08:30 08 марта
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Майданный подарок к 8 марта для К.Собчак: внесена в базу данных "Миротворца"

В ответ на своё обращение к Киеву о «разрешении на посещение Крыма» Ксения Собчак к 8 марта получила настоящий майданный подарок – занесение в базу данных экстремистского сайта «Миротворец» (заблокирован на территории Российской Федерации). Поводом для «держателей» экстремистского сайта стало то, что ранее Собчак уже посещала Крым – в апреле 2014 года. Тогда Собчак, как припомнили в Киеве, разрешения на поездку не спросила.

На «Миротворце» объявлено, что своим посещением Крыма в 2014 году Собчак «сознательно нарушила границы Украины». Кроме того, отмечено, что Собчак, находясь в статусе журналиста, «неоднократно оправдывала оккупацию Крыма».

Ситуацию прокомментировали местные власти в Крыму. РИА Новости цитирует министра внутренней политики, информации и связи Республики Крым Дмитрия Полонского:
Эту историю я бы охарактеризовал как судьбу любого предателя. Если целый ряд российских политиков там (в базе «Миротворца») находится и понятно за что, то этот человек, который попал туда, как только она со всех трибун заявила, что Крым — украинский… Вот и получила своё, я поздравляю Ксению Анатольевну.



Майданный подарок к 8 марта для К.Собчак: внесена в базу данных "Миротворца"


Ксении Собчак кроме того припомнили, как она, надев вышиванку, в Киеве всем своим видом демонстрировала поддержку майдана на фоне портрета Бандеры. А потому занесение в списки скандального известно сайта вполне можно считать иронией судьбы.

Использованы фотографии: Фейсбук
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Комментарии 43

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  1. Комментарий был удален.
    1. Spartanez300 Сегодня, 06:33
      Как вообще это существо оказалось кандидатом в президенты России request Все российское для нее чуждо , Родину она свою не уважает .
      Spartanez300
      1. Starover_Z Сегодня, 06:40
        А адреса её проживания там уже указали ? Чтобы по ошибке к другим людям визитёры не попали !
        Эту историю я бы охарактеризовал как судьбу любого предателя.
        Starover_Z
        1. Татьяна Сегодня, 06:54
          Майданный подарок к 8 марта для К.Собчак: внесена в базу данных "Миротворца"
          Так ей и надо! Может поумнеет!
          Татьяна
          1. К0щей Сегодня, 06:58
            Цитата: Татьяна
            Так ей и надо! Может поумнеет!

            так "лошадь" не дура, она бабло отрабатывает.
            К0щей
            1. Татьяна Сегодня, 07:02
              Цитата: К0щей
              Цитата: Татьяна
              Так ей и надо! Может поумнеет!

              так "лошадь" не дура, она бабло отрабатывает.
              Вот как дадут ей кувалдой по башке в парадной - так сразу и денег ей не нужно будет!
              Татьяна
              1. К0щей Сегодня, 07:53
                Цитата: Татьяна
                Вот как дадут ей кувалдой по башке в парадной - так сразу и денег ей не нужно будет!

                овно не тонет ©. такие крайне редко так кончают, разве что бабло не правильно отрабатывают)
                К0щей
              2. bouncyhunter Сегодня, 08:17
                Татьяна , с праздником ! love
                Цитата: Татьяна
                Вот как дадут ей кувалдой по башке в парадной - так сразу и денег ей не нужно будет!

                Наоборот - ещё больше нужно будет : на лекарства , клизмы и прочее . wassat
                bouncyhunter
        2. хрыч Сегодня, 06:54
          Вот такие казявки
          хрыч
        3. Чёрный Сегодня, 07:30
          Это издевательство. Лошадь то за что? wassat ....
          Вот такие казявки
          Это самое безобидное, что она глотает smile
          Чёрный
      2. ДЕДПИХТО Сегодня, 06:58
        Раз уж внесли это существо в такой спицифиццкий сайт,то салоедам следовало-бы сейчас ,,разрешить,, ей вьезд в Крым,но только через территорию уркаины.И все были-бы довольны,особенно мы и даже паяльник в СБУ. Но они из ,,прынцыпа,, нас не осчастливят crying
        ДЕДПИХТО
        1. SOF Сегодня, 08:21
          ... скорее наоборот. Мандаме, потенциальные спонсоры, алиби, в глазах потенциальных избирателей, сделать пытаются. На одном баране споткунлись - тешат себя надеждой второго запрячь...
          SOF
      3. предки с Дона Сегодня, 07:04
        Как только 404 "арестует" хоть гвоздь российского имущества, это недоразумение должно быть объявлено как террористическое образование с правом нанесения удара по лидерам боевиков, т.е. физического устранения лидеров террористов. Прецеденты есть, это Израиль.
        предки с Дона
        1. 210окв Сегодня, 07:17
          Проснетесь!Они уже и арестовывали и портили.И что?Дальше что?Озабоченность!
          Цитата: предки с Дона
          Как только 404 "арестует" хоть гвоздь российского имущества, это недоразумение должно быть объявлено как террористическое образование с правом нанесения удара по лидерам боевиков, т.е. физического устранения лидеров террористов. Прецеденты есть, это Израиль.
          210окв
          1. Чёрный Сегодня, 07:39
            Вообще то этой кобыле в Миротворце не место....там по большей части приличные люди записаны
            Чёрный
      4. 210окв Сегодня, 07:14
        Как!?По мановению "волшебной палочки"из Кремля.Надо же показать что кроме ВВП все остальные кандидаты полные удоды..
        Цитата: Spartanez300
        Как вообще это существо оказалось кандидатом в президенты России request Все российское для нее чуждо , Родину она свою не уважает .
        210окв
        1. Чёрный Сегодня, 07:43
          Ну и как оно, ксюха - мордой в навоз? Расстелилась перед хо/хлами, как только могла, даже на гибели людей в Одессе не побрезговала попиариться. И шо? Они её за это во все запрещённые списки, да ещё и шизофреничкой обозвали? laughing
          Чёрный
      5. Tiras Сегодня, 07:16
        Цитата: Spartanez300
        Как вообще это существо оказалось кандидатом в президенты России


        Путин поставил для дискредитации оппозиции повышения на этом фоне своих позиций.

        Всем понятно, что без разрешения Путина кандидатом не зарегиструют.

        И Собчак делает все, чтобы оправдать ожидания и поднять рейтинг Путина - её прошлое, её отношение к Крыму.

        Собчак делает все, чтобы вызвать отвращение к себе и оппозиции и всем понятно, что она много не наберёт, но наверняка ей пообещали тёплое место в думе на ближайшие годы и хорошую зарплату.
        Tiras
  2. Комментарий был удален.
  3. Rusland Сегодня, 06:33
    Зато попиарилась laughing С праздником Ксения! Будь умницей, люби свою Родину love
    Rusland
  4. Салют Сегодня, 06:34
    Ксения женщина поэтому тоже заслуживает уважительного отношения к себе в этот праздник!
    Салют
    1. Чичиков Сегодня, 06:37
      Уважение, вещь индивидуальная и каждый делает свой выбор сам! Иногда с большим уважением, относятся к лошади или собаке, - друг человека, чем к себе подобным!
      Чичиков
    2. КОСМОС Сегодня, 06:40
      Цитата: Салют
      Ксения женщина поэтому тоже заслуживает уважительного отношения к себе в этот праздник!

      А многие утверждают что её праздник 31 августа? request
      КОСМОС
      1. Салют Сегодня, 06:44
        вы как ребенок ей богу))
        Салют
        1. КОСМОС Сегодня, 07:17
          Да ладно. Присоединяюсь к поздравлению, Всего наилучшего, абсолютно для всех девушек и женщин во вселенной, а уж пусть каждая/ый решает кто есть кто. wink
          КОСМОС
    3. андрей юрьевич Сегодня, 06:53
      Цитата: Салют
      Ксения женщина поэтому тоже заслуживает уважительного отношения к себе в этот праздник!

      ну так передайте поздравления прибалтийским снайпершам,которые в чечне наших убивали...гуманист хренов...
      андрей юрьевич
  5. Vard Сегодня, 06:34
    Она не только женщина с пониженной социальной ответственностью... Но и ... Короче с адекватным восприятием внешних раздражителей у неё проблемы...
    Vard
  6. василий50 Сегодня, 06:34
    Даже слова найти трудно. Бандеровцы разглядели в Собчак что то достойное. Удивительно. Или может быть её туда внесли по приказу ЦРУ, дабы *рейтинга* на выборах добавить?
    василий50
  7. biron Сегодня, 06:39
    Вроде сегодня не день лошади чтоб обсуждать породу.
    biron
  8. Masya Masya Сегодня, 06:41
    laughing laughing laughing прогиб не засчитан!!!
    wassat
    Masya Masya
    1. Котище Сегодня, 06:47
      В зачет идут другие "НЕПРОГИБЫ!!!"
      С праздником дорогие Женщины!!!
      Котище
    2. ul_vitalii Сегодня, 06:54
      Марина, с праздником love Доброго здоровья, любви love hi А Ксения вполне может стать кандидатом на пачку сигарет.
      ul_vitalii
      1. Masya Masya Сегодня, 06:58
        love
        Благодарю за поздравленья,
        Приятно было получить,
        Спешу, без всякого сомненья,
        Я вам спасибо говорить!...
        wink
        Masya Masya
      2. МИХАН Сегодня, 07:08
        Цитата: ul_vitalii
        Марина, с праздником Доброго здоровья, любви

        Присоединяюсь ! Мариша с праздником умница наша и красавица.. love
        Вот тебя бы в кандидаты выдвинуть.. fellow
        МИХАН
        1. ul_vitalii Сегодня, 07:15
          Цитата: МИХАН
          Цитата: ul_vitalii
          Марина, с праздником Доброго здоровья, любви

          Присоединяюсь ! Мариша с праздником умница наша и красавица.. love
          Вот тебя бы в кандидаты выдвинуть.. fellow

          Да уж, в Крым к избирателям на руках бы принесли smile МИХАН приветствую hi
          ul_vitalii
          1. МИХАН Сегодня, 07:22
            Цитата: ul_vitalii
            Да уж, в Крым к избирателям на руках бы принесли

            Это точно Штирлиц ! Приветствую .. fellow
            МИХАН
        2. Masya Masya Сегодня, 08:08
          Приветик, старому солдату! love спасибо!!!
          Цитата: МИХАН
          Вот тебя бы в кандидаты выдвинуть..

          Не... это не моё... я врать не умею... feel
          Masya Masya
    3. vinni-puk Сегодня, 07:01
      Да уж на клык вряд ли кто даст. Разве только её факеру.
      vinni-puk
  9. vinni-puk Сегодня, 06:59
    Даже хохлы эту жабу проигнорировали. Гадость мерзкую.
    vinni-puk
  10. Комментарий был удален.
  11. МИХАН Сегодня, 07:05
    Пиарится Собчак...Вот смотрю ее иногда, дорогие у нее имиджмекккеры (тьфу блин язык сломаешь)))
    Из какой то б...создали этакую мадам хе хе Наш народ не обманешь теперь уж..!
    МИХАН
  12. Геркулесыч Сегодня, 07:24
    Приплотила сама этому сайту, чтобы ее туда внесли -лучшего варианта для самопиара ей не выдумать!
    Геркулесыч
    1. a.s.zzz888 Сегодня, 08:26
      Геркулесыч Сегодня, 07:24 Новый
      Приплотила сама этому сайту, чтобы ее туда внесли -лучшего варианта для самопиара ей не выдумать!

      Швабра отработала по голове лошади, поделом однако! bully
      a.s.zzz888
  13. Вадим Голубков Сегодня, 07:38
    Странно, она же за майданутых. Вот прощилыги....
    Вадим Голубков
  14. a.s.zzz888 Сегодня, 08:25
    Эту историю я бы охарактеризовал как судьбу любого предателя

    Хорошо сказал. И этой пройдохе нечего делать в Крыму. Да и посмотреть, есть ли в России ей место! angry
    a.s.zzz888
  15. К-50 Сегодня, 08:25
    Ксюше Собак прогиб не засчитали, когда разрешение на поездку в Крым выпрашивала. laughing
    К-50
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