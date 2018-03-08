08:36 08 марта
«Военному обозрению» нужен помощник выпускающего редактора. Должностные обязанности: подбор иллюстративного материала и формирование заголовков. Требования к соискателям: журналистский опыт, творческие способности, умение быстро анализировать текст, грамотность и ответственность. Обращаться: [email protected]

Госдеп заявил о том, что украинцы "воодушевили весь мир"

Госдепартамент США распространил заявление, которое выглядит более чем оригинальным. Официальный представитель внешнеполитического ведомства США Хизер Науэрт заявила о «вдохновивших весь мир украинцах». Так что же нужно сегодня, по мнению Госдепа, для вдохновения мира украинцами? Оказывается, - убавить объёмы потребления энергоносителей.

Г-жу Науэрт цитирует информационная служба РИА Новости:
Украинцы вдохновили мир, объединившись, чтобы снизить потребление газа на 14% на прошлой неделе для обеспечения надёжной доставки газа европейским потребителям. "Газпром" потерпел неудачу в попытке выставить Украину и "Нафтогаз" ненадёжными партнёрами по транзиту.


Ранее украинцев за снижение объёмов потребления газа поблагодарил и президент Украины Пётр Порошенко. Ситуацию с падением уровня потребления «голубого топлива» Порошенко объявил как «победу над «Газпромом».


Госдеп заявил о том, что украинцы "воодушевили весь мир"


Пётр Порошенко:
Ключевой итог нашей победы над "Газпромом" заключается не только и не столько в деньгах. Ключевой результат заключается в том, насколько была объединена нация.

Я ещё раз благодарю украинский народ за мгновенную реакцию на кампанию #прикрутить, благодаря которой Украина в течение суток сократила потребление газа на 25 млн кубометров.

"Газпром" добивался, чтобы Украина прекратила транзит. Но этого не произошло. Мы показали себя ответственным и надежным партнёром.
Кризис преодолен, и мы победили!


По такой логике, абсолютной перемогой на Украине теперь, вероятно, будет считаться и пустая труба, с которой вполне может оказаться Киев после 2019 года.

Напомним, что "воодушевившие весь мир украинцы" теперь приобретают тот же российский газ, но идущий реверсом из Польши, Венгрии и Словакии по цене, порой в разы превышающей газпромовскую.

Использованы фотографии: Газпром
17

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 38

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. a.s.zzz888 Сегодня, 06:08
    Ну так не мерикатосам же зубами от холода стучать в ненужной, laughing laughing laughing Может быть лучше у народа спросили как им там "жарко"? bully
    a.s.zzz888
    1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 06:13
      Всех женщин поздравляю с праздником 8 марта...прошу вас оставаться всегда женщинами ...красивыми ...умными...добрыми и счастливыми... smile
      Гоните прочь всякое ЛГБТ ...Мужчина всегда чувствует себя настоящим мужиком именно рядом с любимой женщиной а не ее подобием...счастья вам и добра пожелаю. smile love


      Ну а по статье скажу радость ГОСДЕПА США напоминает радость садиста отрывающему руки и ноги своей оболваненной жертве аборта...
      Украина лишилась последних извилин в мозгах правительственных чиновников.
      Тот же ЛЕХА
      1. Салют Сегодня, 06:16
        Запад и Россия - два совершено разных мира, русские больше азиаты
        Салют
        1. андрей юрьевич Сегодня, 06:20
          есть ещё,куда деградировать "кастрюлям"...
          андрей юрьевич
          1. Татьяна Сегодня, 06:29
            Тот же ЛЕХА
            ГОСДЕПА США напоминает радость садиста отрывающему руки и ноги своей оболваненной жертве аборта...
            Алексей! Это не комментарий - это шедевр! good
            Всех женщин поздравляю с праздником 8 марта...прошу вас оставаться всегда женщинами ...красивыми ...умными...добрыми и счастливыми... Мужчина всегда чувствует себя настоящим мужиком именно рядом с любимой женщиной..счастья вам и добра пожелаю. smile love
            Спасибо Алексей! Будем стараться! Вы, мужчины, своим добрым вниманием нас на это вдохновляете! wink

            КАК ЖИЛ Я БЕЗ ТЕБЯ! шикарная песня о любви
            Татьяна
            1. хрыч Сегодня, 07:08
              С Праздником! love
              А так Госдеп не пользуется транзитным газом чтоб хвалить. laughing Да и был ли выбор у обывателя, чтоб сплатиться, тупо температуру центрального отопления снизили laughing
              хрыч
        2. Комментарий был удален.
        3. Косолапый Сегодня, 06:55
          С чего такой вывод , русские разные , мы не европейцы и не азиаты , мы русские , зачем нас куда то приписывать .
          Косолапый
        4. хрыч Сегодня, 07:05
          Цитата: Салют
          Запад и Россия - два совершено разных мира, русские больше азиаты

          О нет, Россия - это Россия, менталитет среднеазиатов нам совершенно далек, менталитет рисоедов нам совершенно далек. Относительно европейцев наши ценности таки достаточно близки, но и не надо путать навязанное европейцам гадости гомиков в последнее время, в Париже против этого выходили стотысячные демонстрации, но народ не слушают. И подавляющее большинство народа у нас таки живет в Европейской части страны территориально.
          хрыч
          1. Салют Сегодня, 07:30
            в России отношение геям такое же как у радикальных исламистов с ближнего востока
            Салют
      2. влад66 Сегодня, 08:28
        Кризис преодолен, и мы победили!

        Угу,а если еще и газ сжиженый начнете закупать в США по цене3$ за 1 куб,то Хизер Науэрт вместе с Викой Нуланд и Моникой Левински отдадутся тебе и Дональд погладит по голове и подарит свой портрет. good
        влад66
    2. Spartanez300 Сегодня, 06:17
      Посмотрим что украинский народ скажет следующей зимой , какое у них будет воодушевление когда вместо газа воздух будет идти или у америкосов будут покупать за немыслимые деньги . А то как весна они на Газпром бочку катят fool
      Милых дам с Праздником !!! hi love
      Spartanez300
      1. kot28.ru Сегодня, 06:23
        а если они еще и начнут меньше есть,откажутся от мяса и сала,во где перемога будет,вот и реальный выход для тех стран,где не хватает продовольствия!украинцы,(удивите) воодушевите мир еще разок laughing А отказ от квартир и переезд в землянки (схроны) помогает решить жилищную проблему,опять же газ вообще не нужен!Да тут решений и воодушевлений-конь не валялся! good
        kot28.ru
      2. ЖИГАН Сегодня, 07:17
        А при чем народ? Разве в с статье народ вам это говорит? request Это пеця говорит и госдеп, а народ мерзнет sad
        ЖИГАН
    3. Rusland Сегодня, 06:25
      Народ печеньками прикормлен, тем и греется, русофобия зашкаливает в ходе видеоопросов населения. Главным отличием от русских считают: красивый язык, трудолюбие, патриотизм, сплоченность перед трудностями, русские алкаши , у них революция.
      Rusland
    4. Злой543 Сегодня, 06:36
      А чего его спрашивать, этот народ? Населению газовую смесь поставляют которая еле горит, а тут еще сократили... Интересно как? Ещё сильнее разбавили?
      Злой543
  2. 210окв Сегодня, 06:12
    Я где то это уже слышал..Назло бабушке уши отморозки.
    210окв
    1. Pingo Сегодня, 06:21
      а себе положим большой откат с реверса в карман, в польском венгерском или словацком банке
      Pingo
  3. Котище Сегодня, 06:13
    Вот задрали!!!
    Давайте о другом дорогие девушки, женщины, мамы, бабушки и внучки разрешите поздравить Вас с Вашим не побоюсь этого слова профессиональным праздником!!!

    Ваш Котище!!!
    Котище
  4. Masya Masya Сегодня, 06:15
    А я то думаю, чего это я такая воодушевленная? recourse так это, спасибо хохлам! laughing
    и...
    love
    Masya Masya
    1. kot28.ru Сегодня, 06:25
      С Праздником Вас! love
      kot28.ru
      1. Rusland Сегодня, 06:29
        Марина, с праздником hi Успехов, здоровья, праздничного весеннего настроения! love Любви love
        Rusland
        1. МИХАН Сегодня, 07:33
          К Марише и не подступишься теперь ..! С праздникоооооом кхе кхе..
          МИХАН
  5. синоби Сегодня, 06:17
    Вот не пойму,сумасшествие оно случаем не заразно? belay Может какой вирус безумия вывели,испытали на хохлах,да не уследили заразились сами?
    синоби
  6. лысова Сегодня, 06:27
    --- " Кризис преодолен, и мы победили! " --- Приобретайте народ незалежной Чупа-Чупсы - это вам для сугрева.
    лысова
  7. Masya Masya Сегодня, 06:32
    Я ещё раз благодарю украинский народ за мгновенную реакцию на кампанию #прикрутить, благодаря которой Украина в течение суток сократила потребление газа на 25 млн кубометров.

    laughing
    Masya Masya
  8. Чичиков Сегодня, 06:40
    Смехопанорама! Закрыли учебные и дошкольные учреждения и вывесили графики "единения нации" по областям. А оказалось, нацию то, никто и не спрашивал!
    Чичиков
  9. ML-334 Сегодня, 06:52
    Похоже кастрюльки вросли намертво-это урок всем нам-не балуйтесь с посудой.Женщин с праздником!
    ML-334
  10. Косолапый Сегодня, 06:52
    "воодушевившие весь мир украинцы" идут дальше уменьшения потребления еды , одежды , производств , технологий и колличиства самих украинцев )))
    Косолапый
  11. амурец Сегодня, 06:57
    По такой логике, абсолютной перемогой на Украине теперь, вероятно, будет считаться и пустая труба, с которой вполне может оказаться Киев после 2019 года.
    А также резкое снижение токсичны выбросов промышленностью Украины. Правда, скоро придётся и промышленность выкидывать.
    амурец
  12. злой партизан Сегодня, 06:57
    Украинцы вдохновили мир, объединившись, чтобы снизить потребление газа на 14% на прошлой неделе
    Ясень пень, что если по всей стране закрыть школы, ВУЗы и детсады, то потребление газа упадёт request . Ну допустим на те же 14%. Если бы ещё все крематории нав Украине"Прикрутили", то можно было бы выйти и на показатель в 20-25 прОцентов yes . Ибо мрут сейчас хахлы там массово... sad
    злой партизан
  13. AleksPol Сегодня, 06:57
    Женщины , Девушки и Девочки с праздником Вас love
    AleksPol
  14. амурец Сегодня, 07:06
    С праздником! Все женщины сайта. Всего вам самого наилучшего.
    амурец
  15. Strashila Сегодня, 07:09
    Конечно воодушевили... все по ржали... давно так не было... аж но до слез.
    Strashila
  16. амурец Сегодня, 07:15
    Официальный представитель внешнеполитического ведомства США Хизер Науэрт заявила о «вдохновивших весь мир украинцах». Так что же нужно сегодня, по мнению Госдепа, для вдохновения мира украинцами? Оказывается,
    Быть Бабой ягой. Примерно вот такой:
    амурец
  17. Геркулесыч Сегодня, 07:22
    А сами чего тогда тропой морекопов не пошли а закупили у нас дополнительно пару газовозов, когда мороз к сраку ударил? fool fool
    Геркулесыч
  18. Tarasios Сегодня, 07:24
    Ну а чего бы Госдепу не нахваливать украинцев то? Ведь с точки зрения этого самого госдепа - украинцы - идеальные лохи: готовы расплачиваться всем подряд (землёй, лесом, людьми, свободой и т.д) за самую мелкую похвалу (типа - весь мир с нами), скупают весь хлам, что предложат - по любой цене, на любых условиях. Разрешают управлять собой любому ставленнику, и гоооордые и свободные... ;)
    Tarasios
  19. МИХАН Сегодня, 07:38
    Украинцы вдохновили мир, объединившись, чтобы снизить потребление газа на 14% на прошлой неделе для обеспечения надёжной доставки газа европейским потребителям.

    Смешно и грустно это читать..Эх Украина , как вас унижают и грабят.!
    Хороший вам урок сейчас преподают Запад и Россия! Запомните надолго..
    МИХАН
    1. Rusland Сегодня, 08:11
      Если бы они это понимали, для них это временные трудности, но для надёжности стараются сдернуть из страны, может рассосётся. smile
      Rusland
Картина дня