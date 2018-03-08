20:39 08 марта
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Кубинские власти выслали из страны экс-лидеров Боливии и Колумбии

В среду власти Кубы задержали в международном аэропорту Гаваны и выслали из страны экс-президента (1998-2002 гг.) Колумбии Андреса Пастарану и бывшего главу (2001-2002 гг.) Боливии в Хорхе Кирогу, передает ТАСС сообщение агентства Prensa Latina.



Куба не разрешила въезд на свою территорию экс-президентам Колумбии и Боливии Андресу Пастране и Хорхе Кироге, задействованным в антикубинской провокации. Они были вновь посажены на самолет после прибытия в международный аэропорт имени Хосе Марти, куда прилетели для получения премии, присуждаемой контрреволюционными группами,
говорится в публикации.


Политики прилетели в Гавану из Боготы. По данным агентства, «в четверг они планировали принять участие в церемонии вручения премии, которую присуждает кубинская диссидентская организация "Латиноамериканская сеть молодежи за демократию", возглавляемая Росойа Марией Пайя, дочерью погибшего в автокатастрофе в 2012 году кубинского оппозиционера Освальдо Пайи».

Как отмечает агентство, кубинским властям «удалось сорвать провокацию с целью вызвать нестабильность, ухудшить имидж страны на мировой арене и навредить дипломатическим отношениям Кубы с другими странами региона».

В этом году «Латиноамериканская сеть молодежи за демократию» присудила премию 37 бывшим главам государств и правительств, входящим в так называемую «Демократическую инициативу Испании и Америк». Сообщается, что в их числе, помимо Пастраны и Кироги, «премьер-министры Испании в 1982-1996 годах и 1996-2004 годах Фелипе Гонсалес и Хосе Мария Аснар, экс-президенты Мексики в 2000-2006 годах и 2006-2012 годах Висенте Фокс и Фелипе Кальдерон».

Prensa Latina напоминает, что «Латиноамериканская сеть молодежи за демократию» финансируется «членами кубинского контрреволюционного движения в Майами и Европе».

Кубинская газета «Гранма» в свою очередь назвала «Демократическую инициативу Испании и Америк» «группой правых экс-президентов Иберо-Америки, объединившихся с целью подрывать все прогрессивные проекты в странах Латинской Америки и Карибского бассейна». Издание утверждает, что, члены инициативы являются «коррупционерами и мошенниками и несут ответственность за гибель десятков тысяч человек».

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 34

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  1. datur Сегодня, 10:49
    КУБА -это наше все wink
    datur
    1. LSA57 Сегодня, 11:05
      Цитата: datur
      КУБА -это наше все

      как щас помню
      Куба любовь моя
      Остров в дали багровой
      Песня летит над планетой звеня
      Куба любовь моя smile
      в пионерском лагере по вечерам пели
      LSA57
      1. МИХАН Сегодня, 11:07
        Эх Куба Остров свободы! Мы скоро вернемся ... soldier
        МИХАН
        1. ромул Сегодня, 11:12
          [quote=МИХАН]Куба Остров свободы[/quote
          С праздником тебя виталя love love хе хе ) каску одень нето простудишся )
          ромул
        2. Комментарий был удален.
        3. Комментарий был удален.
        4. Сергей Д_2 Сегодня, 11:16
          Цитата: МИХАН
          Эх Куба Остров свободы! Мы скоро вернемся ... soldier

          Сиди уже дома.Повышай ВВП.
          Сергей Д_2
      2. sabakina Сегодня, 12:33
        Серёга, прЮвет! Пионерский "концлагерь" вторая половина 70-х, первая половина 80-х. На всё лето отправляли любимые родители. Про Кубу не пели, но что происходит-знали. Как щас помню: "Миру-мир, войны не нужно, наш девиз отряда "Дружба"!
        sabakina
        1. LSA57 Сегодня, 12:38
          Цитата: sabakina
          Пионерский "концлагерь" вторая половина 70-х, первая половина 80-

          Привет hi ну я в лагере чуть пораньше был smile с 65 по 72. мы тогда пели smile
          LSA57
        2. Сергей Д_2 Сегодня, 14:58
          Слезу пустил.Я последний раз в 72 был.Как будто вчера....
          Сергей Д_2
      3. Громобой Сегодня, 13:10
        Цитата: LSA57
        как щас помню

        Так то да,вспомним и это,НО НО НО вспомните пожалуйста и суммы дотаций на содержание режима Кастро---РФ(а не СССР) такую пьянку не потянет,так что остаётся только ностальгически восхитится над деяниями наших отцов.
        Громобой
    2. сибиралт Сегодня, 11:20
      Теперь их только Порошенко может приютить. Может и сгодятся на каких - нибудь министров незалежной. lol
      сибиралт
      1. LSA57 Сегодня, 11:29
        Цитата: сибиралт
        Может и сгодятся на каких - нибудь министров незалежной.

        не на каких нибудь, а на какие фашингтонский обком укажет
        LSA57
      2. Zoldat_A Сегодня, 13:54
        Олег, hi !
        Цитата: сибиралт
        Теперь их только Порошенко может приютить. Может и сгодятся на каких - нибудь министров незалежной. lol

        "Кубинос партизанос" лучше бы Гуантанамо подумали, как выгнать.... Вот то был бы "венсеремос"! А эти-то двое сидели и никому особо не мешали. Мало ли какой чепухи у нас и в Союзе, и в России приют находят...
        Zoldat_A
    3. влад66 Сегодня, 12:28
      Они были вновь посажены на самолет после прибытия в международный аэропорт имени Хосе Марти, куда прилетели для получения премии, присуждаемой контрреволюционными группами,

      Пускай спасибо скажут что пендалями не проводили. yes
      влад66
    4. лаврентий павлович Сегодня, 17:43
      А почему эта "секта" до сих пор не арестована.
      лаврентий павлович
  2. a.s.zzz888 Сегодня, 10:49
    Вот бы и у нас так, только прилетели всякие нехорошие - сразу улетели, а ещё лучше - на подлёте. bully
    a.s.zzz888
    1. bouncyhunter Сегодня, 11:23
      Цитата: a.s.zzz888
      Вот бы и у нас так, только прилетели всякие нехорошие - сразу улетели, а ещё лучше - на подлёте. bully

      Серёга , я удивляюсь как ещё на набежали поленья с воплями : "Так вы Качиньского ухандошили !" . wink lol
      bouncyhunter
      1. a.s.zzz888 Сегодня, 11:46
        bouncyhunter Сегодня, 11:23
        ... Так они уже и без того, достали той авиакатастрофой! С больной на здоровую валят! angry
        a.s.zzz888
        1. bouncyhunter Сегодня, 11:51
          Цитата: a.s.zzz888
          достали той авиакатастрофой

          Местные польские пауки в банке грызут друг дружку - вот что мне мурыженье катастрофы под Смоленском напоминает . sad
          bouncyhunter
          1. a.s.zzz888 Сегодня, 13:18
            bouncyhunter Сегодня, 11:51Местные польские пауки в банке грызут друг дружку - вот что мне мурыженье катастрофы под Смоленском напоминает . sad

            Надо их сахарком присыпать, для ускорения процесса поедания, или медком помазать - веселей дело пойдёт. laughing
            a.s.zzz888
            1. bouncyhunter Сегодня, 14:51
              Цитата: a.s.zzz888
              Надо их сахарком присыпать

              Лучше уж тогда ДУСТом - так надёжнее . wink
              bouncyhunter
        2. Piramidon Сегодня, 12:24
          Цитата: a.s.zzz888
          ... Так они уже и без того, достали той авиакатастрофой! С больной на здоровую валят!

          Мне уже покойного Качиньского жалко. Они его то выкопают, то закопают. fool
          Piramidon
          1. bouncyhunter Сегодня, 12:40
            Цитата: Piramidon
            Они его то выкопают, то закопают.

            Это я лично расцениваю как надругательство над прахом . А что они там себе думают - не знаю . negative
            bouncyhunter
          2. a.s.zzz888 Сегодня, 13:21
            Piramidon Сегодня, 12:24 ↑ Мне уже покойного Качиньского жалко. Они его то выкопают, то закопают. fool

            Правильно говорит Павел "Как пауки в банке!" Пусть они его хоть схарчат, только нас не трогают. angry
            a.s.zzz888
      2. sabakina Сегодня, 12:38
        Паш, я первый говорю, и подтвержу на полиграфе. Во всём виновата Баба-Яга! А как известно, она не из нашего ....не то что времени, пространства!
        sabakina
        1. bouncyhunter Сегодня, 12:41
          Слава , с параллельными вселенными общаться - это поленьям к Петруччо надо : он непревзойдённый спец . wassat
          bouncyhunter
  3. 210окв Сегодня, 10:50
    Молодцы кубинцы.Надо и нашим собрать всех каспаровых,макревичей и Ко.в один самолёт..И...Лётчикам парашюты..
    210окв
    1. vorobey Сегодня, 10:57
      Цитата: 210окв
      Молодцы кубинцы.Надо и нашим собрать всех каспаровых,макревичей и Ко.в один самолёт..И...Лётчикам парашюты..


      а перед этим еще и на площади прилюдно выпороть розгами...
      vorobey
      1. LSA57 Сегодня, 11:06
        Цитата: vorobey
        а перед этим еще и на площади прилюдно выпороть розгами...

        предварительно смочив их в солёной воде am
        LSA57
      2. Incvizitor Сегодня, 15:45
        В клетке их держать, чтобы каждый желающий мог в харю подойти плюнуть.
        Incvizitor
  4. solzh Сегодня, 10:51
    Молодцы кубинцы, держаться, не сдаются.
    solzh
  5. Геркулесыч Сегодня, 11:05
    Молодцы Кубинцы, не дают в стране проамериканским задолизам устраивать сборища! good hi
    Геркулесыч
  6. Rostislav Сегодня, 11:10
    Есть чему поучиться и нашим.
    Вместо пустых разговоров о том, что, например, американцы вмешиваются в выборы, простые действия - конкретным имярек билет на самолет в зубы и пинок под зад.
    Rostislav
  7. taiga2018 Сегодня, 11:21
    как Фиделя не стало,некоторые подумали,вот она,свобода действий на острове Свободы,ан нет,есть ещё люди на страже революции...
    taiga2018
  8. iliitchitch Сегодня, 11:41
    Что там происходит ? Откровенные вражины друг другу премии вручать собирались . Ребята , поаккуратнее , на дальних подступах сволочей паковать надо , как при Фиделе .
    iliitchitch
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