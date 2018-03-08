Глава «Нафтогаза»: Украина стала жертвой «замкнутого круга»

Украина была жертвой так называемого замкнутого круга, связанного с потреблением газа из России,

Они использовали два простых подхода. Первое, что Украина производит супердешевый газ, но она, как вы знаете, перестала производить газ с 1970 года, и, что Украина должна покупать газ только в России,

И в результате этой политической позиции у нас было гигантское неэффективное потребление. Украина потребляла в шесть раз больше газа в сравнении с какой-либо сопоставимой европейской страной на домохозяйство в расчете на один квадратный метр,

Мы все еще очень далеки от европейских стандартов и нам все еще необходимо сократить потребление,