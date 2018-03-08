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США: Ждём от России даты для проведения переговоров по стратегической стабильности
Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Томас Шэннон заявил о том, что Штаты готовы обсудить с Россией возможную новую дату для проведения переговоров по стратегической стабильности. В интервью ТАСС г-н Шэннон заявил, что Госдеп ожидает от МИД РФ конкретных предложений.
Речь идёт о переговорном процессе на уровне заместителей министра иностранных дел. Известно, что этап переговоров должен был пройти в столице Австрии, однако переговоры не состоялись.
Шэннон заявил о надежде на то, что Россия предложит свою дату проведения консультаций «для устранения факторов напряжённости в отношениях РФ и США».
Почему не состоялись переговоры в Вене? На этот вопрос ранее ответил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов. По словам Антонова, Россия решила отказаться от участия в переговорах по той причине, что ранее США проигнорировали консультации с Россией по вопросам безопасности в киберпространстве. Эти консультации должны были пройти в Женеве в феврале.
На этом фоне в Пентагоне в очередной раз заявили о «крайней обеспокоенности» заявлениями президента России Владимира Путина о создании в России современных образцов ударных вооружений.
Речь идёт о переговорном процессе на уровне заместителей министра иностранных дел. Известно, что этап переговоров должен был пройти в столице Австрии, однако переговоры не состоялись.
Шэннон заявил о надежде на то, что Россия предложит свою дату проведения консультаций «для устранения факторов напряжённости в отношениях РФ и США».
Почему не состоялись переговоры в Вене? На этот вопрос ранее ответил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов. По словам Антонова, Россия решила отказаться от участия в переговорах по той причине, что ранее США проигнорировали консультации с Россией по вопросам безопасности в киберпространстве. Эти консультации должны были пройти в Женеве в феврале.
На этом фоне в Пентагоне в очередной раз заявили о «крайней обеспокоенности» заявлениями президента России Владимира Путина о создании в России современных образцов ударных вооружений.
Использованы фотографии: Госдеп США
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