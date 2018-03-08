YF-23: проигравший конкурент F-22

В 1981 году ВВС США объявили о старте программы ATF, целью которой стало создание нового истребителя за завоевания превосходства в воздухе. Согласно плану, он должен был прийти на смену F-15.



Заказчик сформулировал следующие требования к новому самолету: высокая маневренность, сверхзвуковая крейсерская скорость без использования форсажа, укороченная дистанция для взлета и посадки и внедрение технологий для существенного снижения радиолокационной и инфракрасной заметности.



ВВС США разослали это техническое задание ведущим национальным авиастроительным компаниям. После анализа предложений от каждой из фирм, комиссия ВВС в конце 86-го года определила ведущих разработчиков по программе ATF. Ими стали Lockheed, самолет которого сейчас стоит на вооружении американской армии (F-22) и Northrop, который, создав прототип YF-23, проиграл конкурс.











