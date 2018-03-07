20:38 07 марта
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NASA: Надеемся полететь в космос без помощи русских в 2019 году

Исполняющий обязанности главы американского аэрокосмического агентства (NASA) Роб Лайтфут заявил о том, что в ведомстве сохраняют уверенность в возобновлении пилотируемых полётов на космических кораблях США в 2019 году. Напомним, что на данный момент астронавты NASA для полётов к международной космической станции пользуются услугами «угрозы номер один для США» - Российской Федерации.

По словам Лайтфута, NASA продолжает активное сотрудничество с Роскосмосом, но при этом «делает всё для возобновления собственных пилотируемых полётов».

Ранее сообщалось, что США намерены вернуться к собственным пилотируемым полётам в 2017 году. Потом планы сдвинулись на 2018-й. Теперь, если верить словам и.о.главы американского аэрокосмического агентства, возобновления пилотируемой полётной программы в NASA ожидают не ранее 2019 года.


NASA: Надеемся полететь в космос без помощи русских в 2019 году


РИА Новости приводит слова американского чиновника:
Мы сотрудничаем с русскими, но сохраняем уверенность, что наши коммерческие партнёры будут способны обеспечить возможность полётов в срок. Мы рассматриваем разные варианты на случай непредвиденной ситуации.


Напомним, что несколькими годами ранее вице-премьер правительства России Дмитрий Рогозин предлагал американцам для полётов в космос воспользоваться батутами.

Использованы фотографии: https://www.facebook.com/NASA
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Комментарии 45

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  1. 210окв Сегодня, 19:27
    Надежда она вещь такая..Хотя что говорить,они смогут и без нас.Правда когда-вопрос.А вот интересно,когда Рогозин обещает "Федерацию"закончить(не допилить)?
    210окв
    1. МИХАН Сегодня, 19:37
      В принципе русские не против...А то вы нас санкциями обложили, просто будет жалко ваших космонавтов ! lol
      МИХАН
      1. Misha Честный Сегодня, 19:41
        Цитата: МИХАН
        В принципе русские не против...А то вы нас санкциями обложили, просто будет жалко ваших космонавтов !

        Я против. Пин-досам в космосе делать нечего. Они его заразят глупостью. Только Россия и Китай.
        Misha Честный
        1. Тралл Сегодня, 19:58
          На Рогозине! laughing
          Тралл
          1. Misha Честный Сегодня, 20:07
            Цитата: Тралл
            На Рогозине! laughing

            Почему бы и нет. )
            Misha Честный
    2. Geisenberg Сегодня, 19:37
      Батут Рогозина им в помощь.
      Geisenberg
      1. karish Сегодня, 19:53
        Цитата: Geisenberg
        Батут Рогозина им в помощь.

        Надо Рогозина им в помощь , тогда точно не полетят
        karish
        1. Geisenberg Сегодня, 19:54
          Цитата: karish
          Цитата: Geisenberg
          Батут Рогозина им в помощь.

          Надо Рогозина им в помощь , тогда точно не полетят


          Тебя надо в помощь им. Вот тогда уже точно не полетят.
          Geisenberg
          1. Тралл Сегодня, 19:59
            Товарищ Рогозин, залогиньтесь laughing
            Тралл
    3. сибиралт Сегодня, 19:38
      А куда американцам летать, если они свой сектор на МКС собираются закрывать? winked Неужто на Луну свой флаг постирать от грязных дождей? laughing
      сибиралт
      1. Андрей К Сегодня, 19:46
        Цитата: сибиралт
        ...А куда американцам летать, если они свой сектор на МКС собираются закрывать?...

        Так и наши уже заявляли, что планируют поддерживать МКС только до 2020 года.
        Андрей К
      2. VALERIK_097 Сегодня, 19:51
        сибиралт Сегодня, 19:38
        Закрыть,отстрелить,нам балласт не нужен.
        VALERIK_097
    4. Маз Сегодня, 20:09
      Недейся и жди - Луна впереди. Нуну интересно на чем полетят? Наверно на Израильском спутнике =носителе баксов laughing
      Маз
  2. Андрей К Сегодня, 19:30
    ...Мы сотрудничаем с русскими, но сохраняем уверенность, что наши коммерческие партнёры будут способны обеспечить возможность полётов в срок. Мы рассматриваем разные варианты на случай непредвиденной ситуации...

    Мерин, он и в Африке - мерин.
    Второй десяток лет падают на хвоста, при этом хватает наглости кинуть камень в наш огород.
    Хоть мочись в зенки - исключительность прёт, даже не смотря на то, что сами сидят с голой задницей.
    ...Роб Лайтфут заявил о том, что в ведомстве сохраняют уверенность в возобновлении пилотируемых полётов на космических кораблях США в 2019 году...

    Опять "неполживые" заявления - уверены, вероятно, возможно.
    Очередной "прогон" сухопутных астронавтов.
    Андрей К
    1. Angel_and_Demon Сегодня, 19:53
      Цитата: Андрей К
      Очередной "прогон" сухопутных астронавтов.

      так у каждого свой билет туда
      Angel_and_Demon
    2. Avis-bis Сегодня, 20:11
      Цитата: Андрей К

      Второй десяток лет падают на хвоста

      Ура-патриотизм и недооценка соперника никогда ни к чему хорошему не приводили. МКС строили с помощью STS, вообще то. И, как раз, на протяжении "крайних двух десятков лет". Мы вывели только "Зарю" и ещё три или четыре модуля.
      Если припрёт, НАСА отлично справится и без нас. Мы свой БОР угробили, а у них отлично себя чувствуют и "Дрим Чейзер", и Экс-37. А у нас — опять "тряпочки и верёвочки" на пресловутой "Федерации" или что там декларируется... И десятки миллионов рублей при каждом возврате рутинной экспедиции. Вместо нормальной достойной посадки на ВПП.
      Avis-bis
      1. Андрей К Сегодня, 20:33
        Цитата: Avis-bis
        ...Ура-патриотизм и недооценка соперника никогда ни к чему хорошему не приводили...
        ...МКС строили с помощью STS, вообще то...
        ...А у нас — опять "тряпочки и верёвочки" на пресловутой "Федерации" или что там декларируется...

        Констатация факта теперь называется "ура-патриотизмом"?
        Интересно, а любовь к Родине у общечеловеков наверное пещерный анахронизм?
        Вы о чём песнь запели?
        С каких пор на МКС у нас появился соперник? В "Роскосмосе" об этом знают?
        МКС строили сообща 14 государств - это Вам к сведению. Соперников там нет, там партнёры. Основные эксплуатанты и финансовые доноры этого проекта - Россия и США. При этом мерины критически зависимы от российской пилотируемой программы.
        МКС строили с помощью STS, могли бы построить и без этой помощи.
        "МИР" без STS был построен и проработал три срока - 15 лет!
        Вы в какой "Мурзилке" "тряпочки и верёвочки" на пресловутой "Федерации" увидели?
        А почему "пресловутая" - её нет, она не рабочая, она не исправна?
        Андрей К
  3. Masya Masya Сегодня, 19:31
    США намерены вернуться к собственным пилотируемым полётам в 2017 году. Потом планы сдвинулись на 2018-й. Теперь, если верить словам и.о.главы американского аэрокосмического агентства, возобновления пилотируемой полётной программы в NASA ожидают не ранее 2019 года.

    где 19-й, там и 20-й, где 20-й там и.... главное верить! laughing
    lol
    Masya Masya
    1. sabakina Сегодня, 19:44
      Мариночка, прЮветики! love Ох уж эти сказочки, ох уж эти америсказочники...
      sabakina
      1. Masya Masya Сегодня, 19:50
        Вячеслав, приветик! love PЕN- TV меня нашло!!! laughing " Маленькая ложь рождает большое недоверие..."- веры нет совсем!!! wink
        Masya Masya
  4. Ierarh Сегодня, 19:31
    Я не понимаю... Шаттл разработали а ...раную капсулу с таким трудом???
    Ierarh
    1. 210окв Сегодня, 19:35
      Так раньше и на Луну "слетали"... yes Нет,я не спорю,возможности у них есть.Просто понтов ещё больше,навроде запуска в космос кабриолета..
      Цитата: Ierarh
      Я не понимаю... Шаттл разработали а ...раную капсулу с таким трудом???
      210окв
      1. Ierarh Сегодня, 19:37
        Хотя у нас не лучше. Хотя тут на этом сайте Путина и кабвор славословят...
        Ierarh
        1. VALERIK_097 Сегодня, 19:57
          Ierarh Сегодня, 19:37
          Болеете....(Брат 2)
          VALERIK_097
          1. Ierarh Сегодня, 20:18
            Цитата: VALERIK_097
            Ierarh Сегодня, 19:37
            Болеете....(Брат 2)

            Нет. А вы не хотите проверится? laughing
            Ierarh
            1. VALERIK_097 Сегодня, 20:23
              Да легко,за ваши деньги.
              VALERIK_097
      2. котовский Сегодня, 19:47
        Интересно вы излагаете,даже если у нас все хорошо,то все равно плохо..
        А если у них плохо,то они все равно молодцы.. lol
        Это что то личное? winked
        Это для мужчины с велосипедом.
        котовский
    2. МИХАН Сегодня, 19:44
      Цитата: Ierarh
      Я не понимаю... Шаттл разработали а ...раную капсулу с таким трудом???

      Понимаете, наш Ю.Гагарин их в космос не пускает! И я очень сомневаюсь . что они на Луну летали..
      Столько денег и технологий , а все на русских ракетах летают..хе хе ..
      На наших надежней , мы станцию. космическую держали ! Эх Были времена. а сейчас чертей в космос запускаем..Деньги платят хорошие! angry
      МИХАН
    3. Симаргл Сегодня, 20:11
      Цитата: Ierarh
      Шаттл разработали а .... капсулу с таким трудом???
      Так нужно надёжно и дёшево.
      Смысл в этом.
      А причина - нужно сделать полёты рутиной. Цель - освоение Луны, Марса.
      Полёты ради полётов уже не интересны - нужно осваивать.
      Симаргл
    4. Avis-bis Сегодня, 20:16
      Цитата: Ierarh
      Я не понимаю... Шаттл разработали а ...раную капсулу с таким трудом???

      STS был ооччень своеобразной технической системой... (Крайне мягко говоря). С такими "просчётами", в смысле обеспечения безопасности экипажа, нынче проект не дойдёт даже до этапа эскизного проектирования. "Как нет системы спасения?! Вы уху ели, что ли?!!!".
      Потому так долго и телятся.
      Наши тоже с "Востоком" справились за пять (ЕМНИП) лет, а с "Союзом" возились почти десять.
      Avis-bis
  5. Alex-a832 Сегодня, 19:38
    Могут и полететь, но с вероятностью 3/1 или 4/1, что выведут на орбиту живым и снимут с орбиты живым. Как на заре Советской космонавтики. Пусть упражняются.
    Alex-a832
    1. kuznec Сегодня, 20:06
      Пусть лучше испражняются. У себя дома. Нечего пускать их гадить за пределы их клоаки, а тем более во Вселенную. Они и так уже всем нагадили, хватит.
      kuznec
      1. sabakina Сегодня, 20:36
        Думаю, инопланетяне уже в курсе, что такое Америка. Они их не выпустят дальше орбиты.
        sabakina
    2. Avis-bis Сегодня, 20:16
      Цитата: Alex-a832
      Могут и полететь, но с вероятностью 3/1 или 4/1, что выведут на орбиту живым и снимут с орбиты живым. Как на заре Советской космонавтики. Пусть упражняются.

      "На заре" мы не убили ни одного космонавта. Вообще то...
      Avis-bis
  6. Svarog Сегодня, 19:38
    Ранее сообщалось, что США намерены вернуться к собственным пилотируемым полётам в 2017 году. Потом планы сдвинулись на 2018-й. Теперь, если верить словам и.о.главы американского аэрокосмического агентства, возобновления пилотируемой полётной программы в NASA ожидают не ранее 2019 года.

    Ну не верю я, что они были на луне..
    Svarog
    1. Ierarh Сегодня, 19:42
      Единственный способ слетать проверить, пока они не оформили это место...
      Ierarh
    2. ПалБор Сегодня, 19:56
      Да были.Но вот кто вместо них вернулся...
      ПалБор
      1. Svarog Сегодня, 20:06
        Цитата: ПалБор
        Да были.Но вот кто вместо них вернулся...

        laughing прикольный юмор laughing
        Svarog
    3. kuznec Сегодня, 20:25
      Владимир, доброго времени суток!
      Я солидарен с Вашей (или уже твоей?) мыслью. Особенно, когда узнал о реакции советского космического сообщества на новость о полёте американцев на луну...
      Привык доверять профессионалам. Сам такой.
      А глядя на заголовок статьи, любой мыслящий и не подумает про Луну - на орбиту им выбраться бы. Перечитал Циолковского - путь Маска с посадкой ступеней -лажа. Дальнего космоса с таким подходом не видать. Пуск вверх топлива и ресурса для посадки ступени - явно снижает эффективность носителя.
      Кроме того, подозреваю, что экспертиза и подготовка к полету посаженной ступени вполне может быть дороже производства новой.
      Это как с мАсковской теслой - на деле она гораздо больше загрязняет окружающую среду, чем традиционное авто. Главное загадить мозг и продать товар.
      Тов. Бендер и Нью-Васюки - тема вечная. Поле чудес в стране дураков.
      kuznec
  7. Влад Морозов Сегодня, 19:43
    Давно пора, догоняющие исключенцы!
    Влад Морозов
  8. Кент0001 Сегодня, 19:46
    На случай непредвиденной ситуации.....опять к русским идти. Думаю как-то так и будет. Туго у них все как-то двигается.....а ведь когда-то на луну летали.
    Кент0001
  9. demo Сегодня, 19:52
    Я не понял.
    А что Рогозин не может помочь американцам в приобретении подходящего батута?
    Непорядок.
    Обещал же?
    Надо выполнить.
    demo
  10. Пленник Сегодня, 19:53
    Ну-ну. «Надежды юношей питают, отраду старцам подают». (с) А звучит как музыка - "NASA: Надеемся полететь в космос без помощи русских в 2019 году" laughing И не факт, что сроки не перенесут.
    Пленник
  11. rocket757 Сегодня, 20:09
    Как говорил Иван Васильевич - Пущай полетають! - можем бочку пороха прислать, для лучшего ускорения!
    rocket757
  12. Геркулесыч Сегодня, 20:29
    Как будто кто то на сайте им запрещает надеяться! wassat К Маску обратитесь он вам на базе "Теслы "наклепает космических кораблей! wassat С комбинированным, электро -пидальным приводом для полета в космосе, так сказать, "экологически чистый космолет "! wassat
    Геркулесыч
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