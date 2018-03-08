08:37 08 марта
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США: Ждём от России даты для проведения переговоров по стратегической стабильности

США: Ждём от России даты для проведения переговоров по стратегической стабильностиЗаместитель госсекретаря США по политическим вопросам Томас Шэннон заявил о том, что Штаты готовы обсудить с Россией возможную новую дату для проведения переговоров по стратегической стабильности. В интервью ТАСС г-н Шэннон заявил, что Госдеп ожидает от МИД РФ конкретных предложений.

Речь идёт о переговорном процессе на уровне заместителей министра иностранных дел. Известно, что этап переговоров должен был пройти в столице Австрии, однако переговоры не состоялись.

Шэннон заявил о надежде на то, что Россия предложит свою дату проведения консультаций «для устранения факторов напряжённости в отношениях РФ и США».


Почему не состоялись переговоры в Вене? На этот вопрос ранее ответил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов. По словам Антонова, Россия решила отказаться от участия в переговорах по той причине, что ранее США проигнорировали консультации с Россией по вопросам безопасности в киберпространстве. Эти консультации должны были пройти в Женеве в феврале.

На этом фоне в Пентагоне в очередной раз заявили о «крайней обеспокоенности» заявлениями президента России Владимира Путина о создании в России современных образцов ударных вооружений.

Использованы фотографии: Госдеп США
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Комментарии 16

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  1. МИХАН Сегодня, 06:57
    Вон как запели ...Мы подумаем господа..!
    МИХАН
    1. Spartanez300 Сегодня, 06:58
      Приятно видеть что америкосы забегали как тараканы после заявления Путина good .
      Переговоры будут нормальными когда они пересмотрят свою "исключительность , не раньше yes .
      Spartanez300
    2. лысова Сегодня, 07:08
      Доброе утро Виталий ! Ещё как запоют, но поезд ушёл, пускай сушат вёсла. Хотят решать такие вопросы на уровни замов, а нам это надо?
      лысова
      1. МИХАН Сегодня, 07:29
        Цитата: лысова
        Доброе утро Виталий !

        Доброе Владимир..!
        Цитата: лысова
        Ещё как запоют, но поезд ушёл, пускай сушат вёсла. Хотят решать такие вопросы на уровни замов, а нам это надо?

        Эти только силу понимают(как с КНДР)))..
        Хотели с ними по хорошему договариваться, обнаглели в конец.. Обложили Россию базами и санкциями душат.
        Теперь Россия будет свои условия диктовать..! Духу у нас хватит на кнопку нажать в случае чего.. soldier
        МИХАН
        1. лысова Сегодня, 07:56
          Сейчас надо их, по всем направлениям гнобить, добивать так сказать. Только бы не забыть и не прощать тех ( всех государств касается ), кто против нас вякал и под их дудку плясал.
          лысова
        2. татарин 174 Сегодня, 08:26
          Цитата: МИХАН
          Духу у нас хватит на кнопку нажать в случае чего..

          Это не очень просто, а только полный псих может нажать первым, так что попугать можем конечно, но нажимать первыми, не надо. Я часто вспоминаю начало 60-х годов, врезалось в память, как родители встревоженно говорили про атомную войну с Америкой, а мы боялись, очень этого боялись, потому как дети были, жить хотели в мире. И сейчас дети боятся, им жить надо у них будущее впереди, поэтому, уважаемый Михан, не надо так резко. Мы с тобой наверно своё пожили уже и идём к закату, а им надо светлое и мирное будущее и не надо войны. То, что у нас есть такое оружие как сейчас - это очень хорошо, оно возможно удержит возможного агрессора, но не будем утверждать вот так вот, как вы сказали.
          татарин 174
    3. предки с Дона Сегодня, 07:10
      Как только этим "господам" щемят хвост они вспоминают о мире. Это же сейчас и в Сирии происходит и в мировой политике. США это сборище хулиганов без роду и племени, понимающие только справедливую силу. Будем сильными !!!
      предки с Дона
  2. Комментарий был удален.
  3. Humans War Сегодня, 06:58
    Переговор ради переговора, так кажется Северная Корея ответила...
    Humans War
  4. Чичиков Сегодня, 07:01
    Они ждут.... Считают себя хозяевами мира!
    Россия, в космос летает, - на своих двигателях, сжиженный газ, как и "ножки Буша", в сШа, - не покупает, калашников, он и в Африке, - Калашников, слабых топчут, - а на Россию вы, только зубами скрипите, - сотрете до десен!
    Чичиков
  5. Наблюдатель2014 Сегодня, 07:13
    Вот что ядерная торпеда с бч 200 мегатонн в кобальте делает.Пока робко так п-е-ре-г-г-говор-ыы.Ага щазз. Нам теперь спешить некуда. Одновременная атака десятком таких торпед в каменный век США вгонит в момент.Причём они поймут что атакованы уже после удара.Это оружие на данный момент самое непредсказуемое для врага. Вот что наши попросят взамен !? Это уже другой вопрос.
    Наблюдатель2014
    1. Туз Бубен Сегодня, 07:45
      Вот только просить нашим ничего не надо.
      Диктовать надо.
      По другому они не угомонятся.
      Туз Бубен
  6. Геркулесыч Сегодня, 07:26
    С такой рожей как на фото, только сидя на цепи дом охранять, а не в политику лезть.
    Геркулесыч
  7. синоби Сегодня, 07:40
    Поздно метаться,поезд уже далеко.Нехотели соблюдать международные правила,будете соблюдать наши.
    РS:В январе,когда янкесы съехали после наезда на Ына,я говорил что тот мир который мы знаем доживает последние месяцы.Матрасы сами не поняли как собственными руками забили последний гвоздь в крышку гроба своей гегемонии.И процесс пошёл.
    синоби
  8. Горный стрелок Сегодня, 08:16
    А может, сначала вы? Что нибудь предложите...
    Горный стрелок
  9. a.s.zzz888 Сегодня, 08:22
    Что наши ответят? Мерикатосы заявили так, что они "как всегда правы". Надо бы спесь с них сбить . angry
    a.s.zzz888
  10. ul_vitalii Сегодня, 08:28
    Время тянут, хотят посмотреть кино Соловьёва, а то вдруг что-то не услышали или не допоняли.
    ul_vitalii
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