В НАТО заявили об отсутствии «российской агрессии» в отношении стран Балтии

Я бы, вероятно, с большей осторожностью использовал термин "агрессия" применительно к Балтии, так как мы в действительности не видим открытой агрессии в отношении прибалтийских стран. Мы видели рост напряженности в регионе, но не происходило вторжения на территорию стран Балтии и даже в их воздушные пространства. Все, что у нас имеется в регионе, – это возросшее военное присутствие, увеличенное число учений, вылетов дальней авиации, более активное использование разведки, но я бы это агрессией не назвал,

Большинство из этих так называемых нарушений вызваны потерей связи или ошибками человека или техники. Я бы сказал, 90% этих так называемых нарушений объясняются техническими или человеческими ошибками,

Но мы не хотели создавать атмосферу эскалации (напряженности), разрыва договоренностей, содержащихся в Основополагающем акте Россия – НАТО (от 1997 года), в котором говорится о "существенных" силах. Даже несмотря на то, что соглашение не поясняет, что означают "существенные" военные силы, обе стороны понимают: речь идет о соединении на уровне бригады и выше. Поэтому (альянсом) было принято решение сохранять (дополнительно размещаемые в Европе в последние годы силы) на уровне батальона,