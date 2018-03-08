08:37 08 марта
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Глава МИД КНР сравнил отношения России и Китая с горой

Пекин полностью уверен в отношениях с Москвой, это партнерство непоколебимо, передает РИА Новости заявление главы МИД КНР Вана И.



Китай полностью уверен в отношениях с Россией, основой нашей уверенности является доверие и дружба между нашими лидерами, это имеет фундаментальную важность для дальнейшего роста в наших отношениях,
сказал министр на ежегодной пресс-конференции.


По его словам, эта уверенность также основывается на «углублении двустороннего сотрудничества во многих сферах, нашей тесной координации по международным вопросам и наращивании обменов между нашими странами».

Всеобъемлющее российско-китайское стратегическое партнерство так же непоколебимо, как гора, и всегда есть возможность сделать наше сотрудничество еще лучше,
добавил он.

Отвечая на вопросы о соперничестве КНР и США, Ван И отметил, что эти государства не обязательно должны быть противниками. Существует такое понятие, как здоровая конкуренция.

Если говорить о соперничестве между США и Китаем, то должна быть здоровая и позитивная конкуренция. Это на международной арене обычное явление. Другими словами, Китай и США могут быть соперниками, но не обязательно противниками, и должны стремиться стать партнерами по сотрудничеству,
сказал дипломат.

Он также добавил, что Пекин не собирается заменять Вашингтон на международной арене, как полагают на Западе.

Некоторые американцы рассматривают Китай как стратегического соперника и считают, что Китай заменит США на международной арене. Это стратегическое заключение абсолютно неверное,
заявил глава МИД.

Он подчеркнул, что «чем больше Китай развивается, тем больше его вклад в развитие других стран».

Китай находится на пути модернизации. У Китая нет необходимости и желания заменять США на международной арене,
заключил Ван И.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 14

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  1. МИХАН Сегодня, 08:09
    Ну Путин , ай да послание сделал..Даже Китай "расчувствовался" хе хе
    МИХАН
    1. RASKAT Сегодня, 08:20
      Вчера вышел фильм Миропорядок 2018 Там Наш президент четко сказал, "с Россией лучше дружить". А на счет ядерной войны он сказал, что если дело дойдет до ответно встречного удара, " Зачем нам такой мир если в нем не будет России" то есть если что рука не дрогнет.
      Весь фильм целиком, довольно интересно, много чего нового и интересного.
      RASKAT
    2. хрыч Сегодня, 08:33
      Цитата: МИХАН
      Даже Китай "расчувствовался" хе хе

      Ну, у них под шумок Мистер СИ решил узурпировать власть. Кстати тоже весьма знаменательное событие с непредсказуемыми последствиями. Китайские реформы-эксперименты до добра никогда не доводят. Ладно миниатюрный Дэн привел к экономическому росту, правда один семья- один ребенок привел к полному дефициту баб китайских, есть и еще чудотворения ...
      хрыч
  2. vlad007 Сегодня, 08:15
    Да, Китай "не собирается заменять Вашингтон на международной арене". Он хочет покупать нефть за юани, а не за доллары.
    vlad007
  3. svp67 Сегодня, 08:16
    Глава МИД КНР сравнил отношения России и Китая с горой
    и если она не желает идти к Мухамеду, то есть США, то им придется прогуляться к ней.
    svp67
  4. ul_vitalii Сегодня, 08:17
    Использовать бы по максимуму эту гору как символ, а не банальный спуск на санях и лыжах.
    ul_vitalii
  5. a.s.zzz888 Сегодня, 08:19
    Китай полностью уверен в отношениях с Россией, основой нашей уверенности является доверие и дружба между нашими лидерами, это имеет фундаментальную важность для дальнейшего роста в наших отношениях,
    сказал министр на ежегодной пресс-конференции.

    А эти слова не просто так, это сказано со значением. Ну, дай то Бог!, чтобы между нами всегда были только мирные отношения.
    a.s.zzz888
    1. bouncyhunter Сегодня, 08:26
      Сергей , привет ! hi
      Цитата: a.s.zzz888
      Ну, дай то Бог!, чтобы между нами всегда были только мирные отношения.

      good Полностью с тобой согласен .
      bouncyhunter
      1. a.s.zzz888 Сегодня, 08:29
        bouncyhunter Сегодня, 08:26 ↑

        Привет, Паша! hi
        Поздравляй своих любимых женщин с Праздником Весны! Очень надеюсь, что у тебя есть кого поздравлять!
        А у нас зима, сегодня - 26 утром. Снег, метель... drinks
        a.s.zzz888
        1. bouncyhunter Сегодня, 08:32
          Цитата: a.s.zzz888
          Поздравляй своих любимых женщин с Праздником Весны!

          Обязательно !
          Цитата: a.s.zzz888
          Очень надеюсь, что у тебя есть кого поздравлять!

          Я и сам сегодня поздравления принимаю - я сегодня родился . bully
          Цитата: a.s.zzz888
          А у нас зима, сегодня - 26 утром. Снег, метель...

          У нас около 0 , но снега вчера навалило - с вечера тракторелы и дворники вкалывают как стахановцы .
          bouncyhunter
  6. лысова Сегодня, 08:21
    Вроди всё нормально, но себе на уме (лукавит). Пускай цапаются со штатами, спесь сбивают. Давно поняли, что с Россией этот номер не прокатит.
    лысова
  7. Горный стрелок Сегодня, 08:22
    Ну-ну... Поживем, увидим. Но газ наш они будут "лопать" во все возрастающих объемах. И без транзита через неадекватов... А это - постоянный и устойчивый обьем. Поступлений
    Горный стрелок
  8. AID.S Сегодня, 08:25
    Китай находится на пути модернизации. У Китая нет необходимости и желания заменять США на международной арене,
    пока.
    AID.S
  9. Салют Сегодня, 08:26
    надо признать хорошие отношения с Китаем это серьезная заслуга Путина, хоть Россия не союзник Китаю, они просто партнеры
    Салют
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