НАТО планирует проведение масштабных учений у границ России

Это осенью, в октябре, будут большие учения НАТО, возможно, самые большие учения с участием амфибий, которые проводились на пике холодной войны и назвались "Соединение трезубца" (Trident Juncture). Возможно, будет 45 тысяч военнослужащих НАТО и десятки кораблей и самолетов, которые будут проводить учения у побережья Норвегии против сымитированной угрозы

Уверен, что со стороны Российской Федерации будут демарши. Но я думаю, это показывает серьезность стратегии, которую проводят (США), что наши союзники по НАТО хотят видеть нас там (в Европе ) для их защиты

Страны НАТО проведут в октябре 2018 года масштабные учения у границ России, к которым привлекут 45 тысяч человек, сообщил командующий Корпусом Морской пехоты США генерал Роберт Неллер.— сказал Неллер на слушаниях в палате представителей США.Генерал не уточнил, где именно будут проводиться учения, но дал понять, что это будет недалеко от границ России, поскольку она, как уверен командующий, будет реагировать на них.— сказал Неллер.