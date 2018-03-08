20:34 08 марта

США готовят Европу к атомной войне

Несколько месяцев назад в Европе, в обстановке повышенной секретности, были проведены военные учения под названием "Стойкий полдень". Суть учений заключается в привлечении к ядерной миссии стран, которые не обладают ядерным оружием. В этот раз свои аэродромы и авиацию предоставили Польша и Чехия. Во время маневров отрабатывалось применение нестратегического ядерного оружия против предполагаемого противника.

Тем не менее, условия для глобальной атомной войны пока не сложились. Слишком тяжелы последствия для ее участников при неясной выгоде. Но на наших глазах стремительно возрастает риск войны случайной.

Наш мир, по меньшей мере, десяток раз находился в шаге от катастрофы. И характерно, что общественность узнавала об этом лишь спустя годы и десятилетия. Самым известным подобным случаем было то, что произошло в ночь на 26 сентября 1983 года.




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Комментарии 8

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  1. solzh Сегодня, 10:52
    Другими словами США Европу готовит к вымиранию.
    solzh
    1. Чичиков Сегодня, 11:00
      Плохо то, что мы недостаточно и непостоянно информируем граждан Европы, о последствиях курса милитаризации, который проводит ЕС и подконтрольные сШа национальные элиты. Нужно долбить их каждый день, - отсидеться в бункере или "сторонке", - не получится!
      Чичиков
      1. stalkerwalker Сегодня, 11:26
        Цитата: Чичиков
        Плохо то, что мы недостаточно и непостоянно информируем граждан Европы, о последствиях курса милитаризации, который проводит ЕС и подконтрольные сШа национальные элиты.

        Russia Today и Sputnik достаточно неплохо справляются со своей задачей. За что, собственно, и были "записаны" в иностранные агенты в цитадели "добра и справедливости".
        Информационная война давно идёт во всей своей красе. Особенно хорошо это заметил В Небензя в своей речи на заседании Совета безопасности, посвященном ситуации в Восточной Гуте и созванном по инициативе Великобритании. Если Путин общался с «нашими партнерами» заочно, то постпред выписывал им счета, находясь в непосредственном зрительном контакте.
        stalkerwalker
      2. Громобой Сегодня, 12:53
        Цитата: Чичиков
        отсидеться в бункере или "сторонке", - не получится!

        Им по фигу ваши заявы,т.к. у них с нами паритет по ЯО,так что прежде чем грозить ЕУропе ракетами вспомните точный адрес бункера ГО близлежащего и благословите имя который вам такую гражданскую оборону обеспечил.Фамилиию скрипнуть или сами вспомните кто все эти десятилетия укреплял нашу Гражданскую Оборону?Так что грозить НАТО ракетами по меньшей мере глупо.
        Громобой
  2. Стрелецкос Сегодня, 11:05
    Пусть США сами готовятся
    Им тоже отсидеться не удастся
    Стрелецкос
  3. Masya Masya Сегодня, 11:12
    Лаврову не надо обвинять, а поставить штаты в известность, что первая полетит на науськивающих... и тогда действительно весь мир в труху, за лужей отсидеться не получится... и апокалипсиса не надо...
    Masya Masya
    1. Громобой Сегодня, 13:03
      Цитата: Masya Masya
      .. и апокалипсиса не надо...

      Вы это верно подметили,что применения ЯО не хочет ни одна из сторон.Отсюда вывод,что война будет происходить на других площадках,как то Донбасс,Сирия и наконец,наш главный конёки и секретное оружие----Ея Величество Экономика полностью сидящая в долларровых клещах и оттого производящая вид бледной поганки на фоне общей системы.Значит будем грозить ЯО---ведь это так логично и урякально!)))
      Громобой
  4. Озеленитель Сегодня, 13:31
    Ну чего и было ожидать.че хотели то получили.
    Озеленитель
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