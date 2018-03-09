08:41 09 марта

"Аргументы" без фактов

Откровенно беспомощная «критика» военного раздела Послания Президента РФ со стороны местных «разоблачителей» Путина резко контрастирует с предельно серьезной оценкой этого документа американским Пентагоном

"Аргументы" без фактов



Реакция так называемых «либеральных» СМИ, являющихся, по правде говоря, банальной пиар-обслугой Вашингтона, на презентацию Президентом РФ новейших систем вооружений, оказалось уныло предсказуемой. Что, кстати, не может не радовать, поскольку свидетельствует о том, что они зря жуют свой хлеб с маслом и давно вышли в тираж как сколько-нибудь эффективные органы «партнерской» спецпропаганды.


После первоначального замешательства в стиле «Пришла беда, откуда не ждали!», началась паническая отработка темы «Путин опять все наврал!».

В том, что она именно паническая, убеждает та степень примитивизма и откровенной халтурности, с которыми эта заказная пресса бросилась искать и находить «неопровержимые аргументы» на этот счет.

Поисковик ГУГЛа по данной теме моментально превратился в почти полный список изданий, подвизающихся на «разоблачении происков Кремля». Все «королевская рать» моментально перепечатала один и тот же текст, состоящий практически из одних пустопорожних фраз, типа «Не может быть, потому что не может быть никогда!» в исполнении неких доселе никому неизвестных «экспертов», почему то из области … космонавтики.

Не хочу брать грех на душу и быть обвиненным в предвзятости. Потому процитирую этот разошедшийся по всем антикремлевским изданиям «циркуляр» почти дословно:

«Путинскому хвастовству не поверили даже собственные ученые.
02.03.2018
Крылатые ракеты с ядерными энергетическими установками, которыми хвастался президент Российской Федерации Владимир Путин, не могут существовать в природе. Об этом заявил руководитель института космической политики Иван Моисеев. 01.03.2018: «Нельзя на крылатую ракету ставить ядерный двигатель, и нет таких двигателей», — заявил ученый. По словам Моисеева, подобный двигатель существует в разработке, но он космический. Ученый также добавил, что никаких испытаний в 2017 году не могло проводиться. «Хорошо, если в 2027 году испытают подобные установки», — подчеркнул он. И немецкий эксперт в области ракетной техники Роберт Шмукер назвал заявление Путина неправдоподобным. «Не могу себе представить, что россияне могут создать маленький летающий термоядерный реактор», — сказал он. По словам эксперта, в ближайшем будущем Россия не в состоянии разработать ядерно-энергетическую крылатую ракету.»
https://inosmi.ru/military/20180302/241612397.html

Скажите на милость - вы увидели в этом «опровержении» Путина хоть один фактический контраргумент, который можно, так сказать, потрогать руками? Ровно ничего, кроме вполне инфантильного «Не могу себе представить!», там очевидно нет.

Что же касается, «авторитетного эксперта» из «института космической политики», на которого все ссылаются и который запросто «вывел на чистую воду» Президента России, то я не поленился поинтересоваться «кто есть ху». И с некоторым недоумением обнаружил, что оный «институт» является довольно странной «группой товарищей», на сайте которого самые «свежие» космические новости заканчиваются сентябрем прошлого года, а доступные по первому «клику» статьи научных сотрудников датируются и вовсе 2013 годом.

Но, мало того! Как следует из справки опубликованной «Газетой.ру», указанный глава «института космической политики» ни к космосу, ни, тем более, к делам сугубо военным, по своей трудовой биографии ни малейшего касательства не имел. Судите сами:


«ИВАН МОИСЕЕВ
Руководитель института космической политики, научный руководитель Московского космического клуба

Иван Михайлович Моисеев родился в 1953 году. В 1981 году окончил Московское высшее техническое училище им. Н. Э. Баумана. В 1981 – 1991 годах работал научным сотрудником ВНИИ подъемно-транспортного машиностроения. В 1991-1992 годах – эксперт Рабочей группы при правительстве РФ. В 1992 – 1993 годах – инженер в фирме «Оникс». В 1994 году – специалист-эксперт Парламентского центра РФ. В 1995 – 1998 годах – инженер Российской правовой академии Министерства юстиции РФ. С 1999 года - руководитель Института космической политики. Научный руководитель Московского космического клуба, эксперт Кластера «Космос» фонда «Сколково» https://www.gazeta.ru/science/lecturers/5252897.shtml

И вот такой ни к чему не причастный «орел» буквально нарасхват цитируется десятками СМИ строго определенной направленности, как едва ли не ключевой эксперт в области сверхзасекреченных военных разработок России, о которых до недавнего времени знал только узкий круг лиц с самыми строгими допусками!

Вы, вообще, можете представить себе - до какого пещерного уровня надо докатиться, чтобы использовать подобную подзаборную «аргументацию» даже не просто для рядовой пропаганды, но для «разоблачения» официального заявления первого лица государства?!! Утешает в этом случае только одно - до такого маразма докатились именно те, кто Россию ни в грош не ставит и кормится только за счет обливания её помоями.

При таком «качестве» этих помоев за умственное и моральное здоровье граждан России можно не опасаться. Эта «артель напрасный труд» для них совершенно безопасна. А может быть в чем-то даже полезна. Ибо ничто так не вдохновляет, как понимание полной дурости тех, кто вам противостоит.

Что же касается, отношения к путинской военной презентации со стороны серьезных людей на Западе, которым по должности положено использовать головной мозг по прямому назначению, то оно, как небо, от земли отличается от того бреда, который несут по этому поводу некоторые доморощенные «эксперты» космического масштаба.

Вот как отреагировало на это Послание такое предельно серьезное ведомство, как министерство обороны США:

«Пентагон огорчили недавние заявления президента РФ Владимира Путина о разработке новых систем вооружений. Это признал в среду заместитель министра обороны США по политическим вопросам Джон Руд, выступая на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США.

Заявления, сделанные президентом Путиным, не стали для нас неожиданностью. Тем не менее они нас огорчили, хотя мы и знали, что Россия развивает свои возможности и следили за этим с тревогой», — отметил он. «Ясно, что все эти разработки осуществлялись не в течение последних нескольких месяцев или последнего года», — добавил Руд.» https://news.mail.ru/politics/32781605/?frommail=1

Как вы думаете, стало бы министерство обороны США всерьез «огорчаться» и «следить с тревогой» за российскими военными разработками, если бы это был банальный пропагандистский фейк и предвыборная мистификация со стороны властей РФ? Более того, представитель Пентагона полностью признал, что все сказанное Путиным соответствует действительности, когда заявил, что в США «знали, что Россия развивает свои возможности».

Не знали об этом, похоже, только в пресловутом «институте космической политики», а также в том сонмище неровно дышащих к Путину и России СМИ, которые с усердием не по разуму, стали хвататься за любую, даже самую дрянную, возможность минимизировать эффект путинской речи. Которая прозвучала для них, как гром среди ясного неба. И вполне предсказуемо сели в лужу. Где им, собственно говоря, самое место.
Автор: Юрий Селиванов


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Комментарии 30

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  1. Greenwood Сегодня, 05:54
    Автор, да никто в принципе не против и ракет, и новых вооружений. Но согласись, довольно странно, в послании федеральному собранию львиную долю времени посвящать только вооружениям, а проблемам экономики и уровня жизни в стране, повышающимся ценам и тарифам, т.е. вопросам, которые напрямую касаются простых жителей России, толком не уделить внимание, упомянув их фактически вскользь с пометкой "мы стали жить ещё лучше". Это же не заседание в Министерстве обороны и не выступление Шойгу.
    Greenwood
    1. Spartanez300 Сегодня, 06:05
      Вообще этой продажной прессе еще кто нибудь верит , по моему она себя уже дискредитировала на 100% . Прежде чем выставлять себя полными профанами нужно было понять что серьезные люди на серьезные темы говорят серьезно .
      Spartanez300
      1. 210окв Сегодня, 07:16
        А что это за "институт космической политики"?Ничего себе нахлебников наплодили..
        Цитата: Spartanez300
        Вообще этой продажной прессе еще кто нибудь верит , по моему она себя уже дискредитировала на 100% . Прежде чем выставлять себя полными профанами нужно было понять что серьезные люди на серьезные темы говорят серьезно .
        210окв
      2. МИХАН Сегодня, 07:35
        Цитата: Spartanez300
        Вообще этой продажной прессе еще кто нибудь верит , по моему она себя уже дискредитировала на 100%

        Я верю, только наоборот.. laughing .Если слюной брызгают и все и всех ругают, значит все верно делаем в России! А вот если начнут хвалить и восторгаться, то ВСЕ пора браться за вилы и окопы копать..
        МИХАН
      3. rkkasa 81 Сегодня, 08:31
        Цитата: Spartanez300
        Вообще этой продажной прессе еще кто нибудь верит , по моему она себя уже дискредитировала на 100%

        Интересно, а вот эту продажную прессу ( и шире - продажные СМИ ), которым нельзя верить, их никак забороть невозможно ? Сколько еще президентских сроков нужно Путину, чтобы набраться сил, для победы над этой гидрой могучей ? request
        Или все таки дело в том, что и руководство страны, и продажные СМИ, это детали одной системы ?
        rkkasa 81
    2. сибиралт Сегодня, 07:39
      Те кто понимают помалкивают, а кто дуболомы - визжат. Сейчас самые распространенные специальности - эксперт и политолог. При том, что этому нигде не учат. lol
      сибиралт
    3. cariperpaint Сегодня, 07:46
      вот зачем передергивать? во первых если сами не смотрели его то молчите лучше. из двух часов более одного часа разговор шел обо всем кроме вооружений. от дорог до материнства. а потом много говорили о оборонном секторе как одному из видов промышленности. по большому счету про ти новинки пролетели быстро и не стали на них заморачиваться. потом говорили о ученых и фундаментальной науке. зачем вы врете то?
      cariperpaint
    4. cariperpaint Сегодня, 07:47
      аж целых 12 минут. львиная доля блин.
      cariperpaint
    5. kenig1 Сегодня, 08:20
      Странно, что вы не зная выступления делаете выводы.
      kenig1
    6. КОСМОС Сегодня, 08:27
      Цитата: Greenwood
      Но согласись, довольно странно, в послании федеральному собранию львиную долю времени посвящать только вооружениям,

      Нет это ни странно, учитывая происходящее на Украине и в Сирии, или вы не слышите что США объявили Россию врагом номер 1? И каждый западный политик и военный каждый раз об этом упоминает. Странно что вы это не замечаете, хотя нет не странно...
      Цитата: Greenwood
      а проблемам экономики и уровня жизни в стране, повышающимся ценам и тарифам, т.е. вопросам, которые напрямую касаются простых жителей России, толком не уделить внимание,

      Прежде чем строить дом и налаживать быт, строят забор. Безопасность важнее в том числе и для простых жителей. Внутренним проблемам внимание уделялось больше, хотя и проблем как таковых, где необходимо участие правительства немного. А все остальное решать должны сами люди на местах, народ, вы же свободны? Так что дерзайте, халявы не будет.
      КОСМОС
  2. Vard Сегодня, 05:56
    Откровенная убогость этой публики откровенно говоря радует...
    Vard
    1. 210окв Сегодня, 07:58
      Однако этой публике у нас власть зачастую в рот смотрит..
      Цитата: Vard
      Откровенная убогость этой публики откровенно говоря радует...
      210окв
  3. solovald Сегодня, 06:03
    Насчет потомков "Сатаны" сомнений особых нет, но... насчет ядерной силовой установки и остальной "вафли" не все так очевидно.
    solovald
  4. a.s.zzz888 Сегодня, 07:03
    «Пентагон огорчили недавние заявления президента РФ Владимира Путина о разработке новых систем вооружений. Это признал в среду заместитель министра обороны США по политическим вопросам Джон Руд,

    Так не "огорчаться" надо, а стреляться. Засунули мерикатосию на задний скотный двор, где ей давно уже место.И все свои многие, многие лярды зелени пущенные на разработки ПРО и прочей дряни, возьмите с собой в сарай, может на что сгодится. bully
    a.s.zzz888
    1. Ингвар 72 Сегодня, 07:34
      Я же вам уже говорил, что зелени они себе без проблем еще напечатают. И весь мир, включая Россию будет это оплачивать, продавая ресурсы за их зелень. hi
      Ингвар 72
      1. a.s.zzz888 Сегодня, 08:22
        Ингвар 72 Сегодня, 07:34 ↑
        Я же вам уже говорил, что зелени они себе без проблем еще напечатают. И весь мир, включая Россию будет это оплачивать, продавая ресурсы за их зелень. hi

        Нет. И простите, вы для меня не авторитет, чтобы запоминать ваши заклания. Всепрапальщики были всегда. hi
        a.s.zzz888
    2. Анти-Корр. Сегодня, 07:43
      Цитата: a.s.zzz888
      Так не "огорчаться" надо, а стреляться. Засунули мерикатосию на задний скотный двор, где ей давно уже место

      :Жаль, что они об этом не знают и по прежнему тратят на здравоохранение 17% ВВП, а мы 3,5 при том ,что Грузия и Гандурас по 9%. Соглиситесь ,есть повод для бросания чепчиков в воздух! wink
      Анти-Корр.
      1. a.s.zzz888 Сегодня, 08:19
        Анти-Корр. Сегодня, 07:43:Жаль, что они об этом не знают и по прежнему тратят на здравоохранение 17% ВВП, а мы 3,5 при том ,что Грузия и Гандурас по 9%. Соглиситесь ,есть повод для бросания чепчиков в воздух! wink

        А Вы не желаете полечиться в мерикатосии на эти 17%?!??? Без исподнего останетесь, и будете должны до последних дней. Почему же они тогда стадами прут на операции в Россию?!???? Да потому что качественно и ДЕШЕВЛЕ !!!!!! hi
        a.s.zzz888
      2. Голован Джек Сегодня, 08:36
        Цитата: Анти-Корр.
        17% ВВП, а мы 3,5 при том ,что Грузия и Гандурас по 9%

        Ни о чем (ц).
        Считать можно в чем угодно, и даже в попугаях.
        Но представления о развитии этого самого "хранения" Ваш подсчет не дает. От слова "вообще".
        Продолжайте веселить yes
        Голован Джек
    3. faiver Сегодня, 08:16
      Засунули мерикатосию на задний скотный двор
      - ага, только санкции то они против нас вводят а не наоборот
      так что для начала "засунулку" вырастите
      faiver
      1. a.s.zzz888 Сегодня, 08:24
        faiver Сегодня, 08:16 ...так что для начала "засунулку" вырастите

        Не стОит беспокоиться - ВЫРАСТИЛИ, и на вас останется, поделимся охотно. bully
        a.s.zzz888
  5. Громобой Сегодня, 07:21
    с предельно серьезной оценкой этого документа американским Пентагоном
    Да они рады стараться,как говорится.Путин им дал такой жирный козырь и с ним они имеют все шансы приподнять военный бюджет(прибавить работы и дохода магнатам и рядовым сборщикам Техасщины и Алабамщины.Ничего весёлого то и нет,дайте цифры бюджетов в сравнении,не даёте,потому что проценты не в вашу пользу,господин Селиванов.
    Громобой
  6. МИХАН Сегодня, 07:39
    Что то вспомнилось , когда Крым вернули без единого выстрела , потом блестящая операция в Сирии (переброска войск) , Ну и Калибры из Каспия , это был фурор ..И мир просто замер!
    МИХАН
  7. Ст.пропорщик Сегодня, 08:01
    Цитата: Анти-Корр.
    Жаль, что они об этом не знают и по прежнему тратят на здравоохранение 17% ВВП, а мы 3,5 при том ,что Грузия и Гандурас по 9%. Соглиситесь ,есть повод для бросания чепчиков в воздух! wink

    Жаль , что им не надо строить порты на Балтике, ТЭС в Калининграде, противостоять санкциям, вводить свои санкции (это тоже потери), в Крым вкладываться, вести электричество в Крым, строить мост туда же. Очень жаль, что Вы как то не удосужились послушать Президента. Тенденция разворачивается в сторону социалки. ИМХО.
    Ст.пропорщик
    1. faiver Сегодня, 08:18
      Тенденция разворачивается в сторону социалки
      - боюсь окончание разворота тенденции мы не застанем...
      faiver
      1. a.s.zzz888 Сегодня, 08:39
        faiver Сегодня, 08:18 ↑
        Тенденция разворачивается в сторону социалки- боюсь окончание разворота тенденции мы не застанем...

        А зачем оно вам? У вас одно - либеральное нытьё во всём.
        a.s.zzz888
    2. a.s.zzz888 Сегодня, 08:35
      Ст.пропорщик Сегодня, 08:01 Очень жаль, что Вы как то не удосужились послушать Президента.

      Такие не смотрят. А если смотрят - всё равно обхаят.
      a.s.zzz888
  8. Вышибала Сегодня, 08:18
    Мало ли кто там что сказал?
    По нынешним временам слова мало что значат. И не важно чьи.
    По-хорошему надо дождаться постановки нового оружия на вооружение.
    И действительно - пора больше внимания уделять развитию экономики и повышению уровня благосостояния граждан, а не бряцанию оружием
    Вышибала
    1. МИХАН Сегодня, 08:35
      Цитата: Вышибала
      И действительно - пора больше внимания уделять развитию экономики и повышению уровня благосостояния граждан, а не бряцанию оружием

      У нас в России ,одно другому не мешает..Все должно идти параллельно! Это главная формула выживания России в этом злобном мире..
      В конце 80-х, начало 90-х решили (не мы , народ) разоружится....Ну итог все знают! angry
      МИХАН
  9. rotmistr60 Сегодня, 08:34
    Greenwood
    ...львиную долю времени посвящать только вооружениям
    Зачем же так откровенно врать причем тем кто действительно слушал президента. "Правдивость", "непредвзятость" во всей красе. Закинул либеральную залепуху и с чувством выполненного долга удалился. Врать тоже нужно уметь, а сторонники либералов даже этого сделать не могут.
    rotmistr60
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