Гройсман: "Газпром" должен исполнять решения стокгольмского и украинских судов

Позиция Украины в ситуации с «Газпромом» должна быть жёсткой и последовательной. «Газпром» должен выполнять вердикт Стокгольмского арбитража, а также выполнять требования антимонопольного органа Украины и решения украинских судов. Сегодня разговаривал о наших действиях в связи с этим с министром юстиции Украины Павлом Петренко.

Телеканал «112 Украина» публикует заявление председателя правительства Украины Владимира Гройсмана. В своём заявлении Гройсман призвал министра юстиции Украины «активизировать работу, нацеленную на взыскание штрафов с «Газпрома». По словам Гройсмана, минюст Украины «мог бы подключить к такого рода работе международные организации».Из заявления украинского премьер-министра:Интересно, понял ли сам Гройсман, что сказал?.. С каких это пор украинское законодательство приобрело настолько «вселенские масштабы», чтобы компании даже иностранных государств были обязаны выполняять решения украинских судов?Сообщается, что правительство Украины считает возможным арест активов российской компании «Газпром» за рубежом.Экономические эксперты считают, что с таким подходом к ведению дел с главным поставщиком энергоносителей Украине последняя может в скором времени действительно остаться один на один с пустой трубой и перепродажей российского газа европейскими «друзьями» вдвое-втрое дороже того, что изначально по цене предлагала Россия.