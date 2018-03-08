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Волкер призвал не оставлять без последствий поездки в Крым
Спецпредставитель Госдепа по Украине Курт Волкер призвал американскую администрацию вводить санкции за посещение Крыма, передает РИА Новости.
Волкер заявил, что проблемы с полуостровом «идентичны ситуации с Донбассом», а единственное различие – это «отсутствие регулярных боевых действий».
По его мнению, Вашингтон должен усилить давление на Россию.
Крым вошел в состав Российской Федерации после проведенного на полуострове в марте 2014 года референдума, на котором более 95% жителей региона высказались за воссоединение с РФ.
В Киеве по-прежнему считают Крым своей, но временно оккупированной территорией. Москва неоднократно отмечала по этому поводу, что жители полуострова демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за вхождение в состав России.
Волкер заявил, что проблемы с полуостровом «идентичны ситуации с Донбассом», а единственное различие – это «отсутствие регулярных боевых действий».
По его мнению, Вашингтон должен усилить давление на Россию.
Я думаю, что пришло время подумать о том, как мы можем сделать нашу позицию жестче, включая последствия за поездки, торговлю и бизнес-контакты с этой территорией,заявил спецпредставитель.
Крым вошел в состав Российской Федерации после проведенного на полуострове в марте 2014 года референдума, на котором более 95% жителей региона высказались за воссоединение с РФ.
В Киеве по-прежнему считают Крым своей, но временно оккупированной территорией. Москва неоднократно отмечала по этому поводу, что жители полуострова демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за вхождение в состав России.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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