Волкер призвал не оставлять без последствий поездки в Крым

Я думаю, что пришло время подумать о том, как мы можем сделать нашу позицию жестче, включая последствия за поездки, торговлю и бизнес-контакты с этой территорией,

Спецпредставитель Госдепа по Украине Курт Волкер призвал американскую администрацию вводить санкции за посещение Крыма, передает РИА Новости Волкер заявил, что проблемы с полуостровом «идентичны ситуации с Донбассом», а единственное различие – это «отсутствие регулярных боевых действий».По его мнению, Вашингтон должен усилить давление на Россию.заявил спецпредставитель.Крым вошел в состав Российской Федерации после проведенного на полуострове в марте 2014 года референдума, на котором более 95% жителей региона высказались за воссоединение с РФ.В Киеве по-прежнему считают Крым своей, но временно оккупированной территорией. Москва неоднократно отмечала по этому поводу, что жители полуострова демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за вхождение в состав России.