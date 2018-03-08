Госдеп заявил о том, что украинцы "воодушевили весь мир"

Украинцы вдохновили мир, объединившись, чтобы снизить потребление газа на 14% на прошлой неделе для обеспечения надёжной доставки газа европейским потребителям. "Газпром" потерпел неудачу в попытке выставить Украину и "Нафтогаз" ненадёжными партнёрами по транзиту.

Ключевой итог нашей победы над "Газпромом" заключается не только и не столько в деньгах. Ключевой результат заключается в том, насколько была объединена нация.



Я ещё раз благодарю украинский народ за мгновенную реакцию на кампанию #прикрутить, благодаря которой Украина в течение суток сократила потребление газа на 25 млн кубометров.



"Газпром" добивался, чтобы Украина прекратила транзит. Но этого не произошло. Мы показали себя ответственным и надежным партнёром.

Кризис преодолен, и мы победили!