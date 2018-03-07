20:36 07 марта
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НАТО планирует проведение масштабных учений у границ России

Страны НАТО проведут в октябре 2018 года масштабные учения у границ России, к которым привлекут 45 тысяч человек, сообщил командующий Корпусом Морской пехоты США генерал Роберт Неллер.

НАТО планирует проведение масштабных учений у границ России


Это осенью, в октябре, будут большие учения НАТО, возможно, самые большие учения с участием амфибий, которые проводились на пике холодной войны и назвались "Соединение трезубца" (Trident Juncture). Возможно, будет 45 тысяч военнослужащих НАТО и десятки кораблей и самолетов, которые будут проводить учения у побережья Норвегии против сымитированной угрозы
— сказал Неллер на слушаниях в палате представителей США.


Генерал не уточнил, где именно будут проводиться учения, но дал понять, что это будет недалеко от границ России, поскольку она, как уверен командующий, будет реагировать на них.

Уверен, что со стороны Российской Федерации будут демарши. Но я думаю, это показывает серьезность стратегии, которую проводят (США), что наши союзники по НАТО хотят видеть нас там (в Европе ) для их защиты
— сказал Неллер.






Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 16

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  1. Misha Честный Сегодня, 19:48
    3-я мировая уже тут. Долго еще наши тупить будут? (Забейте, с нынешними элитами это риторический вопрос... Давно у нас 41 года не было... request )
    Misha Честный
    1. сибиралт Сегодня, 19:56
      Оно и понятно. Бюджет НАТО осваивать надо. belay
      сибиралт
      1. bulvas Сегодня, 20:02
        Подходящий повод показать что-нибудь из нового, чтобы желание приближаться пропало ...
        bulvas
      2. Misha Честный Сегодня, 20:02
        Цитата: сибиралт
        Оно и понятно. Бюджет НАТО осваивать надо

        Не знаете случайно, почему все западники только про бюджет и говорят, а не про жизни людей, сохранность людей и т.п....
        Misha Честный
  2. Machete Сегодня, 19:48
    Ой, баюс, баюс...
    Они действительно хотят нас учениями напугать?
    Смешно.
    Учения были, есть и будут.
    Machete
  3. Кент0001 Сегодня, 20:02
    Предлагаю в это время провести проверку боеготовности расчетов "Искандеров" и пульнуть с Белоруссии на полигон в Калиниграде, или наоборот....думаю у кого-то могут кирпичи отложиться.)))
    Кент0001
  4. Black_PR Сегодня, 20:06
    "...Это осенью, в октябре, будут большие учения НАТО, возможно, самые большие учения с участием амфибий, которые проводились на пике холодной войны и назвались "Соединение трезубца" (Trident Juncture). Возможно, будет 45 тысяч военнослужащих НАТО и десятки кораблей и самолетов, которые будут проводить учения у побережья Норвегии..."

    Небольшое учение в России с имитацией пусков Искандеров по вероятному наступающему противнику тут было бы очень кстати...)))
    Black_PR
    1. sabakina Сегодня, 20:11
      Про десятки кораблей и самолётов я ещё поверю, про 45 тысяч тоже ( да хоть 450 тысяч геев), бронетехнику где возьмут на такое количество л/с?
      sabakina
  5. prapor75m Сегодня, 20:14
    Эх провести бы учения с Кубой и Никарагуа wink
    prapor75m
    1. askme Сегодня, 20:19
      Совсем скоро так и будет. Будут им и амфибии и какава с чаем...)))

      п.с. Особенно когда к "Кинжалу" вторую ступень "прикрутят" и... сразу можно и проводить....))))
      askme
  6. Masya Masya Сегодня, 20:14
    . Возможно, будет 45 тысяч военнослужащих НАТО и десятки кораблей и самолетов

    возможно будет, возможно не будет... Масштабные учения???
    Уверен, что со стороны Российской Федерации будут демарши.

    пока демарши только с сопредельной стороны...
    Masya Masya
  7. rocket757 Сегодня, 20:16
    Удобрят\ загадят приграничную, эт точно ... реагировать придётся! Противогазы населению раздать, шоб НАТОвское амбрэ настроение не портило!
    rocket757
  8. Геркулесыч Сегодня, 20:23
    Не пора ли нашим военным в следующих учениях "заблудится "километров на пять как минимум,вглубь вражей территории эдак одной дивизий полного состава, со всей штатной техникой, а потом спокойно вернуться назад? Иначе им рты не заткнуть!
    Геркулесыч
  9. Симон Сегодня, 20:24
    Все концерты показывают! Выступаю и выступают - до выступают! yes
    Симон
  10. samarin1969 Сегодня, 20:28
    Мнение дилетанта, конечно, но всё-таки...Могут просто создать медийные и реальные угрозы одновременно в Прибалтике, Украине, Сирии и ещё где-нибудь, растянуть "силы реагирования" РФ на разные направления и провести локальную операцию или провокацию в Сирии или на Донбассе.
    samarin1969
  11. КВУ-НСвД Сегодня, 20:35
    в октябре
    Раз сильно по осени , то опасатся сильно не стоит , если перейдут границу , то сразу и встанут , ибо на границе дороги кончатся и начнутся направления.. laughing
    КВУ-НСвД
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