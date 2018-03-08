США готовят Европу к атомной войне

Несколько месяцев назад в Европе, в обстановке повышенной секретности, были проведены военные учения под названием "Стойкий полдень". Суть учений заключается в привлечении к ядерной миссии стран, которые не обладают ядерным оружием. В этот раз свои аэродромы и авиацию предоставили Польша и Чехия. Во время маневров отрабатывалось применение нестратегического ядерного оружия против предполагаемого противника.



Тем не менее, условия для глобальной атомной войны пока не сложились. Слишком тяжелы последствия для ее участников при неясной выгоде. Но на наших глазах стремительно возрастает риск войны случайной.



Наш мир, по меньшей мере, десяток раз находился в шаге от катастрофы. И характерно, что общественность узнавала об этом лишь спустя годы и десятилетия. Самым известным подобным случаем было то, что произошло в ночь на 26 сентября 1983 года.











