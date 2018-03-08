20:34 08 марта

YF-23: проигравший конкурент F-22

В 1981 году ВВС США объявили о старте программы ATF, целью которой стало создание нового истребителя за завоевания превосходства в воздухе. Согласно плану, он должен был прийти на смену F-15.

Заказчик сформулировал следующие требования к новому самолету: высокая маневренность, сверхзвуковая крейсерская скорость без использования форсажа, укороченная дистанция для взлета и посадки и внедрение технологий для существенного снижения радиолокационной и инфракрасной заметности.

ВВС США разослали это техническое задание ведущим национальным авиастроительным компаниям. После анализа предложений от каждой из фирм, комиссия ВВС в конце 86-го года определила ведущих разработчиков по программе ATF. Ими стали Lockheed, самолет которого сейчас стоит на вооружении американской армии (F-22) и Northrop, который, создав прототип YF-23, проиграл конкурс.




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Комментарии 3

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  1. Наблюдатель2014 Сегодня, 16:51
    YF-23: проигравший конкурент F-22
    Конечно если бы они выбрали в своё время YF-23: .То нам бы был сейчас карачун. feel Что то .Что это заведомо тупик.Главное всё объединить.
    Наблюдатель2014
  2. ВЕРЕСК Сегодня, 17:49
    Странные сравнения.Ни того ни другого нет.И в принципе.И чёрт с ними
    ВЕРЕСК
  3. Des10 Сегодня, 19:28
    В журнале "Зарубежное военное обозрение" ( по моему 1983г.) на последней странице была картинка перспективного самолёта США с двумя прямоугольными соплами. Когда у преподавателя (ЧПИ, ДПА) спросил об этом - он так "внимательно" во взгляде: -" А ты где об этом узнал?" smile
    Des10
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