совокупности, вопросы дублируют и дополняют друг друга. А на вопрос- вы обходите трещины на асфальте или перепрыгиваете, что бы вы ответили? А это оччень важно для тестирования! С цветоощущениями вообще хохма!!! Если человеку нравится черный цвет, красный или коричечневый, то это говорит об агрессии и т.д и т.п, группа риска короче... Вот и приходилось выбирать по подсказанному шаблону, а то замучаешься пересдавать, да и могут оружие не выдать, было и такое у некоторых. А вы знаете, что цвета человек по разному воспринимает, что на мониторе, а что на бумаге? Я вот на себе испытал, правда все обошлось, так как психологиня сама предупредила, что комп сдох и осталась бумага...
    Ну вобщем, я о себе скажу, пару раз за 15 лет пересдавал, с первого не получалось, особенно когда только ввели. Но некоторые, особенно те, которые долго обдумывают, опасаясь подвоха, потели не по-детски...
    Я против, когда человека загоняют в жесткие рамки! Я не вижу смысла в психологе ДО, он нужен ПОСЛЕ, а ДО нужен психиатр! Тем более, на спор, психологиню(новенькую прислали), уговорили показать мастер-класс... Не поверите- не прошла с первого раза!!! Ну может волновалась, новый коллектив, бородатые мужики, боязнь ударить лицом в грязь! Но тем не менее...
    Ураган70
  13. Xscorpion Сегодня, 18:34
    С новостью лет на 25 опоздали.Психологический отбор был всегда.Может быть речь идет о дополнительных требованиях к психологическому отбору?
    Xscorpion
    1. valek97 Сегодня, 18:55
      Ну , как я понял. Помимо обычного теста на 180 вопросов предлагается ещё какое-то нечто. Тут вопрос, а почему тобой не интересуются на гражданке, только когда ты что-то нарушишь уже в армии и тп?
      valek97
  14. mavrus Сегодня, 18:44
    Цитата: андрей юрьевич
    Российские призывники станут проходить психологический отбор
    как насчёт депутатов ...?

    Да уж не до депутатов, у нас кандидаты водичкой друг дружку поливают, по ним и без теста дурдом плачет.
    mavrus
  15. edeligor Сегодня, 19:18
    Не понимаю, им делать нефиг чтоли?! ППО (профессионально психологический отбор) призывники проходят начиная с первоначальной постановки на воинский учёт и непосредственно перед призывом на военную службу в соответствии с приказом МО РФ. Зачем возводить банальную процедуру в ранг закона?! Эти слуги закона лучше более нужными делами бы занимались, а не лезли туда где и без них всё нормально работает....
    edeligor
  16. NordUral Сегодня, 20:03
    И каждому на срок службы персонального психоаналитика надо еще прикрепить.
    NordUral
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