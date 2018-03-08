МИД Украины приступил к поискам зарубежных активов "Газпрома"

Мы уже дали задание нашим дипломатическим миссиям провести основательный анализ: обратиться ко всем реестрам, ко всем открытым базам данных для того, чтобы узнать – где, что есть у "Газпрома",

Руководство украинского МИДа поручило своим дипмиссиям заняться поисками зарубежных активов российской компании «Газпром», передает РИА Новости заявление замглавы ведомства Елены Зеркаль.сказала Зеркаль в эфире «5 канала».Украинский «Нафтогаз» в свою очередь «начал работу с юридическими компаниями, которые разбираются в вопросах ареста и конфискации активов», добавила она.Напомним, согласно решению Стокгольмского арбитража, «Газпром» должен выплатить «Нафтогазу» $ 2,56 млрд «за недопоставку транзитного газа». В российской компании заявили, что вердикт «нарушает баланс» и основывается на двойных стандартах. В «Газпроме» добавили также, что «не намерены помогать соседним странам решать экономические проблемы за свой счет».Российская сторона подала апелляцию на решение арбитража и запустила процедуру расторжения контрактов с украинской компанией.