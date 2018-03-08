20:39 08 марта
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В Сингапуре рассказали о причинах инцидента с эсминцем «Джон Маккейн»

Столкновение между американским эсминцем «Джон Маккейн» и торговым судном близ Сингапура летом прошлого года произошло из-за «резкого поворота» военного корабля, приводит РИА Новости выдержки из отчета сингапурского управления транспортной безопасности.



Столкновение произошло из-за резкого поворота эсминца "Джон Маккейн",
говорится в отчете, опубликованном в четверг.


Сообщается, в результате предпринятого маневра американский корабль «вышел на путь следования торгового судна».

Резкий поворот был вызван «рядом ошибочных действий экипажа эсминца "Джон Маккейн", которому вероятно, не хватало необходимых знаний системы рулевого управления из-за недостатка в обучении и ознакомлении», полагают эксперты.

Как отмечается в документе, торговое «судно заметило поворот эсминца, но предположило, что американский корабль сможет пройти мимо».

Их (команды торгового судна) действия были недостаточными, чтобы избежать столкновения,
констатировали авторы доклада.

По данным экспертов, «столкновение произошло через три минуты после поворота эсминца».

Напомним, эсминец «Джон Маккейн» столкнулся с торговым судном 21 августа 2017 года неподалеку от Сингапура. Результатом столкновения стала гибель десяти моряков. Еще пять человек получили ранения.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 60

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  1. polpot Сегодня, 12:07
    Как вы лодку назовете так она и поплывет
    polpot
    1. Spartanez300 Сегодня, 12:10
      Толи это было намеренно сделано или от не компетенции экипажа эсминца .
      Spartanez300
      1. LSA57 Сегодня, 12:23
        Цитата: Spartanez300
        Толи это было намеренно сделано или от не компетенции экипажа эсминца .

        да вроде в отчёте ясно сказано...
        Резкий поворот был вызван «рядом ошибочных действий экипажа эсминца "Джон Маккейн", которому вероятно, не хватало необходимых знаний системы рулевого управления из-за недостатка в обучении и ознакомлении», полагают эксперты.

        как то так...
        LSA57
        1. Zoldat_A Сегодня, 13:32
          Цитата: LSA57
          Цитата: Spartanez300
          Толи это было намеренно сделано или от не компетенции экипажа эсминца .

          да вроде в отчёте ясно сказано...
          Резкий поворот был вызван «рядом ошибочных действий экипажа эсминца "Джон Маккейн", которому вероятно, не хватало необходимых знаний системы рулевого управления из-за недостатка в обучении и ознакомлении», полагают эксперты.

          как то так...

          Почему-то вспоминается светлой памяти М.Задорнов
          Реально зарегистрированный разговор между испанцами и американцами на частоте "Экстремальные ситуации в море" навигационного канала 106 в проливе Финистерра (Галиция). 16 Октября 1997 г.
          Испанцы: (помехи на заднем фоне) … говорит А-853, пожалуйста, поверните на 15 градусов на юг, во избежание столкновения с нами. Вы движетесь прямо на нас, расстояние 25 морских миль.
          Американцы: (помехи на заднем фоне) …советуем вам повернуть на 15 градусов на север, чтобы избежать столкновения с нами.
          Испанцы: Ответ отрицательный. Повторяем, поверните на 15 градусов на юг во избежание столкновения.
          Американцы (другой голос): С вами говорит капитан корабля Соединенных Штатов Америки. Поверните на 15 градусов на север во избежание столкновения.
          Испанцы: Мы не считаем ваше предложение ни возможным, ни адекватным, советуем вам повернуть на 15 градусов на юг, чтобы не врезаться в нас.
          Американцы (на повышенных тонах): С ВАМИ ГОВОРИТ КАПИТАН РИЧАРД ДЖЕЙМС ХОВАРД, КОМАНДУЮЩИЙ АВИАНОСЦА USS LINCOLN, ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ, ВТОРОГО ПО ВЕЛИЧИТЕ ВОЕННОГО КОРАБЛЯ АМЕРИКАНСКОГО ФЛОТА. НАС СОПРОВОЖДАЮТ 2 КРЕЙСЕРА, 6 ИСТРЕБИТЕЛЕЙ, 4 ПОДВОДНЫЕ ЛОДКИ И МНОГОЧИСЛЕННЫЕ КОРАБЛИ ПОДДЕРЖКИ. Я ВАМ НЕ "СОВЕТУЮ", Я "ПРИКАЗЫВАЮ" ИЗМЕНИТЬ ВАШ КУРС НА 15 ГРАДУСОВ НА СЕВЕР. В ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ МЫ БУДЕМ ВЫНУЖДЕНЫ ПРИНЯТЬ НЕОБХОДИМЫЕ МЕРЫ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ НАШЕГО КОРАБЛЯ. ПОЖАЛУЙСТА, НЕМЕДЛЕННО УБЕРИТЕСЬ С НАШЕГО КУРСА!!!!
          Испанцы: С вами говорит Хуан Мануэль Салас Алкантара. Нас 2 человека. Нас сопровождают наш пес, ужин, 2 бутылки пива и канарейка, которая сейчас спит. Нас поддерживают радиостанция "Cadena Dial de La Coruna" и канал 106 " Экстремальные ситуации в море". Мы не собираемся никуда сворачивать, учитывая, что мы находимся на суше и являемся маяком А-853 пролива Финистерра Галицийского побережья Испании. Мы не имеем ни малейшего понятия, какое место по величине мы занимаем среди испанских маяков. Можете принять все ..... меры, какие вы считаете необходимыми и сделать все что угодно для обеспечения безопасности вашего ..... корабля, который разобьется вдребезги об скалы. Поэтому еще раз настоятельно рекомендуем вам сделать наиболее осмысленную вещь: изменить ваш курс на 15 градусов на юг во избежания столкновения.
          Американцы: Ok, принято, спасибо.
          Не знаю, насколько ситуация реальна - меня лично на том маяке не было. Но характеристики главных фигурантов безупречны.
          Zoldat_A
          1. stalkerwalker Сегодня, 13:41
            Цитата: Zoldat_A
            Не знаю, насколько ситуация реальна - меня лично на том маяке не было

            Мужики... Умоляю - прекратите бесконечно публиковать этот, якобы, прикол над американскими моряками.
            Не в обиду - лично я встречал эту "лапшу" в учебнике английского языка издания начала 90-х.
            stalkerwalker
            1. Zoldat_A Сегодня, 13:47
              Цитата: stalkerwalker
              Мужики... Умоляю - прекратите бесконечно публиковать этот, якобы, прикол над американскими моряками.
              Не в обиду - лично я встречал эту "лапшу" в учебнике английского языка издания начала 90-х.

              Я ж сказал - в реальности этого случая не уверен. И в учебнике английского языка (правда, не 90-х, а ГОРАААЗДО раньше) читал не такую "лапшу", а О`Генри, Диккенса и Драйзера.
              Но ситуация, согласитесь, учитывая американский менталитет, реальная до предела.
              Zoldat_A
              1. stalkerwalker Сегодня, 13:57
                Цитата: Zoldat_A
                Но ситуация, согласитесь, учитывая американский менталитет, реальная до предела.

                Вы встречались в море с кораблями НАТО и/или США?
                Выражение М.Задорнова "...Ну тупые..." больше подходит к высшему политистеблишменту США (Конгресс и Сенат) в вопросе понимания американской гегемонии и и непогрешимости американской нации сегодня. Но назвать тупыми и сенаторов и конгрессменов США не получится - системные фильтры у них работают лучше, чем у нас на пути в Парламент.
                stalkerwalker
                1. Zoldat_A Сегодня, 14:12
                  Цитата: stalkerwalker
                  Вы встречались в море с кораблями НАТО и/или США?

                  Я встречался с американской морской пехотой - не раз и не в одной стране мира. Так что процесс стучания американской армией левой пяткой в собственную грудь и раздувание щёк от осознания собственной важности до размеров двух глобусов представляю довольно чётко и не по учебнику английского языка 90-х.... Не думаю, что морская пехота США на суше сильно отличается от их же ВМС на море...
                  Если бы Вы увидели крестьянскую повозку на узкой просеку в джунглях и идущую им навстречу пару-тройку "Брэдли", Вы бы поверили мне, что приведённая выше "лапша" не так невероятна, как может показаться. Крестьян спасало только то, что их "Брэдли" в джунгли ездили только в пределах видимости открытого пространства.
                  Zoldat_A
                2. Seaman77 Сегодня, 15:42
                  Этот комментарий я делал 25 августа. Сингапурский пролив проходил 22-го, там ещё шли поисково-спасательные работы.

                  Цитата: Seaman77
                  Недалеко от места аварии, по курсу Маккейна, находится якорная стоянка. ИМХО, ситуация развивалась так: Маккейн пер по обочине пока не уперся в парковку и решил взять резко влево и проскочить под носом у КАМАЗа. Не вышло. wassat
                  Разговоры же о выключении сигнала ЖПС не стоят выеденного яйца. Как требует хорошая морская практика, в районах прибрежного плавания, определение места судна осуществляется визуально и при помощи РЛС. ЖПС для океана. Это аксиома для судоводителя. У нас даже филипинские помощники таких вещей не делают. И если американские штурмана при плавании в узкости определяются по ЖПС, это только подтверждает их низкую квалификацию. В районе столкновения есть как минимум два хороших ориентира для определения - это Horsburgh Lighthouse и еще один маяк с непроизносимым малайским названием.
                  Ниже на фото водолазный катер на месте аварии. За ним видно суда стоящие на якоре от которых отворачивал Маккейн.
                  Seaman77
                  1. Seaman77 Сегодня, 16:03
                    Разговор о том , что у танкера было аж целых 3 минуты до столкновения это полный бред. Трех минут не всегда хватит даже если ты сначала предвычисляешь, а потом видишь маневр судна. Нужно было четко удостовериться, что Маккейн решил резать а не просто "вильнуть", затем просчитать ситуацию учитывая ВСЕ суда вокруг и принять решение. Дать команду рулевому, и даже после этого судно сразу не отвернет, т.к. танкер "весил" порядка 30-35 тыс тонн. Т.Е. чтоб за 3 минуты предотвратить это столкновение надо было думать и за себя и за "того парня". А учитывая,что на мостике танкера скорее всего были филлипинцы, при всем моем уважении к ним, шансов отвернуть у них не было, поскольку в аварийной ситуации они впадают в ступор. Такая у них национальная черта.
                    Seaman77
                    1. stalkerwalker Сегодня, 17:21
                      Танкер 35-тысячник за 3 мин может только начать манёвр. Уровень подготовки филлипинцев невысок, согласен. Но это не мешает иностранным судовладельцев нанимать их в экипажи своих судов.
                      А ещё есть поговорка у гражданских моряков "В море бойся рыбака и вояку-дурака".
                      stalkerwalker
                      1. Seaman77 Сегодня, 20:19
                        Цитата: stalkerwalker
                        Уровень подготовки филлипинцев невысок,

                        Подготовка у них, как говорится, satisfactory. Здесь дело в другом. Они "роботы". Сложно даются нестандартные решения. Скажешь ему "Упади", он упадет. А если скажешь "Упади, но красиво", минут 5 будет стоять "пингвинчика включать".
                        В ситуации 3-х минут, чтоб отвернуть от Маккейна, я бы взял вправо, ему под корму. Судя по характеру пробоины, танкер отвернул влево. Если вообще отвернул....в чем я очень сомневаюсь. Но разговор не об этом. Если за два месяца до этого, при аварии Фиджеральда, я сомневался кто виноват, то в данном случае "мостик" Маккейна несет безоговорочную вину за всех 10 -х погибших.
                        Seaman77
            2. TIT Сегодня, 17:14

              Умоляю - прекратите бесконечно публиковать этот, якобы, прикол над американскими моряками.




              получается это фек чистой воды ?, который я встречал даже и на склонах близ Мачу- Пикчу
              TIT
    2. МИХАН Сегодня, 12:14
      Столкновение произошло из-за резкого поворота эсминца "Джон Маккейн",

      Макейни тот еще "залетчик"..Рак у него от злобы на русских и Вьетнам ! Жалко , что его во Вьетнаме капитан Ли Си Цын не застрелил.. soldier
      Хороший ударчик ..Скоро так будет по всему миру с кораблями США!
      МИХАН
      1. Петр1 Сегодня, 12:23
        Пусть помучается,а то сразу усыплять..
        Петр1
      2. The_Lancet Сегодня, 12:29
        Макейни тот еще "залетчик"..Рак у него от злобы на русских и Вьетнам ! Жалко , что его во Вьетнаме капитан Ли Си Цын не застрелил.. soldier

        Разве российское правительство уже заблокировало Google? laughing Или в погоне за плюсами комментаторы не могут проверить информацию?
        Военный корабль назван в честь Джона Сидни Маккейна мл.(1911 – 1981) и Джона Сидни Маккейна ст.(1884 – 1945).Они являлись адмиралами USN
        The_Lancet
        1. Вежливый Лось Сегодня, 12:56
          Цитата: The_Lancet
          Военный корабль назван в честь Джона Сидни Маккейна мл.(1911 – 1981) и Джона Сидни Маккейна ст.(1884 – 1945).Они являлись адмиралами USN

          Да даже если бы эти Джоны Сидни МакКейны были святыми, их выживший из ума тезка все хорошее для мировой истории, связанное с их именами, похерил. В Росии имя МакКейн всегда будет ассоциироваться с непримиримой русофобией и оголтелой злобой по отношению к нашей стране. Хотя, как ни странно, и у этого навсегда сбитого летчика находятся свои поклонники Даже здесь на ВО. Они может и полезут гуглить МакКейна. Абсолютное большинство даже мараться не будет.
          Вежливый Лось
        2. perepilka Сегодня, 14:45
          Цитата: The_Lancet
          Военный корабль назван в честь Джона Сидни Маккейна мл.(1911 – 1981) и Джона Сидни Маккейна ст.(1884 – 1945).Они являлись адмиралами USN

          У этого полное Джон Сидни Маккейн lll.
          Корапь в честь его деда и отца назван.
          Воистину, природа на детях отсыпается.
          perepilka
      3. 210окв Сегодня, 13:07
        Это не тот Маккейн.Впрочем этот инцидент результат мнимой исключительности.
        Цитата: МИХАН
        Столкновение произошло из-за резкого поворота эсминца "Джон Маккейн",

        Макейни тот еще "залетчик"..Рак у него от злобы на русских и Вьетнам ! Жалко , что его во Вьетнаме капитан Ли Си Цын не застрелил.. soldier
        Хороший ударчик ..Скоро так будет по всему миру с кораблями США!
        210окв
    3. verner1967 Сегодня, 12:23
      Цитата: polpot
      Как вы лодку назовете

      да тут не в названии дело
      Резкий поворот был вызван «рядом ошибочных действий экипажа эсминца "Джон Маккейн", которому вероятно, не хватало необходимых знаний
      Их (команды торгового судна) действия были недостаточными, чтобы избежать столкновения
      что на одной лодке неучи, что на другой долб[censored] неумные
      verner1967
    4. Svarog Сегодня, 12:41
      Цитата: polpot
      Как вы лодку назовете так она и поплывет

      не только в этом дело laughing там обкуренный экипаж ..забавлялись ребята..
      Svarog
    5. Jovanni Сегодня, 12:50
      Цитата: polpot
      Как вы лодку назовете так она и поплывет

      Да уж, и здесь не продумали американцы. Этот крендель в своё время чуть авианосец не угробил, а тут эсминец... Ну, да у них этих эсминцев, - завались, пусть рулят...
      Jovanni
      1. Zoldat_A Сегодня, 13:26
        Цитата: Jovanni
        не продумали американцы. Этот крендель в своё время чуть авианосец не угробил, а тут эсминец...

        Вообще, смотрю, здесь недопонимание идёт в смысле названия
        Эсминец «Джон Маккейн» назван в честь Джона С. Маккейна Младшего и Джона С. Маккейна Старшего, двух адмиралов флота Соединенных Штатов. Джон С. Маккейн Младший командовал подводными лодками Gunnel и Dentuda. Впоследствии он занимал множество постов, вплоть до поста Главнокомандующего Тихоокеанским Флотом Соединенных Штатов. Джон Маккейн Старший командовал авианосцем Рейнджер и до 1944 года был командующим авианосной группой. Эти адмиралы приходятся, соответственно, отцом и дедом Джону С. Маккейну III, бывшему военно-морскому лётчику, американскому сенатору от штата Аризона и кандидату в президенты от Республиканской партии США на выборах 2008 года.
        Хотя, если у НИХ целая династия Маккейнов - то пусть с Маккейнами и воюют... У нас корабли другими именами называют...
        Zoldat_A
        1. Вежливый Лось Сегодня, 13:41
          Цитата: Zoldat_A
          Хотя, если у НИХ целая династия Маккейнов - то пусть с Маккейнами и воюют...

          Поддерживаю! Давайте уважать их выбор. Побольше им в сенат и во флот МакКейнов с дырками в голове и в днище.
          Вежливый Лось
    6. влад66 Сегодня, 12:55
      Цитата: polpot
      Напомним, эсминец «Джон Маккейн» столкнулся с торговым судном 21 августа 2017 года неподалеку от Сингапура

      Жаль что не утонул.
      влад66
      1. Андрей Скоковский Сегодня, 13:13
        Цитата: влад66
        Цитата: polpot
        Напомним, эсминец «Джон Маккейн» столкнулся с торговым судном 21 августа 2017 года неподалеку от Сингапура

        Жаль что не утонул.

        шутите? с таким названием утонуть невозможно, оно же непотопляемое
        других потопить может легко, а само не, никак......
        Андрей Скоковский
    7. Рав Рав Сегодня, 14:53
      Надо корабелов которые сделали торговый корабль пригласить в Россию
      Рав Рав
  2. Комментарий был удален.
  3. новичок Сегодня, 12:09
    как корабль назовёшь... экипаж аналогичен названию.
    новичок
    1. LiSiCyn Сегодня, 12:15
      Ага, как в анекдоте...
      У меня стаж год, думал проскочу ... recourse
      А у меня 20-ть, фиг ты у меня проскочешь... lol
      LiSiCyn
      1. LSA57 Сегодня, 12:30
        Цитата: LiSiCyn
        Ага, как в анекдоте...
        У меня стаж год, думал проскочу ...
        А у меня 20-ть, фиг ты у меня проскочешь.

        старый анекдот...
        Товарищ в Тбилиси садится в такси, едут. Перекрёсток, красный свет, водитель не сбавляя скорости проскакивает его. Пассажир в шоке.
        - Ты чего делаешь????
        - Не волнуйся дорогой, я АС!
        Итак перекрёстков пять. На шестом горит зелёный, водитель по тормозам. Пассажир опять в шоке.
        - Ты, что опять делаешь???
        - А вдруг там тоже АС едет...
        LSA57
    2. bouncyhunter Сегодня, 12:16
      Гарик hi
      Цитата: новичок
      экипаж аналогичен названию

      Чё - такие же недоделанные и недосбитые ястребы ? Сейчас матрасы всё это быстренько опровергнут без всяких фактов и обвинят в некомпетентности и опасном судовождении экипаж торговца . wink
      bouncyhunter
      1. новичок Сегодня, 12:23
        Паш, так они ж это самое, ну “исключительные“, исключили их , с рождения. (акушерка ошиблась...)
        новичок
        1. bouncyhunter Сегодня, 12:32
          Цитата: новичок
          так они ж это самое, ну “исключительные“

          Я бы их с удовольствием исключил . Из жизни ! И занёс в "книгу животну за номером будущего века" . bully
          bouncyhunter
          1. новичок Сегодня, 12:37
            Паша, Паш, не надо нам в будущем этих зомби, давай лучше в номер прошлого.
            новичок
            1. bouncyhunter Сегодня, 12:38
              Можно и в прошлый , а можно и вовсе их "забыть" . wink
              bouncyhunter
      2. LSA57 Сегодня, 12:32
        Цитата: bouncyhunter
        Сейчас матрасы всё это быстренько опровергнут без всяких фактов и обвинят в некомпетентности и опасном судовождении экипаж торговца .

        а также "руке Москвы" и атаке Русских хакеров на экипаж эсминца.
        Привет Павел hi
        LSA57
        1. bouncyhunter Сегодня, 12:37
          Сергей , приветствую ! hi drinks
          Цитата: LSA57
          а также "руке Москвы" и атаке Русских хакеров на экипаж эсминца.

          Это уже стало "малым джентельменским набором" для США . lol
          bouncyhunter
          1. LSA57 Сегодня, 12:49
            Цитата: bouncyhunter
            Это уже стало "малым джентельменским набором" для США

            ну и новые санкции разумеется
            ну чего по одной мелочиться... drinks drinks drinks
            LSA57
      3. san4es Сегодня, 14:56
        Цитата: bouncyhunter
        ... обвинят в некомпетентности и опасном судовождении экипаж торговца . wink

        ...Могут, но "авторегистраторы" не позволят...А по факту: "исключительно" маневренный "...Маккейн" в 5 тыс.т, с права, 50 тыс. тонн танкер подрезал am ..."Alnic..." не рассчитал (понадеялся на "Арли Бёрк") и въехал тому в левый борт...Обычное дело в местах с плотным трафиком (тем более в районе Малаккского пролива у берегов Сингапура belay ):

        По данным экспертов, «столкновение произошло через три минуты после поворота эсминца»

        laughing ...точнее "подворота", да ещё и ход убавил (судя по всему). recourse
        В отличие от привычного узкого и тонкого корпуса, который имели все эсминцы, т.ч. американские, эсминцы типа "Арли Бёрк" имеют широкий "пузатый" корпус fellow . Что вызывало у некоторых сомнения в их манёренных данных.
        Данное видео наглядно демонстрирует, что "арли бёрк" может развернуться не менее круто, чем эсминец времён Второй мировой войны:
        hi
        san4es
        1. bouncyhunter Сегодня, 15:07
          Саш , ну я не буду видео комментировать , лады ? wink
          bouncyhunter
          1. san4es Сегодня, 15:13
            smile ...Ага...Держи "до-кучи" fellow ещё "Нимец" -- "Руль права на борт"
            san4es
            1. bouncyhunter Сегодня, 15:25
              Жаль там нигде поблизости Великий Кракен не ошивался . Видать , в увале на суше развлекался , фендрик ... wink
              bouncyhunter
    3. Вежливый Лось Сегодня, 13:30
      Цитата: новичок
      как корабль назовёшь... экипаж аналогичен названию.

      Точно. Название несет за собой карму. Если бы п-сы назвали эсминец "Титаником" (Чем не название боевого корабля? Красиво, громко, мощно), то, я почти уверен, что экипаж сразу бы написал рапорты об отставке и даже на церемонию спуска на воду бы не явился.
      Вежливый Лось
  4. Геркулесыч Сегодня, 12:11
    Сами облажались, а виновен экипаж торгового судна! Эсминец в честь маразматика, перенимает от него все самое худшее!
    Геркулесыч
    1. LSA57 Сегодня, 12:33
      Цитата: Геркулесыч
      Эсминец в честь маразматика, перенимает от него все самое худшее!

      эсминец назван в честь его папаши
      LSA57
  5. Vol4ara Сегодня, 12:17
    Американцы известны своим хамством и понтами на море, но в отличии от нас, капитан торгового судна не стал маневрировать, а дал им то что они заслужили, жаль что не потопил.
    Vol4ara
  6. igor1981 Сегодня, 12:31
    Жаль эсминец не потонул.
    igor1981
    1. LSA57 Сегодня, 12:50
      Цитата: igor1981
      Жаль эсминец не потонул.

      с таким экипажем недолго ему воздух портить
      LSA57
  7. Masya Masya Сегодня, 12:37
    Резкий поворот был вызван «рядом ошибочных действий экипажа эсминца "Джон Маккейн", которому вероятно, не хватало необходимых знаний системы рулевого управления из-за недостатка в обучении и ознакомлении»

    Сказали бы прямо... экипаж был пьян, фортеля выписывал... wink
    предположило, что американский корабль сможет пройти мимо».

    не прошёл lol мерикосы и мимо?
    Masya Masya
    1. Подрезчик Сегодня, 12:49
      Марина, с праздничком, с замечательным Днем Весны!!!! love love love hi
      Всего, всего, что хочется-да сбудется в твоей жизни!!! drinks hi
      Подрезчик
      1. Masya Masya Сегодня, 13:03
        Александр, приветик! love
        drinks
        Masya Masya
  8. HAM Сегодня, 12:37
    Что то давненько не слышно старины Маккейна,аж скучно..Когда будет закладка эсминца "Джон Маккейн2"??
    HAM
  9. Громобой Сегодня, 12:41
    "Маккейн" счастливое наименование для американского флота.Осталось страну так же переназвать и Еллоу-пуки довершит печальный конец этой прекрасной истории---- мы остров норманов,нас не трогают,но наши корабли везде...
    Громобой
  10. КВУ-НСвД Сегодня, 12:43
    которому вероятно, не хватало необходимых знаний системы рулевого управления из-за недостатка в обучении и ознакомлении», полагают эксперты
    Или понты по неуступанию дороги пёрли через край . Трудно подозревать офицеров корабля в полной некомпетентности при совершении манёвров или рулевого в саботаже..
    КВУ-НСвД
    1. Masya Masya Сегодня, 13:12
      понты по неуступанию дороги

      Лыжню!!! lol
      Masya Masya
      1. КВУ-НСвД Сегодня, 13:20
        Для Вас только love
        КВУ-НСвД
    2. Вольнопёр Сегодня, 13:19
      Цитата: КВУ-НСвД
      которому вероятно, не хватало необходимых знаний системы рулевого управления из-за недостатка в обучении и ознакомлении», полагают эксперты
      Или понты по неуступанию дороги пёрли через край . Трудно подозревать офицеров корабля в полной некомпетентности при совершении манёвров или рулевого в саботаже..

      Видимо понты в них неистребимы. Напомню случай уже ставший "классикой".
      Переговоры между испанцами и американцами на частоте "Экстремальные ситуации в море" laughing
      Вольнопёр
  11. soldatt22 Сегодня, 13:11
    Сколько лет этому сообщению ?
    soldatt22
  12. Злой 55 Сегодня, 17:16
    "Маккейн" в море и Маккейн в жизни-их повороты часто приводят к столкновениям..
    Злой 55
  13. Отставник2012 Сегодня, 19:35
    У рыбаков другая поговорка:Рыбак-дважды моряк-ему и рыбу поймать надо,и не утонуть.......
    А ещё есть поговорка у гражданских моряков "В море бойся рыбака и вояку-дурака".[/quote]
    Отставник2012
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