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В Сингапуре рассказали о причинах инцидента с эсминцем «Джон Маккейн»
Столкновение между американским эсминцем «Джон Маккейн» и торговым судном близ Сингапура летом прошлого года произошло из-за «резкого поворота» военного корабля, приводит РИА Новости выдержки из отчета сингапурского управления транспортной безопасности.
Сообщается, в результате предпринятого маневра американский корабль «вышел на путь следования торгового судна».
Резкий поворот был вызван «рядом ошибочных действий экипажа эсминца "Джон Маккейн", которому вероятно, не хватало необходимых знаний системы рулевого управления из-за недостатка в обучении и ознакомлении», полагают эксперты.
Как отмечается в документе, торговое «судно заметило поворот эсминца, но предположило, что американский корабль сможет пройти мимо».
По данным экспертов, «столкновение произошло через три минуты после поворота эсминца».
Напомним, эсминец «Джон Маккейн» столкнулся с торговым судном 21 августа 2017 года неподалеку от Сингапура. Результатом столкновения стала гибель десяти моряков. Еще пять человек получили ранения.
Столкновение произошло из-за резкого поворота эсминца "Джон Маккейн",говорится в отчете, опубликованном в четверг.
Сообщается, в результате предпринятого маневра американский корабль «вышел на путь следования торгового судна».
Резкий поворот был вызван «рядом ошибочных действий экипажа эсминца "Джон Маккейн", которому вероятно, не хватало необходимых знаний системы рулевого управления из-за недостатка в обучении и ознакомлении», полагают эксперты.
Как отмечается в документе, торговое «судно заметило поворот эсминца, но предположило, что американский корабль сможет пройти мимо».
Их (команды торгового судна) действия были недостаточными, чтобы избежать столкновения,констатировали авторы доклада.
По данным экспертов, «столкновение произошло через три минуты после поворота эсминца».
Напомним, эсминец «Джон Маккейн» столкнулся с торговым судном 21 августа 2017 года неподалеку от Сингапура. Результатом столкновения стала гибель десяти моряков. Еще пять человек получили ранения.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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