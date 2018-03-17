Город Вроцлав, бронзовые гномы и диорама битвы у Рацлавицы (часть 1)

Занятная штука эта наша жизнь. Например, приезжаешь куда-то и думаешь, что узнаешь одно, а узнаешь совсем другое, да еще такое, о чем бы иначе вовсе никогда бы и не узнал. Вот и со мной такое произошло прошлым летом, когда я вместе с группой туристов из России оказался в старинном польском городе Вроцлаве. Здесь на ВО я уже рассказывал о разных интересных моментах, связанных с посещением замков в Чехии, крепости и музеев города Брно, Оружейной палаты в Дрездене, города-музея Майсен, а вот теперь дошла очередь и до Вроцлава. Причем, разумеется, с уклоном в тему именно «Военного обозрения».Картина Яна Матейко «Битва под Рацлавицами».А было так, что… я почему-то забыл заранее посмотреть в Интернете, что именно ожидает меня в этом городе и какие достопримечательности «милитаристской направленности» следует мне там посмотреть. Ну вот как-то так закружился. Впрочем, подумал я, подъезжая к Вроцлаву, там же будет экскурсия по городу и уж хотя бы что-то интересное мне там покажут, а уж куплю карту города и сам во всем разберусь. Однако все оказалось нет так, вернее, не совсем так. То есть правило, что «Бог свое, а черт – свое», следует нам всем помнить обязательно.Автобус высадил нас в странном месте у огромной церкви из красного кирпича. Здесь-то наша экскурсия и началась, причем никаких киосков с туристическими картами в зоне прямой видимости, увы, не оказалось.То самое место, с которого начался «мой Вроцлав». Сколько раз рассказывал студентам о том, как стены средневековых соборов укреплялись контрофорсами, а тут… вот они прямо перед глазами. И само здание буквально пропитано духом средневековья.Тем не менее, ничего особо-то ведь страшного не произошло. Поляк-экскурсовод оказался очень приятным и эрудированным человеком, явно влюбленным в свой город, слушать которого оказалось одно удовольствие. Замечу, что некоторые «просто работают» и таких гидов я не очень люблю. Тут же человек явно подходил к «делу с душой» и, разумеется, это было очень приятно.Мы прошли к величественному собору св. Иоанна Крестителя, разрушенного во время боев за Бреслау – так назывался этот город у немцев, практически на 70%, а затем мимо папского факультета теологии, по улице Кафедральной и через Тумский мост направились через реку Одер (или Одру по-польски) в центр города. Выяснилось, и личные впечатления это только лишь подтвердили, что Вроцлав можно смело называть самым романтичным и тихим городом в Польше. Интересен он и тем, что в черте города находятся целых 12 островов, на которые ведут красивые мосты, что делает его просто потрясающим местом для прогулок и отдыха.Острова в городе соединяют вот такие мосты.Ну, а сочетание самых разных культур и объектов архитектуры придают ему и вовсе уникальный и по-своему неповторимый вид. Но самое главное его преимущество, на мой взгляд, заключается в небольшом количестве туристов. Поэтому Вроцлав избавлен от людской толчеи и излишнего шума.Собор Иоанна Крестителя.Макет собора возле его входа, позволяющий увидеть его целиком.Одна из зданий на улице Кафедральной…По пути в центр гид рассказал, что нас ожидает поиск… гномов, миниатюрные фигурки которых сделаны из бронзы, и находятся по всему городу в самых разных местах. О такой достопримечательности Вроцлава я и слыхом не слыхал, поэтому выслушал рассказ гида с большим удовольствием.Кстати, музеев в городе Вроцлаве очень много. Есть уникальный дворец медальерного искусства. Есть Военный музей, куда я, к сожалению, уже не попал, хотя там находится замечательная коллекция касок и много всякого другого вооружения, включая польские именные сабли.А это Прусский королевский дворец и тоже музей, который рассказывает о тысячелетней истории города Вроцлава.По словам гида, Польша 80-х годов XX века представляла собой малоприятное зрелище: всепоглощающая цензура, нарушения прав человека, пустые полки магазинов, лицемерие политиков и серая удушающая реальность. Все это вызвало рождение небольшого сообщества несогласных с режимом. Но действовать они решили не силой, а методами «оранжевой революции», из-за чего общество и получило название «Апельсиновой Альтернативы». Поскольку милиция тут же замазывала появляющиеся то тут, то там на стенах антикоммунистические лозунги, члены «Альтернативы» начали рисовать на этих местах оранжевых гномов с цветами в руках.Первый оранжевый гном был нарисован на трансформаторной будке 31 августа 1982 года. А вскоре их изображения появились на улицах уже всех пяти крупнейших польских городов. Так люди показывали, что они против власти, но привлечь их к ответственности по серьезным статьям было невозможно. Ну, это как сейчас в Каталонии, где все трансформаторные будки исписаны надписями «Каталония не Испания и «Fuck polizia!» Своего апогея интерес к этим гномам и «Альтернативе» достиг в День Защиты Детей 1 июня 1987 года. Тогда стражи социалистического правопорядка города Вроцлава принялись арестовывать активистов движения, раздававших прохожим конфеты на улице Свидницкой. В ответ на милицейский произвол толпа стала скандировать «Гномы существуют!». И вот это событие и вошло в польскую историю под названием «Революция гномов». Ну, а когда коммунистический режим в Польше пал, на улице Свидницкой в память об этом событии установили памятный знак в виде… бронзового гнома. И теперь они стоят по всему городу в самых разных местах и изображают гномов, занятых самыми разными делами, причем точного их количества не знает никто!Самый первый памятный гном – «борец с тоталитарным режимом».А вот такой гном встретился мне. Собственно, встретилось-то их много, но главная тема этой статьи все же военная, поэтому тему гномов развивать дальше вряд ли имеет смысл. Хотя еще парочку показать, думаю, можно.И такой...И эти... гномы-пожарники.И вот тут уж не помню с какого места, на противоположном берегу реки я увидел странное цилиндрическое здание в авангардистском стиле и, конечно, тут же спросил гида, а что это такое? «Ах это, – ответил он, видимо, не очень интересуясь такими вещами, – панорама боя под Рацлавицами, где в 1794 году польские косиньеры разгромили русские войска генерала Тормасова». Больше я спрашивать не решился, потому как застыдился своего невежества. Вроде знал всю историю трех разделов Польши, какие земли кому, когда отошли, что диктатор восстания Тадеуш Костюшко попал в бою с русскими войсками в плен, содержался под стражей при Екатерине, но был прощен Павлом Первым, и потом просил помощи у Наполеона, что Суворов за подавление Польского восстания получил чин фельдмаршала, а вот про эту битву ничего не знал. И захотелось мне ее тут же посмотреть. Выяснить, где нас будет ждать автобус и в какую гостиницу он нас отвезет, было делом минуты, после чего «мои женщины» (жена, дочь и внучка) пошли в одну сторону, а я наконец-то купил туристическую карту, нашел на ней точку рандеву возле оперного театра и со всех ног побежал в другую – смотреть вожделенную диораму. И посмотрел…Вот она какая – эта диорама, вернее – здание, в котором она находится. Почему-то напоминает плетеную корзинку.Прежде всего личное впечатление. Еще в 1962 году я впервые увидел «Севастопольскую панораму» Рубо, и также диораму «Штурм Сапун-горы» и они произвели на меня потрясающее впечатление. Музей-панорама «Сталинградская битва», вернее, то, что на ней нарисовано, не очень понравилось, а вот «Бородинская битва» - панорама просто потрясающая. Диорама «Героическая Пресня. 1905 год» показалась мне очень оригинальной. Там на предметном плане присутствуют человеческие фигуры, что вообще-то для диорам нетипично. А вот эта диорама тоже очень интересна. Она не такая многолюдная, как «Бородинская», однако нарисована просто мастерски.Создана она была в 1893 – 1894 годах по заказу совета города Львова, принадлежавшего тогда Австро-Венгрии, в связи со столетием этой битвы. Длина живописного полотна 114 м, высота 15 м, диаметр диорамы 38 м.Художник Ян Стыка на лесах, работает над полотном панорамы.Художник Войцех Коссак за работой.Главными ее авторами были художники Ян Стыка и Войцех Коссак. Панораму открыли для обозрения в сотую годовщину битвы 5 июня 1894 года во польской всеобщей отечественной выставки, проходившей тогда во Львове.Здание львовской панорамы в Стрыйском парке.В 1944 году в результате бомбардировки Львова от немецких оккупантов получила повреждение. В 1946 году ее передали властям Польши и перевезли в город Вроцлав. Однако злоключения панорамы на этом не закончились. Экспонировать ее не стали, а свернули в рулон и спрятали в подвале Национального музея во Вроцлаве.Польских художники неоднократно изображали эпизоды этой битвы, и почему так понятно. Бой под Рацлавицами. Рисунок Михала Стаховича, впервые опубликованный в 1894 г.Причина заключалась в нежелании тогдашних властей социалистической Польши лишний раз демонстрировать Москве свою «нелояльность», поскольку демонстрацию панорамы, прославлявшей победу поляков над русскими (хотя бы и в эпоху Екатерины Великой), вполне можно было бы тогда расценить как недружественный акт. Поэтому с решением о строительства для нее нового здания все тянули и тянули. Только в 1980 году, в так называемый период «Солидарности», появилась возможность начать строительство во Вроцлаве нового здания для этой панорамы, а также саму реставрацию полотна, которая продолжалась до 1985 года, когда 14 июня панорама наконец-то была открыта.Что касается истории самой этой битвы, то после знакомства с комплексом панорамы мне захотелось познакомиться с ней поподробнее. И вот что в итоге удалось про нее узнать.Карта сражения из истории Ахтырского гусарского полка.А было так, что немала часть польской шляхты, как и шляхты Великого княжества Литовского, хотя внешне выражала полную покорность Российской Империи, на самом деле готовилась поднять восстание, имея ввиду, что Франция, где в это время революция была на подъеме, поможет ей в борьбе с тиранией. Руководить восстанием был избран литовский шляхтич Тадеуш Костюшко, участвовавший в войне американских штатов против Англии за независимость. Восстание началось с того, что польский генерал Мадалинский отказался распустить конную бригаду, которой он командовал, после чего неожиданно напал на русский полк и захватил его полковую казну. После этого он разогнал прусский эскадрон, находившийся в Силезии, и двинулся на Краков. Уже 16 марта 1794 года жители Кракова провозгласили Тадеуша Костюшко диктатором, а он принес народу публичную присягу. Принятый тут же Акт восстания наделял его полномочиями верховного главнокомандующего всеми вооруженными силами Речи Посполитой и передавал ему в руки всю полноту власти в стране. Тут же и в Польше, и в Литве повсеместно начались мятежи. На что российский посол и командующий русскими войсками в Варшаве, генерал Игельстром, отреагировал немедленно и отправил против Мадалинского отряды под командованием Денисова и Τορмасова; кроме того, в Польшу тут же вступили еще и прусские войска.За что мне всегда нравились панорамы и диорамы, так это наличие предметного плана. Такие отличные макеты в натуральную величину, вот как здесь, например. Диорама «Битва под Рацлавицами».А вот этот крест на этом самом месте стоял тогда, стоит он тут же и сейчас!Один из памятников на поле брани, воздвигнутый уже в наши дни.Продолжение следует…