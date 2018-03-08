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МИД Франции призвал Европу «твердо отреагировать» на планы Трампа ввести пошлины
Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан призвал страны ЕС проявить твердость в отношении планов американской администрации по введению пошлин на сталь и алюминий, передает РИА Новости.
Ранее выразил критическое отношение к введению Соединенными Штатами пошлин на импорт стали и алюминия из Евросоюза канцлер Австрии Себастьян Курц. Он назвал планы Белого Дома «идиотизмом».
Напомним, на прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что Америку «обдирают» в торговой сфере практически все страны мира и, в том числе, Евросююз. В вязи с этим он пообещал ввести ввозные пошлины на сталь в 25% и на алюминий в 10%. Как сообщили в Белом доме, это решение будет реализовано до пятницы (9 марта).
По словам президента, пошлины будут действовать «в течение длительного времени». Восстановление различных производств в США и экономический протекционизм были главными обещаниями Трампа в предвыборную кампанию 2016 года.
Европа должна показать свою силу. Она должна проявить твердость,сказал Ле Дриан в эфире канала CNews.
Ранее выразил критическое отношение к введению Соединенными Штатами пошлин на импорт стали и алюминия из Евросоюза канцлер Австрии Себастьян Курц. Он назвал планы Белого Дома «идиотизмом».
Напомним, на прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что Америку «обдирают» в торговой сфере практически все страны мира и, в том числе, Евросююз. В вязи с этим он пообещал ввести ввозные пошлины на сталь в 25% и на алюминий в 10%. Как сообщили в Белом доме, это решение будет реализовано до пятницы (9 марта).
По словам президента, пошлины будут действовать «в течение длительного времени». Восстановление различных производств в США и экономический протекционизм были главными обещаниями Трампа в предвыборную кампанию 2016 года.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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