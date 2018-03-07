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NASA: Надеемся полететь в космос без помощи русских в 2019 году
Исполняющий обязанности главы американского аэрокосмического агентства (NASA) Роб Лайтфут заявил о том, что в ведомстве сохраняют уверенность в возобновлении пилотируемых полётов на космических кораблях США в 2019 году. Напомним, что на данный момент астронавты NASA для полётов к международной космической станции пользуются услугами «угрозы номер один для США» - Российской Федерации.
По словам Лайтфута, NASA продолжает активное сотрудничество с Роскосмосом, но при этом «делает всё для возобновления собственных пилотируемых полётов».
Ранее сообщалось, что США намерены вернуться к собственным пилотируемым полётам в 2017 году. Потом планы сдвинулись на 2018-й. Теперь, если верить словам и.о.главы американского аэрокосмического агентства, возобновления пилотируемой полётной программы в NASA ожидают не ранее 2019 года.
РИА Новости приводит слова американского чиновника:
Напомним, что несколькими годами ранее вице-премьер правительства России Дмитрий Рогозин предлагал американцам для полётов в космос воспользоваться батутами.
По словам Лайтфута, NASA продолжает активное сотрудничество с Роскосмосом, но при этом «делает всё для возобновления собственных пилотируемых полётов».
Ранее сообщалось, что США намерены вернуться к собственным пилотируемым полётам в 2017 году. Потом планы сдвинулись на 2018-й. Теперь, если верить словам и.о.главы американского аэрокосмического агентства, возобновления пилотируемой полётной программы в NASA ожидают не ранее 2019 года.
РИА Новости приводит слова американского чиновника:
Мы сотрудничаем с русскими, но сохраняем уверенность, что наши коммерческие партнёры будут способны обеспечить возможность полётов в срок. Мы рассматриваем разные варианты на случай непредвиденной ситуации.
Напомним, что несколькими годами ранее вице-премьер правительства России Дмитрий Рогозин предлагал американцам для полётов в космос воспользоваться батутами.
Использованы фотографии: https://www.facebook.com/NASA
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