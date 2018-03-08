Кубинские власти выслали из страны экс-лидеров Боливии и Колумбии

Куба не разрешила въезд на свою территорию экс-президентам Колумбии и Боливии Андресу Пастране и Хорхе Кироге, задействованным в антикубинской провокации. Они были вновь посажены на самолет после прибытия в международный аэропорт имени Хосе Марти, куда прилетели для получения премии, присуждаемой контрреволюционными группами,

В среду власти Кубы задержали в международном аэропорту Гаваны и выслали из страны экс-президента (1998-2002 гг.) Колумбии Андреса Пастарану и бывшего главу (2001-2002 гг.) Боливии в Хорхе Кирогу, передает ТАСС сообщение агентства Prensa Latina.говорится в публикации.Политики прилетели в Гавану из Боготы. По данным агентства, «в четверг они планировали принять участие в церемонии вручения премии, которую присуждает кубинская диссидентская организация "Латиноамериканская сеть молодежи за демократию", возглавляемая Росойа Марией Пайя, дочерью погибшего в автокатастрофе в 2012 году кубинского оппозиционера Освальдо Пайи».Как отмечает агентство, кубинским властям «удалось сорвать провокацию с целью вызвать нестабильность, ухудшить имидж страны на мировой арене и навредить дипломатическим отношениям Кубы с другими странами региона».В этом году «Латиноамериканская сеть молодежи за демократию» присудила премию 37 бывшим главам государств и правительств, входящим в так называемую «Демократическую инициативу Испании и Америк». Сообщается, что в их числе, помимо Пастраны и Кироги, «премьер-министры Испании в 1982-1996 годах и 1996-2004 годах Фелипе Гонсалес и Хосе Мария Аснар, экс-президенты Мексики в 2000-2006 годах и 2006-2012 годах Висенте Фокс и Фелипе Кальдерон».Prensa Latina напоминает, что «Латиноамериканская сеть молодежи за демократию» финансируется «членами кубинского контрреволюционного движения в Майами и Европе».Кубинская газета «Гранма» в свою очередь назвала «Демократическую инициативу Испании и Америк» «группой правых экс-президентов Иберо-Америки, объединившихся с целью подрывать все прогрессивные проекты в странах Латинской Америки и Карибского бассейна». Издание утверждает, что, члены инициативы являются «коррупционерами и мошенниками и несут ответственность за гибель десятков тысяч человек».