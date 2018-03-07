Турецкие верфи заложили третью НАПЛ класса «Тип-214»

По информации турецких СМИ, на верфи Golcuk Military Shipyard (в районе Измита, на северо-западе Турции) состоялась официальная церемония начала строительства третьей неатомной подводной лодки класса «Тип-214» «Мурат Рейс».Постройка головной НАПЛ класса (S-330) «Пирирейс» (Pirireis) началась в октябре 2015 года. Ее спуск на воду запланирован на 2019 год. Как ожидается, поставка головной подлодки состоится в 2020 или 2021 году.Как планируется, подлодки будут применяться ВМС Турции для выполнения задач в Эгейском и Средиземном морях.По имеющейся информации, НАПЛ класса «Тип-214» в варианте для ВМС Турции сможет развивать скорость до 20 узлов в подводном положении и до 12 узлов в надводном, находиться в подводном положении до 14 суток. Экипаж подлодки – 27 человек. Вооружение каждой подлодки составят 8 ед. 533-мм торпедных аппаратов, позволяющих производить пуск торпед Mk.48 Mod.6 компании Raytheon и торпед DM2A4 компании Atlas Electronkik. Кроме того, Германия предложила Турции возможность участия в проекте создания ракетного комплекса самообороны IDAS (Interactive Defence and Attack System for Submarines), предназначенного для защиты от противолодочных самолетов, а также поражения небольших надводных кораблей и наземных целей, передает ЦАМТО.