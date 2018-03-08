Глава МИД КНР сравнил отношения России и Китая с горой

Китай полностью уверен в отношениях с Россией, основой нашей уверенности является доверие и дружба между нашими лидерами, это имеет фундаментальную важность для дальнейшего роста в наших отношениях,

Всеобъемлющее российско-китайское стратегическое партнерство так же непоколебимо, как гора, и всегда есть возможность сделать наше сотрудничество еще лучше,

Если говорить о соперничестве между США и Китаем, то должна быть здоровая и позитивная конкуренция. Это на международной арене обычное явление. Другими словами, Китай и США могут быть соперниками, но не обязательно противниками, и должны стремиться стать партнерами по сотрудничеству,

Некоторые американцы рассматривают Китай как стратегического соперника и считают, что Китай заменит США на международной арене. Это стратегическое заключение абсолютно неверное,

Китай находится на пути модернизации. У Китая нет необходимости и желания заменять США на международной арене,