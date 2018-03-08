20:41 08 марта
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Волкер призвал не оставлять без последствий поездки в Крым

Спецпредставитель Госдепа по Украине Курт Волкер призвал американскую администрацию вводить санкции за посещение Крыма, передает РИА Новости.



Волкер заявил, что проблемы с полуостровом «идентичны ситуации с Донбассом», а единственное различие – это «отсутствие регулярных боевых действий».


По его мнению, Вашингтон должен усилить давление на Россию.

Я думаю, что пришло время подумать о том, как мы можем сделать нашу позицию жестче, включая последствия за поездки, торговлю и бизнес-контакты с этой территорией,
заявил спецпредставитель.

Крым вошел в состав Российской Федерации после проведенного на полуострове в марте 2014 года референдума, на котором более 95% жителей региона высказались за воссоединение с РФ.

В Киеве по-прежнему считают Крым своей, но временно оккупированной территорией. Москва неоднократно отмечала по этому поводу, что жители полуострова демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за вхождение в состав России.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 64

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  1. Spartanez300 Сегодня, 11:46
    Рано или поздно США придется смирится с тем что Крым территория России .
    Spartanez300
    1. Владыка Ситх Сегодня, 11:51
      Сладков +
      ПЕРЕГОВОРЫ ПО ДОНБАССУ.
      На площадке смена составов. Козак меняет Суркова. Что это значит? На мой взгляд - смена стратегии по Донбассу. Я знаю вот что (так не так?)

      Позиция Суркова: «Ждем, когда Украина совсем завянет и упадет в наши руки ВСЯ».
      Позиция Козака: «Нам нужен только Донбасс. Пока что. А там и все остальное, если упадет».
      Дмитрий Козак - это новая политика в самом Донбассе. Кадровая? Экономическая? Информационная? А вот мы и поглядим. Ясно, что это новый порох засыпаемый в снаряд под названием «ОЧЕРЕДНОЙ ПРЕЗИДЕНТСКИЙ СРОК ВВП».
      Владыка Ситх
      1. Svarog Сегодня, 12:39
        Цитата: Владыка Ситх
        Позиция Козака: «Нам нужен только Донбасс. Пока что. А там и все остальное, если упадет».

        Это мне нравится.. пора уже пора..
        Svarog
        1. Владимир16 Сегодня, 12:49
          Волкер - дон по имени Ган. Ему нужно закрыть въезд в Россию. И гнать с переговоров. Он черт.
          Таких нужно ....здить при встрече.
          Их нужно ставить раком и оставлять след сапога на ....опе при встрече.
          Владимир16
          1. poquello Сегодня, 14:03
            Цитата: Владимир16
            Волкер - дон по имени Ган. Ему нужно закрыть въезд в Россию. И гнать с переговоров. Он черт.
            Таких нужно ....здить при встрече.
            Их нужно ставить раком и оставлять след сапога на ....опе при встрече.

            однозначно, и всех кто поддерживает его позицию
            poquello
        2. 23424636 Сегодня, 16:31
          В республике Донецкой ситуация неважная. Захарченко не может обеспечить правовое поле для простых людей и бизнеса. Доминирующая власть начальника милиции ,госбезопасности и налоговика. не позволяет ему сохранить тот статус уважения который был у него после Дебальцево. Иначе говоря верховной власти похер что творится с рядовым людом.Вот уже 2 месяца в Д н Р нет мобильной связи и это не из-за порыва там чистый кэш который требует Донецк а это старики в аулах без связи и пенсий .Люди работают на общественных работах так как производство почти стоит платят 1400 рублей в месяц и все живи как хочешь. раньше хоть гуманитарка как то помогала сейчас этот вопрос рещается с трудом. Нет бабла .но заводы металлургические понемногу работают а уголь антрацит идет на ура ,2 электростации могут до 1 млн квт продавать электричество в россию .Где деньги .брат. Слышал что Азаров вернулся через своих исполнителей. Сразу видно его почерк срубить бабло с нищего. Единственный кто что то открыто говорит это Ходаковский .пусть он и ,но говорит открыто и честно .-Здесь что -то не так.стало.Даже в боевые годы было легче .
          23424636
      2. Лелёк Сегодня, 12:55
        Цитата: Владыка Ситх
        Владыка Ситх


        Привет, Сергей.
        ИМХО, смена мыла на шило. Если уж и производить замену инертного Суркова, то по крайней мере на боевого переговорщика и уж во всяком случае не на Козака. США щёлкают зубами, надо и нам показать оскал. Они бьют по всем векторам, а мы только отмахиваемся. Надоело. И киевские, чувствуя эту тягомотину, уже не шифруясь готовят возобновление боевых действий.
        Лелёк
        1. helmi8 Сегодня, 13:31
          Цитата: Лелёк
          Если уж и производить замену инертного Суркова, то по крайней мере на боевого переговорщика и уж во всяком случае не на Козака.

          На Семена Аркадьевича Багдасарова... Быстро он им объяснит кто из ху.
          helmi8
      3. баклан Сегодня, 14:01
        Это не Козак ли недавно извинялся перед мировым сообществом, за якобы наши упущения в допинге. Пора настала за Донбасс извиняться? Странная смена переговорщиков...
        баклан
        1. ПалБор Сегодня, 14:18
          Это был глава ОКР Жуков.
          ПалБор
      4. Комментарий был удален.
      5. ПалБор Сегодня, 14:19
        Цитата: Владыка Ситх
        Сладков +
        ПЕРЕГОВОРЫ ПО ДОНБАССУ.
        На площадке смена составов. Козак меняет Суркова. Что это значит? На мой взгляд - смена стратегии по Донбассу. Я знаю вот что (так не так?)

        Позиция Суркова: «Ждем, когда Украина совсем завянет и упадет в наши руки ВСЯ».
        Позиция Козака: «Нам нужен только Донбасс. Пока что. А там и все остальное, если упадет».
        Дмитрий Козак - это новая политика в самом Донбассе. Кадровая? Экономическая? Информационная? А вот мы и поглядим. Ясно, что это новый порох засыпаемый в снаряд под названием «ОЧЕРЕДНОЙ ПРЕЗИДЕНТСКИЙ СРОК ВВП».

        Хорошо бы...Хотя бы.
        Но мне кажется,Сурков всё равно будет исподволь влиять.
        ПалБор
    2. LSA57 Сегодня, 11:59
      Цитата: Spartanez300
      Рано или поздно США придется смирится с тем что Крым территория России

      НИКОГДА. у них нет такой привычки извиняться за свою неправоту.тем более Крым, это постоянный повод для санкций
      LSA57
      1. cniza Сегодня, 12:37
        Это точно , за все время существования СССР , они так и не признали прибалтийские республики в составе союза.
        cniza
        1. ротмистр Сегодня, 17:25
          Можно менять наших представителей хоть каждый день, толку не будет. Надо брать пример с США. Они в свое время не признали присоединение Прибалтики к СССР. Не признали, хотя там вроде правительства были не против. Десятки лет не признавали и вот теперь они имеют результат. Наши главные коммунисты ( Ельцин, Кравчук,,,) в Беловежье подписали приговор СССР. В свое время Солженицын( тот самый, которого основная масса участников форум на ВО кроет чем зря) писал в своей статье "Как нам обустроить Россию". Все территориальные спорные вопросы между бывшими союзными республиками, решать путем референдума. Но любимый вождь коммунистов Горбачев, высказал презрение по поводу предложения Солженицина. А тот оказался прав, когда писал, что не решение этого вопроса повлечет за собой межнациональные проблемы. Судя по тому, как Солженицина ненавидят очень многие на ВО, можно сделать вывод. Плевать хотели наши коммунисты-ленинцы на жизни загубленных русских, башкир, казаков и др. народов, погибших в ходе присоединения к России Крымского ханства и земель Османской империи. Юго-Восток современной Украины , Крым, Таврия, Бессарабия- это наша , российская земля. И русские, сербы, гагаузы, немцы, ногайцы, греки и др. народы проживающие там- это наши люди, которых Ленин , Троцкий и др. представители "русского крестьянства и пролетариата" подарили украинцам. И наши правители должны признать эти территории Российским, незаконно отторгнутыми большевиками. Тогда и разговор другой пойдет.
          ротмистр
          1. BrIg Сегодня, 18:20
            поддерживаю
            BrIg
    3. сибиралт Сегодня, 12:15
      Волкер явно натравливает украинцев на русских. За это морду набить мало! am
      сибиралт
      1. МИХАН Сегодня, 12:21
        Цитата: сибиралт
        Волкер явно натравливает украинцев на русских. За это морду набить мало! am

        Пусть живет....Крым НАШ!
        Построим Мост и тогда замучаются орать и биться головой .. !!!

        УЖЕ СКОРО мужики! fellow
        МИХАН
      2. Лелёк Сегодня, 18:13
        Цитата: сибиралт
        Волкер явно натравливает украинцев на русских.

        hi
        Мало того, (ИМХО) сдаётся не без благословения Вашингтона "киевские ушлёпки" затеяли ядерные провокации в Донбассе, ьзагоняя туда фонящую технику из чернобыльской зоны. А вот за это уже казнить надобно.
        Лелёк
    4. gurzuf Сегодня, 12:25
      Я думаю, что этой "смирительной рубашкой" могла бы быть военная база ВС РФ ну скажем на острове свободы! laughing
      gurzuf
      1. BrIg Сегодня, 18:23
        после заявления ввп -не актуально
        BrIg
    5. влад66 Сегодня, 12:53
      Курт Волкер призвал американскую администрацию вводить санкции за посещение Крыма,

      Дак вводи против меня полудурок,в прошлом году с женой ездили и в этом поедем и полосатых обезьян не спосим что нам делать.
      влад66
    6. Zoldat_A Сегодня, 13:59
      Цитата: Spartanez300
      Рано или поздно США придется смирится с тем что Крым территория России .

      А вспомните, сколько лет они думали, признавать или не признавать Советскую Россию... Такой срок раздумий даже эстонцам честь составил бы.... При чём всё это время не стеснялись вывозить из России царское золото в обмен на экскаваторы, бульдозеры и металлообрабатывающие станки...
      И сейчас сразу после эстонцев признают Крым российским....
      Zoldat_A
  2. Masya Masya Сегодня, 11:49
    Я думаю, что пришло время подумать о том, как мы можем сделать нашу позицию жестче, включая последствия за поездки, торговлю и бизнес-контакты с этой территорией

    это не просто территория- это Россия!!! слюни подберите! yes
    Masya Masya
    1. bouncyhunter Сегодня, 12:08
      Мариночка , с Праздником !!! love love love
      Цитата: Masya Masya
      слюни подберите

      Не могуть - они сами текуть ... wink А ездить в Крым не надо , особенно тем кто был там во времена "самостийности" , а то слишком уж очевидна разница будет - в пику западэньской пропаганде . yes
      bouncyhunter
      1. Masya Masya Сегодня, 12:19
        Паша, приветик! love спасибочки!!! love
        wink
        а своими слюнями штаты уже весь мир заляпали...
        Masya Masya
        1. bouncyhunter Сегодня, 12:25
          Котикам грустить не позволю не под каким соусом !!! yes
          bouncyhunter
        2. Васян1971 Сегодня, 12:37
          Цитата: Masya Masya
          а своими слюнями штаты уже весь мир заляпали...

          Если бы слюнями...., а то - кровью и не своей, а чужой.
          Васян1971
    2. LSA57 Сегодня, 12:44
      Цитата: Masya Masya
      это не просто территория- это Россия!!! слюни подберите!

      да пусть обтекают.
      С Праздником love

      LSA57
      1. Masya Masya Сегодня, 12:59
        Приветик,Сергей! love спасибо!!! love
        Masya Masya
  3. a.s.zzz888 Сегодня, 11:50
    Спецпредставитель Госдепа по Украине Курт Волкер призвал американскую администрацию вводить санкции за посещение Крыма,

    А вот это уже прямое вмешательство! Интересно, у нас есть кому, кроме слов М.Захаровой, поставить на место эту мерикатосную чинушу?! angry
    a.s.zzz888
    1. LSA57 Сегодня, 12:03
      Цитата: a.s.zzz888
      А вот это уже прямое вмешательство! Интересно, у нас есть кому, кроме слов М.Захаровой, поставить на место эту мерикатосную чинушу?!

      на днях их очень хорошо поставил на место в оон Василий Небензя. отхлестал по полной.
      LSA57
      1. a.s.zzz888 Сегодня, 12:30
        LSA57 Сегодня, 12:03на днях их очень хорошо поставил на место в оон Василий Небензя. отхлестал по полной.

        Смотрел по ТВ. Молодец В.Небензя, спокойный как стог сена, не истерит... а мерикатосню это аж бесит, всё пытаются спровоцировать его.
        a.s.zzz888
        1. LSA57 Сегодня, 12:45
          Цитата: a.s.zzz888
          Смотрел по ТВ. Молодец В.Небензя, спокойный как стог сена, не истерит... а мерикатосню это аж бесит, всё пытаются спровоцировать его.

          по тв не видел, читал полностью. врезал от души. достойный приемник Чуркину
          LSA57
          1. a.s.zzz888 Сегодня, 12:49
            LSA57 Сегодня, 12:45по тв не видел, читал полностью. врезал от души. достойный приемник Чуркину

            Полагаю дипломатия у нас на высочайшем уровне. Не то что эти, истерийки- ковбойки... laughing
            a.s.zzz888
  4. Салют Сегодня, 11:51
    Я думаю, что пришло время подумать о том, как мы можем сделать нашу позицию жестче, включая последствия за поездки, торговлю и бизнес-контакты с этой территорией

    возможный вариант заморозка счетов в западных банках и лишение виз в Европу и Америку
    Салют
    1. Spartanez300 Сегодня, 11:58
      Надо уже отходить от вложений средств в западные банки и больше доверять своим , но для это государство должно как то решить проблему доверия . Опять же многие вкладывают для отмывки .
      В итоге кто вкладывает будет страдать от этого , и это рычаг для санкций и давления .
      Spartanez300
      1. iliitchitch Сегодня, 12:16
        Цитата: Spartanez300
        В итоге кто вкладывает будет страдать от этого , и это рычаг для санкций и давления .

        "тебя посодют , а ты не воруй..." , и это их проблемы . Это я про тех , кто вкладывает . Я вот ничего не вкладываю , копчу небо понемногу . Пофиг мне их рычаги , на всякий рычаг лом найдётся . На санкции давно положил с прибором , в гробу я их видал . hi
        iliitchitch
  5. iliitchitch Сегодня, 11:55
    "..отсутствие регулярных боевых действий.." . Очень , очень им хочется таких действий . Но страшно , страшно им до судорог . Ну , потявкай , волкер позорный . Это , вообще , кто ? Мелкий жулик уровня мавроди , но спецпредставитель , да .
    iliitchitch
  6. КВУ-НСвД Сегодня, 12:00
    Попытка принудить иностранцев не приезжать в Крым и не вести там дела . А то вся ситуация с международным осуждением выглядит фарсом . Похоже на бессильное пыхтение и суету над разваливающимся карточным домиком...
    КВУ-НСвД
  7. Геркулесыч Сегодня, 12:06
    Я думаю, что нужно сделать чтобы этот Волкер стал для нас персоной нон грата, и нерукопожатым до навсегда! Сурков должен прекратить с волкером контактировать!
    Геркулесыч
    1. амурец Сегодня, 13:24
      Цитата: Геркулесыч
      Я думаю, что нужно сделать чтобы этот Волкер стал для нас персоной нон грата, и нерукопожатым до навсегда! Сурков должен прекратить с волкером контактировать!

      Не для нас, а для Киева. Либо переговоры по Донбассу ведутся в Крыму либо нигде. И Украинцы сами откажутся от его услуг.
      амурец
    2. iliitchitch Сегодня, 14:10
      Цитата: Геркулесыч
      Сурков должен прекратить с волкером контактировать!

      Это невозможно . У нас же кот леопольд . "Ребята , давайте жить дружно." , с крысами договариваться , это ж надо . Не , упёрто будут ездить и "разговаривать" . Им чего , зарплаты не хватает ? Командировочные-шмомандировочные-прибавка-к пенсии не помешают ? Бесить уже эти "руки дружбы" начинают . Чего , опять зачесались руки? Послать не судьба обнаглевшие морды ?
      iliitchitch
  8. Ural Cossack Сегодня, 12:08
    Вводите против меня санкции 2 раза был. И еще поеду.
    Ural Cossack
  9. Геркулесыч Сегодня, 12:09
    Нужно было раньше потроллить Волкера, на встречах, к примеру подарить ему карту России, с включенным в ее состав Крымом, и с пейзажами полуострова, и обязательно чтобы на каждом фото был наш флаг виден!
    Геркулесыч
  10. Ferdinant Сегодня, 12:15
    Его нужно в Крым пригласить,на 9 мая.
    Ferdinant
  11. Rotmistr Сегодня, 12:18
    Без последствий ничего не оставим
    Rotmistr
  12. HAM Сегодня, 12:23
    "Позицию жёстче" наводняют войсками всё причерноморье(и не только),у янков только одна "виагра" на все случаи.
    Вот и в Сирии собрались "ужесточать позицию"тоже,а Ыном не вышло,страшновато.
    HAM
  13. мичман Сегодня, 12:24
    Как бы сейчас слетал в Крым. Как много времени провел там. Все 26 аэродромов проверял после принятия их ведомствами. Аэродром в Симферополе, пришлось удлинять ВПП для возможности посадки МКС "Буран". Работу сделали за три месяца. В Саках вводили тренажер для наших авианесущих кораблей. В гавани "Солнечная долина" дислоцировались наши авианесущие корабли с вертикальным взлетом ЛА. Бельбек был моим основным аэродромом, где дислоцировались все комиссии. А затем еврей коломойский его приватизировал. Вот она жизнь. С возвращением Крым на родину. Честь имею.
    мичман
    1. BrIg Сегодня, 18:31
      дай бог оживут все базы ссср,респект,брат
      BrIg
  14. usador12 Сегодня, 12:27
    18 марта царь Владимир проголосует в Симферополе и будут все вопросы сняты. вдогонку отправят в ООН пару камазов макулатуры о проведении референдума в соответствии с уставом ООН и все....
    usador12
    1. sabakina Сегодня, 12:52
      Цитата: usador12
      18 марта царь Владимир проголосует в Симферополе и будут все вопросы сняты. вдогонку отправят в ООН пару камазов макулатуры о проведении референдума в соответствии с уставом ООН и все....

      Как зовут мужчину, который может, но не хочет?....Сволочь он!
      sabakina
      1. usador12 Сегодня, 12:54
        да нормальный он мужчина, доживем и увидим
        usador12
  15. sabakina Сегодня, 12:48
    [quoteВолкер заявил, что проблемы с полуостровом «идентичны ситуации с Донбассом», а единственное различие – это «отсутствие регулярных боевых действий».][/quote]
    Я уже говорил, антихрист пришел. Вопрос в том, сможем ли выстоять? Думаю, что да.
    sabakina
  16. 1536 Сегодня, 12:50
    Ну, вот скажите, как реагировать на такие заявления американца, его украинских "партнеров", а также сонма СМИ, субсидируемых или по "зову сердца", жаждущих наказать Россию и ее народ?
    Мирно надо реагировать. У этих людишек нервы сдают. Как это было в старой русской частушке:
    "На столе лежит арбуз,
    На арбузе - муха.
    Муха злится на арбуз,
    Что не лезет в брюхо!"
    1536
  17. Geisenberg Сегодня, 12:57
    В итоге получит регулягные боевые действия в калифорнии. До314здится.
    Geisenberg
  18. Jovanni Сегодня, 13:03
    Ну чё, тогда за посещение Техаса встречные санкции. А то ишь, прикарманили...
    Jovanni
  19. mikh-korsakov Сегодня, 13:07
    Волкер! Ну- ка отбери! Вообще меньше высказывайся, а больше помалкивай, за умного сойдешь. А лучше покачайся на тарзанке, это так прикольно. США надувают щеки, но "Авангарды"-то уже в серию пошли, во всяком случае так нам сказал наш главнокомандующий. А это значит, что вопли зарубежных и наших либералов о нашем техническом отставании впустую, потому что всем понятно, что такое изделие на коленке не соберешь. Нам тычат в нос. что, мол. компьютеры-то у всех китайские, у либералов-то китайские, а там где нужна секретность давно уже наши.
    mikh-korsakov
  20. aloleggry Сегодня, 13:21
    Да что вы прицепились к этому Волкеру? Просто завидно мужику, что люди ездят туда отдохнуть, а ему нельзя, украинцы против. Сами попробуйте посидеть на берегу Гудзона или в Киеве. Ни тебе искупатся, ни позагорать, ни шашлычка с пивосиком. Да от такой жизни любой крышей поедет.
    aloleggry
  21. Стройбат запаса Сегодня, 13:48
    Надо ввести санкции к матрасникам за посещение укропии laughing
    А потом долго слушать, как они воют
    Стройбат запаса
  22. ser65 Сегодня, 14:55
    "и вас вылечим...."
    ser65
  23. x.andvlad Сегодня, 15:06
    А не пора ли с этим парнем вообще прекратить всяческие контакты после таких его заявлений?
    x.andvlad
  24. rocket757 Сегодня, 17:40
    Бесились и дальше будут ... еще и вассалов многих "взбодрят" на такое.
    Фиг на них, делать что должно и будет то что надо!
    rocket757
  25. unignm Сегодня, 18:20
    уже надоело читать про этих ушлепанов
    unignm
  26. Дормидонт Сегодня, 18:22
    Это животное давно пора шлепнуть
    Дормидонт
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