20:43 08 марта
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МИД Франции призвал Европу «твердо отреагировать» на планы Трампа ввести пошлины

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан призвал страны ЕС проявить твердость в отношении планов американской администрации по введению пошлин на сталь и алюминий, передает РИА Новости.



Европа должна показать свою силу. Она должна проявить твердость,
сказал Ле Дриан в эфире канала CNews.


Ранее выразил критическое отношение к введению Соединенными Штатами пошлин на импорт стали и алюминия из Евросоюза канцлер Австрии Себастьян Курц. Он назвал планы Белого Дома «идиотизмом».

Напомним, на прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что Америку «обдирают» в торговой сфере практически все страны мира и, в том числе, Евросююз. В вязи с этим он пообещал ввести ввозные пошлины на сталь в 25% и на алюминий в 10%. Как сообщили в Белом доме, это решение будет реализовано до пятницы (9 марта).

По словам президента, пошлины будут действовать «в течение длительного времени». Восстановление различных производств в США и экономический протекционизм были главными обещаниями Трампа в предвыборную кампанию 2016 года.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 24

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  1. Васян1971 Сегодня, 12:39
    " Европа должна показать свою силу. Она должна проявить твердость."
    А в Европе ещё помнят, что это такое?
    Васян1971
    1. cniza Сегодня, 12:52
      Если не вспомнят , то скоро забудут и про Европу.
      cniza
      1. Svarog Сегодня, 12:57
        Цитата: cniza
        Если не вспомнят , то скоро забудут и про Европу.

        Без нас они не вспомнят.. опять спасать их нам.. в этот раз, только за их счет...
        Svarog
        1. cniza Сегодня, 13:05
          К сожалению , да все повторяется.
          cniza
        2. МИХАН Сегодня, 13:06
          Трамп свои обещания , планомерно выполняет хе хе
          В вязи с этим он пообещал ввести ввозные пошлины на сталь в 25% и на алюминий в 10%. Как сообщили в Белом доме, это решение будет реализовано до пятницы (9 марта).

          Молодец Дональд..! Мы верим в тебя.. хе хе
          МИХАН
    2. влад66 Сегодня, 13:02
      Европа должна показать свою силу. Она должна проявить твердость,


      Твердо,очень твердо. laughing
      влад66
    3. den3080 Сегодня, 14:11
      " Европа должна показать свою силу. Она должна проявить твердость."
      А в Европе ещё помнят, что это такое?

      Непросто помнят, но знают и любят... показывать.
      Заголятся, встанут раком, смажут вазелином...и никакая качка с места не сдвинет, никакой Трамп не заставит изменить эту твёрдую позицию!! ... ну разве не сильное зрелище??
      den3080
  2. a.s.zzz888 Сегодня, 12:39
    Европа должна показать свою силу. Она должна проявить твердость,сказал Ле Дриан в эфире канала CNews.

    Судя по фото, только "твёрдости" ему и не хватает. laughing Мерикатосы дыхнут и свалится... bully
    a.s.zzz888
  3. Masya Masya Сегодня, 12:43
    Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан призвал страны ЕС проявить твердость

    где они её искать будут? recourse на полшестого? извините... feel
    Masya Masya
    1. a.s.zzz888 Сегодня, 12:46
      Masya Masya Сегодня, 12:43где они её искать будут? recourse на полшестого? извините... feel

      Там уже и "стрелки" соржавели... извините bully
      a.s.zzz888
      1. cniza Сегодня, 12:54
        У них уже и "циферблат" отсутствует. lol Мариночка Вас с Праздником! love здоровья , счастья и любви! love
        cniza
        1. Masya Masya Сегодня, 18:22
          приветик, Виктор! love
          Masya Masya
  4. КВУ-НСвД Сегодня, 12:46
    Ну твёрдость в сочетании с несгибаемостью и стратегической долговременностью - это не про европейцев laughing бедняжек европеек тоже с праздником ! winked
    КВУ-НСвД
    1. a.s.zzz888 Сегодня, 12:51
      КВУ-НСвД Сегодня, 12:46 ..бедняжек европеек тоже с праздником !

      Их всё больше мигранты поздравляют... laughing
      a.s.zzz888
  5. Геркулесыч Сегодня, 12:51
    Как то очень большая разница между хотелками Европы и их возможностями! В первую очередь, из за отсутствия у Европы самостоятельности !
    Геркулесыч
  6. 1536 Сегодня, 12:52
    Американцам пора назначать в правительства европейских так называемых "государств" своих наместников (прокураторов). Может быть, со временем доживем до второго пришествия.
    1536
  7. Alex-a832 Сегодня, 12:55
    ЕС америке пятки лижет и ни на что другое способностей пока не проявлял. В этом случае проявить силу это как? Может лизать до больных мозолей на пятках? Или где-нибудь между пятками?... lol
    Alex-a832
  8. Jovanni Сегодня, 12:58
    Европа должна показать свою силу. Она должна проявить твердость,
    сказал Ле Дриан в эфире канала CNews.

    Да должна то она должна, тока гдеж ить её взять-то, твердость, ёпрсть? Оно же, Еуропа, сейчас всё больше мягкое, вонючее и коричневое...
    Jovanni
  9. helmi8 Сегодня, 13:04
    Напомним, на прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что Америку «обдирают» в торговой сфере практически все страны мира и, в том числе, Евросююз. В вязи с этим он пообещал ввести ввозные пошлины на сталь в 25% и на алюминий в 10%

    На языке США это называется конкуренция. А вы до сих пор считаете их партнерами? Пора уж глаза открыть... Вы сами под них легли,разместив базы НАТО, теперь не верещите, а выполняйте команды. Да здравствует "независимый" Евросоюз!
    helmi8
  10. Armat Сегодня, 13:12
    ЕС пригрозило Штатам введением пошлин на фисташковое масло! На самом деле, немецкие экономические эксперты с пониманием относятся к действиям Трампа. Трамп всего лишь хочет чуть подравнять баланс между американским экспортом и европейким импортом. Немцы легко компенсируют свои потери в торговле с Россией. Мало кто знает, что товарооборот между Россией и Германией в 2017 году увеличился на 17% и составляет более 70 млрд долларов, не считая нефть и газ.
    Armat
    1. Paranoid50 Сегодня, 15:20
      Цитата: Armat
      Мало кто знает, что товарооборот между Россией и Германией в 2017 году увеличился на 17% и составляет более 70 млрд долларов, не считая нефть и газ.

      Дык, знать-то знают, просто не шибко афишируют. yes Лишний шум ни к чему. Торгуем - и хорошо, увеличится товарооборот - ещё лучше. hi
      Paranoid50
      1. Armat Сегодня, 16:00
        В принципе, всё это информационный спектакль и выиграет тот, кто ударит первым.
        Armat
  11. Altona Сегодня, 14:56
    Цитата: МИХАН
    Молодец Дональд..! Мы верим в тебя.. хе хе

    -------------------------
    Виталий. вы полноценной войны хотите? Торговая война со временем превращается в горячую.
    Altona
  12. rocket757 Сегодня, 17:35
    Никаких иллюзий - милые бранятся, только тешатся! - смотрим со стороны и лузгаем семечки.
    rocket757
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