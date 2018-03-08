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Глава «Нафтогаза»: Украина стала жертвой «замкнутого круга»
В тяжелой экономической ситуации «Нафтогаза Украины» виноваты прошлые политики, которые предпочитали покупать газ только у России, и само население, которое потребляло слишком много природного топлива, передает РИА Новости заявление главы компании Андрея Коболева.
По его словам, это произошло из-за политиков «с очень популистский натурой, кто наслаждался сильной поддержкой из России».
По словам Коболева, «стоимость газа для домохозяйств была со скидкой 95% от рыночной стоимости, что и стало одной из причин, что так много газа потреблялось».
Украина была жертвой так называемого замкнутого круга, связанного с потреблением газа из России,сказал Коболев на нефтегазовой конференции.
По его словам, это произошло из-за политиков «с очень популистский натурой, кто наслаждался сильной поддержкой из России».
Они использовали два простых подхода. Первое, что Украина производит супердешевый газ, но она, как вы знаете, перестала производить газ с 1970 года, и, что Украина должна покупать газ только в России,отметил глава компании.
И в результате этой политической позиции у нас было гигантское неэффективное потребление. Украина потребляла в шесть раз больше газа в сравнении с какой-либо сопоставимой европейской страной на домохозяйство в расчете на один квадратный метр,заявил он.
По словам Коболева, «стоимость газа для домохозяйств была со скидкой 95% от рыночной стоимости, что и стало одной из причин, что так много газа потреблялось».
Мы все еще очень далеки от европейских стандартов и нам все еще необходимо сократить потребление,заключил руководитель «Нафтогаза».
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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