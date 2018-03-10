"Большой одесский шум, похожий на работу..."

Итак, официально объявлено, что осенью 2018 года страны НАТО проведут у границ России крупномасштабные учения, к участию в которых привлекут 45 тысяч военнослужащих. Об этом сообщил командующий Корпусом Морской пехоты США генерал Роберт Неллер."Это осенью, в октябре, будут большие учения НАТО, возможно, самые большие учения с участием амфибий, которые проводились на пике холодной войны и назывались «Trident Juncture", — сказал Неллер на слушаниях в палате представителей США. Он уточнил, что планируется привлечь десятки кораблей и самолетов. По его словам, маневры пройдут у побережья Норвегии.Численность заявленных на данные учения бойцов, запланированное участие крупных амфибийных сил флота (разумеется – американского) и то обстоятельство, что маневрами, судя по всему, будет руководить командование корпуса морской пехоты США, производит, безусловно, внушительное впечатление. Особенно на обывателя, не посвященного в некоторые существенные детали.На поверхности видно лишь то, что выгодно подчеркнуть самим США – массированное участие американских вооруженных сил в подготовке к обороне европейского континента от якобы готовящейся «российской агрессии». И действительно – внешне всё выглядит очень красиво.К берегам Европы почти мгновенно перебрасываются на огромных десантных кораблях десятки тысяч американских морских пехотинцев, которые немедленно вступают в бой с «российскими силами вторжения» и дают им достойный отпор.При всей, вполне очевидной ненаучности натовской «гипотезы» о намерении России завоевать Европу, рассмотрим, однако, насколько заявленный американцами военный сценарий состоятелен в принципе. Вопрос отнюдь не праздный, поскольку нельзя исключать, что под вывеской «европейской обороны» в действительности будут отрабатываться наступательные операции НАТО против самой России.Прежде всего, следует ответить на вопрос - почему на острие этого натовского трезубца оказалась именно морская пехота США?Объективный ответ сам по себе указывает на то, что не от хорошей жизни. Дело в том, что вооруженные силы США имеют вполне дистрофические сухопутные войска, которые к большой войне с серьезным противником перманентно не готовы. Не говоря уже о варианте мгновенного реагирования на какие-либо вражеские вылазки, например - в той же Европе.Единственное, что у американцев есть под рукой из способного бегать с винтовкой в руках на поле боя, это именно морская пехота. Которая, по этой незавидной причине, является «всякой дырке затычкой», подменяя собой дефективные сухопутные войска практически везде, где надо грудью постоять за интересы Америки. В результате «дубленые загривки» сейчас воюют в качестве самой обычной «пехтуры» где угодно, от Сирии и Ирака, до отродясь не видавшего морей-океанов Афганистана.По этому поводу в Америке возник даже своеобразный кризис военно-стратегической мысли. Суть которого в том, что у неё оказалось сразу две пехотные армии – одна почти не способная бить врага на суше, и другая, давно не имеющая поводов делать то же самое со стороны моря.Но американцы – люди практичные. И они, конечно же, не стали ломать и сдавать в утиль то, на что ухлопали десятки лет непосильных трудов и сотни миллиардов казенных долларов. То есть - Корпус морской пехоты. Они принялись активно подыскивать для него новое широкое поле деятельности. И, похоже, таки нашли!Таковым полем оказалась Европа, морально страдающая на почве перманентного ожидания неизбежного российского нападения. Поскольку нормальных и, в то же время, достаточных для мощного спасательного рывка в сторону Европы сухопутных сил у американцев под рукой просто нет, ставка, очевидно, была сделана на КПМ, которому, в сущности, все равно больше нечего делать.И который вполне может в этом смысле пригодиться. Если не хочет вообще отправиться на свалку истории за полной ненадобностью. Ведь дело уже сегодня дошло до того, что на новейших американских универсальных десантных (!) кораблях типа «Америка» ликвидировали десантные палубы, необходимые для высадки морской пехоты на вражеский берег и заменили их ангарами для самолетов! То есть налицо – преддверие краха самой концепции десантных операций с моря.Таким образом, американским морпехам отводится спасительная для них самих и, в то же время, почетная миссия изобразить из себя ту самую «длинную руку» Америки, которая всех достанет и всем даст укорот.Правда, очень сомнительно, чтобы это у них получилось в условиях реальной войны. Прежде всего, потому, что как признают сами пентагоновские генералы, за десятки лет практически полного отсутствия морских десантных операций, у них выросло целое поколение морпехов, знакомых с морским десантом только по учебникам. А к чему это приводит, можно было увидеть на учениях той серии ««Trident Juncture", только состоявшихся в 2015 году.Тогда американская морская пехота совершала учебный десант на португальское побережье. С того, что в результате из этого вышло, смеялся едва ли не весь мир. Американские «вездеходные» Хаммеры, едва выскочив с десантных судов на воздушной подушке, тут же увязли всеми колесами в пляжном песке. И взмыленные морпехи, вместо того, чтобы бодро атаковать «неприятеля», были вынуждены самым позорным образом тащить на себе этих упрямых механических ослов.Что будет с этим незадачливым воинством при высадке на реальное побережье противника, если они даже мирный пляж захватить не в силах, нетрудно догадаться. Тем более, что даже сама американская военная наука изобрела такой устрашающий термин, как «зона ограниченного доступа», которым обозначается укрепленный вражеский берег, не обещающий десантникам ничего, кроме досрочных похорон. Именно наличием таких зон практически на всех десантоопасных направлениях отличается, например, морское побережье Российской Федерации. При попытке штурма которого, американские десантно-высадочные средства будут подвергаться летальной угрозе еще задолго до подхода к району высадки.Например, предъявленный на днях мировой общественности Владимиром Путиным гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс «Кинжал» может превратить любое амфибийное соединение ВМС США в сплошную декорацию фильма ужасов на расстоянии в две тысячи километров. То есть задолго до того, как станет боеспособной авиация с американских авианосцев сопровождения десанта. Которая и сама может быть уничтожена с точно такой же гиперзвуковой скоростью.Поэтому, как минимум, странно выглядят нынешние экскурсии американских десантных судов, с сотнями морпехов на борту, в Черное море, где они пытаются изобразить бурную деятельность прямо под носом у российских противокорабельных ракет. Которым, в общем-то, все равно, какие еще новейшие приборы их обнаружения установлены на американских эсминцах. Все равно сбить эти ракеты в самом ближайшем будущем будет практически невозможно.Уже одно это обстоятельство вынуждает исключить, как совершенно невероятный, сценарий американского вторжения в Россию со стороны моря где бы то ни было. Что же касается «защитной функции» КПМ США, как инструмента защиты Европы от пресловутой «русской агрессии», то и здесь особых надежд на него возлагать явно не стоит.Во-первых, потому, что морские пехотинцы США, в своей основе, это легковооруженная пехота, практически не имеющая в своем распоряжении тяжелых систем сухопутных вооружений, в т.ч. основных боевых танков. Что уже само по себе делает её весьма малоустойчивой перед лицом полноценной сухопутной армии вторжения.А во-вторых, как бы не был красив и боеготов американский морпех, не стоит забывать, что даже их общая численность – около 200 тысяч человек, из которых не больше одной трети готовы к немедленному броску через океан в Европу, это вообще не те силы, которые могут сыграть ключевую роль в сколько-нибудь серьезной европейской заварухе. А к тому времени, когда США смогут развернуть свою полноценную армию военного времени, может оказаться, что она успеет только к холодным ногам своих евросоюзников. Которым вряд ли станет теплее оттого, что рядом будут лежать героические трупы американских морпехов.Таким образом, если подвести общей итог вышесказанному, придется констатировать, что намеченный в Европе на октябрь с.г. натовский милитаристский спектакль с морской пехотой США в главной роли, с военной точки имеет практически нулевое значение. И является, ничем иным, как популистской демонстрацией евроатлантической солидарности, рассчитанной на аудиторию со слабыми нервами и не слишком подкованной по части военной стратегии. К числу каковой ни Россия, ни ваш покорный слуга никакого отношения не имеют.