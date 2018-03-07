20:31 07 марта
Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]

Гройсман: "Газпром" должен исполнять решения стокгольмского и украинских судов

Телеканал «112 Украина» публикует заявление председателя правительства Украины Владимира Гройсмана. В своём заявлении Гройсман призвал министра юстиции Украины «активизировать работу, нацеленную на взыскание штрафов с «Газпрома». По словам Гройсмана, минюст Украины «мог бы подключить к такого рода работе международные организации».

Из заявления украинского премьер-министра:
Позиция Украины в ситуации с «Газпромом» должна быть жёсткой и последовательной. «Газпром» должен выполнять вердикт Стокгольмского арбитража, а также выполнять требования антимонопольного органа Украины и решения украинских судов. Сегодня разговаривал о наших действиях в связи с этим с министром юстиции Украины Павлом Петренко.


Гройсман: "Газпром" должен исполнять решения стокгольмского и украинских судов



Интересно, понял ли сам Гройсман, что сказал?.. С каких это пор украинское законодательство приобрело настолько «вселенские масштабы», чтобы компании даже иностранных государств были обязаны выполняять решения украинских судов?

Сообщается, что правительство Украины считает возможным арест активов российской компании «Газпром» за рубежом.

Экономические эксперты считают, что с таким подходом к ведению дел с главным поставщиком энергоносителей Украине последняя может в скором времени действительно остаться один на один с пустой трубой и перепродажей российского газа европейскими «друзьями» вдвое-втрое дороже того, что изначально по цене предлагала Россия.

Использованы фотографии: www.globallookpress.com
7

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 38

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. NF68 Сегодня, 19:51
    Да всенепременнейше. Только шнурки по глядят. И случится этот как раз к концу 2019 года.
    NF68
    1. МИХАН Сегодня, 19:55
      Интересно, понял ли сам Гройсман, что сказал?.

      Этот народ все знает, что будет..! Будут грабить все . что осталось на Украине.. angry
      МИХАН
      1. Кроу Сегодня, 19:58
        Экономические эксперты считают, что с таким подходом к ведению дел с главным поставщиком энергоносителей Украине последняя может в скором времени действительно остаться один на один с пустой трубой

        Выражение "на трубе вертеть" обретает достаточно чёткие очертания - смысл.
        Или же пиарится, или, что ещё хуже, реально верит в то, что говорит.
        Но - скоро "сказочке" конец, а кто верит, тем ... - разочаруются! (Если Газпром не голословит)
        (Гройсман - Газпром, ха, какое странное созвучие.)
        Кроу
      2. С.В.Ю Сегодня, 20:29
        А он как петух. Главное прокукарекать . а там хоть солнце не взойдёт !
        С.В.Ю
    2. сибиралт Сегодня, 19:58
      Ага, уже выполнили. Вентиль для Украины перекрыли. И что они теперь сосать будут? belay
      сибиралт
    3. Geisenberg Сегодня, 19:59
      Тот случай когда даже удар по голове не приводит к пониманию ...
      Geisenberg
      1. 210окв Сегодня, 20:01
        А что ей будет от удара?Голове то?Мыслительного органа все равно нет,одна кость.
        Цитата: Geisenberg
        Тот случай когда даже удар по голове не приводит к пониманию ...
        210окв
        1. Angel_and_Demon Сегодня, 20:11
          Цитата: 210окв
          А что ей будет от удара?Голове то?Мыслительного органа все равно нет,одна кость.

          надо напрягать извилины
          Angel_and_Demon
    4. 210окв Сегодня, 19:59
      Ну про шнурки может случится и раньше..Кстати Германии стоит напрячься..Тут может произойти перенаправление потоков.Нет,без газа не останетесь,просто ЦЕНА!
      Цитата: NF68
      Да всенепременнейше. Только шнурки по глядят. И случится этот как раз к концу 2019 года.
      210окв
      1. NF68 Сегодня, 20:16
        Ну про шнурки может случится и раньше..Кстати Германии стоит напрячься..Тут может произойти перенаправление потоков.Нет,без газа не останетесь,просто ЦЕНА!


        Российские власти особо не будут цену на газ для Германии задирать. И цены на газ другим наиболее "весомым" странам ЕС это тоже касается. Прибалтика и Польша к этим странам точно не относится. Пусть они хоть горох закупают и сами газ "производят". Или покупают более дорогой американскийй сжиженный газ.
        NF68
        1. 210окв Сегодня, 20:23
          Дело не в цене...А в транзите.Вот форс случится и через Руину ничего не пойдет.СП2 пока не построен..И...?Газовозами подкинем конечно с Ямала..Но все же.Ну,Вы меня поняли.Фрау Меркель стоит подумать кто есть ХУ..
          Цитата: NF68
          Ну про шнурки может случится и раньше..Кстати Германии стоит напрячься..Тут может произойти перенаправление потоков.Нет,без газа не останетесь,просто ЦЕНА!


          Российские власти особо не будут цену на газ для Германии задирать. И цены на газ другим наиболее "весомым" странам ЕС это тоже касается. Прибалтика и Польша к этим странам точно не относится. Пусть они хоть горох закупают и сами газ "производят". Или покупают более дорогой американскийй сжиженный газ.
          210окв
    5. предки с Дона Сегодня, 20:05
      Забавно посмотреть как шумеры-туземцы начнут что-то "арестовывать", гонору не на одну пару шароваров, а силенок кот наплакал. Может не стоит ждать окончания ЧМ, а продолжить активно собирать российские земли разбазаренные коммунистами.
      предки с Дона
      1. NF68 Сегодня, 20:22
        Цитата: предки с Дона
        а продолжить активно собирать российские земли разбазаренные коммунистами.


        С утырками из Западной Украины? Знал бы Сталин к чему всё это после него приведёт-точно вернул бы их Польше с пожеланиями по маяться как следует.
        NF68
    6. влад66 Сегодня, 20:08
      Интересно, понял ли сам Гройсман, что сказал?.

      Он скорее вот что имел в виду laughing
      влад66
  2. Аристарх Людвигович Сегодня, 19:55
    - Мыкола!
    - Га?
    - Я ведмедя впивмав!
    - Тащи сюда!
    - Та не идэ!
    - Так сам иды!
    - Не пускае!!!
    Аристарх Людвигович
  3. Кент0001 Сегодня, 19:56
    Опаньки...шумеры с еврейскими корнями голосок подали, видать кураторы позвонили....ДБ он и есть ДБ. Запомни, чувачек, Газпром в итоге никому ничего не будет должен, а тебя, опять же если чё, на кол надеть могут......и США не помогут, так как в Борисполе ВВП в ямах будет.
    Кент0001
  4. NKT Сегодня, 19:57
    Интересно, когда огласили первый вердикт о том, что Украина должна выплатить Газпрому, никто из них не кинулся исполнять решение, почти три месяца прошло. А тут уже на следующий день начали в Газпром звонить, типа когда и, премии себе с машинами выписали wink
    NKT
  5. kuznec Сегодня, 19:58
    А сам Гройсман должен скорее верёвку мылить. Чтобы не больно было...
    kuznec
  6. Masya Masya Сегодня, 19:59
    Интересно, понял ли сам Гройсман, что сказал?.

    главное воздух сотрясти... и грозно так lol
    "Газпром" должен исполнять решения стокгольмского и украинских судов

    как там говорится? должен, но не обязан!!! wink наше ,вам , с кисточкой... tongue
    Masya Masya
    1. dr.star75 Сегодня, 20:13
      Похоже газпром уже уплатил неустойку hi Поправьте, если я не прав
      dr.star75
    2. Svarog51 Сегодня, 20:13
      Мариночка Витальевна love love love
      наше ,вам , с кисточкой...

      Мы завсегда готовы... с кисточками wink
      Svarog51
      1. Masya Masya Сегодня, 20:21
        Сергей, приветик! love
        вот симпатишные кисточки...
        love
        P.S. рада видеть!!! love
        Masya Masya
  7. faiver Сегодня, 20:00
    вот все им чего то должны laughing
    faiver
  8. dedBoroded Сегодня, 20:03
    К сожалению,интернационал разных гройсманов продолжает строить России всякие подлянки.
    dedBoroded
  9. ВЕРЕСК Сегодня, 20:04
    Счас метнёмся......................................... Жаль непотребного.Придёт и его время.
    ВЕРЕСК
  10. Не либероид Русский Сегодня, 20:09
    сча газпром аппеляциями в ответ закидает, а под шумок объявит, что до решения вопроса окончательно считает выполнения контрактов и предыдущего решения "суда" невыполнимыми
    Не либероид Русский
  11. dr.star75 Сегодня, 20:11
    То что сказал Гросман, газпрому начхать. А вот что сказал евросуд, это аргумент. А что Газпром?
    dr.star75
    1. NKT Сегодня, 20:18
      Какой евросуд? Стокгольмский арбитраж - это коммерческое предприятие.
      Газпром подал апелляцию.
      NKT
  12. Сергей Д_2 Сегодня, 20:14
    Киев.Утро.Мамаша вразумляет сына:- "Лешка,глянь кака гарна дивчина Ганна ,пригласил бы в кино..."
    - Мамо,я Вовчика люблю....
    Шок.Прединфарктное состояние.
    - Так вин же москаль!!!
    Сергей Д_2
  13. polpot Сегодня, 20:15
    Молодец парень, рассмешил , после отставки в "Аншлаг" возьмут без проб ,Петросяну приемником будет
    polpot
  14. Curious Сегодня, 20:16
    Вот Гройсман троллит! Высокий уровень. Бурление пойдет, как из газовой скважины.
    Curious
  15. Геркулесыч Сегодня, 20:19
    В каком дурдоме он скучал, пока не выпустили? И зачем выпустили? fool
    Геркулесыч
  16. Serge Сегодня, 20:19
    Ниже слова пороха что Укропии ни кто не имеет права диктовать условия.Гройсман решил этим вооружитса и свою диктатуру в массы пихнуть.Как ни печально,но моська не испугает лаем слона!Ну а мы шапито дальше понаблюдаем.
    Serge
  17. Berkut24 Сегодня, 20:25
    Ну украинские законы Газпром может смело игнорировать, т.к. на территории этого гадюшника коммерческую деятельность не ведёт. А что до решения Стокгольма, то впереди как минимум год разбирательств по апелляции. Хотя, в течение этого года может дешевле будет смешать с навозом это недоразумение.
    Berkut24
  18. Комментарий был удален.
    1. ВЕРЕСК Сегодня, 20:27
      Хохлы продадут.Мания такая.
      ВЕРЕСК
  19. ВЕРЕСК Сегодня, 20:26
    Гройсман-дебилам не место в жизни.Политика не в счёт.
    ВЕРЕСК
  20. rocket757 Сегодня, 20:27
    Как был базарным директором, таковым и остался!
    В цирк лучше б пошёл, народ веселить!
    rocket757
  21. красноярск Сегодня, 20:29
    = Позиция Украины в ситуации с «Газпромом» должна быть жёсткой и последовательной.= (Гройсман)
    = Ах моська, знать она сильна...= Дедушка Крылов.
    красноярск
Картина дня