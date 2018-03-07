20:40 07 марта
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Турецкие верфи заложили третью НАПЛ класса «Тип-214»

По информации турецких СМИ, на верфи Golcuk Military Shipyard (в районе Измита, на северо-западе Турции) состоялась официальная церемония начала строительства третьей неатомной подводной лодки класса «Тип-214» «Мурат Рейс».

Турецкие верфи заложили третью НАПЛ класса «Тип-214»


Постройка головной НАПЛ класса (S-330) «Пирирейс» (Pirireis) началась в октябре 2015 года. Ее спуск на воду запланирован на 2019 год. Как ожидается, поставка головной подлодки состоится в 2020 или 2021 году.


Как планируется, подлодки будут применяться ВМС Турции для выполнения задач в Эгейском и Средиземном морях.

По имеющейся информации, НАПЛ класса «Тип-214» в варианте для ВМС Турции сможет развивать скорость до 20 узлов в подводном положении и до 12 узлов в надводном, находиться в подводном положении до 14 суток. Экипаж подлодки – 27 человек. Вооружение каждой подлодки составят 8 ед. 533-мм торпедных аппаратов, позволяющих производить пуск торпед Mk.48 Mod.6 компании Raytheon и торпед DM2A4 компании Atlas Electronkik. Кроме того, Германия предложила Турции возможность участия в проекте создания ракетного комплекса самообороны IDAS (Interactive Defence and Attack System for Submarines), предназначенного для защиты от противолодочных самолетов, а также поражения небольших надводных кораблей и наземных целей, передает ЦАМТО.

Использованы фотографии: НDW
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Комментарии 13

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  1. 210окв Сегодня, 19:24
    Что то это судно напоминает немецкий проект начала 60-х..Хотя подводная лодка остаётся ею самой и оружие это опасное.
    210окв
    1. сибиралт Сегодня, 19:36
      Германия себя бы защитила, а не США для этого нанимала. lol
      сибиралт
    2. Lek3338 Сегодня, 20:21
      Кто тут на форуме спец по КАЗ .Министр обороны Турции сегодня сообщил что завершается производство КАЗ Pulat от Аселсана .
      Этот "Пулат" попросту копия Заслона которая в свою очередь создана на основе КАЗ Дождь.Думаю мало информации об этом КАЗ в рунете,может почитаем подробную статью
      http://www.haberturk.com/bakan-canikli-pulat-sist
      emi-nisan-basinda-afrin-de-1866225
      http://www.aselsan.com.tr/tr-tr/basin-odasi/Brosu
      rler/Elektronik-Harp-Sistemleri/PULAT_TR.pdf
      Lek3338
    3. san4es Сегодня, 20:26
      Цитата: 210окв
      Что то это судно напоминает немецкий проект

      hi ...Он и есть...Германский, "в девичестве" -- "Тип 212А" начала 90-х. В экспортном варианте стал 214-м
      U-32 -- вторая лодка в серии Type 212A ВМС Германии
      san4es
  2. mgero Сегодня, 19:28
    A pochemu Rossija neprodojot podvodnie lodki s texnologimi Turkom? Dengi je ne paxnut.
    mgero
    1. 210окв Сегодня, 19:31
      Клаву русифицированную купите.
      Цитата: mgero
      A pochemu Rossija neprodojot podvodnie lodki s texnologimi Turkom? Dengi je ne paxnut.
      210окв
      1. Angel_and_Demon Сегодня, 19:37
        технологии и подлодки турки еще не заслужили, поэтому и не продает
        Angel_and_Demon
    2. Комментарий был удален.
    3. ПалБор Сегодня, 19:48
      Деньги не пахнут,когда руки тем же самым воняют.У нас руки чистые.
      ПалБор
    4. АнтиFREEZ Сегодня, 19:58
      Цитата: mgero
      A pochemu

      Потому что у немцев, к сожалению, лодки лучше.
      АнтиFREEZ
      1. Маз Сегодня, 20:13
        Враньё. просто наши новейшие лодки никогда не показывают. Прячут в пещерах. А то что они вытворяют упобережья США, Канады и прочих "адов" это подобно тому, что выделывают асы на Миг-35 и Су-30 в воздухе. И никто ничо не знает, не видел и не засекал.
        Маз
  3. котовский Сегодня, 19:54
    Интересная классификация,неатомная, НАПЛ..
    Это как сказать,посадили дерево,не березу.. what
    котовский
  4. NKT Сегодня, 20:07
    Нам бы для ЧФ хотя бы еще шесть Варшавянок...
    NKT
  5. Геркулесыч Сегодня, 20:31
    В ломбарде пока что две подлодки находятся -кому же тогда они заложили третью? ?? recourse belay wassat
    Геркулесыч
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