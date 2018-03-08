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В НАТО заявили об отсутствии «российской агрессии» в отношении стран Балтии
Утверждения об агрессии России против прибалтийских республик не имеют под собой никаких оснований, передает ТАСС заявление главы Военного комитета НАТО чешского генерала Петра Павла.
Тогда журналистка начала говорить о якобы имевших место в недавнем прошлом «многочисленных случаях несанкционированного вторжения российской военной авиации в воздушное пространство прибалтийских республик».
При этом он отметил, что НАТО принимает во внимание мнение своих членов из Восточной Европы и наращивает присутствие восточных рубежах.
Я бы, вероятно, с большей осторожностью использовал термин "агрессия" применительно к Балтии, так как мы в действительности не видим открытой агрессии в отношении прибалтийских стран. Мы видели рост напряженности в регионе, но не происходило вторжения на территорию стран Балтии и даже в их воздушные пространства. Все, что у нас имеется в регионе, – это возросшее военное присутствие, увеличенное число учений, вылетов дальней авиации, более активное использование разведки, но я бы это агрессией не назвал,сказал Павел, отвечая в Вашингтоне на вопрос американской журналистки о «российской агрессии» в отношении стран Балтии.
Тогда журналистка начала говорить о якобы имевших место в недавнем прошлом «многочисленных случаях несанкционированного вторжения российской военной авиации в воздушное пространство прибалтийских республик».
Большинство из этих так называемых нарушений вызваны потерей связи или ошибками человека или техники. Я бы сказал, 90% этих так называемых нарушений объясняются техническими или человеческими ошибками,пояснил генерал.
При этом он отметил, что НАТО принимает во внимание мнение своих членов из Восточной Европы и наращивает присутствие восточных рубежах.
Но мы не хотели создавать атмосферу эскалации (напряженности), разрыва договоренностей, содержащихся в Основополагающем акте Россия – НАТО (от 1997 года), в котором говорится о "существенных" силах. Даже несмотря на то, что соглашение не поясняет, что означают "существенные" военные силы, обе стороны понимают: речь идет о соединении на уровне бригады и выше. Поэтому (альянсом) было принято решение сохранять (дополнительно размещаемые в Европе в последние годы силы) на уровне батальона,подчеркнул Петр Павел.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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