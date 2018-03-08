20:36 08 марта
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МИД Украины приступил к поискам зарубежных активов "Газпрома"

Руководство украинского МИДа поручило своим дипмиссиям заняться поисками зарубежных активов российской компании «Газпром», передает РИА Новости заявление замглавы ведомства Елены Зеркаль.

МИД Украины приступил к поискам зарубежных активов "Газпрома"


Мы уже дали задание нашим дипломатическим миссиям провести основательный анализ: обратиться ко всем реестрам, ко всем открытым базам данных для того, чтобы узнать – где, что есть у "Газпрома",
сказала Зеркаль в эфире «5 канала».


Украинский «Нафтогаз» в свою очередь «начал работу с юридическими компаниями, которые разбираются в вопросах ареста и конфискации активов», добавила она.

Напомним, согласно решению Стокгольмского арбитража, «Газпром» должен выплатить «Нафтогазу» $ 2,56 млрд «за недопоставку транзитного газа». В российской компании заявили, что вердикт «нарушает баланс» и основывается на двойных стандартах. В «Газпроме» добавили также, что «не намерены помогать соседним странам решать экономические проблемы за свой счет».

Российская сторона подала апелляцию на решение арбитража и запустила процедуру расторжения контрактов с украинской компанией.

Использованы фотографии: РИА Новости / Виталий Белоусов
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Комментарии 76

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  1. vladimirvn Сегодня, 16:37
    Не делай добра, не получишь и зла. Дал же бог "братьев".
    vladimirvn
    1. сибиралт Сегодня, 16:46
      Показуха плюс неграмотность. А что вы хотите, если в незалежной генеральный прокурор человек мало образованный и полный профан в юриспруденции, каковых в мире никто еще не видел? belay
      сибиралт
      1. Кроу Сегодня, 17:10
        Цитата: сибиралт
        Показуха плюс неграмотность

        Но этим воспользуются западные "партнёры. Сейчас, для них, всё средства хороши для давления на РФ. Тем более, что американцы пытаются протолкнуть свой (наш) сжиженный газ на европейский рынок углеводородов.
        Кроу
        1. Zoldat_A Сегодня, 19:10
          Цитата: Кроу
          этим воспользуются западные "партнёры. Сейчас, для них, всё средства хороши для давления на РФ.

          Я как-то против своей воли возвращаюсь к мысли о кудринских закупках американских долговых расписок..... Америке ведь ничего не стОит заморозить чей угодно счёт во всём мире, арестовать кого угодно (опять же, по всему миру)... Хотя тут и не раз обсуждалось, что это удар по имиджу американской финансовой системы и т.д., и т.п.....
          Всё это, конечно, правильно... Но только с одной стороны...
          НО - назовите мне хоть одну договорённость, на которую Америка не считала бы себя вправе пилювать слюнями?
          Zoldat_A
          1. Кроу Сегодня, 19:25
            Согласен - во всём Вами написанном! У Газпрома много активов за рубежом. Американцы будут искать способы "укусить" по сильнее. Станут давить на подкормленных, европейских политиков. По ищут что-нибудь у себя. Есть решение - будет прецедент.
            Теперь главное - искать свои рычаги давления (вплоть до шантажа), а не надеятся на бесконечные апиляции.
            Фемида прозрела, научилась считать!
            Кроу
        2. сибиралт Сегодня, 19:27
          Самое смешное, что перемога "нафты" сыграет злую шутку с незалежной и США. Германия уже СП-2 мимо рта точно не пропустит, а это начало развала коалиции ЕС и США. Но к этому можно смело добавить никчемность НАТО после путинского послания всего Запада хоть через Южный, хоть через Северный полюсы. lol
          сибиралт
      2. Андрей К Сегодня, 17:10
        ...обратиться ко всем реестрам, ко всем открытым базам данных для того, чтобы узнать – где, что есть у "Газпрома"...

        Это теперь вместо национальной идеи страны 404: за неимением собственной наличности, посчитать чужие гроши laughing
        Андрей К
        1. Монос Сегодня, 17:19
          Приветствую, Андрей hi
          Цитата: Андрей К
          Это теперь вместо национальной идеи страны 404: за неимением собственной наличности, посчитать чужие гроши

          В "Газпроме" будут благодарны, если они что-то неучтённое найдут. smile
          Монос
          1. Дмитрий Беловецкий Сегодня, 17:23
            Неделю назад Потрох со своим цирком рассказывали, что они знают все активы Газпрома за рубежом.
            Что у них все наперечет.
            Теперь они начали искать =)))
            Дмитрий Беловецкий
            1. Андрей К Сегодня, 20:15
              Цитата: Дмитрий Беловецкий
              ...Неделю назад Потрох со своим цирком рассказывали, что они знают все активы Газпрома за рубежом...

              Про свои активы в России потРох скромно умолчал laughing
              Андрей К
          2. Андрей К Сегодня, 20:14
            Цитата: Монос
            ...В "Газпроме" будут благодарны, если они что-то неучтённое найдут. smile

            Будь здрав Виктор hi
            В принципе да, халявный аудитор laughing
            Андрей К
        2. Лелёк Сегодня, 18:27
          Цитата: Андрей К
          Это теперь вместо национальной идеи страны 404: за неимением собственной наличности, посчитать чужие гроши

          hi
          Считаю интересным соотношение годового бюджета "незалежной" с "кэшем" трёх российских "денежных мешков". Меня улыбнуло, а Вас?
          Лелёк
        3. Zoldat_A Сегодня, 19:13
          Цитата: Андрей К
          ...обратиться ко всем реестрам, ко всем открытым базам данных для того, чтобы узнать – где, что есть у "Газпрома"...

          Это теперь вместо национальной идеи страны 404: за неимением собственной наличности, посчитать чужие гроши laughing

          Дык это ж самое интересное занятие на свете для нищеты - считать ЧУЖИЕ деньги. У кого есть, что считать - тот считает свои...
          Zoldat_A
          1. Андрей К Сегодня, 20:17
            Цитата: Zoldat_A
            ...Дык это ж самое интересное занятие на свете для нищеты - считать ЧУЖИЕ деньги. У кого есть, что считать - тот считает свои...

            Всё дело fellow
            Может на время подсчётов чужого, скакать перестанут, моСкотрясение уляжется wassat
            Андрей К
      3. LSA57 Сегодня, 17:55
        Цитата: сибиралт
        А что вы хотите, если в незалежной генеральный прокурор человек мало образованный и полный профан в юриспруденции, каковых в мире никто еще не видел?

        а министр здравоохранения, медсестра, да ещё и из за большой лужей.
        прав был основатель нашего государства по поводу управления кухаркой чем угодно laughing
        LSA57
        1. Zoldat_A Сегодня, 19:16
          Цитата: LSA57
          а министр здравоохранения, медсестра, да ещё и из за большой лужей.

          А министр обороны Германии - врач-гинеколог? laughing
          Zoldat_A
          1. LSA57 Сегодня, 19:35
            Цитата: Zoldat_A
            А министр обороны Германии - врач-гинеколог

            да всё смешалось в хижине Дяди Тома laughing
            LSA57
      4. частное лицо Сегодня, 20:16
        Цитата: сибиралт
        Показуха плюс неграмотность. А что вы хотите, если в незалежной генеральный прокурор человек мало образованный и полный профан в юриспруденции, каковых в мире никто еще не видел? belay

        Но "Газпром" нагнули и платить придётся.
        частное лицо
    2. Vita VKO Сегодня, 16:50
      Цитата: vladimirvn
      Не делай добра, не получишь и зла

      Можно подумать, что до майдана, т.е. до военного переворота в 2014 году было непонятно куда все катится. Еще Кравчук задал проамериканский политический вектор и одновременного шантажа России. Еще раз доказывает, что политика невмешательства России во внутренние дела соседей до добра не доведет. "Свято место пусто не бывает" - если одна сторона не хочет вмешиваться, то обязательно найдется тот кто этим воспользуется.
      Vita VKO
    3. 210окв Сегодня, 16:56
      Ну,так "там же тоже люди"...В.В.Путин....
      Цитата: vladimirvn
      Не делай добра, не получишь и зла. Дал же бог "братьев".
      210окв
      1. Дмитрий Беловецкий Сегодня, 17:28
        Чудаки наивные,щас вам прям Газпром активы свои предоставит,готовьтесь лучше гроши ищите,чем будете газ втридорога у Европы оплачивать,хоть на вас заработают.,за дурь платить надо.
        Дмитрий Беловецкий
      2. LSA57 Сегодня, 17:57
        Цитата: 210окв
        Ну,так "там же тоже люди"...В.В.Путин...

        одни бандерлоги? belay всё население belay
        LSA57
    4. Dimontius Сегодня, 17:17
      если мы это проглотим, за Путина голосовать не буду, хотя являюсь его ярым сторонником. Ибо так давать измываться над своей державой не должен даже самый посредственный руководитель, не то что ПВВ.
      Dimontius
      1. Дмитрий Беловецкий Сегодня, 17:26
        Проще найти девственность нафтогаза, чем активы ГазпрЁма. Не переживайте.
        Дмитрий Беловецкий
      2. LSA57 Сегодня, 18:00
        Цитата: Dimontius
        Ибо так давать измываться над своей державой

        и давно "Газпром" стал нашим государством? вроде суд приговорил его платить, но никак не государство
        LSA57
        1. Улиточник N9 Сегодня, 18:50
          и давно "Газпром" стал нашим государством?

          "Достояние", не?
          Улиточник N9
          1. LSA57 Сегодня, 18:56
            Цитата: Улиточник N9
            "Достояние", не?

            достояние? и с каких это пор частная лавочка стала дороже государства. я вот лично за такое "достояние" воевать не пойду. я живу в Липецке, у нас есть НЛМК и все мы прекрасно знаем, что из себя представляет лисин. а он побогаче газпромовских будет
            LSA57
        2. Dimontius Сегодня, 18:55
          Налог на добычу полезных ископаемых! У нас принцип работы такой, Путин развил энергетический сектор благодаря такому подходу. Бюджет получает огромные деньги. А кроме ндпи еще и сотрудники всех мастей и вообще куча смежных компаний. это целая отрасль, поэтому это государство а не частная компания.
          Dimontius
          1. LSA57 Сегодня, 19:38
            Цитата: Dimontius
            поэтому это государство а не частная компания.

            тогда пусть это "государство" в государстве само себя и защищает
            LSA57
    5. taiga2018 Сегодня, 19:13
      Цитата: vladimirvn
      Дал же бог "братьев".

      уж лучше бы на месте Шумерии был какой-нибудь Афганистан,и то было бы меньше проблем...
      taiga2018
      1. LSA57 Сегодня, 19:39
        Цитата: taiga2018
        уж лучше бы на месте Шумерии был какой-нибудь Афганистан,

        дык шумерия древнее laughing
        LSA57
  2. pjastolov Сегодня, 16:42
    Украинский «Нафтогаз» в свою очередь «начал работу с юридическими компаниями, которые разбираются в вопросах ареста и конфискации активов», добавила она.
    ч так и не понял - они решили европу без газа оставить? надо идти за рыбкой и пивом, интересное кино начинается laughing
    pjastolov
    1. 210окв Сегодня, 16:58
      А что начнется?Арестуют аффелированные структуры у себя на территории.Вот и все.
      Цитата: pjastolov
      Украинский «Нафтогаз» в свою очередь «начал работу с юридическими компаниями, которые разбираются в вопросах ареста и конфискации активов», добавила она.
      ч так и не понял - они решили европу без газа оставить? надо идти за рыбкой и пивом, интересное кино начинается laughing
      210окв
      1. pjastolov Сегодня, 17:05
        Цитата: 210окв
        А что начнется?Арестуют аффелированные структуры у себя на территории.Вот и все.

        в укрошумерии - согласен, но за рубежом, это мое мнение, газпром может тоже вентиль закрутить
        pjastolov
        1. 210окв Сегодня, 17:15
          Не надо забывать про "двойные стандарты".Будут арестовывать не разбираясь.Вспомните про давнишнюю историю с "Ногой"
          Цитата: pjastolov
          Цитата: 210окв
          А что начнется?Арестуют аффелированные структуры у себя на территории.Вот и все.

          в укрошумерии - согласен, но за рубежом, это мое мнение, газпром может тоже вентиль закрутить
          210окв
          1. pjastolov Сегодня, 17:17
            Цитата: 210окв
            Не надо забывать про "двойные стандарты".Будут арестовывать не разбираясь.Вспомните про давнишнюю историю с "Ногой"

            уже не то время request и если у тебя забирают твою собственность - неужели ты будешь дальше продолжать ее туда поставлять?
            pjastolov
            1. Дмитрий Беловецкий Сегодня, 17:32
              Это....все наши друзья и партнеры.....и не одного врага
              Дмитрий Беловецкий
              1. pjastolov Сегодня, 17:49
                Цитата: Дмитрий Беловецкий
                все наши друзья и партнеры

                ой, не хотелось бы, а то гляди отпартнерят
                pjastolov
              2. 30 вис Сегодня, 19:00
                Дипломатия называется . Вот ,Вы прямо в лицо говорите человеку , что он Ваш враг ?Тоже до последней точки пытаетесь вести себя нейтрально ." • Худой мир лучше доброй войны."- Марк Туллий Цицерон (лат. Marcus Tullius Cicerо)
                30 вис
        2. Дмитрий Беловецкий Сегодня, 17:31
          " Ох! Нелёгкая это работа!
          Из болота тащить бегемота! "
          Более того почти практически невозможно найти чёрную кошку в чёрной комнате, тем более когда её там и отродясь не было! Ну, ну!!!
          " Пилите, Шура!!! Пилите!!! ".
          Дмитрий Беловецкий
      2. Васян1971 Сегодня, 17:08
        Цитата: 210окв
        А что начнется?Арестуют аффелированные структуры у себя на территории.Вот и все.

        Дык, вроде, раньше уже искали и не нашли. Или с прошлого раза что-то изменилось?
        Васян1971
      3. Дмитрий Беловецкий Сегодня, 17:30
        Газпром подал апелляцию только на декабрьский арбитраж, где Нафтогаз оштрафовали за неуплату по газу на «мизерные» 2,5 миллиарда $. Срок её подачи (90 дней) истекал 20 марта. А по последнему решению арбитражного суда Стокгольма Газпром'ом готовится апелляция к концу марта уже в Верховный суд Швеции , который и является последней инстанцией по гражданским, уголовным делам и делам , рассмотренным в Апелляционном суде. Так что рановато Украине потирать ручки в ожидании великой халявы.
        Дмитрий Беловецкий
    2. askort154 Сегодня, 17:09
      pjastolov.....ч так и не понял - они решили европу без газа оставить? надо идти за рыбкой и пивом, интересное кино начинается

      Много не бери hi . Скоро они начнут драться между собой за звания: кто у них Наполион ,кто Гитлер, кто Бендера, кто Ссакошвили, кто Карл -12 и т.д.
      Пить пиво, глядя как бегают пациенты во дворике прилегающему к палате № 6 ?! belay Нет ! Уж лучше под одеялом , чтобы не видеть передач об Украине, а тем более, диб и льных полит-шоу на эту тему drinks
      askort154
      1. pjastolov Сегодня, 17:12
        Цитата: askort154
        Пить пиво, глядя как бегают пациенты во дворике прилегающему к палате № 6 ?! Нет ! Уж лучше под одеялом .

        так под одеялом не видно, а так - приятное с полезным
        pjastolov
        1. Дмитрий Беловецкий Сегодня, 17:34
          Чем бы бандеры не тешились, лишь бы газа не просили...
          Дмитрий Беловецкий
        2. askort154 Сегодня, 17:41
          pjastolov...так под одеялом не видно, а так - приятное с полезным


          Зачем смотреть под одеялом belay ?! Под одеялом глаза не нужны. Можно на ощупь, держа в одной руке кружку с пивом, в другой рыбку вяленую, love но главное - не думать об украине. wassat negative
          askort154
          1. pjastolov Сегодня, 17:51
            Цитата: askort154
            но главное - не думать об украине.

            так о ней и не надо думать - надо смотреть на "уважаемых" людей laughing
            Наполион ,кто Гитлер, кто Бендера, кто Ссакошвили, кто Карл -12 и т.д.
            pjastolov
            1. askort154 Сегодня, 18:04
              pjastolov....так о ней и не надо думать - надо смотреть на "уважаемых" людей. laughing

              Из двух зол, надо выбирать наибольшее. angry Либо "уважаемые люди", либо пиво с рыбкой под одеялом. А о "ней" love надо завсегда думать. Но только не об украине. negative
              Ухожу hi
              askort154
      2. perepilka Сегодня, 17:25
        Да и так уже. Мало ежедневных гранат, так сегодня с граника по кабаку шарахнули прям в Киеве.
        Правда, никто не пострадал, говорят.
        Вот не попали, получается what
        Не, если не попали, так это двоечники и разгильдяи боевой и политической подготовки. Их беспременно надо заставить круги вокруг полигона нарезать, пока в глазах просветление и в руках твёрдость не появится. Кстати научно обоснованный факт! Нагружая одну группу мышц, уставшая неработающая восстанавливается быстрее, да.
        Либо это был праздничный салют, но там в вертикаль, а не в кабак стреляют belay
        perepilka
        1. злой партизан Сегодня, 18:05
          Цитата: perepilka
          так сегодня с граника по кабаку шарахнули прям в Киеве

          Это ещё не всё Вова!
          Вот ещё:
          Украинское издание «Страна» выясняла подробности этой загадочной истории.

          Как погиб охранник
          О самом факте ЧП с летальным исходом при обеспечении охраны первого лица государства изданию сообщил информированный источник спустя пару дней после инцидента. По его словам, речь как раз и шла о сотруднике спецподразделения полиции Киевщины Сергее Галасюке.

          «23 февраля полицейский покончил с собой на дежурстве возле дома Порошенко в Козине. Это старший сержант Сергей Галасюк, он приехал в поселок и сменил УГОшника. Зашел в “будку” и там застрелился», — описывал ситуацию источник.

          Тогда он выразил удивление, почему об этом инциденте отсутствуют упоминания в СМИ. Но как оказалось, по крайней мере один информационный ресурс о гибели Галасюка рассказал.



          Сюжет о суициде полицейского удалили из сети
          В день кончины парня, 23 февраля, соответствующая заметка и телевизионный сюжет появились на страницах издания «Правда ТУТ».

          На сегодняшний день практически все следы их существования «зачищены».

          Сначала была удалена соответствующая страница на сайте «Правда ТУТ», затем перестал был доступным youtube-канал ресурса.





          Но их удалось разыскать «Стране» в кэше и на страницах издания в Facebook.



          Источник фото: facebook.com/pravdatut.media

          Заметка, посвященная суициду Галасюка, называлась «Президентский охранник покончил жизнь самоубийством». В ней говорилось о том, что счеты с жизнь сотрудник спецподразделения Нацполиции свел в пункте охранны президентского дома в Козине. Вот как выглядела она на сайте:



          Источник фото: кэш издания pravdatut.ua

          Также в распоряжении нашего издания оказалась видеозапись телесюжета об инциденте, выходившая в эфире вечернего выпуска новостей «Правда ТУТ» 23 февраля.

          В нем приводились детали гибели Сергея. Из них следует, что полицейский осуществил два выстрела в голову из табельного оружия на посту охраны дома Порошенко в Козине.

          Более того — это была уже вторая за неделю попытка суицида со стороны Галасюка. Невзирая на это, он продолжал нести службу. И, по странному стечению обстоятельств, привлекаться к обеспечению безопасности первого лица государства.

          Заметим, что закон не предусматривает такого функционала для полицейских. Это парафия Управления госохраны.

          При этом заместитель начальника отдела УГО Руслан Ежов, которого журналисты повстречали неподалеку от президентского дома в Козине, заявил что не в курсе ЧП с Галасюком.


          Источник: http://rusvesna.su/news/1520514087
          Привет, пенсия! drinks Да, кстати, можешь меня поздравить с небольшим юбилеем: пережил 5-й взрыв на газопроводе, находясь в командировке... sad
          злой партизан
          1. perepilka Сегодня, 18:27
            Привет, Юра. Прям почти юбилей. ФИО причины взрыва выяснили, или назначат? Ты, там подальше держись от этих труб. Опасная у вас работа, однако what
            А у этих, на счёт двух маслин в одну бестолковку суициидально, чот уже и не удивляюсь, им не впервой так самогубиться. Не, у них контроль в спинном прошит, что-ле, межушный ганглий то с первой разнесёт по стенкам коробки, которая черепная?
            perepilka
            1. злой партизан Сегодня, 18:58
              Цитата: perepilka
              причины взрыва выяснили,

              Да. Она устала. request
              Цитата: perepilka
              на счёт двух маслин в одну бестолковку

              После первого выстрела чел не понял: он самоубился или нет? Поэтому второй выстрел был контрольный. yes
              злой партизан
              1. perepilka Сегодня, 19:29
                Цитата: злой партизан
                Да. Она устала.

                Я дикоизвиняюсь belay
                И кто же её так утомил? А тот кто за её сроком следил, не предупредил, что устала уже, дайте отдохнуть? Дальше по цепочке, поднимаешь документацию, но ФИО всё равно есть.
                Внутри службы, всё равно ведь..., да не мне без надобности, ваши проблемы, если не выясните wink
                perepilka
  3. Ирек Сегодня, 16:44
    От этого не спасет...
    Ирек
    1. Дмитрий Беловецкий Сегодня, 17:36
      Копай копай они там есть."Особенности национальной рыбалки".В поисках выдохнутся и забирать надорвутся.
      Дмитрий Беловецкий
  4. Proton Сегодня, 16:58
    Я думаю они невполне понимают,на что замахиваются,если они че то изымут,то тут же изымут их laughing
    Proton
  5. tchoni Сегодня, 17:00
    Боюсь, что если Газпром "музыканту" заплатит, то, глядишь и опять власть в Киеве поменяется.
    tchoni
  6. Machete Сегодня, 17:01
    Короче, крохи хотят потырить, чтобы больше с ними никто никогда не имел дел. Вместо того, чтобы как-то пытаться договориться и иметь больше.
    Типичные хохлы-халявщики, не думающие головой.

    Газпром от арестованного имущества на украине, ну, ни разу не обеднеет, а в ЕС никто на такое не пойдёт.
    Machete
  7. Masya Masya Сегодня, 17:03
    Мы уже дали задание нашим дипломатическим миссиям провести основательный анализ: обратиться ко всем реестрам, ко всем открытым базам данных для того, чтобы узнать – где, что есть у "Газпрома"

    есть да не про вашу честь! request а вы копайте, копайте... laughing
    ищите и обрящете...
    Masya Masya
    1. XXXIII Сегодня, 17:57
      Хотелось бы увидеть как они их ограбят; laughing
      Rosingaz Ltd. Themistokli Dervi, 5 ELENION BUILDING 1066, Nicosia, Cyprus Владелец 1,50% - Кипр

      Gazprom Gerosgaz Holdings B.V. Netherlands,Noord-Holland,Amsterdam,Concertgebouw
      plein 13 H Владелец 1,43% - Амстердам

      E.ON Ruhrgas AG Germany,Nordrhein-Westfalen,Essen,Brusseler Platz 1 29 591 0,030 %- Германия

      С *8 марта ! love fellow
      XXXIII
  8. Наблюдатель2014 Сегодня, 17:04
    Предлагаю начать бомбондировки "Нафтогаза" Пусть спать боятся теперь.А то что интересно наши всю возню начинают к весне.Нужно уровнять шансы .Начать бомбить "Нафтогаз"Если в "Газпром" сидят тормоза.Шойгу прийди на помощь.А то эти мажоры профукают всё что можно.Ну хоть алмазы России в надёжных руках feel recourse
    Наблюдатель2014
    1. Piramidon Сегодня, 17:20
      Цитата: Наблюдатель2014
      Предлагаю начать бомбондировки "Нафтогаза"

      Сами сдохнут. С пустой трубой этот "Нафтогаз" даром никому не будет нужен.
      Piramidon
  9. Piramidon Сегодня, 17:09
    А что там с тремя лярдами + пеня по укроевробондам?
    Piramidon
    1. Геркулесыч Сегодня, 17:32
      Забудьте, как лирический роман! wassat
      Геркулесыч
  10. Strashila Сегодня, 17:21
    Все основные действия Нафтогаза сводятся только к одному... прекратить полностью эксплуатацию ГТС... кинуть Европу с криком во всем виноваты русские... с мыслью так не доставайся же ты (ГТС) ни кому... стравить газ и успеть сдать в металлом оборудование и порезанные трубы. Немцы глядя на все потуги украинцев сжали кулачки с надеждой... скорее... скорее СП-2... убереги нас всевышний от этих больных на голову.
    Strashila
    1. XXXIII Сегодня, 17:47
      Цитата: Strashila
      Все основные действия Нафтогаза сводятся только к одному... прекратить полностью эксплуатацию ГТС... кинуть Европу с криком во всем виноваты русские... с мыслью так не доставайся же ты (ГТС) ни кому... стравить газ и успеть сдать в металлом оборудование и порезанные трубы. Немцы глядя на все потуги украинцев сжали кулачки с надеждой... скорее... скорее СП-2... убереги нас всевышний от этих больных на голову.
      Так и есть, власти незалежной (всех мастей и времен) так и не решились продать часть акций нафтогаза, даже немцам не продали и от остальных предложений отказались yes ... А еще им предлагали деньги за ГТС и ремонт, при условии оставить контрольный пакет Украине, не согласились lol ....Жадности нет предела у украинских..... negative Сейчас мы видим что видим, трубу они эту даже пустой не отдадут wassat....
      п.с Нафтогаз абсолютный монополист и в транзите, и на незалежной.... hi
      XXXIII
  11. prior Сегодня, 17:29
    Ищи Нафтогаз, ищи. Найдёшь себе ещё приключений на вторые 90.
    prior
  12. Геркулесыч Сегодня, 17:31
    В Тюмени месторождение газа слабо арестовать, и доставить в киев??? wassat fool УО -умственно отсталые!! fool
    Геркулесыч
  13. Дмитрий Беловецкий Сегодня, 17:33
    Укро-клоуны....
    Дмитрий Беловецкий
  14. Strashila Сегодня, 17:33
    Украина 2019... это первая часть мармизонского балета... Польша 2022... это вторая часть... истерия в кубе усугубится выкрутасами батьки лишенного транзита... Белоруссия теряет статус великой газовой державы.
    Strashila
  15. КВУ-НСвД Сегодня, 18:07
    Кляла Европа , содрогаясь
    Свою несчастную судьбу...
    А Нафтогаз визжал , вихляясь..
    Когда Газпром вштремлял трубу .
    И пофигу уж все предъявы ,
    Когда пришёл такой расклад..
    Но было поздно...и активы
    Без жалости порвали зад...
    КВУ-НСвД
  16. Штатский Сегодня, 19:09
    А почему всем так "весело" ?
    ...акционеры «Газпрома» стали главными проигравшими в геополитическом противостоянии России с Западом...
    ...Новость о возможном аресте активов «Газпрома» за рубежом может стать важным «медвежьим» фактором для капитализации «Газпрома» на ближайших биржевых торгах. Вероятно, история будет напоминать ситуацию с бывшими основными акционерами «Юкоса», которые пытались арестовать активы и имели финансовые претензии как к государственной «Роснефти», так и непосредственно к самой Российской Федерации....
    .....Сегодня Киев имеет все шансы создать проблемы операционной и финансовой деятельности «Газпрома» в Европе. Особенно в части выпуска облигаций и прочих долговых бумаг.....
    ....Грубая оценка справедливой цены акции «Газпрома» составляет около $8, текущая котировка ADR находится на отметке $2,4. Дисконт в 70%, конечно, впечатляет. Это цена за украинские риски, прежде всего, за риски транзита, режим санкций против России и риски появления американского СПГ на традиционных для «Газпрома» рынках. ...
    Теперь осталось посмотреть список " главных акционеров" . Вот...- "ПАО «Газпро́м» — российская транснациональная энергетическая корпорация. Государство контролирует более 50 % акций. "
    Ну что? Поржём дальше?
    Штатский
    1. Штатский Сегодня, 19:20
      Да и заодно. Чем история на 51 млрд.$ от Юкоса закончилась? Платим-не платим? Особо не копался, если поверхностно,то не понял. Может быть кто "в теме"? На соседней ветке наш "коллега" (правда под немчурским флагом) озвучил мнение- "Россия втихаря платит" . Верить или как?
      Штатский
    2. Squelcher Сегодня, 19:26
      Аналитик Александр Разуваев,
      серьезный.
      В долгосрочной перспективе Газпром только выйграет:) от разрыва с "честными" братьями, спокойствие и без истерик:), выпейте таблеточку:).
      Squelcher
      1. Штатский Сегодня, 20:24
        ))) спасибо за совет. Только притомился я что-то от "долгосрочных перспектив". По Никите Сергеевичу, я вообще уже давным давно в коммунизме должен бы блаженствовать,что то не получилось, "пошло не так" как сейчас модно говорить.)) А если серьезно,то а краткосрочной перспективе у меня намечается пеньсион, ну очень бы хотелось что-нибудь ,хотя бы на пропитание, а не "скидываться"на погашение очередных долгов.
        Штатский
  17. частное лицо Сегодня, 20:19
    Цитата: LSA57
    Цитата: Dimontius
    Ибо так давать измываться над своей державой

    и давно "Газпром" стал нашим государством? вроде суд приговорил его платить, но никак не государство

    "Газпром" "достояние народа"(реклама на ТВ) следовательно платить или расплачиваться будет народ или вернее за счёт народа.
    частное лицо
Картина дня