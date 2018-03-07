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Порошенко не спешит выполнять требования МВФ
Президент Украины Петр Порошенко выразил мнение, что международные доноры не имеют право диктовать Киеву законы и формировать суды.
Порошенко уверен, что требования МВФ и Венецианской комиссии, согласно которым международные доноры должны иметь влияние на отбор кандидатов на должности судей антикоррупционного суда, нарушают суверенитет Украины
Он указал на успешное голосование парламентом за собственный законопроект о Антикоррупционном суде в первом чтении. Порошенко заявил, что готов подписать закон, если он будет соответствовать конституции Украины.
Спор по поводу учреждения суда, а также неспособность Украины ещё сильнее поднять цены на бытовой газ послужили причиной для отсрочки следующего транша МВФ в размере $1,9 млрд. Украина не получала от МВФ никаких средств на протяжении 11 месяцев, а за три года ей была перечислена лишь половина от запланированных $17,5 млрд, напоминает Financial Times.
Впрочем, слова Порошенко надо воспринимать как популистские, сделанные для СМИ. Ведь давно всем известно, что именно ВМФ и США определяют политику Киева со времени военного переворота в 2014 году.
Порошенко уверен, что требования МВФ и Венецианской комиссии, согласно которым международные доноры должны иметь влияние на отбор кандидатов на должности судей антикоррупционного суда, нарушают суверенитет Украины
Если кто-то может представить, что международные доноры будут формировать украинские суды, то это противоречит Конституции– сказал Порошенко в интервью Financial Times.
Он указал на успешное голосование парламентом за собственный законопроект о Антикоррупционном суде в первом чтении. Порошенко заявил, что готов подписать закон, если он будет соответствовать конституции Украины.
Спор по поводу учреждения суда, а также неспособность Украины ещё сильнее поднять цены на бытовой газ послужили причиной для отсрочки следующего транша МВФ в размере $1,9 млрд. Украина не получала от МВФ никаких средств на протяжении 11 месяцев, а за три года ей была перечислена лишь половина от запланированных $17,5 млрд, напоминает Financial Times.
Впрочем, слова Порошенко надо воспринимать как популистские, сделанные для СМИ. Ведь давно всем известно, что именно ВМФ и США определяют политику Киева со времени военного переворота в 2014 году.
Использованы фотографии: Reuters
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