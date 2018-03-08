20:44 08 марта
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Глава МИД Франции назвал Россию державой, которую следует уважать

Франция считает Россию великой державой, которую необходимо уважать, однако у французских властей возникают вопросы относительно ряда действий Москвы во внешней политике, передает ТАСС заявление министра иностранных дел страны Жан-Ива Ле Дриана.



Россия – это великая держава, которую необходимо уважать, которая обладает большой мощью, но одновременно российская внешняя политика беспокоит нас,
сказал Ле Дриан в эфире канала C News.


По его словам, беспокойство Франции в первую очередь вызывают украинское и сирийское направления.

Это касается как Украины, так и того, что они (РФ), на наш взгляд, не берут на себя ответственность по сирийскому вопросу. Мы ожидаем от России, что она будет на высоте своей ответственности в деле урегулирования сирийского кризиса, и это относится не только к гуманитарным вопросам дня сегодняшнего, но и политическим вопросам завтрашнего дня, которые позволят Сирии вновь обрести стабильность,
заявил глава МИД.

Вместе с тем он подчеркнул, что между странами сегодня «налажен хороший контакт на уровне высшего политического руководства: президент Франции Эмманюэль Макрон часто созванивается с главой РФ Владимиром Путиным для обсуждения важнейших вопросов».

Они (Макрон и Путин) регулярно разговаривают, обмениваются мнениями, это важно. Кроме того, президент Макрон отправится в мае в Россию с государственным визитом, в Санкт-Петербурге он примет участие в экономическом диалоге, инициированном Россией,
добавил Ле Дриан.

Глава МИД также коснулся вопроса своих взаимоотношений с российским коллегой Сергеем Лавровым.

Лавров далеко не всегда непреклонен, бывают моменты, когда он очень приятен, хотя есть моменты, когда он занимает жесткую позицию. Когда мы встречаемся, мы прямо заявляем обо всем, думаю, что в дипломатии важно говорить прямо и четко, и это подчеркивает президент Макрон. Мы должны ясно заявлять о своей позиции, нужно избегать недопонимания, и когда мы знаем позиции друг друга, можно начинать искать пути навстречу друг другу,
отметил министр.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 44

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  1. onix757 Сегодня, 16:02
    Призвал уважать..А то ведь подлецы не уважают, не хотят замечать великой мощи гаранта)
    onix757
    1. Zoldat_A Сегодня, 16:04
      Цитата: onix757
      Призвал уважать.

      Неужто ему Наполеон Бонапарт прямой предок? lol
      Zoldat_A
      1. bouncyhunter Сегодня, 16:17
        По его словам, беспокойство Франции в первую очередь вызывают украинское и сирийское направления.

        После этих слов стало понятно откуда и чьи уши торчат ... wink
        bouncyhunter
        1. Кроу Сегодня, 16:33
          Странные новости, в последнее время, приходят из "Пятой республики": то Франция за независимость от НАТО, то хвалят Россию. Может ещё статус Крыма признают?
          Ни замануха ли? С Нова слышен - "ж-ж-ж".
          Кроу
          1. Zoldat_A Сегодня, 18:45
            Цитата: Кроу
            Странные новости, в последнее время, приходят из "Пятой республики": то Франция за независимость от НАТО, то хвалят Россию. Может ещё статус Крыма признают?
            Ни замануха ли? С Нова слышен - "ж-ж-ж".

            ПризнАют обязательно, что Крым российский. Но территория Украины.
            Вот такая хитрая политика.... request
            Zoldat_A
            1. Кроу Сегодня, 18:50
              Явно, чего-то хотят. Иначе эти - мусьё не пошевелятся. А тут аж в реверансе*. (*Иначе данное действо не назвать)
              Кроу
              1. Zoldat_A Сегодня, 18:59
                Цитата: Кроу
                Явно, чего-то хотят. Иначе эти - мусьё не пошевелятся. А тут аж в реверансе*.

                Может, на Эрдогана посмотрели, как тот "ход конём" с помидорами да туристами ввинтил, да тоже решили переговоры по "Мистралям" возобновить? lol А то вон, болгары, рвут себе теперь волосы на всех частях тела - а поздно... Ништяки на сегодня закончились...
                Zoldat_A
      2. ПалБор Сегодня, 16:38
        Цитата: Zoldat_A
        Цитата: onix757
        Призвал уважать.

        Неужто ему Наполеон Бонапарт прямой предок? lol

        Опередили. wink Хотел написать,что Наполеон в Тильзите тоже Александра уважал,а через пять лет со всей Европой припёрся...
        ПалБор
    2. сибиралт Сегодня, 16:11
      Таки, уважать Россию еще Наполеон французам завещал. winked
      сибиралт
      1. Донской Сегодня, 16:26
        Ничто не вечно под Луной. Даже самые великие Империи появляются, ослабевают и распадаются. Это как в спорте, постоянно нужно подтверждать свой титул. Россию тоже никто не будет вечно бояться и уважать за былые великие победы. Будем верить, что русская держава еще не скоро зачахнет. "Крепка, надежна Русь Святая и русский бог еще велик!" hi
        Донской
      2. фигвам Сегодня, 16:51
        Цитата: сибиралт
        Глава МИД Франции назвал Россию державой, которую следует уважать

        А как же не уважать, Миг-31 всю Францию накрывает, я уже молчу про штаб-квартиру НАТО в Брюсселе.
        фигвам
      3. 210окв Сегодня, 17:00
        Таки испугался. yes
        Цитата: сибиралт
        Таки, уважать Россию еще Наполеон французам завещал. winked
        210окв
    3. sgazeev Сегодня, 17:48
      Цитата: onix757
      Призвал уважать..А то ведь подлецы не уважают, не хотят замечать великой мощи гаранта)

      Этот гомодриал натуральная шестёрка куда ветер дует и туда спешит. Хренцуз все такие.
      sgazeev
    4. влад66 Сегодня, 18:44
      Цитата: onix757
      не хотят замечать великой мощи гаранта)

      А при чем здесь гарант?Россию уважать себя заставили Иван и Петр,а не гарант и претендент с великой мощью. yes Да и Зюганов убил весь авторитет Советского Союза,поклоняйтесь дальше последышу иуды Горбачева.
      влад66
  2. Наблюдатель2014 Сегодня, 16:12
    Глава МИД Франции назвал Россию державой, которую следует уважать
    Вот что с людьми делает, большая и толстая, высокоскоростная ядерная торпеда. feel В 200 мегатонн. what В кобальтовой оболочке laughing wassat Теперь Миру мир орать на каждом углу наверное будут.Фильмиков про ядерную зиму в прокат подкинут.Давайте начинайте нас к миру призывать, мы все во внимании. laughing
    Наблюдатель2014
  3. КВУ-НСвД Сегодня, 16:12
    Красиво говорят , призывают договорится...а к взаимовыгодным договорённостям и уступкам не готовы...Так ..булки мнут короче..ждут пока гегемон определится и новые вводные переварит...говорилки шестёрочные ...
    КВУ-НСвД
    1. pjastolov Сегодня, 16:16
      что они (РФ), на наш взгляд, не берут на себя ответственность по сирийскому вопросу.
      вот интересно, сколько они взяли на себя ответственности по ливийскому вопросу?
      pjastolov
      1. КВУ-НСвД Сегодня, 16:24
        [/quote][quote=pjastolov]
        что они (РФ), на наш взгляд, не берут на себя ответственность по сирийскому вопросу.
        вот интересно, сколько они взяли на себя ответственности по ливийскому вопросу?

        Да они и по сирийскому , и по иранскому , и по всему остальному только пыжатся и пыхтят ... да шептунов пускают... лидеры мировой политики...блин..одни претензии да понты словесные..
        КВУ-НСвД
        1. pjastolov Сегодня, 16:29
          Цитата: КВУ-НСвД
          Да они и по сирийскому , и по иранскому , и по всему остальному только пыжатся и пыхтят ... да шептунов пускают... лидеры мировой политики...блин..одни претензии да понты словесные..

          вот и ответ - мы такие крутые, но отвечаете - ВЫ
          pjastolov
      2. Наблюдатель2014 Сегодня, 16:30
        pjastolov
        вот интересно, сколько они взяли на себя ответственности по ливийскому вопросу?
        Т цссссс!Коллега.Сейчас не об этом.Никаких вопросов ребром к убогим слабакам. Мяч не в их зоне.Пусть обтекают. Дайте им спокойно осознать и опустив глазки ,утерев сопельки, более или менее спокойно пока пожить . yes
        Наблюдатель2014
        1. pjastolov Сегодня, 16:35
          Цитата: Наблюдатель2014
          Дайте им спокойно осознать и опустив глазки ,утерев сопельки, более или менее спокойно пока пожить .

          как то вы не правильно на это смотрите - если уж добивать - то сразу, а так, как то садизмом по пахивает
          pjastolov
          1. Наблюдатель2014 Сегодня, 17:27
            pjastolov
            как то садизмом по пахивает
            Век живи ,век учись hi
            Наблюдатель2014
            1. pjastolov Сегодня, 17:28
              Цитата: Наблюдатель2014
              Век живи ,век учись

              злой вы, однако, laughing drinks
              pjastolov
              1. Наблюдатель2014 Сегодня, 17:56
                pjastolov
                злой вы, однако,
                drinks Нет .Наблюдательный laughing
                Наблюдатель2014
                1. pjastolov Сегодня, 17:59
                  Цитата: Наблюдатель2014
                  Нет .Наблюдательный

                  так с вами и выпивать не интересно - все подсчитаете, и сколько выпил, и что сожрал lol drinks
                  pjastolov
                  1. Наблюдатель2014 Сегодня, 18:05
                    pjastolov Я слабости друзей уважаю.И всегда понимаю. Ибо сам далеко не святой bully laughing
                    все подсчитаете, и сколько выпил, и что сожрал
                    И всегда прикрою : Женщин ваших с праздником поздравьте !Всего им наилучшего hi
                    Наблюдатель2014
    2. krops777 Сегодня, 16:23
      Красиво говорят , призывают договорится...а к взаимовыгодным договорённостям и уступкам не готовы...Так ..булки мнут короче..ждут пока гегемон определится и новые вводные переварит...говорилки шестёрочные ...


      О чем говорим, если какой-то драный суд Нью-Йорка может обуть какой нибудь крупный банк Франции, так и будут булки мять, деваться им некуда.
      krops777
  4. Masya Masya Сегодня, 16:13
    можно начинать искать пути навстречу друг другу,

    Начинайте... а мы посмотрим на ваши телодвижения...
    Masya Masya
  5. taiga2018 Сегодня, 16:17
    Россия держава,которую надо оставить в покое и не лезть в её дела со своим уставом...
    taiga2018
    1. Zoldat_A Сегодня, 16:27
      Цитата: taiga2018
      Россия держава,которую надо оставить в покое и не лезть в её дела со своим уставом...

      Не, ну я понимаю - Америка, которая ровесница Большому театру и реально ни одной большой войны, кроме индейцев, не выигравшая.... А к нам-то чего лезут? Под видом "демократии" и "свободы" хапнуть территории и ресурсы? Ну, получат очередной раз по Ухам, ну, на некоторое время успокоятся. Потом опять найдётся "герой", который думает, что вот ни у кого не получилось, а у него получится... Им самим-то не надоело? Уж оставили бы в покое раз и навсегда.....
      Zoldat_A
      1. Васян1971 Сегодня, 17:12
        Цитата: Zoldat_A
        Не, ну я понимаю - Америка, которая ровесница Большому театру

        Наш Большой театр года на три постарше будет, однако.
        Васян1971
    2. Васян1971 Сегодня, 17:15
      Цитата: taiga2018
      Россия держава,которую надо оставить в покое и не лезть в её дела со своим уставом...

      Ну вот, что ты будешь делать! Никто не читает на границе табличку "Не влезай - убьёт!" Прутся и прутся. Регулярно. Раз в сто лет минимум.
      Васян1971
  6. Геркулесыч Сегодня, 16:27
    Заглавие не соответствует смыслу статьи! Французы как были лицемеры, так ими и осталась, а вся их словесная тирада только для самих себя, оправдывает их приклонение перед сша!
    Геркулесыч
  7. федоров Сегодня, 16:29
    Может им Валуева на переговоры вывести с мальчиком Макроном ? Как никак депутат Госдумы. А то заржавел совсем. request Такие кадры, и пропадают..
    Можно и Карелина, но как-то возраст уже не тот.
    Кто немного в спорте, тот меня поймет.
    федоров
  8. askort154 Сегодня, 16:41
    Ну как тут опровергнуть выражение - " боится, значит уважает" ?!
    Когда ВВП в 2007г. в Мюнхене провозгласил, одно полярный мир не приемлем, "западники" в зале криво усмехались..... Прошло 11 лет. Выступление ВВП 1 марта - "западники" зашевелили мозгами. Когда окончательно, с учётом "эстонских тормозов", дойдёт до их сознания - зауважают. Других вариантов у них нет. Наконец-то поймут, что Россиия 90-х и Россия 2018 - совершенно разные игроки на международной шахматной доске yes
    askort154
  9. Горный стрелок Сегодня, 16:52
    Французы совершенно правильно приняли "Сармат" как фаллический символ... И ЗАУВАЖАЛИ...
    Горный стрелок
  10. perepilka Сегодня, 16:59
    Мутная нация. Кроме мужиков с "Нормандии-Неман", тех, что ещё на Яках
    То у них президент кредиторам долги вместо валюты бомбёжкой отдаёт, то иноземцы, прям в их столице скальпы друг у друга снимают с отрубанием конечностей.
    Вот он, как МИД, пусть у себя с энтими чингачгуками поперву разберётся, а потом начинает эвикоки и претензии в нашу сторону распылять, глядь и прислушаемся, может быть. Хотя не, Мистрали ишшо, хоть и нафиг, но осадочек, сами понимаете request
    perepilka
  11. APASUS Сегодня, 17:04
    На сто голосов, призывающих нас сдерживать и карать всего один призывающий нас уважать! И ни одного призывающего с нами сесть и договориться...........................Этот мир наступит только через войну...........
    APASUS
  12. NF68 Сегодня, 17:04
    Назвать то они могут. Но как только последует сердитый окрик из за океана, так лягушатники как то сразу дают "задний ход".
    NF68
  13. Васян1971 Сегодня, 17:10
    " Глава МИД Франции назвал Россию державой, которую следует уважать."
    Ну,это он погорячился. Ну ничего, успокоится, перечитает методичку и всё вернётся на круги своя.
    Васян1971
  14. rocket757 Сегодня, 17:21
    Болтают раз, болтают два, болтают три??? Посмотреть будем за дела, а пока и смотреть не на что!
    rocket757
  15. федоров Сегодня, 17:32
    Мутная нация. Кроме мужиков с "Нормандии-Неман", тех, что ещё на Яках

    Техники наши были. Они - французы не могли понять, как можно облить дизелем капот и поджечь в минус 20-ть. Зато двигло заводилось. И со смазкой были проблемы, только наши и справлялись.
    федоров
    1. perepilka Сегодня, 17:57
      Цитата: федоров
      как можно облить дизелем капот и поджечь в минус 20-ть.

      Да откуда там соляра то? Да и ДЗ ещё, с гостом от 51-го года. Да и сгорит раньше, чем двжок нагреет. Ересь, епитимию надобно наложть на того кто это сказал, пусть по сто раз руководтво по Як-1,3,9 перечтёт и зачёты сдаст.
      А на счёт, как самолёты зимой заводить в то время, так Михаил Васильич Водопьянов, кроме всего прочего знаменитейший работяга полярной авиации
      https://profilib.net/avtor/mikhail-vodopyanov.php
      Очень интересное чтиво!
      perepilka
  16. ЛМН Сегодня, 17:58
    Если я правильно понял,от России ждут сейчас "поступков".
    Если мы претендуем на "сверхдержаву",на требуется поступать увы.И мы должны ,по мнению международного сообщества,физически доказать свою состоятельность по отношению к сша.
    ЛМН
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