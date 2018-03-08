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Глава МИД Франции назвал Россию державой, которую следует уважать
Франция считает Россию великой державой, которую необходимо уважать, однако у французских властей возникают вопросы относительно ряда действий Москвы во внешней политике, передает ТАСС заявление министра иностранных дел страны Жан-Ива Ле Дриана.
По его словам, беспокойство Франции в первую очередь вызывают украинское и сирийское направления.
Вместе с тем он подчеркнул, что между странами сегодня «налажен хороший контакт на уровне высшего политического руководства: президент Франции Эмманюэль Макрон часто созванивается с главой РФ Владимиром Путиным для обсуждения важнейших вопросов».
Глава МИД также коснулся вопроса своих взаимоотношений с российским коллегой Сергеем Лавровым.
Россия – это великая держава, которую необходимо уважать, которая обладает большой мощью, но одновременно российская внешняя политика беспокоит нас,сказал Ле Дриан в эфире канала C News.
По его словам, беспокойство Франции в первую очередь вызывают украинское и сирийское направления.
Это касается как Украины, так и того, что они (РФ), на наш взгляд, не берут на себя ответственность по сирийскому вопросу. Мы ожидаем от России, что она будет на высоте своей ответственности в деле урегулирования сирийского кризиса, и это относится не только к гуманитарным вопросам дня сегодняшнего, но и политическим вопросам завтрашнего дня, которые позволят Сирии вновь обрести стабильность,заявил глава МИД.
Вместе с тем он подчеркнул, что между странами сегодня «налажен хороший контакт на уровне высшего политического руководства: президент Франции Эмманюэль Макрон часто созванивается с главой РФ Владимиром Путиным для обсуждения важнейших вопросов».
Они (Макрон и Путин) регулярно разговаривают, обмениваются мнениями, это важно. Кроме того, президент Макрон отправится в мае в Россию с государственным визитом, в Санкт-Петербурге он примет участие в экономическом диалоге, инициированном Россией,добавил Ле Дриан.
Глава МИД также коснулся вопроса своих взаимоотношений с российским коллегой Сергеем Лавровым.
Лавров далеко не всегда непреклонен, бывают моменты, когда он очень приятен, хотя есть моменты, когда он занимает жесткую позицию. Когда мы встречаемся, мы прямо заявляем обо всем, думаю, что в дипломатии важно говорить прямо и четко, и это подчеркивает президент Макрон. Мы должны ясно заявлять о своей позиции, нужно избегать недопонимания, и когда мы знаем позиции друг друга, можно начинать искать пути навстречу друг другу,отметил министр.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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