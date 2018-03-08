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Госдеп заявил о том, что украинцы "воодушевили весь мир"
Госдепартамент США распространил заявление, которое выглядит более чем оригинальным. Официальный представитель внешнеполитического ведомства США Хизер Науэрт заявила о «вдохновивших весь мир украинцах». Так что же нужно сегодня, по мнению Госдепа, для вдохновения мира украинцами? Оказывается, - убавить объёмы потребления энергоносителей.
Г-жу Науэрт цитирует информационная служба РИА Новости:
Ранее украинцев за снижение объёмов потребления газа поблагодарил и президент Украины Пётр Порошенко. Ситуацию с падением уровня потребления «голубого топлива» Порошенко объявил как «победу над «Газпромом».
Пётр Порошенко:
По такой логике, абсолютной перемогой на Украине теперь, вероятно, будет считаться и пустая труба, с которой вполне может оказаться Киев после 2019 года.
Напомним, что "воодушевившие весь мир украинцы" теперь приобретают тот же российский газ, но идущий реверсом из Польши, Венгрии и Словакии по цене, порой в разы превышающей газпромовскую.
Г-жу Науэрт цитирует информационная служба РИА Новости:
Украинцы вдохновили мир, объединившись, чтобы снизить потребление газа на 14% на прошлой неделе для обеспечения надёжной доставки газа европейским потребителям. "Газпром" потерпел неудачу в попытке выставить Украину и "Нафтогаз" ненадёжными партнёрами по транзиту.
Ранее украинцев за снижение объёмов потребления газа поблагодарил и президент Украины Пётр Порошенко. Ситуацию с падением уровня потребления «голубого топлива» Порошенко объявил как «победу над «Газпромом».
Пётр Порошенко:
Ключевой итог нашей победы над "Газпромом" заключается не только и не столько в деньгах. Ключевой результат заключается в том, насколько была объединена нация.
Я ещё раз благодарю украинский народ за мгновенную реакцию на кампанию #прикрутить, благодаря которой Украина в течение суток сократила потребление газа на 25 млн кубометров.
"Газпром" добивался, чтобы Украина прекратила транзит. Но этого не произошло. Мы показали себя ответственным и надежным партнёром.
Кризис преодолен, и мы победили!
Я ещё раз благодарю украинский народ за мгновенную реакцию на кампанию #прикрутить, благодаря которой Украина в течение суток сократила потребление газа на 25 млн кубометров.
"Газпром" добивался, чтобы Украина прекратила транзит. Но этого не произошло. Мы показали себя ответственным и надежным партнёром.
Кризис преодолен, и мы победили!
По такой логике, абсолютной перемогой на Украине теперь, вероятно, будет считаться и пустая труба, с которой вполне может оказаться Киев после 2019 года.
Напомним, что "воодушевившие весь мир украинцы" теперь приобретают тот же российский газ, но идущий реверсом из Польши, Венгрии и Словакии по цене, порой в разы превышающей газпромовскую.
Использованы фотографии: Газпром
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