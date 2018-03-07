20:37 07 марта
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Порошенко не спешит выполнять требования МВФ

Президент Украины Петр Порошенко выразил мнение, что международные доноры не имеют право диктовать Киеву законы и формировать суды.

Порошенко не спешит выполнять требования МВФ


Порошенко уверен, что требования МВФ и Венецианской комиссии, согласно которым международные доноры должны иметь влияние на отбор кандидатов на должности судей антикоррупционного суда, нарушают суверенитет Украины


Если кто-то может представить, что международные доноры будут формировать украинские суды, то это противоречит Конституции
– сказал Порошенко в интервью Financial Times.

Он указал на успешное голосование парламентом за собственный законопроект о Антикоррупционном суде в первом чтении. Порошенко заявил, что готов подписать закон, если он будет соответствовать конституции Украины.

Спор по поводу учреждения суда, а также неспособность Украины ещё сильнее поднять цены на бытовой газ послужили причиной для отсрочки следующего транша МВФ в размере $1,9 млрд. Украина не получала от МВФ никаких средств на протяжении 11 месяцев, а за три года ей была перечислена лишь половина от запланированных $17,5 млрд, напоминает Financial Times.

Впрочем, слова Порошенко надо воспринимать как популистские, сделанные для СМИ. Ведь давно всем известно, что именно ВМФ и США определяют политику Киева со времени военного переворота в 2014 году.

Использованы фотографии: Reuters
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Комментарии 27

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  1. Геркулесыч Сегодня, 18:44
    Пьян, как всегда, с будуна ляпнул, а проспится, и затянет "дайте гроши, господа хорошие "!Гимн укроины должен состоять из этой фразы! am
    Геркулесыч
    1. МИХАН Сегодня, 18:52
      Петя не придуривайся...Ты же этого хотел ? А еще побыстрей свалить , к себе в поместье в Испании..хе хе
      Яйценюх тот , сразу учуял , хапнул и свалил..
      МИХАН
      1. Тралл Сегодня, 19:13
        Круче дона Педро только вареные яйца smile
        Тралл
        1. Кроу Сегодня, 19:44
          Если кто-то может представить, что международные доноры будут формировать украинские суды, то это противоречит Конституции

          – сказал Порошенко в интервью Financial Times.
          "Дорога ложка к обеду": если б он это обозначил сразу, после инаугурации; прижал радикалов с прочей шушерой; провёл грамотные, полезные Украине (а не западу) реформы, тогда был бы - правителем, а не "стрельцом неприкаянным".
          Им недовольны все: западные инвесторы, соседние, противоположные во мнениях, государства, майданные соратники, народ Украины. Даже Мишко Саа-ли Он неудовлетворяет всех, даже себя. Вот и бухает.
          Кроу
    2. хрыч Сегодня, 18:58
      В США презик капиталист и шоумен, вот он и устраивает мировые шоу и торговые войны, Макрон - куртизан, вот и куртизанит, наш разведчик, вот всех и наколол, а петя вор и пьяница, вот и политика его такая...
      хрыч
      1. Angel_and_Demon Сегодня, 19:30
        его ждет не романтика, если не успеет свалить, а что-то посерьезнее
        Angel_and_Demon
    3. сибиралт Сегодня, 19:04
      Похоже, Порошенко засудит ВМФ в страсбургском арбитраже за шантаж Украины! lol
      сибиралт
      1. 210окв Сегодня, 19:10
        Ну так ведь пробираться разрешено без страха и упрека.. crying
        Цитата: сибиралт
        Похоже, Порошенко засудит ВМФ в страсбургском арбитраже за шантаж Украины! lol
        210окв
    4. влад66 Сегодня, 19:05
      Если кто-то может представить, что международные доноры будут формировать украинские суды, то это противоречит Конституции

      Верим Петручио, охотно верим feel
      влад66
    5. LSA57 Сегодня, 19:26
      Цитата: Геркулесыч
      а проспится, и затянет "дайте гроши, господа хорошие

      а он только это и может говорить во всех странах где побывал. его уже трампка боится
      LSA57
    6. Alex20042004 Сегодня, 19:56
      Не надо во всём обвинять Шоколадного,

      Alex20042004
  2. Геркулесыч Сегодня, 18:48
    В конституции укроины укажут мелкими буквами, как в банке wassat , отдельной сноской, что укроина обязана не возвращать странам -донорам кридиты, а страны -доноры и дальше должны за красивые глаза дарить свои капиталы укроине, пока власти последней не решат, что денег им хватит -пока что, на какое-то время хватит! wassat
    Геркулесыч
  3. Metallurg_2 Сегодня, 18:49
    С учетом откровений Байдена, как он менял Шокина на посту генпрокурора, так да, Украина обладает полным государственным суверенитетом...
    Metallurg_2
  4. Egorovich Сегодня, 18:49
    И.д.и.о.т- это оторванный от реальности отщепенец, не живущий делами полиса, в котором живет. Вот под такого идиота и косит Петруша-клоун. Не хочешь, все равно заставят. wassat
    Egorovich
  5. КВУ-НСвД Сегодня, 18:51
    О как ! Про конституцию вспомнил ! Вот что страх прищемления фаберже делает ! Антикоррупционным неподконтрольным судам , которые обязательно посадят его самого , готов сопротивлятся наперекор спонсорам и гегемонам ...Поздно Петя ... нифига ты уже не решаешь .. иди нажрись..
    КВУ-НСвД
    1. Angel_and_Demon Сегодня, 19:33
      Цитата: КВУ-НСвД
      нифига ты уже не решаешь .. иди нажрись..

      это его каждодневная работа
      Angel_and_Demon
  6. ded100 Сегодня, 18:53
    Хозяева и права не имеют вот загнул пополиз! wassat
    ded100
  7. Сергей Д_2 Сегодня, 18:54
    Жёстко.По мужски.Сказал,как отрезал.И Минюсту дал указание- арестовать активы Газпрома.От такэ....
    Сергей Д_2
  8. Дормидонт Сегодня, 18:57
    Как Ходжа Насреддин : через год или МВФ не будет, или окраины не будет, или вальцмана не будет
    Дормидонт
  9. ВЕРЕСК Сегодня, 18:57
    У парня шкала сьехала вообще.Да ну эту пьянь в бан.Всех,неслуживших-с праздником! И девчатам-презент.Просто-завтра поздравить не смогу. Работа.Смена.Всем-привет!
    ВЕРЕСК
    1. Masya Masya Сегодня, 19:22
      За Тото Кутунио спасибо!!! прям праздник какой- то!!! love
      Masya Masya
      1. ВЕРЕСК Сегодня, 19:43
        Эх,Наша Маша.Я за такие видео постоянно предупреждения от банши получаю.Видать-последнее светит!С Праздником! love
        ВЕРЕСК
  10. Masya Masya Сегодня, 19:16
    дуракам закон не писан, если писан то не читан, если читан то не понят, если понят то не так! пить меньше надо!!! wassat
    Masya Masya
    1. ВЕРЕСК Сегодня, 19:46
      пить меньше надо Счас!А то-что праздники подчти каждый день-всё на сухую? Это не жизнь.Пытка... wassat crying love
      ВЕРЕСК
      1. Masya Masya Сегодня, 19:53
        Цитата: ВЕРЕСК
        Это не жизнь.Пытка..

        бяда!!! wassat
        Masya Masya
  11. словак Сегодня, 19:40
    Нормальное дело. Моя собака тоже иногда огрызается, но ровно через 2 минуты лижет руку.
    словак
  12. polpot Сегодня, 20:17
    Небыло счастья у Европы да купили Порося
    polpot
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