" Глава МИД Франции назвал Россию державой, которую следует уважать."

Россия – это великая держава, которую необходимо уважать, которая обладает большой мощью, но одновременно российская внешняя политика беспокоит нас,

Это касается как Украины, так и того, что они (РФ), на наш взгляд, не берут на себя ответственность по сирийскому вопросу. Мы ожидаем от России, что она будет на высоте своей ответственности в деле урегулирования сирийского кризиса, и это относится не только к гуманитарным вопросам дня сегодняшнего, но и политическим вопросам завтрашнего дня, которые позволят Сирии вновь обрести стабильность,

Они (Макрон и Путин) регулярно разговаривают, обмениваются мнениями, это важно. Кроме того, президент Макрон отправится в мае в Россию с государственным визитом, в Санкт-Петербурге он примет участие в экономическом диалоге, инициированном Россией,

Лавров далеко не всегда непреклонен, бывают моменты, когда он очень приятен, хотя есть моменты, когда он занимает жесткую позицию. Когда мы встречаемся, мы прямо заявляем обо всем, думаю, что в дипломатии важно говорить прямо и четко, и это подчеркивает президент Макрон. Мы должны ясно заявлять о своей позиции, нужно избегать недопонимания, и когда мы знаем позиции друг друга, можно начинать искать пути навстречу друг другу,