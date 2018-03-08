20:35 08 марта
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В НАТО заявили об отсутствии «российской агрессии» в отношении стран Балтии

Утверждения об агрессии России против прибалтийских республик не имеют под собой никаких оснований, передает ТАСС заявление главы Военного комитета НАТО чешского генерала Петра Павла.



Я бы, вероятно, с большей осторожностью использовал термин "агрессия" применительно к Балтии, так как мы в действительности не видим открытой агрессии в отношении прибалтийских стран. Мы видели рост напряженности в регионе, но не происходило вторжения на территорию стран Балтии и даже в их воздушные пространства. Все, что у нас имеется в регионе, – это возросшее военное присутствие, увеличенное число учений, вылетов дальней авиации, более активное использование разведки, но я бы это агрессией не назвал,
сказал Павел, отвечая в Вашингтоне на вопрос американской журналистки о «российской агрессии» в отношении стран Балтии.


Тогда журналистка начала говорить о якобы имевших место в недавнем прошлом «многочисленных случаях несанкционированного вторжения российской военной авиации в воздушное пространство прибалтийских республик».

Большинство из этих так называемых нарушений вызваны потерей связи или ошибками человека или техники. Я бы сказал, 90% этих так называемых нарушений объясняются техническими или человеческими ошибками,
пояснил генерал.

При этом он отметил, что НАТО принимает во внимание мнение своих членов из Восточной Европы и наращивает присутствие восточных рубежах.

Но мы не хотели создавать атмосферу эскалации (напряженности), разрыва договоренностей, содержащихся в Основополагающем акте Россия – НАТО (от 1997 года), в котором говорится о "существенных" силах. Даже несмотря на то, что соглашение не поясняет, что означают "существенные" военные силы, обе стороны понимают: речь идет о соединении на уровне бригады и выше. Поэтому (альянсом) было принято решение сохранять (дополнительно размещаемые в Европе в последние годы силы) на уровне батальона,
подчеркнул Петр Павел.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 63

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  1. a.s.zzz888 Сегодня, 10:18
    Утверждения об агрессии России против прибалтийских республик не имеют под собой никаких оснований, передает ТАСС заявление главы Военного комитета НАТО чешского генерала Петра Павла.

    Чегой-то он, приболевши что ли? Или послушал, и вник в послание нашего Президента Федеральному собранию! laughing
    a.s.zzz888
    1. vorobey Сегодня, 10:21
      Цитата: a.s.zzz888
      Утверждения об агрессии России против прибалтийских республик не имеют под собой никаких оснований, передает ТАСС заявление главы Военного комитета НАТО чешского генерала Петра Павла.

      Чегой-то он, приболевши что ли? Или послушал, и вник в послание нашего Президента Федеральному собранию! laughing


      Вот такие же мысли посетили.... надо чаще мультики ребятам показывать laughing неужели нас перестали бояться... я разочарован... пойду напьюсь
      vorobey
      1. a.s.zzz888 Сегодня, 10:25
        vorobey Сегодня, 10:21 Вот такие же мысли посетили.... надо чаще мультики ребятам показывать laughing неужели нас перестали бояться... я разочарован... пойду напьюсь

        Ну только если за Женщин, drinks , а за этих - не стоит убивать своё здоровье!
        a.s.zzz888
        1. vorobey Сегодня, 10:28
          Цитата: a.s.zzz888
          а за этих - не стоит убивать своё здоровье!


          шо и на поминках низя будет? laughing laughing laughing

          А за наших девченок сегодня сам Бог велел... drinks
          vorobey
          1. a.s.zzz888 Сегодня, 10:37
            vorobey Сегодня, 10:28 ↑
            Цитата: a.s.zzz888
            а за этих - не стоит убивать своё здоровье!
            шо и на поминках низя будет? laughing laughing laughing

            Та ну их, мерикатосов, мы лучше спляшем...
            a.s.zzz888
          2. Masya Masya Сегодня, 10:47
            Цитата: vorobey
            шо и на поминках низя будет?

            кисель!!! lol
            Masya Masya
            1. vorobey Сегодня, 10:52
              Цитата: Masya Masya
              Цитата: vorobey
              шо и на поминках низя будет?

              кисель!!! lol


              Жестокие Вы... русские... особенно женщины love love love с праздничком fellow
              vorobey
            2. Лелёк Сегодня, 11:24
              Цитата: Masya Masya
              Masya Masya

              Марина, с праздником, здоровья, радостей, любви от близких и уваги от друзей.
              Лелёк
              1. Masya Masya Сегодня, 11:32
                Лев, приветик! love
                Известно, водятся у Льва Недаром царские повадки,
                Поскольку суть его — не пятки, — Его «большая» голова.
                И, как о том шумит молва,
                Будь, Лев, и впрямь достоин «трона»,
                Чтоб видно было — не ворона,
                Что Лев вполне похож на льва! love
                спасибочки!!! love
                Masya Masya
            3. влад66 Сегодня, 12:21
              Цитата: Masya Masya
              Цитата: vorobey
              шо и на поминках низя будет?

              кисель!!! lol

              Мариночка с праздником!
              А насчет киселя три баяна порвем и ведро коньяка за помин НАТО выпьем. love
              влад66
              1. Masya Masya Сегодня, 12:31
                Приветик, Влад! love спасибо! котейка зачетная!
                Цитата: влад66
                три баяна порвем

                Порву баян, как Тузик – грелку,
                Частушки с матом буду петь!
                Пусть голос – ржавая подделка,
                А на ушах плясал медведь;
                Меня, прошу, не затыкайте
                Тяжёлым чем-нибудь по лбу!
                Явить талант свой миру дайте,
                Не то - баяном зашибу!!!
                Весёлые куплеты вспомню,
                Хоть неприличные слегка
                И слов отсутствие восполню
                «Ля-ля!» - припевом дурака!
                Чего все кислые такие?
                А ну! Давайте подпевать!
                Перепились совсем? Глухие?
                Аж в морды хочется плевать!
                Где радость жизни, смех и шутки?
                Пошире растянули рот!
                Зубов в улыбках промежутки
                Вдруг засияли средь бород. laughing
                Masya Masya
        2. МИХАН Сегодня, 10:29
          Балтией , Украиной и Польшей хотят прикрыться..?
          Нет уж господа " осиное гнездо" мы знаем где находится и алгоритм цели наведения имеется..! soldier

          Не злите русского медведя ...Последний раз предупреждаем!
          МИХАН
          1. a.s.zzz888 Сегодня, 10:33
            МИХАН Сегодня, 10:29 ↑
            Балтией , Украиной и Польшей хотят прикрыться..?
            Нет уж господа " осиное гнездо" мы знаем где находится и алгоритм цели наведения имеется..! Не злите русского медведя ...Последний раз предупреждаем!

            Виталий, сегодня 8 Марта! Давайте устроим "перемирие"на один день, в честь женщин!
            a.s.zzz888
        3. maxim947 Сегодня, 10:31
          Чегой-то он, приболевши что ли?

          Скорее всего захотел на пенсию, устал...
          maxim947
          1. a.s.zzz888 Сегодня, 10:44
            maxim947 Сегодня, 10:31 ↑
            Чегой-то он, приболевши что ли?
            Скорее всего захотел на пенсию, устал...

            Да, после этого у него будет ускоренный выход на пенсию без содержания. laughing
            a.s.zzz888
            1. Лелёк Сегодня, 11:30
              Цитата: a.s.zzz888
              Да, после этого у него будет ускоренный выход на пенсию без содержания

              hi
              Нет. Фата-моргана, синий туман, дымовая завеса, бла-бла. И это в то время, когда на границе России с Норвегией назначены мощнейшие учения с участием авиации, бронетехники, корабельных соединений и 45000 бойцов. С*ки трепливые.
              Лелёк
      2. Геркулесыч Сегодня, 10:27
        Правильно Александр, правильно lol -7 стаканов кофе с каньяком, а лучше и просто бутылка водки в хорошей компании -что еще нужно сейчас? ?? good
        Геркулесыч
        1. Васян1971 Сегодня, 10:49
          Цитата: Геркулесыч
          Правильно Александр, правильно lol -7 стаканов кофе с каньяком, а лучше и просто бутылка водки в хорошей компании -что еще нужно сейчас? ?? good

          Вот так, прям с утра!? belay
          Васян1971
      3. pjastolov Сегодня, 10:43
        Цитата: vorobey
        я разочарован... пойду напьюсь

        только за женщин - печень она такая - не поймет гейропеизации
        pjastolov
      4. sabakina Сегодня, 10:43
        Саш, погоди пить, они ещё этот наш мульт не видели!
        sabakina
        1. bouncyhunter Сегодня, 11:26
          Ну да , обознатушки-перепрятушки . good
          bouncyhunter
      5. фигвам Сегодня, 11:30
        Да это точно, вот что мультики животворящие делают, вдобавок Франция засобиралась из НАТО.
        фигвам
    2. 210окв Сегодня, 10:29
      Вроде ещё не экс...А говорит здравые вещи..Похоже снимут чеха.
      Цитата: a.s.zzz888
      Утверждения об агрессии России против прибалтийских республик не имеют под собой никаких оснований, передает ТАСС заявление главы Военного комитета НАТО чешского генерала Петра Павла.

      Чегой-то он, приболевши что ли? Или послушал, и вник в послание нашего Президента Федеральному собранию! laughing
      210окв
      1. a.s.zzz888 Сегодня, 10:30
        210окв Сегодня, 10:29 ↑
        Вроде ещё не экс...А говорит здравые вещи..Похоже снимут чеха.

        Так могут его и без пенсиона оставить! laughing
        a.s.zzz888
    3. Зяблицев Сегодня, 10:30
      Чего то Паша сегодня активно высказывается, все портки американской военщины что ли перестирал... laughing Что же касается этого его заявления, то скорее всего немножко мультики ВВП дошли и до некоторых упоротых генералов из европейских членов НАТО - в случае чего, американцы свалят к себе на остров, а радиоактивную пыль со своих огородов придется европейцам убирать самим...., если останется кому убирать... laughing
      Зяблицев
      1. a.s.zzz888 Сегодня, 10:35
        Зяблицев Сегодня, 10:30а радиоактивную пыль со своих огородов придется европейцам убирать самим.... laughing

        Так и "пыль" некому будет убирать, все будут ПЫЛЬ...
        a.s.zzz888
    4. pjastolov Сегодня, 10:41
      Цитата: a.s.zzz888
      Чегой-то он, приболевши что ли?

      в отставку ушел, у них это видимо генетическое - отставка - возвращение разума request
      pjastolov
      1. a.s.zzz888 Сегодня, 10:47
        pjastolov Сегодня, 10:41 ..в отставку ушел, у них это видимо генетическое - отставка - возвращение разума request

        А надо "пробить" эту тему, может он уже и впрямь на пенсионе, если такое заявляет.
        a.s.zzz888
        1. pjastolov Сегодня, 11:06
          Цитата: a.s.zzz888
          может он уже и впрямь на пенсионе, если такое заявляет.

          у них это традиция - и пробивать не надо, можно только посмотреть на высказывания наглосаксонских чиновников, и как ни странно, гугля помощник
          pjastolov
    5. sgazeev Сегодня, 10:46
      Цитата: a.s.zzz888
      Утверждения об агрессии России против прибалтийских республик не имеют под собой никаких оснований, передает ТАСС заявление главы Военного комитета НАТО чешского генерала Петра Павла.

      Чегой-то он, приболевши что ли? Или послушал, и вник в послание нашего Президента Федеральному собранию! laughing

      sgazeev
      1. a.s.zzz888 Сегодня, 10:53
        sgazeev Сегодня, 10:46

        Полагаю, он обращается к остальным гейропейцам? bully
        a.s.zzz888
  2. a.s.zzz888 Сегодня, 10:23
    Я бы, вероятно, с большей осторожностью использовал термин "агрессия" применительно к Балтии, так как мы в действительности не видим открытой агрессии в отношении прибалтийских стран. Мы видели рост напряженности в регионе, но не происходило вторжения на территорию стран Балтии и даже в их воздушные пространства. Все, что у нас имеется в регионе, – это возросшее военное присутствие, увеличенное число учений, вылетов дальней авиации, более активное использование разведки, но я бы это агрессией не назвал,

    Этот он так откровенно наплевал всем далям,Кальюлайдам и прочим, которые у руля трибалтийских мини колхозов! laughing
    a.s.zzz888
    1. askort154 Сегодня, 12:38
      a.s.zzz888....Этот он так откровенно наплевал всем далям,Кальюлайдам и прочим, которые у руля трибалтийских мини колхозов!

      Но мы не хотели создавать атмосферу эскалации (напряженности), разрыва договоренностей, содержащихся в Основополагающем акте Россия – НАТО (от 1997 года), в котором говорится о "существенных" силах.

      О каких "существенных силах " могли говорить Козырев с Ельциным в 1997 г. ?! Как показала история - продажа суверенитета России.
      askort154
      1. a.s.zzz888 Сегодня, 12:43
        askort154 Сегодня, 12:38О каких "существенных силах " могли говорить Козырев с Ельциным в 1997 г. ?! Как показала история - продажа суверенитета России.

        Лихая година была для России ...
        a.s.zzz888
        1. askort154 Сегодня, 12:57
          .s.zzz888....Лихая година была для России ...

          Да уж. Пожалуй нет на Земле государств , перенёсших столько "лихих годин" как Россия. Ещё не одно столетие Россия не жила спокойно, и стервятники до сих пор не могут угомонится. Не даёт им покоя - самые огромные и богатые пространства на Земле.
          askort154
  3. Геркулесыч Сегодня, 10:25
    Это ...с двумя хорошими Русскими именами достало своей бридятеной! fool Мы и так знаем, что никому угрожать силой не будем, да и не хотим, в отличии от лживых сша, и такой же лживой натовской шантрапы!
    Геркулесыч
    1. Голован Джек Сегодня, 10:28
      Цитата: Геркулесыч
      бридятеной

      good laughing good
      Голован Джек
      1. Геркулесыч Сегодня, 11:09
        Роман hi -Довненько вас, учитель грамматики и чистописания laughing не было на сайте! lol Уж не приболели вы часом, lol или времени не хватает? ?? belay
        Геркулесыч
        1. Голован Джек Сегодня, 11:11
          Цитата: Геркулесыч
          Уж не приболели вы часом, или времени не хватает?

          Мы... мылись (с) "Ирония судьбы" wink
          Цитата: Геркулесыч
          учитель грамматики и чистописания

          Без обид, слово реально вкусное получилось... у Вас талант, просто талантище, я бы сказал.
          Ладно, продолжайте дроидов гонять, увидимся еще hi
          Голован Джек
          1. ромул Сегодня, 11:24
            Цитата: Голован Джек

            0
            Голован Джек Сегодня, 11:11 ↑ Новый
            Цитата: Геркулесыч
            Уж не приболели вы часом, или времени не хватает?

            Мы... мылись

            Рома дважды тебя поздравляю - во перших с праздником 8 марта ) во вторших с погоном... кот манул бедолага, так и не дожил до большой звезды))) где пропадал бродяга? в бане был или в запое? Береги себя теперь с таким погоном тебя офисиально главтрололо сайта назначили ))) Пы сы. Смирнов лично вручил? (завидую))))
            ромул
            1. Голован Джек Сегодня, 11:37
              Цитата: ромул
              Рома...

              ... я для мамы. Для всех прочих - Роман yes
              Цитата: ромул
              кот манул бедолага, так и не дожил до большой звезды

              "Картон" не греет, а с отменой минусов и вообще что-либо значить перестал.
              Цитата: ромул
              тебя офисиально главтрололо сайта назначили

              Ну, до Вас мне далеко wink
              Цитата: ромул
              с праздником 8 марта

              Брата своего лучше поздравьте, Рема. И волчицу не забудьте laughing
              Голован Джек
              1. ромул Сегодня, 11:45
                Цитата: Голован Джек

                0
                Голован Джек Сегодня, 11:37 ↑
                Цитата: ромул
                Рома...

                ... я для мамы. Для всех прочих - Роман yes
                Цитата: ромул
                кот манул бедолага, так и не дожил до большой звезды

                "Картон" не греет, а с отменой минусов и вообще что-либо значить перестал.
                Цитата: ромул
                тебя офисиально главтрололо сайта назначили

                Ну, до Вас мне далеко wink
                Цитата: ромул
                с праздником 8 марта

                Брата своего лучше поздравьте, Рема. И волчицу не забудьте

                Нету брата .. Рема )) а волчицу вы наверное РОМАН про госдеп ентом имеете? ))
                Пы сы. Мине ) лично симпотна ваша метода - интеллект как говорится за клавой не спрячешь) уж лучше чел с мозгами чем тупые выкрики михана хехе)
                ромул
                1. Голован Джек Сегодня, 11:58
                  Цитата: ромул
                  а волчицу вы наверное РОМАН про госдеп ентом имеете?

                  Вечно вот Вам госдепы мерещатся...
                  Ромул и Рем. Вскормлены волчицей. Научно удостоверенный факт, практически yes
                  Волчицу надо бы поздравить... я ровно об этом, никаких вторых смыслов.
                  Голован Джек
                  1. ромул Сегодня, 12:05
                    Цитата: Голован Джек
                    Волчицу надо бы поздравить

                    Оценил.. как изыскано Вы меня оскорбить попытались,,)) енто к вопросу об Вашем интеллекте.К моему великому сожалению , сирота я .. вот така печаль имет место быть . Еще раз с прздником Вас Роман) love на сим что бы не флудить заканчиваю общение (водка греется).
                    ромул
  4. Алекс.. Сегодня, 10:28
    Ну вот. А эстонцы только собрались запретить России иметь ядерное оружие.
    Алекс..
  5. Ныробский Сегодня, 10:30
    Два часа пятнадцать минут речи российского президента и вот те на.......угрозы трибалтике уже нет, но есть полная готовность США потрещать с Россией о стратегическом балансе, с признанием недееспособности возведённой в Европе ПРО. Вот что делает правильное слово!!!
    Ныробский
    1. 11черный Сегодня, 10:38
      Цитата: Ныробский
      Два часа пятнадцать минут речи российского президента и вот те на.......угрозы трибалтике уже нет, но есть полная готовность США потрещать с Россией о стратегическом балансе, с признанием недееспособности возведённой в Европе ПРО. Вот что делает правильное слово!!!

      Скорее уж правильные ракеты yes
      11черный
  6. sabakina Сегодня, 10:37
    Не пойму я этого чеха, то имеем, то не имеем....Мазохизм какой то!
    sabakina
  7. mavrus Сегодня, 10:44
    Ща этого Петра Павла "агентом Путина" заклеймят...
    mavrus
  8. Masya Masya Сегодня, 10:49
    чешского генерала Петра Павла.

    с какого перепугу, его прозрение посетило?
    Masya Masya
  9. seregatara1969 Сегодня, 10:50
    так нельзя ! у прибалтов традиция не любить русских !нельзя жить прибалту без мечты! как теперь они будут то?
    seregatara1969
  10. datur Сегодня, 10:54
    так надо сказать- ЧТО ИСКАНДЕРЫ!! - ТАМ стоят ради прикола!!!! wink
    datur
  11. Стрелецкос Сегодня, 11:07
    Четырехзвездный генерал режет правду-матку
    Это хорошо
    Стрелецкос
  12. taiga2018 Сегодня, 11:25
    весь смысл существования этих стран уничтожил одним предложением...
    taiga2018
  13. APASUS Сегодня, 11:30
    Я так понимаю это посыл для России ? По другому не получается. Сейчас должна состояться встреча по договору о глобальной безопасности ,между американцами и русскими .Вот решили сразу не расшатывать обстановку таким оригинальным способом.
    APASUS
  14. den3080 Сегодня, 11:37
    уволят енарала, и петра и павла.
    den3080
    1. Metallurg_2 Сегодня, 12:44
      Сейчас прибалты прочухают и начнут верещать: как только Россия нападет на Чехию, генерала Петра Павла арестуют и посадят в Петропавловскую крепость.
      Metallurg_2
  15. sxfRipper Сегодня, 11:41
    Радует, что не все они там зазомбированы на российскую угрозу.
    sxfRipper
  16. Туз Бубен Сегодня, 12:39
    Матерь моя....
    Мну прям с небес на землю сбросили...
    Эт чё ? Мы на каканутую Приебалтику планы строили ?
    Да, по моему, после того как они отвалили, и мегатонны дерьма на нас вылили, подлизывая нам задницу друг от друга втихаря, никто в России о них и не вспоминает, кроме как по ассоциации со словом Юрмала.
    Да и ещё при приговорке ; купил банку шпрот - поддержал эССовцев.
    Туз Бубен
  17. Metallurg_2 Сегодня, 12:41
    Осталось только, чтобы мнение чешского генерала таки дошло до прибалтийских лимитрофов. А то до них как-то с трудом все доходит - сказываются особенности менталитета.
    Был такой анекдот:
    Едет эстонец на дрезине по железной дороге. Вокруг зима, снег, мороз. К путям выходит другой эстонец, спрашивает первого:
    - Эй, дружище-е, далеко-о ли-и до-о Таллина-а?
    - Не-ет, не далеко-о! - и машет рукой, садись, мол, подвезу...
    Едут они час, другой, третий...
    - Далеко-о ли-и до-о Таллина-а?
    - Да-а, теперь далеко-о...
    Metallurg_2
  18. Косолапый Сегодня, 13:33
    Как так , а забор , что зря напрягались , всем миром , не покладая клавиатуру трудились , ночи не спали , и все зря ))))
    Косолапый
  19. КОТ БАЮН Сегодня, 14:30
    Сомневюсь я, что после этого выступления прибалты хоть как то успокоятся... Но сейчас они точно в ступор войдут на месячишко-другой...
    Вот насколько обращение к федеральному собранию животворяще действует! laughing Уже и нет агрессии в прибалтийском регионе... просто прекрасно....
    Знают дрозды, что получат.... звезды
    Вот и заткнулись дрозды, пам-пам-пам.... laughing
    КОТ БАЮН
  20. KIBL Сегодня, 15:08
    Вот и закончилась карьера чешского генерала......
    KIBL
Картина дня