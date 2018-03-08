20:40 08 марта
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Глава «Нафтогаза»: Украина стала жертвой «замкнутого круга»

В тяжелой экономической ситуации «Нафтогаза Украины» виноваты прошлые политики, которые предпочитали покупать газ только у России, и само население, которое потребляло слишком много природного топлива, передает РИА Новости заявление главы компании Андрея Коболева.



Украина была жертвой так называемого замкнутого круга, связанного с потреблением газа из России,
сказал Коболев на нефтегазовой конференции.


По его словам, это произошло из-за политиков «с очень популистский натурой, кто наслаждался сильной поддержкой из России».

Они использовали два простых подхода. Первое, что Украина производит супердешевый газ, но она, как вы знаете, перестала производить газ с 1970 года, и, что Украина должна покупать газ только в России,
отметил глава компании.

И в результате этой политической позиции у нас было гигантское неэффективное потребление. Украина потребляла в шесть раз больше газа в сравнении с какой-либо сопоставимой европейской страной на домохозяйство в расчете на один квадратный метр,
заявил он.

По словам Коболева, «стоимость газа для домохозяйств была со скидкой 95% от рыночной стоимости, что и стало одной из причин, что так много газа потреблялось».

Мы все еще очень далеки от европейских стандартов и нам все еще необходимо сократить потребление,
заключил руководитель «Нафтогаза».

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 91

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  1. Салют Сегодня, 08:36
    есть современные технологии, биотопливо например, если подойти с умом к решению этого сложного вопроса то наши братья украинцы не пропадут даже без нашего газа
    Салют
    1. СРЦ П-15 Сегодня, 08:46
      Цитата: Салют
      есть современные технологии, биотопливо например, если подойти с умом к решению этого сложного вопроса то наши братья украинцы не пропадут даже без нашего газа

      А "кто не скачет, тот москаль", к современным технологиям не относится? По моему согреться вполне можно! yes
      СРЦ П-15
      1. SOF Сегодня, 09:25
        ...эффективный обогреватель от известного производителя UA2013 Maidan 2.0

        P.S. дополнительная функция - при навешивании на греющегося специального генератора можно вырабатывать эл.энергию...
        SOF
        1. влад66 Сегодня, 10:32
          , и, что Украина должна покупать газ только в России,

          Украина стала жертвой собственной глупости,жадности,дурости и стремлением к халяве. tongue
          влад66
          1. хрыч Сегодня, 11:39
            Символ замкнутого круга, как бы змея, кусающая себя за хвост, но т.к. тут газовая тема, да еще в Незалежной, то тут конечно больше подойдет слоник, приставивший хобот к анусу, есть неприличная картинка, но мы ее не будем печатать wassat
            хрыч
          2. Лелёк Сегодня, 11:40
            Цитата: влад66
            Украина стала жертвой собственной глупости,жадности,дурости и стремлением к халяве.

            hi
            Как заметил Пушков, пусть теперь "европы" мучаются с руинским халявщиком, а мы в сторонке покурим.
            Лелёк
          3. Антарес Сегодня, 12:12
            Цитата: влад66
            к халяве

            Статья 4 соглашения
            Базовая цена-450 дол.
            Контрактная-360, для 1 квартала 2009
            https://www.pravda.com.ua/rus/articles/2009/01/22
            /4462671/
            Антарес
    2. МИХАН Сегодня, 08:46
      Украина стала жертвой «замкнутого круга»

      laughing laughing Халява приди, порядок наведи..хе хе
      Пора "братья славяне" за ум браться и начинать работать ..Европу и США вы не "подоите" !
      Россию вы достали и терпение наше уже заканчивается..
      Денег халявных НЕТ! И Газа тоже..!
      МИХАН
      1. Alex-a832 Сегодня, 10:11
        Цитата: МИХАН
        Украина стала жертвой «замкнутого круга»

        laughing laughing Халява приди, порядок наведи..хе хе
        Пора "братья славяне" за ум браться и начинать работать ..Европу и США вы не "подоите" !
        Россию вы достали и терпение наше уже заканчивается..
        Денег халявных НЕТ! И Газа тоже..!

        Вот, вот... Украина стала жертвой своей жадности, глупости и бессовестности.
        Хочется спросить у свидомых: "Ну и как, наши "небратья", помогли вам ваши европейские и заокеанские "братья"?!"
        Alex-a832
    3. sxfRipper Сегодня, 08:55
      есть современные технологии, биотопливо например
      Кизяк штоле??? laughing
      sxfRipper
    4. Сергей Д_2 Сегодня, 09:01
      Можно.Только для этого нужно иметь во дворе коров.Штук 15.
      Сергей Д_2
    5. Зяблицев Сегодня, 09:17
      Нафтогаз, это не успешный бизнес - это всего лишь деньги из воздуха! Газотранспортная система построенная в Советском Союзе, газ добывают в России, а хохлы, типа Кобелева и Ко, просто пилят деньги собирая за транзит и обирая своих скачущих нерабов! Вот и вся афера! Что в духе этой недостраны - ничего не производить, но все иметь! Наверное, какой нибудь полоумный Вятрович уже считает на калькуляторе сколько Россия должна за "оккупацию" советским трубопроводом украинской земли! Пользуются, что их крышуют еще всякие далекие от нашей действительности скандинавы, ушлые европейцы и хозяева Украины из-за океана! Но эта сказка рано или поздно закончится - Россия, как дала государственность Украине по недоразумению пьяного в ж...Ельцина, так и заберет....
      Зяблицев
    6. tchoni Сегодня, 09:59
      Увы, таких технологий нет. Газ , получаемый с их помощью получается в 3-4 раза дороже природного. Возобновимые источники энергии начиют быть сколь ни будь экономически оправдаными начиная с зоны субтропиков.. . Так что, я бы призвал братьев-скаклов готовится к 20 разовому подорожанию природного газа.
      Знаете, в Лондоне ходит шутка, что дешевле съездить на три зимних месяца в Египет, чем отопливать дом в Лондоне... Теперь эта шутка будет ходить и в Киеве... Только доходов киевлян на Египет,боюс не хватит....
      tchoni
    7. Кент0001 Сегодня, 10:10
      Основное биотопливо для них-это кизяк. Остальное довольно сложно. С учетом тяги хохлов к халяве и нежеланию тратиться-биотопливо вообще не вариант.
      Кент0001
    8. pjastolov Сегодня, 10:13
      Цитата: Салют
      есть современные технологии, биотопливо например

      так опять москали виноваты - не очень сильно пугают, поэтому биоматериала мало
      pjastolov
      1. Piramidon Сегодня, 12:17
        Цитата: pjastolov
        так опять москали виноваты - не очень сильно пугают, поэтому биоматериала мало

        У них там в рядах ВСУ дизентерия свирепствует. Материал должен быть. lol
        Piramidon
        1. pjastolov Сегодня, 15:27
          Цитата: Piramidon
          У них там в рядах ВСУ дизентерия свирепствует. Материал должен быть.

          значит сборка организована плохо
          pjastolov
    9. krops777 Сегодня, 10:18
      есть современные технологии, биотопливо например, если подойти с умом к решению этого сложного вопроса то наши братья украинцы не пропадут даже без нашего газа


      Все это применимо к чему то небольшому частному дому например, а сколько надо биотоплива для работы например крупного предприятия или обогрева города?
      А по теме да нет ни какого замкнутого круга, бери и плати так нет надо еще больше чтоб на халяву, вот и получите распишитесь.
      krops777
  2. bouncyhunter Сегодня, 08:37
    В тяжелой экономической ситуации «Нафтогаза Украины» виноваты прошлые политики, которые предпочитали покупать газ только у России, и само население, которое потребляло слишком много природного топлива

    Ну прям бедолаги горемычные , обнять и плакать . А что же Коболев ни слова не сказал , сколько тырили из трубы ?
    bouncyhunter
    1. a.s.zzz888 Сегодня, 08:44
      Паша, по-жизни они такие, только знают одно - Дай! Не хочу им зла, но сколько можно их тянуть?! А в ответ получать то, что они сейчас вытворяют!
      a.s.zzz888
      1. bouncyhunter Сегодня, 08:46
        В этом плане скакуасы мне поляков напоминают : тем тоже все вокруг должны и все их обижают . yes
        bouncyhunter
    2. 210окв Сегодня, 08:48
      Паша,доброе утро.Жертвой аборта они стали,а не замкнутого круга.
      Цитата: bouncyhunter
      В тяжелой экономической ситуации «Нафтогаза Украины» виноваты прошлые политики, которые предпочитали покупать газ только у России, и само население, которое потребляло слишком много природного топлива

      Ну прям бедолаги горемычные , обнять и плакать . А что же Коболев ни слова не сказал , сколько тырили из трубы ?
      210окв
      1. bouncyhunter Сегодня, 08:51
        Привет , Дима ! hi Да их как не назови - суть скакуасная не изменится .
        bouncyhunter
  3. AID.S Сегодня, 08:38
    Украина потребляла в шесть раз больше

    ["Просто у них кто-то слишком много ест"
    AID.S
  4. ul_vitalii Сегодня, 08:39
    Вы стали любовным треугольником и детей у вас не будет. smile
    ul_vitalii
  5. Наблюдатель2014 Сегодня, 08:39
    По словам Коболева, «стоимость газа для домохозяйств была со скидкой 95% от рыночной стоимости,
    Да. Там газ до конца 2014го стоил дешевле чем в России.
    Мы все еще очень далеки от европейских стандартов и нам все еще необходимо сократить потребление,
    До слёз. good laughing
    Наблюдатель2014
    1. МИХАН Сегодня, 08:49
      Цитата: Наблюдатель2014
      Да. Там газ до конца 2014го стоил дешевле чем в России.

      Халява всегда развращает..Вот и результат! Уже активы Газпрома собрались отнимать ...ЖАДНОСТЬ до греха их доведет..
      МИХАН
    2. sabakina Сегодня, 09:22
      Сергей, недавно по ТВ показывали, как живут на западе. Короче, они экономят так, что спят одетыми под кучей одеял (утрированно конечно), температура в доме такая, что разве что пар из рта не идёт.
      sabakina
      1. Наблюдатель2014 Сегодня, 09:44
        sabakina Вячеслав hi
        недавно по ТВ показывали, как живут на западе. Короче, они экономят так, что спят одетыми под кучей одеял (утрированно конечно), температура в доме такая, что разве что пар из рта не идёт.
        Бывает и такое у них.Экономят вообще на всём.Вот теперь пусть развивают энергосберегающие технологии.Печка буржуйка в квартире .То ещё удовольствие.Кстати на Украине многие отопление уже вырезают.Не по карману платить.
        Наблюдатель2014
      2. Лелёк Сегодня, 11:52
        Цитата: sabakina
        температура в доме такая, что разве что пар из рта не идёт.

        hi
        Вячеслав, это при -5 гр. С. А вдруг Боженька накажет -30ю. И что тогда станется с "европами" и их островами? И ведь, зная, что такое может случиться, строят препоны нашим трубопроводам. От "404" дурости набрались что ли. fool
        Лелёк
        1. sabakina Сегодня, 11:59
          Лев, они не знают, что делать при минус 15 С! Привыкли, что Гольфстрим их обогревает. Но всё на этом свете меняется, даже полюса. Внимание, на видео присутствует ненормативная лексика.
          sabakina
  6. a.s.zzz888 Сегодня, 08:41
    Опять кто то им виноват! И вот так всю свою жизнь! Лишь бы на шару, лишь бы не платить, лишь бы подарили много и всего! Хватит, пора уже и самим хворост заготавливать! bully
    a.s.zzz888
  7. Салют Сегодня, 08:42
    Цитата: Наблюдатель2014
    Да. Там газ до конца 2014го стоил дешевле чем в России.

    потому что президентом Украины был друг путина Яник
    Салют
    1. Антарес Сегодня, 12:14
      Цитата: Салют
      Цитата: Наблюдатель2014
      Да. Там газ до конца 2014го стоил дешевле чем в России.

      потому что президентом Украины был друг путина Яник

      цена газа для населения была одним из условий электоральной поддержки.К тому же нагрузка все равно шла на бюджет
      Антарес
  8. Сергей Фоменко Сегодня, 08:43
    Зато есть куда стремится, вон в странах Африки сверх эффективное потребление газа на домохозяйство в расчете на один квадратный метр. Вперед к новым достижениям... Сказочный долбо....б
    Сергей Фоменко
  9. victorsh Сегодня, 08:45
    Уважуха!Сволочи мы россияне!Продавали газ Украине почти бесплатно.В 2000-м когда крайний раз был в Ивано-Франковске у племянниц удивило.Двухэтажный дом отапливался газом(наверно словацким).Спрашиваю:Доня не дорого?Ответ:Копийкы.
    victorsh
    1. a.s.zzz888 Сегодня, 08:53
      victorsh Сегодня, 08:45 Спрашиваю: Доня не дорого? Ответ: Копийкы.

      Вот такой менталитет у них. Им ВСЕГДА кто то ДОЛЖЕН, но только не они.
      a.s.zzz888
      1. agbykov Сегодня, 09:23
        Это менталитет среднестатического человека, не только украинца...
        agbykov
        1. a.s.zzz888 Сегодня, 09:34
          agbykov Сегодня, 09:23 ↑
          Это менталитет среднестатического человека, не только украинца...

          Позвольте не согласиться. "Осреднять" всех - как то не правильно будет. Ведь был у вас (судя по аватарке вы украинец) и не дорогой газ, захотелось ещё дешевле, а лучше совсем за "бесплатно". Но ведь бесплатным сами понимаете, что и где бывает. Повторюсь, зла вам не желаю, но и то что вы вытворяете - терпеть нельзя. ЗА ВСЁ НАДО ПЛАТИТЬ.
          a.s.zzz888
    2. alexmach Сегодня, 08:59
      Ну отчасти это действительно так. Розничные цены на газ были очень даже доступные в Украине. И действительно в Европе потребляют заметно меньше. Что этот господин забыл сказать то - потребление меньшего количества газа требует в том числе инвестций в энергосбережение. Банально не бытовом уровне это утепление жилища и установка энергоэффективных систем отопления с высоким КПД, а это стоит денег. А 2-ух этажный дом - да, если сами строили вполне может и быть энергоэффективным.

      Ещё он забыл сказать, что в лучшие времена 2\3 газа потребляла промышленность. Которая тоже особой энергоэффективностью не отличалась, но тем ни менее не просто грелась а что-то и производила. В том числе что-то экспортируемое...
      alexmach
      1. Ростовчанин Сегодня, 09:07
        Ему малохольному и неизвестно, что в Европе зимы мягче из-за Гольфстрима, следовательно меньше газа за сезон потребляется, а тут ещё и русская Сибирь антициклоны присылает wassat
        Ростовчанин
        1. alexmach Сегодня, 09:38
          Ну это смотря в какой европе, европа то бывает очень разная. У нас вот совсем не мягче.
          alexmach
    3. майор147 Сегодня, 09:58
      Летом 13-го был у родственников на Кировоградчине. Так они смеялись над нами (без злобы), что им наш газ за копейки. Сейчас уже в Россию перебрались.
      майор147
      1. a.s.zzz888 Сегодня, 10:11
        майор147 Сегодня, 09:58 Так они смеялись над нами (без злобы), что им наш газ за копейки. Сейчас уже в Россию перебрались.

        ... и сейчас им по ходу, уже не до смеха с нашими тарифами на газ...
        a.s.zzz888
  10. Икар Сегодня, 08:47
    Политики на Украине морально готовят население к дорогому газу, без " скидки 95%". Очень хотят смягчить реакцию народа на приближающийся топливный кризис. Надеюсь, что на Донбасе с газом будет порядок и Газпром не обделается как Альфабанк, например.
    Икар
    1. Голован Джек Сегодня, 08:53
      Цитата: Икар
      Надеюсь, что... Газпром не обделается как Альфабанк

      Путаете Миллера с Фридманом? wink
      Кхм... бывает recourse
      Голован Джек
      1. роман66 Сегодня, 10:05
        кульман с ватманом - как не перепутать?
        роман66
    2. Антарес Сегодня, 12:19
      Цитата: Икар
      Политики на Украине морально готовят население к дорогому газу, без " скидки 95%".

      стоп, население платит за газ цену импорта+НДС+плеча от хаба.Это при том что идет отечественный газ за 1500 грн--населению впаривают его по 8 тыс.Таким образом сделали Нафтогаз не убыточным.
      20 млрд куб добываем сами-14 импортируем. Платим за 20 такую же цену как из импорт но при этом отечественные млрды дешевле втрое. Профит.
      Антарес
  11. лысова Сегодня, 08:51
    --- " ... Мы все еще очень далеки от европейских стандартов и нам все еще необходимо сократить потребление " --- " Кризис преодолен, и мы победили! " - А это главное ! Если потребуется - собственным дерьмом топить будут - этого " добра " у них с лихвой.
    лысова
  12. prior Сегодня, 08:54
    У настоящего укра все всегда вокруг во всём виноваты, но только не он. И такое восприятие мира закончится с последним украинцем.
    А если признал свою вину - сепаратист, вата или русский.
    prior
  13. синоби Сегодня, 08:57
    Что то быстро у них радость закончилась.А в новом году газа не будет.ЕС денег не даст,то совсем не будет.Ревесного тоже.
    синоби
  14. Романенко Сегодня, 08:59
    Цитата:"Украина стала жертвой «замкнутого круга»"
    украина стала жертвой фашистов и дурноголовых "политиков", рассматривающих перспективы развития страны исключительно через дыру в заднице американского президента
    Романенко
  15. КВУ-НСвД Сегодня, 09:05
    Мощный выперл laughing Это как стрелять себе в ногу , а потом , потеряв способность ходить , обвинять разработчиков боеприпаса в создании слишком мощного патрона , при этом проклиная родителей за генетическую предрасположенность к слабой заживляемости ран ... fool
    КВУ-НСвД
  16. Хагалаз Сегодня, 09:06
    Замкнутый круг для них только начинается. Это когда тот же газ, обойдя Украину, будет поступать к ним с другой стороны. Вот тогда и станут жертвами.
    Хагалаз
  17. Metallurg_2 Сегодня, 09:07
    Рева: Украинцы слишком много едят.
    Супрун: Украинцы слишком долго живут.
    Коболев: Украинцы потребялют слишком много газа.
    И во всем этом москали виноваты...
    Metallurg_2
    1. sabakina Сегодня, 09:30
      А ещё москали виноваты в том, что Земля крутится по часовой стрелке.
      sabakina
      1. роман66 Сегодня, 10:08
        из-за этого безобразия правый берег Днепра обрывистый! компенсацией попахивает, однако! hi
        роман66
      2. NKT Сегодня, 10:21
        Ну она крутится против часовой wink
        NKT
        1. dauria Сегодня, 12:14
          Ну она крутится против часовой


          А если у пингвинов с Антарктиды спросить ? winked
          dauria
          1. NKT Сегодня, 13:02
            Я медведям больше верю! feel
            NKT
      3. фа2998 Сегодня, 10:56
        Вот блин, почти 50 лет думал против часовой стрелки.Спасибо Собакиной love lol hi
        фа2998
    2. japs Сегодня, 11:19
      Рано уходят на пенсию...
      Эти сказки популярны не только на Окраине.
      Обычный бред среднестатистического выпускника ВШЭ или академии при президенте РБ.
      Ковыряясь в нОсе, они придумывают новые источники поступлений в бюджет и новые тарифы...
      Верно, слишком долго живет этот электорат.
      Грустно...
      japs
  18. rehev931 Сегодня, 09:16
    ты виноват уж тем, что хочется мне кушать!...
    rehev931
  19. Strashila Сегодня, 09:22
    "Первое, что Украина производит супердешевый газ, но она, как вы знаете, перестала производить газ с 1970 года"... ладно с 1993 не думали... если такие умные то с 2014 можно было все организовать... или просто газа нет...???
    Strashila
    1. Micfoster Сегодня, 09:28
      Придется теперь переходить на пердёшевый газ!
      Micfoster
    2. Чичиков Сегодня, 09:43
      Самое интересное в том, что всё это ложь, - и для Запада и для населения!
      Пресс-служба "Нафтогаза", 1 февраля 2018 года.
      "В 2017 году в Украине добыли 20,5 миллиарда кубов газа (в 2016 году — 20,1 миллиарда кубов). Увеличение добычи газа по сравнению с 2016 годом составило 0,45 миллиарда кубов или 2%"
      Чичиков
      1. NKT Сегодня, 10:31
        Не хотят деньги вкладывать они, с начала 80-х Москва снизила дотации на ГРР для Украины (увеличив финансирование ЯНАО) и все, добыча пошла вниз.

        NKT
      2. Антарес Сегодня, 12:21
        Цитата: Чичиков
        (в 2016 году — 20,1 миллиарда кубов).

        продавать украинский газ теперь выгодно(втрое) Общая прибыль 25% составила(это с учетом затрат на импорт и содержание бюрократии)
        Антарес
  20. Косолапый Сегодня, 09:38
    И в результате этой политической позиции у нас было гигантское неэффективное потребление. Украина потребляла в шесть раз больше газа в сравнении с какой-либо сопоставимой европейской страной на домохозяйство в расчете на один квадратный метр, Да один ,,политик,, с ,,шумерии,, говорил что жрут иного , потому и денег им не хватает )))
    Косолапый
  21. Геркулесыч Сегодня, 09:39
    Укроина первая в мире страна, которая газ выращивает на деревьях, сразу сотнями кубометров, на каждой ветке. Нужен газ -потряси пару веток, и надолго хватит ! wassat Это следует их заявления данного субъекта, а сейчас просто все деревья вдруг сразу завяли! !! crying lol
    Геркулесыч
  22. German Titov Сегодня, 09:40
    Уважуха "кобельку" (да простят меня собаки за сравнение). Опять "папередники накосячили". Вот оно чё. В 2008 я от "Прыща" уже слышал, что "нужно переходить на биологическое топливо "солому, кизяки и т.д. Уголь абсолютно не нужен. Нужно возрождать экологию Украины". Вот только, на ЗУ "маетки" газом отапливают (наверное из Словакии поставляют -или сами производят (методом поедания и переработки бобовых культур))
    German Titov
  23. Стройбат запаса Сегодня, 10:10
    странно. Вроде говорит "глава "Нафтогаза" скакуасии, а я слышу, что нам говорило правительство и "газпрём" в 90-х... Да и сейчас за "денег нет, но вы держитесь" расстреливать хочется.
    Стройбат запаса
    1. Голован Джек Сегодня, 10:17
      Цитата: Стройбат запаса
      а я слышу, что нам говорило правительство и "газпрём" в 90-х... Да и сейчас за "денег нет, но вы держитесь" расстреливать хочется

      Это Вы к чему, милейший?
      Соскучились по 90-м? Вот когда реально "денег не было"... У меня, примером, личный рекорд в те времена - полгода без зарплаты.
      Или просто поскулить невтерпеж?
      Не понимаю (с) request
      Голован Джек
      1. Стройбат запаса Сегодня, 10:30
        ага)) Жутко скучаю по 90-м, когда жрать было нечего и не на что, а с телевизора нам так же говорили "у нас население слишком нахаляву живёт. Надо поднять цены до европейского уровня" И никто не вспоминал, что европа жрёт наш газ, и соотношение зарплат и плат у них несколько иное. Просто требовали поднять у нас цены до европейского уровня. И плевать, что тогда квартплата будет раз этак в 5-7 выше зарплаты. Зато как в европе и все счастливы. Жутко скучаю и скулю. Просто, когда читаете, попробуйте включать мозг.
        Стройбат запаса
        1. Голован Джек Сегодня, 10:37
          Цитата: Стройбат запаса
          когда читаете, попробуйте включать мозг

          Ок, побили.
          А Вы тогда - когда пишете laughing
          Будьте любезны yes
          Голован Джек
          1. Стройбат запаса Сегодня, 11:41
            а что Вас не устроило в моём комментарии? Я просто сказал, что глава нафтогаза говорит то же г-но, которое нам говорили и до сих пор говорят оголтелые либерасты, по которым петля плачет
            Стройбат запаса
            1. Голован Джек Сегодня, 11:47
              Цитата: Стройбат запаса
              Я просто сказал, что...

              Спасибо, после двух дополнений все ясно и однозначно. Вопросов не имею hi
              Голован Джек
        2. Васян1971 Сегодня, 11:11
          Цитата: Стройбат запаса
          Просто требовали поднять у нас цены до европейского уровня. И плевать, что тогда квартплата будет раз этак в 5-7 выше зарплаты.

          Ну, дык, Чубайс недавно тоже такие мысли озвучивал. После выборов узнаем подробности. Нам ведь тоже десять лет блестящих перемог обещано...
          Васян1971
  24. Улиточник N9 Сегодня, 10:25
    Не вижу повода для радости. Цену на газ в России "Газпром" повысит однозначно, для компенсации своих убытков. https://topcor.ru/407-ukraina-nanesla-otvetnyy-ud
    ar-po-gazpromu.html?utm_source=finobzor.ru
    sad
    Улиточник N9
  25. Алекс.. Сегодня, 10:29
    Жертва пьяной акушерки.
    Алекс..
  26. mgero Сегодня, 10:49
    Pravilno i mux otganyaj
    mgero
  27. мерцание Сегодня, 10:55
    Глава «Нафтогаза»: Украина стала жертвой «замкнутого круга»
    "Замкнутый круг" это похоже новое заболевание свидомого мозга диагностированное психиатрией.
    мерцание
  28. bratchanin3 Сегодня, 11:09
    Сам свидетель того, что на протяжении многих лет хохлокраинцы злоупотребляли потреблением дешёвого газа. Ну а почему нет, если газ почти халявный и его много. А халявка - это национальная особенность хохла. Надо теперь учиться экономить энергоресурсы и отвыкать от халавки. Но самое основное, что "замкнутый круг", это маразм краинского истеблишмента и не национальной элиты.
    bratchanin3
  29. 23424636 Сегодня, 11:47
    этот пи дор кобелек ,боится даже произносить имя Тимошенко ,но эта женщина стала палочкой выручалочкой когда находящийся в ступоре рябой Ющенко ссал ехать и договориться по сохранению экономики.и поехала леди Ю и порешала вопросы и газ пошел и по нему(по букве этого договора) эти хаимы Вальцман и Гройсман выиграли арбитраж с 2 с лишним ярдов зелени. с Газпрома.. То что Украина добывает свой газ на котором эти кобельки разбавляя с российским рубят кэш всем известно , просто Янукович ,когда пытался опустить цену на газ без вхождения в единое экономическое пространство с Россией ,он через горловского еврея Бойко при Азарове начали делать расчеты через Словакию за газ России ,теперь эти хитросделанные эту схему Бойко называют независимое газовое потребление. Будет вам независимое -наркопотребление керосина. , редкие негодяи и проходимцы..
    23424636
  30. Ural Cossack Сегодня, 12:15
    Как так то? А Путин что не виноват? О блин!!!
    Ural Cossack
  31. Антарес Сегодня, 12:25
    Глава Нафтогаза должен был сказать что нужно сокращать потребление дорого импорта. Накапливая его по разумной цене в хранилищах(если это возможно) а не срочно по самой дорогой цене когда припрет.
    Свои 20 млрд не хватает. Импорта в 14 млрд понятно что нужно покупать.Но не так как сейчас. Это не планирование-это ситуативное решение(очень плохое).
    Посему не нужно выдавать перемоги-а нужно заранее покупать газ по низкой цене в те периоды когда он дешевле, а не когда срочно нужно.Понятно что в пик потребления цена не будет дешевле.
    Антарес
    1. NKT Сегодня, 13:12
      Их еще год назад предупреждали, что в ПХГ мало газа и при пике потребления может не хватить давления для увеличения суточного отбора газа. В прошлый год - пронесло, в этот - нет.
      NKT
  32. ML-334 Сегодня, 13:40
    Похоже хлопчикам-прикручивать да прикручивать,"америка с вами"-на русский это звучит как хрен с вами.
    ML-334
  33. КОТ БАЮН Сегодня, 14:34
    виноваты прошлые политики, которые предпочитали покупать газ только у России, и само население

    Ну как обычно: виноват кто угодно, но только не Мы! Старая песенка.
    КОТ БАЮН
  34. Дормидонт Сегодня, 18:35
    Замкнутый круг окраины это очко
    Дормидонт
  35. частное лицо Сегодня, 20:22
    Украина была жертвой так называемого замкнутого круга, связанного с потреблением газа из России.
    Так это была халява Российский газ.
    частное лицо
Картина дня