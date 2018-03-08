Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]
МИД Украины приступил к поискам зарубежных активов "Газпрома"
Руководство украинского МИДа поручило своим дипмиссиям заняться поисками зарубежных активов российской компании «Газпром», передает РИА Новости заявление замглавы ведомства Елены Зеркаль.
Украинский «Нафтогаз» в свою очередь «начал работу с юридическими компаниями, которые разбираются в вопросах ареста и конфискации активов», добавила она.
Напомним, согласно решению Стокгольмского арбитража, «Газпром» должен выплатить «Нафтогазу» $ 2,56 млрд «за недопоставку транзитного газа». В российской компании заявили, что вердикт «нарушает баланс» и основывается на двойных стандартах. В «Газпроме» добавили также, что «не намерены помогать соседним странам решать экономические проблемы за свой счет».
Российская сторона подала апелляцию на решение арбитража и запустила процедуру расторжения контрактов с украинской компанией.
Мы уже дали задание нашим дипломатическим миссиям провести основательный анализ: обратиться ко всем реестрам, ко всем открытым базам данных для того, чтобы узнать – где, что есть у "Газпрома",сказала Зеркаль в эфире «5 канала».
Украинский «Нафтогаз» в свою очередь «начал работу с юридическими компаниями, которые разбираются в вопросах ареста и конфискации активов», добавила она.
Напомним, согласно решению Стокгольмского арбитража, «Газпром» должен выплатить «Нафтогазу» $ 2,56 млрд «за недопоставку транзитного газа». В российской компании заявили, что вердикт «нарушает баланс» и основывается на двойных стандартах. В «Газпроме» добавили также, что «не намерены помогать соседним странам решать экономические проблемы за свой счет».
Российская сторона подала апелляцию на решение арбитража и запустила процедуру расторжения контрактов с украинской компанией.
Использованы фотографии: РИА Новости / Виталий Белоусов
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти