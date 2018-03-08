Майданный подарок к 8 марта для К.Собчак: внесена в базу данных "Миротворца"

Эту историю я бы охарактеризовал как судьбу любого предателя. Если целый ряд российских политиков там (в базе «Миротворца») находится и понятно за что, то этот человек, который попал туда, как только она со всех трибун заявила, что Крым — украинский… Вот и получила своё, я поздравляю Ксению Анатольевну.

В ответ на своё обращение к Киеву о «разрешении на посещение Крыма» Ксения Собчак к 8 марта получила настоящий майданный подарок – занесение в базу данных экстремистского сайта «Миротворец» (заблокирован на территории Российской Федерации). Поводом для «держателей» экстремистского сайта стало то, что ранее Собчак уже посещала Крым – в апреле 2014 года. Тогда Собчак, как припомнили в Киеве, разрешения на поездку не спросила.На «Миротворце» объявлено, что своим посещением Крыма в 2014 году Собчак «сознательно нарушила границы Украины». Кроме того, отмечено, что Собчак, находясь в статусе журналиста, «неоднократно оправдывала оккупацию Крыма».Ситуацию прокомментировали местные власти в Крыму. РИА Новости цитирует министра внутренней политики, информации и связи Республики Крым Дмитрия Полонского:Ксении Собчак кроме того припомнили, как она, надев вышиванку, в Киеве всем своим видом демонстрировала поддержку майдана на фоне портрета Бандеры. А потому занесение в списки скандального известно сайта вполне можно считать иронией судьбы.