«Военному обозрению» нужен помощник выпускающего редактора. Должностные обязанности: подбор иллюстративного материала и формирование заголовков. Требования к соискателям: журналистский опыт, творческие способности, умение быстро анализировать текст, грамотность и ответственность. Обращаться: [email protected]
Глава МИД КНР сравнил отношения России и Китая с горой
Пекин полностью уверен в отношениях с Москвой, это партнерство непоколебимо, передает РИА Новости заявление главы МИД КНР Вана И.
По его словам, эта уверенность также основывается на «углублении двустороннего сотрудничества во многих сферах, нашей тесной координации по международным вопросам и наращивании обменов между нашими странами».
Отвечая на вопросы о соперничестве КНР и США, Ван И отметил, что эти государства не обязательно должны быть противниками. Существует такое понятие, как здоровая конкуренция.
Он также добавил, что Пекин не собирается заменять Вашингтон на международной арене, как полагают на Западе.
Он подчеркнул, что «чем больше Китай развивается, тем больше его вклад в развитие других стран».
Китай полностью уверен в отношениях с Россией, основой нашей уверенности является доверие и дружба между нашими лидерами, это имеет фундаментальную важность для дальнейшего роста в наших отношениях,сказал министр на ежегодной пресс-конференции.
По его словам, эта уверенность также основывается на «углублении двустороннего сотрудничества во многих сферах, нашей тесной координации по международным вопросам и наращивании обменов между нашими странами».
Всеобъемлющее российско-китайское стратегическое партнерство так же непоколебимо, как гора, и всегда есть возможность сделать наше сотрудничество еще лучше,добавил он.
Отвечая на вопросы о соперничестве КНР и США, Ван И отметил, что эти государства не обязательно должны быть противниками. Существует такое понятие, как здоровая конкуренция.
Если говорить о соперничестве между США и Китаем, то должна быть здоровая и позитивная конкуренция. Это на международной арене обычное явление. Другими словами, Китай и США могут быть соперниками, но не обязательно противниками, и должны стремиться стать партнерами по сотрудничеству,сказал дипломат.
Он также добавил, что Пекин не собирается заменять Вашингтон на международной арене, как полагают на Западе.
Некоторые американцы рассматривают Китай как стратегического соперника и считают, что Китай заменит США на международной арене. Это стратегическое заключение абсолютно неверное,заявил глава МИД.
Он подчеркнул, что «чем больше Китай развивается, тем больше его вклад в развитие других стран».
Китай находится на пути модернизации. У Китая нет необходимости и желания заменять США на международной арене,заключил Ван И.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти