NASA: Надеемся полететь в космос без помощи русских в 2019 году

Мы сотрудничаем с русскими, но сохраняем уверенность, что наши коммерческие партнёры будут способны обеспечить возможность полётов в срок. Мы рассматриваем разные варианты на случай непредвиденной ситуации.

Исполняющий обязанности главы американского аэрокосмического агентства (NASA) Роб Лайтфут заявил о том, что в ведомстве сохраняют уверенность в возобновлении пилотируемых полётов на космических кораблях США в 2019 году. Напомним, что на данный момент астронавты NASA для полётов к международной космической станции пользуются услугами «угрозы номер один для США» - Российской Федерации.По словам Лайтфута, NASA продолжает активное сотрудничество с Роскосмосом, но при этом «делает всё для возобновления собственных пилотируемых полётов».Ранее сообщалось, что США намерены вернуться к собственным пилотируемым полётам в 2017 году. Потом планы сдвинулись на 2018-й. Теперь, если верить словам и.о.главы американского аэрокосмического агентства, возобновления пилотируемой полётной программы в NASA ожидают не ранее 2019 года. РИА Новости приводит слова американского чиновника:Напомним, что несколькими годами ранее вице-премьер правительства России Дмитрий Рогозин предлагал американцам для полётов в космос воспользоваться батутами.