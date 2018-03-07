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Российские призывники станут проходить психологический отбор
Президент России подписал закон, который предусматривает прохождение обязательного психологического отбора призывниками в ряды Вооружённых сил РФ и других силовых структур. Соответствующая информация опубликована на сайте правовой информации. Речь идёт о внесении изменений в ФЗ «О воинской обязанности и военной службе».
Нововведение предусматривает дополнительную процедуру для российских призывников в ходе медицинского освидетельствования. Эта дополнительная процедура – и есть психологический отбор, который расскажет о психологическом состоянии молодого человека, призываемого на службу в армии. Психологический отбор будет проводиться с целью определения профпригодности к подготовке по тем или иным военно-учётным специальностям, военной службе, обучению в высших военных учебных заведениях. Также такой отбор поможет при распределении молодых людей по должностям.
Критерии психологического отбора, как сообщается, будут определяться главным оборонным ведомством страны.
Ранее такую инициативу выдвигали многие военные эксперты, включая кадровый офицерский состав ВС РФ. В последнее время медики констатируют рост числа молодых людей, которые призываются на военную службу с теми или иными психологическими проблемами. Такие проблемы могут в конечном итоге влиять не только на характер прохождения службы отдельно взятым молодым человеком, но и на взаимоотношения внутри коллектива военнослужащих, в который такой призывник входит.
Нововведение предусматривает дополнительную процедуру для российских призывников в ходе медицинского освидетельствования. Эта дополнительная процедура – и есть психологический отбор, который расскажет о психологическом состоянии молодого человека, призываемого на службу в армии. Психологический отбор будет проводиться с целью определения профпригодности к подготовке по тем или иным военно-учётным специальностям, военной службе, обучению в высших военных учебных заведениях. Также такой отбор поможет при распределении молодых людей по должностям.
Критерии психологического отбора, как сообщается, будут определяться главным оборонным ведомством страны.
Ранее такую инициативу выдвигали многие военные эксперты, включая кадровый офицерский состав ВС РФ. В последнее время медики констатируют рост числа молодых людей, которые призываются на военную службу с теми или иными психологическими проблемами. Такие проблемы могут в конечном итоге влиять не только на характер прохождения службы отдельно взятым молодым человеком, но и на взаимоотношения внутри коллектива военнослужащих, в который такой призывник входит.
Использованы фотографии: ВКонтакте
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